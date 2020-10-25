Афганистан в ожидании ухода США: наступление талибов и тень гражданской войны
В Афганистане силы талибов переходят в наступление на фоне не продвигающихся мирных переговоров. Наступит ли в стране мир после того, как оттуда будут выведены все американские войска? Именно этим вопросом задалась корреспондент Би-би-си Лиз Дусет.
Остроконечная граненая глыба черного мрамора. Этот совершенный в своей простоте обелиск - памятник первой жертве самой долгой в истории США военной кампании.
32-летний офицер спецподразделения ЦРУ Майк Спанн погиб в тяжелом бою с талибами на севере Афганистана в ноябре 2001 года.
"Герой, отдавший жизнь за свободу; за Афганистан; за Соединенные Штаты Америки", - гласит высеченная на камне надпись на английском и фарси.
Сегодня, 19 лет спустя, почтить память Майка Спанна пришли американские и афганские старшие офицеры, объезжающие военные объекты в ходе подготовки к выводу из страны сил США и НАТО.
За это время погибли больше трех с половиной тысяч военнослужащих антиталибской коалиции и около 110 тысяч афганцев. Но стабильности нет. Преобладающее чувство - опасения хаоса или даже скатывания страны в новую гражданскую войну.
"Понизить градус насилия"
"Мы пытаемся предотвратить худшие варианты и направить развитие ситуации в такое русло, чтобы Афганистану не грозила гражданская война, или даже существенная дестабилизация в сравнении с тем, что есть сейчас", - говорит старший в стране американский военный, командующий миссией НАТО "Решительная поддержка" генерал Скотт Миллер.
Талибан силен как никогда с 2011 года и продолжает наступать и атаковать по всему Афганистану - несмотря на заключенное в феврале этого года соглашение с США, которое, вроде бы, сулило передышку народу, уставшему от войны и вечного ожидания худшего.
"Надо понизить градус насилия", - несколько раз повторил генерал Миллер в одном из редких интервью, которое он дал Би-би-си во время объезда американских и афганских военных баз. Повсюду генерал встречался с гражданскими и военными начальниками и обсуждал с ними, как сделать переход наименее болезненным.
С февраля ни один американский военнослужащий не погиб от рук талибов. Но о сокращении межафганского насилия соглашение говорит в туманных выражениях, которые можно интерпретировать по-разному.
Генерал Миллер и американский посол Залман Халилзад постоянно перемещаются между катарской столицей Дохой и некоторыми соседними государствами, чье растущее вмешательство в афганскую ситуацию тоже вызывает тревогу.
Американские военнослужащие предпочитают не высказываться о бурной предвыборной кампании в своей стране и превратностях политики верховного главнокомандующего с его склонностью менять курс на 180 градусов неожиданными записями в "Твиттере".
"На Рождество - дома!"
Пример тому - сенсация прошлого месяца, когда Дональд Трамп написал: "Мы должны вернуть наших немногих храбрых мужчин и женщин, которые еще служат в Афганистане, домой к Рождеству!".
"Это политические решения, - генерал Миллер тактично уходит от ответа на вопрос, остается ли в силе прежний срок, начало мая. - Мы даем военные рекомендации. Остальное нужно предоставить политическому руководству и его видению того, как развивается мирный процесс".
Американо-талибское соглашение открыло путь к мирным переговорам между Талибаном и правительством в Кабуле. Их начало в прошлом месяце считается историческим достижением, поскольку талибы долгие годы были готовы контактировать только с американцами, отказываясь иметь дело с внутриафганскими оппонентами.
Появилась надежда, что стороны, по крайней мере, сосредоточатся на переговорах за столом, а не на поле боя.
Но дискуссия по процедурным вопросам, а более того, о введении в стране исламского законодательства, зашла в тупик, усиливая опасение, что диалог ни к чему не приведет.
"Мы делаем все, что в наших силах, чтобы дать миру между нами и талибами шанс, - сказал советник президента Афганистана по национальной безопасности Хамдулла Мохиб, беседуя со мной на обсаженной розами просторной лужайке возле сильно укрепленного президентского дворца в Кабуле. - Но мир и война ходят рука об руку, и мы готовимся ко всему".
За каменными стенами построенной в XIX веке прекрасной крепости Арк, к которым теперь добавились стальные заборы, нервы у людей натянуты. Ходят слухи, что бойцы Талибана тайно стекаются в города, включая Кабул.
Поездка генерала Миллера в провинцию Фарах на западе страны, так же как сделанная им остановка на афганской базе в крепости Кале-и-Джанги в северной провинции Балх, имеет целью показать афганским военным, что США продолжают поддерживать их - несмотря на то, что часы тикают, а из Вашингтона поступают противоречивые сигналы насчет сроков ухода.
В каждом пункте инспекционной поездки американские и афганские командиры, сидя в удобных креслах, расставленных подальше друг от друга из-за коронавируса, обмениваются своими оценками боеготовности афганских сил.
Ситуация разнится от провинции к провинции, но общее направление беседы одно: в одних местах правительственные войска наносят противнику урон, в других - уступают территорию, но всюду благодарят США за поддержку с воздуха, которая пока не позволила талибам захватить тот или другой провинциальный центр.
"Нас окружают!" - били тревогу афганские военные в провинции Фарах.
Генерал Миллер в это время рассматривает карту, на которой видно, что главные дороги перерезаны, и давление на пути снабжения усиливается.
Афганский генерал Аюб Саланги, сопровождающий американского командующего в поездке, напускает на себя бравый вид.
"Нам сейчас трудно, но мы знали и худшие времена и справились", - говорит он, имея в виду борьбу поддерживаемых Западом моджахедов против советской армии в 1980-е годы.
"Предчувствие гражданской войны"
В умах афганцев живы воспоминания о том, как после советского отступления в 1989 году страна погрузилась в хаотичное противостояние вооруженных группировок.
"Поражения", - лаконично ответил Хамдулла Мохиб на мой вопрос, чего он больше всего сейчас боится.
Он откровенно заявляет, что гражданская война "более чем вероятна", добавляя, что правительство "делает все возможное".
В начале этого месяца мощная американская авиация повернула ход событий, когда талибы, испытывая силу правительства и решимость США, развернули наступление в стратегически важной южной провинции Гильменд и смели армейские заслоны у ее главного города Лашкаргах.
"Да, американская помощь сыграла ключевую роль в Гильменде", - признает Хабдулла Мохиб.
Но в ответ на предположение, что талибы пойдут на штурм провинциальных столиц, как только авиация США прекратит боевые вылеты, он говорит, что афганские силы целиком вели наземные бои, и что правительство обучило собственных летчиков, которые будут пилотировать афганские самолеты.
Молниеносные американские авиаудары в Гильменде вызвали яростную отповедь со стороны талибов, утверждавших, что США нарушают мирное соглашение.
"Мы будем защищать афганские силы безопасности, - обещает генерал Миллер, давая понять, что не стоит испытывать американское терпение - Мы не хотим, чтобы мирный процесс остановился, поэтому мы ведем себя довольно сдержанно".
Но с каждым месяцем на местах все больше реальных признаков того, что могущественная американская армия сидит на чемоданах.
Над Баграмом, оживленном как пчелиный улей городом, выросшем вокруг крупнейшей в стране американской авиабазы, не стихает стрекот вертолетов и рев тяжелых транспортников, вывозящих американское военное имущество. О дальнейшей судьбе базы пока не объявлено, но ее территория сжимается, и передвижной металлический забор заметно сместился вовнутрь.
И жизнь из города тоже утекает. Часть местных магазинчиков, делавших неплохой бизнес на торговле американскими армейскими излишками, от почти новых ботинок до компьютеров и спортивных тренажеров, уже закрылась.
На улице к нам подошел 28-летний Малик. Как десятки тысяч обитателей Баграма, он работал на американской базе.
"Деньги дома закончились. Я продал обручальное кольцо, чтобы накормить детей", - жалуется он.
Мы разговариваем, стоя на покрытой растрескавшемся бетоном площадке, которая раньше находилась внутри базы.
В голосе молодого человека звучит нескрываемый страх.
"Сто процентов, что Талибан уже здесь! - почти кричит он высоким голосом. - Они тут, среди нас!".
Царящая сегодня в Афганистане неуверенность в завтрашнем дне подогревается неопределенностью исхода американских выборов. Впрочем, ясно, что кто бы ни победил, Трамп или Байден, дни американского присутствия здесь сочтены. Разница в деталях.
"Меня очень беспокоит, что афганцы упустят свой шанс на мир", - говорит генерал Миллер.
Но Вашингтон руководствуется прежде всего собственной национальной безопасностью и вряд ли надолго отложит выход, даже если межафганские переговоры окажутся в тупике.