Белорусские оппозиционеры один за другим выходят на свободу. Чья это заслуга?

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После встречи Александра Лукашенко с политзаключенными в СИЗО КГБ ее участники один за другим стали выходить на свободу. В связи с этими освобождениями все чаще звучит имя бизнесмена Юрия Воскресенского, который, по его собственным словам, работает над освобождением людей, призывая от протестов перейти к конструктивному диалогу с властью. Но оппозиционеры уверены, что Лукашенко пошел на уступки лишь благодаря мирным протестам, и не отказываются от выдвинутого ими ультиматума.

Русская служба Би-би-си разбиралась, что повлияло на освобождение политзаключенных, почему на третий месяц протестов стали звучать призывы к их прекращению и могут ли поправки к конституции привести к победе режима.

"Я веду очень много переговоров практически круглосуточно, я очень рад и счастлив, что президент поручил мне эту работу", - говорит сам бизнесмен Юрий Воскресенский.

Член инициативной группы Виктора Бабарико Воскресенский называет себя медиатором, которому Александр Лукашенко лично поручил вести переговоры об освобождении политзаключенных и о демократизации белорусской политической системы.

Воскресенский одним из первых был выпущен на свободу после так называемого круглого стола, прошедшего с участием действующего президента Александра Лукашенко в СИЗО КГБ.

"Моя главная цель - освобождение всех политических заключенных, которые не принимали участия в насильственных, провокационных, антиобщественных действиях, - говорит он. - Я хочу, чтобы ребята оказались дома, в своих семьях и там ждали суда".

"Пожать руку власти"

После встречи Александра Лукашенко с оппозиционерами в СИЗО КГБ, на которой присутствовали по меньшей мере 12 заключенных, мера пресечения была изменена половине из них, в том числе троим сотрудникам компании PandaDoc, политтехнологу Виталию Шклярову и адвокату Марии Колесниковой Ильи Салею.

В понедельник стало известно об освобождении из СИЗО члена президиума координационного совета Лилии Власовой. Она была переведена под домашний арест.

Светлана Тихановская и ее соратники называют освобождение политзаключенных результатом выдвинутого ими ультиматума и давления, оказываемого протестами. Ультиматум содержит три требования: Александр Лукашенко должен назвать дату своего ухода с поста президента, репрессии против протестующих должны прекратиться, а политзаключенные - получить свободу.

"С момента объявления ультиматума из СИЗО было освобождено уже двое политзаключенных. Это одно из обязательных требований. У режима не получится заболтать нас. Мы требуем прекращения насилия в любом его направлении!" - говорится в заявлении Координационного совета.

Подпись к фото, Координационный совет не считает, что изменение меры пресечения некоторым оппозиционерам - это заслуга Воскресенского

Однако бизнесмен Юрий Воскресенский утверждает, что к выходу политзаключенных привели его долгие и сложные переговоры с властями.

"По итогу круглого стола я понял, что президент хочет договариваться. Без всякого давления и без всякого шантажа, он просит ему помочь, - объясняет он. - Мне очень непонятно, почему оппозиция не желает пожимать руку, протягиваемую ей властью".

Под личное поручительство

Но оппозиция не торопится называть Юрия Воскресенского народным героем. Самый популярный белорусский телеграм-канал Nexta, поддерживающий оппозицию, назвал бизнесмена предателем протеста.

Юрий Воскресенский по образованию политолог, он владеет несколькими компаниями, одна из которых - резидент Парка высоких технологий. Несколько лет назад он был депутатом Минского городского совета. Во время избирательной кампании вошел в инициативную группу Виктора Бабарико. В середине августа был задержан по обвинению в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 293 УК РБ).

Когда Воскресенский находился в СИЗО, государственные телеканалы показали его интервью, где бизнесмен сравнил протесты с технологией цветных революций и призвал оппозицию встать на защиту государства.

Воскресенский утверждает, что освобожденные недавно политзаключенные вышли под его личное поручительство. По его словам, гражданин США Виталий Шкляров, освобождения которого требовал госсекретарь Майк Помпео, находится у него в квартире, а юриста Лилию Власову он лично забрал из СИЗО и отвез домой.

Автор фото, Natalia Fedosenko\TASS Подпись к фото, В пятницу вечером Лилия Власова была отпущена под домашний арест. Ее обвиняют в уклонении от уплаты налогов - по этой статье Власовой грозит до 7 лет

"Я оформляю личное поручительство за каждого из участников круглого стола. Я могу точно так же обратно заехать [в СИЗО], если [протестующие] возьмут коктейль Молотова или начнут кидаться, на кого-то нападать или если еще хуже, призывать", - говорит он.

Адвокат Лилии Власовой Андрей Николаев называет Юрия Воскресенского "третьим лицом в процессе" и говорит, что вопросы об интервью с Лилией может решить только он.

Согласно условиям изменения меры пресечения, Власова не имеет права контактировать с журналистами.

"Если Юрий Воскресенский согласует ее интервью со следствием и следователь скажет - отвечайте на вопросы Би-би-си, то вообще не вопрос", - говорит Николаев.

"Сейчас тупиковая ситуация"

Юрий Воскресенский утверждает, что Александр Лукашенко хочет и готов договариваться, но без давления и шантажа.

"Он пришел к пониманию того, что перемены необходимы, возможно он шел к этому 26 лет. Но он за перемены в рамках политических процедур, а не в рамках стояния и кричания. Президент готов к серьезным переменам. Он просит помощи - давайте ему поможем".

Одним из шагов по выходу из сложившегося кризиса Воскресенский называет прекращение массовых протестов и перевод процессов в плоскость переговоров.

"Я разделял и разделяю демократические ценности, но сейчас - тупиковая ситуация. Вы же понимаете, сейчас власть никто не отдаст. Президент считает, что он победил на выборах, - говорит он. - Я хочу посоветовать Светлане Георгиевне и Координационному совету быть предельно аккуратными с заявлениями, касающимися политзаключенных, а лучше поддержать меры власти, направленные на улучшение положения задержанных".

Автор фото, Maxim Guchek\TASS Подпись к фото, "Президент считает, что он победил на выборах", - говорит Воскресенский.

Однако в Координационном совете оппозиции категорически не разделяют такого подхода, напоминая, что изменение меры пресечение на домашний арест не отменяет факта уголовного преследования.

"Только освобождение всех политических заключенных и прекращение преследования граждан за их политические убеждения может быть шагом к началу разрешения политического кризиса", - говорится в заявлении.

"Начистить сапоги, чтобы вышел Бабарико"

"Сломанный белорусскими спецслужбами, [Воскресенский] вещает всякие небылицы, которые полностью соответствуют официальной линии. И выдает замыслы правителя по поводу дальнейших сценариев", - пишет аналитик центра Eurasian States in Transition (EAST) Андрей Елисеев.

Юрий Воскресенский категорически отрицает сотрудничество со спецслужбами. Он говорит, что готов пойти на все, лишь бы только освободить людей.

"Я готов стать рупором и ФСБ, и ЦРУ, и МИ-6, и КГБ, и Пентагона, только чтобы облегчить положение обвиняемых", - говорит он.

"Вы знаете, если меня попросят начистить сапоги, чтобы вышел Виктор Бабарико, я бы их начистил, - говорит Воскресенский. - Но никто не просит. Я озвучиваю свои предложения, а не каких-либо структур".

Обвинения со стороны оппозиции в его адрес он объясняет завистью.

"Они бы хотели сидеть на этом месте, по правую руку от президента, и готовить предложения, но их там нет, поэтому это банальная человеческая зависть", - считает Воскресенский.

Укрепить позиции власти

По мнению политологов, таких людей, как Юрий Воскресенский, власть использует, чтобы так или иначе обернуть ситуацию в свою пользу за счет раскола оппозиционного движения, смены повестки, а потом выдать результаты этих действий за определенный успех.

"Я думаю очень трудно рассматривать господина Воскресенского в качестве непредвзятого независимого игрока на белорусском политическом поле и тем более медиатора, - считает директор исследовательской программы по Восточному Соседству ЕС и по России Финского института международных отношений Аркадий Мошес. - Этот человек сам был в тюрьме и на каких-то условиях был выпущен. Так что самостоятельной фигурой он восприниматься не может".

Автор фото, PETRAS MALUKAS/AFP via Getty Images Подпись к фото, Эксперты полагают, что Тихановская по-прежнему остается символом, но не понимают практическое влияние ее лозунгов

Впрочем, заявления Тихановской Мошес также считает "неубедительными": эксперт полагает, что она так и не смогла доказать, что способна влиять на внутриполитическую ситуацию в Беларуси: "Она остается символом, но практическое влияние ее лозунгов непонятно".

В качестве одного из путей к демократизации политической системы Лукашенко предложил реформу конституции. По мнению Воскресенского - это наиболее реалистичная мера по выходу из политического тупика. Он говорит, что в рамках нового варианта конституции можно поднять вопрос отмены смертной казни, и добавляет, что Александр Лукашенко хочет ограничить президентскую власть двумя сроками.

Аркадий Мошес считает, что при помощи поправок в конституцию власть пытается укрепить свои пошатнувшиеся позиции и выиграть время.