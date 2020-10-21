Звездопад Ориониды достиг пика. Как его увидеть?

Автор фото, Yuri Smityuk/TASS Подпись к фото, Метеорный поток Ориониды, образованный знаменитой кометой Галлея, достигнет максимума активности в ночь со вторника на среду. На фото след от космического спутника и галактика Андромеды. 24 октября 2016 год, Приморский край

Астрономы-любители в эти ночи могут увидеть космический фейерверк - разумеется, при ясной погоде. Метеоритный дождь Ориониды активен со 2 октября по 7 ноября, но пика он достиг в ночь со вторника на среду, когда можно было наблюдать 20 и более "падающих звезд" в час.

Он виден как в Северном, так и в Южном полушарии. НАСА называет поток Ориониды, образованный знаменитой кометой Галлея, одним из самых прекрасных метеоритных дождей.

"Метеоритные дожди возникают, когда Земля проходит сквозь поток частиц, оставленных позади себя кометой, - рассказала агентству Press Association астроном Королевской обсерватории в Гринвиче Патрисия Скелтон. - В частности, Ориониды сформированы из вещества кометы Галлея, приблизившейся к Земле в 1986-м и вновь ожидаемой в ее окрестностях в 2061 году".

Метеоры врезаются в атмосферу на скорости 240000 км/ч (66 километров в секунду) и сгорают на высоте около 100 км, образуя в небе светящиеся полосы, видимые несколько секунд, а иногда даже минут. Некоторые рассыпаются на куски, образуя огненные букеты. При столкновениях с Луной они создают на ней кратеры.

Автор фото, PA Wire Подпись к фото, Ориониды получили название от созвездия Ориона, поскольку появляются в соответствующей части небесного свода.

Ориониды получили название от созвездия Ориона, поскольку появляются в соответствующей части небесного свода.

Орион - одно из ярчайших созвездий, знаменитое тремя расположенными в ряд крупными звездами, носящими имя "Пояс Охотника". Самая большая из них - красный сверхгигант Бетельгейзе, известный еще древнекитайским и античным астрономам.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Созвездие Ориона в небе над Портелет Бей, Джерси

Земля и комета Галлея обращаются вокруг Солнца по эллиптическим орбитам, которые пересекаются дважды в год. Комета оставляет за собой след из частиц камня и льда, которые при прохождении через него Земли и производят метеоритные дожди: Ориониды в октябре и Эта-Аквариды (от названия звезды в созвездии Водолея) в мае.

Вновь приблизившись к Земле через 41 год, комета Галлея пополнит запас метеоритного вещества.

Автор фото, Digital Vision. Подпись к фото, Земля и комета Галлея обращаются вокруг Солнца по эллиптическим орбитам, которые пересекаются дважды в год. Комета оставляет за собой след из частиц камня и льда, которые при прохождении через него Земли и производят метеоритные дожди: Ориониды в октябре и Эта-Аквариды (от названия звезды в созвездии Водолея) в мае.

Наблюдать саму комету можно лишь при ее максимальном сближении с нами, то есть строго раз в 75 лет.

Активность Орионидов циклична. Последний пик имел место в 2006 году.

Следующий метеоритный дождь, Северные Тауриды, придет 11-12 ноября.

Автор фото, Luis Argerich/NASA Подпись к фото, Ориониды в небе над Буэнос-Айресом

Как лучше наблюдать за ними?

"Хорошая новость состоит в том, что в этом году Луна находится в благоприятной фазе для наблюдения за метеоритным дождем - заходит прежде, чем в ночном небе появляется созвездие Ориона, - объясняет Патрисия Скелтон. - Чтобы увидеть несколько метеоров, лучше всего дождаться времени после полуночи, когда Орион стоит высоко".

По словам ученой, никакого специального оборудования для этого не нужно.

"Просто дайте глазам привыкнуть к темноте в течение примерно 20 минут и начинайте пристально глядеть в направлении созвездия Ориона, на юг и юго-восток, - говорит она. - Охота за метеорами часто требует времени, так что позаботьтесь заранее об удобном стуле или одеяле и укутайтесь потеплее".

Еще желательно находиться подальше от городских огней.

Хотя Луна находится в фазе новолуния, и свет от нее составляет лишь одну пятую от максимальных значений, он также может мешать наблюдать за метеорами.

Метеоры буду появляться чуть севернее Бетельгейзе.

Что такое метеорный поток

Метеорный поток - это просто резкий всплеск числа наблюдаемых метеоритов в небе.

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Метеорный поток Ориониды в небе над английским Йоркширом, 2018 год

Они происходят ежегодно в одно и то же время, когда Земля проходит через очередное скопление остатков астероидов и комет на своей орбите.