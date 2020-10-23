Кто убил Беника и Юрия? Би-би-си разбирает видео с расстрелом пленников в Карабахе

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Автор фото, Reuters

На прошлой неделе в соцсетях появились видеозаписи, на которых могут быть запечатлены военные преступления, совершенные в Нагорном Карабахе, где идет война между азербайджанскими и армянскими силами.

Две видеозаписи показывают момент пленения азербайджанскими военными двух армян и, предположительно, момент их расстрела.

(Внимание: статья содержит детали, которые могут шокировать некоторых читателей.)

Армянские власти идентифицировали погибших как Беника Акопяна, 1947 года рождения, и Юрия Адамяна, 1995 года рождения. В Азербайджане видеозаписи назвали подделкой.

Новая война в Карабахе началась 27 сентября. Объявленное в субботу 10 октября, а затем снова в воскресенье 18 октября перемирие пока не вступило в силу. Бои продолжились на нескольких участках фронта, а десятки мирных жителей по обе стороны линии фронта стали жертвами обстрелов или вынуждены покидать свои дома.

В соцсетях появляются фотографии и видео военнопленных, а также тел погибших солдат противника. Однако эти две видеозаписи — единственное известное на данный момент свидетельство преднамеренного убийства военнопленных.

Би-би-си изучила несколько видеозаписей, которые распространяются в соцсетях под видом убийств пленных в этой войне. Однако лишь в случае двух видео с армянскими пленными можно с уверенностью говорить о характере происходящего.

Один разошедшийся в соцсетях ролик выдается за видео убийства азербайджанского военнопленного от рук армянских военных, однако на самом деле является эпизодом из криминальной жизни России, впервые опубликованным в 2013 году.

В случае других записей не хватает деталей для их верификации.

Изученные Би-би-си ролики были опубликованы в анонимном русскоязычном проазербайджанском канале в "Телеграме" в четверг 15 октября. На первом видео, предположительно, видно, как азербайджанские военнослужащие берут в плен двух армян — Беника Акопяна и Юрия Адамяна.

Автор фото, Telegram Подпись к фото, Скриншот, на котором изображен момент пленения в Гадруте

Голос мужчины за кадром по-русски (с сильным акцентом) говорит им поднять руки вверх и идти к нему. Он также обращается к солдатам с оружием на азербайджанском языке и просит их не бить пленных.

Молодой пленник, Юрий Адамян, снимает шлем, разгрузку и камуфляжную куртку, а затем поднимает руки вверх и выходит из кадра.

На Бенике Акопяне тоже камуфляжная куртка, однако нельзя с уверенностью сказать, что он тоже был солдатом. Видео запечатлело, как солдаты толкают его на землю и он стонет от боли.

Второе видео предположительно показывает момент расстрела Адамяна и Акопяна.

Судя по кадрам, руки пленников связаны. На их плечах — флаги Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Автор фото, Telegram Подпись к фото, Скришот видео расстрела плененных в Гадруте

Они сидят на ступенях и едва двигаются. Голос за кадром отдает приказ: "Цельтесь в голову!" Раздаются выстрелы, и тела мужчин падают на землю.

Би-би-си подтвердила, что человек за кадром, отдающий приказы — носитель азербайджанского языка с региональным акцентом. Судя по одежде, пленные армяне на первом видео и жертвы расстрела на втором — одни и те же люди.

Министерство обороны Азербайджана опровергло участие своих военных в казнях и назвало видео провокацией. Вскоре после этого видео были удалены из опубликовавшего их канала в "Телеграме".

В тот же день генпрокуратура Азербайджана заявила о начале расследования. Позже в генпрокуратуре заявили, что расследование завершено, а видео признаны фейковыми.

ЧТО СЧИТАЕТСЯ ВОЕННЫМ ПРЕСТУПЛЕНИЕМ?

Военные преступления — это нарушение законов ведения боевых действий, определенных корпусом международных актов и, в первую очередь, Женевскими конвенциями. Подписавшие их государства — все члены ООН, в том числе Азербайджан и Армения — обязуются защищать военнопленных, больных и раненых. Согласно этим документом, насилие в отношении военнопленных, пытки и убийство их — военные преступления.

Женевские конвенции также защищают мирное население. С начала конфликта 27 сентября азербайджанские и армянские военные обстреливают города и села. Десятки гражданских лиц с обеих сторон уже погибли, а сотни были ранены. Эти обстрелы также могут быть классифицированы как военные преступления.

Подлинные ли видео?

Би-би-си изучила видеозаписи и установила, что они были сняты в Гадруте — месте ожесточенных боев в этой войне.

Вероятно, ролики были сняты в промежутке от 9 до 15 октября. Азербайджан заявил о захвате Гадрута 9 октября, однако выпущенные затем материалы свидетельствовали лишь о контроле азербайджанской армии над стратегическими высотами у города и продолжении боев за него. Первые видео азербайджанских военных из центра Гадрута были опубликованы лишь 15 октября. Оба видео с армянскими пленными появились в сети 15 октября.

Первое видео снято на холме возле обочины дороги на севере Гадрута (39°31'25.9"N 47°01'40.8"E). На нем видны четыре здания, которые легко узнаются на спутниковом снимке.

А видео расстрела, по всей видимости, было записано в парке на улице Мкртчяна на юге города (39°30'53.4"N 47°02'01.8"E).

Исследователи издания Bellingcat первыми опубликовали анализ видео и предположили, что они подлинные. Места пленения и расстрела двух армян совпадают с теми, которые установила Би-би-си.

Журналисты Bellingcat также нашли подтверждения того, что шлемы и автоматы солдат на видео соответствуют тем, которые ранее уже использовали азербайджанские военные.

Авторы Bellingcat пришли к выводу, что их анализ "предположительно указывает на то, что двое мужчин — армянские комбатанты, плененные между 9 и 15 октября азербайджанскими солдатами, возможно, спецназовцами, и, скорее всего, вскоре казненные".

В Азербайджане пользователи соцсетей усомнились в подлинности видео, указывая на отсутствие крови в кадре. Однако военные эксперты, опрошенные Би-би-си, уверены в достоверности записей.

"Голливуд плохо передает, как выглядят огнестрельные ранения", - сказал Би-би-си Роб Ли, эксперт по обороне с факультета военных исследований лондонского Кингс-Колледжа.

Би-би-си также показала записи бывшему офицеру британской военной разведки. Он согласился прокомментировать видео на условиях анонимности по соображениям безопасности.

"Это настоящие пули, и это настоящее убийство. Это подлинный [момент расстрела], и я не вижу никаких причин считать его постановочным", — сказал эксперт. Он обратил внимание на то, что после выстрелов в кадре появляется мозговая жидкость одного из убитых.

Би-би-си отправила запросы в управление Верховного комиссара ООН по правам человека, офис комиссара Совета Европы по правам человека, а также Международный Комитет Красного Креста.

Комиссар Совета Европы по правам человека "внимательно следит за ситуацией и изучит все обвинения в грубых нарушениях прав человека и примет меры, когда сочтет уместным", сказали Би-би-си в пресс-службе.

Что говорят в Армении?

Защитник прав человека Армении Арман Татоян заявил, что азербайджанская армия совершила неоспоримое военное преступление.

"На этих видео азербайджанские военнослужащие унижают военнопленных и жестоко, с крайним цинизмом убивают их", — написал он в "Фейсбуке".

Он добавил, что представители Армении в Европейском суде по правам человека уже запросили у него видеозаписи.

Татоян также рассказал, что готовит материалы для отправки в ООН, Совет Европы и другие международные организации.

В комиссариате Совета Европы по правам человека подтвердили, что получили эти материалы.

Защитник прав человека непризнанной Нагорно-Карабахской республики Артак Бегларян сказал Би-би-си, что видео запечатлело казнь двух местных жителей: гражданского лица Беника Акопяна из Гадрута и Юрия Адамяна из соседней деревни. Адамян, вероятно, был военнослужащим.

Карабахская инфовойна

Каналы в "Телеграме" — новый фронт карабахского конфликта, который уже перерастал в войну в 1988-1992 годах, когда погибли до 30 тыс. человек.

Совершенные обеими сторонами зверства во многом определили то, как народы Азербайджана и Армении видят друг друга. Армяне вспоминают жертв погрома 1988 года в Сумгаите, когда толпа убивала и насиловала местных армян. Азербайджанцы оплакивают мирных жителей Ходжалы, убитых армянскими силами в 1992 году.

В нынешней войне 2020 года публикация натуралистичных видео стала столь же неотъемлемой частью конфликта, как и собственно вооруженное противостояние на поле боя.

"Соцсети стали ключевым элементом кампаний обеих сторон. Они важны для привлечения международной поддержки и демонстрации военных успехов собственному населению", — говорит военный эксперт Роб Ли.

"Поэтому у солдат может создаться ощущение, что руководство одобряет публикацию видео с телами, и, возможно, не только его", - добавляет он.

"Армии встают на скользкий путь, когда публикация записей с телами поощряется или по крайней мере не наказывается военным руководством обеих сторон. Следующим шагом может стать осквернение тел или расправы над военнопленными", — сказал Ли.

С момента появления видеозаписей из Гадрута обе стороны раскрыли первые данные о военнопленных. Азербайджан опубликовал кадры с двумя армянскими пленными, получающими медицинскую помощь, а армянские силы распространили кадры с азербайджанским военнопленным, проходящим лечение в Карабахе.

Как это влияет на мирный процесс?

Первая карабахская война закончилась в 1994 году перемирием, за которым должно было последовать мирное урегулирование конфликта. Однако компромисс так и не был найден. Публикация видео с военными преступлениями в соцсетях лишь отдаляет мирное решение конфликта.

"С обеих сторон такие сообщения подтверждают наихудшие культурные стереотипы о варварстве и терроре, а для армян Нагорного Карабаха сегодня еще и рождают страх перед возможностью этнической чистки", — говорит Лоренс Броерс, директор кавказской программы миротворческой группы "Ресурсы примирения".