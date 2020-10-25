Афганистан в ожидании ухода США: наступление талибов и тень гражданской войны

Автор фото, Tony Brown/BBC Подпись к фото, Афганская армия может остаться один на один с талибами

В Афганистане силы талибов переходят в наступление на фоне не продвигающихся мирных переговоров. Наступит ли в стране мир после того, как оттуда будут выведены все американские войска? Именно этим вопросом задалась корреспондент Би-би-си Лиз Дусет.

Остроконечная граненая глыба черного мрамора. Этот совершенный в своей простоте обелиск - памятник первой жертве самой долгой в истории США военной кампании.

32-летний офицер спецподразделения ЦРУ Майк Спанн погиб в тяжелом бою с талибами на севере Афганистана в ноябре 2001 года.

Подпись к фото, Памятник Майку Спанну

"Герой, отдавший жизнь за свободу; за Афганистан; за Соединенные Штаты Америки", - гласит высеченная на камне надпись на английском и фарси.

Сегодня, 19 лет спустя, почтить память Майка Спанна пришли американские и афганские старшие офицеры, объезжающие военные объекты в ходе подготовки к выводу из страны сил США и НАТО.

За это время погибли больше трех с половиной тысяч военнослужащих антиталибской коалиции и около 110 тысяч афганцев. Но стабильности нет. Преобладающее чувство - опасения хаоса или даже скатывания страны в новую гражданскую войну.

"Понизить градус насилия"

"Мы пытаемся предотвратить худшие варианты и направить развитие ситуации в такое русло, чтобы Афганистану не грозила гражданская война, или даже существенная дестабилизация в сравнении с тем, что есть сейчас", - говорит старший в стране американский военный, командующий миссией НАТО "Решительная поддержка" генерал Скотт Миллер.

Талибан силен как никогда с 2011 года и продолжает наступать и атаковать по всему Афганистану - несмотря на заключенное в феврале этого года соглашение с США, которое, вроде бы, сулило передышку народу, уставшему от войны и вечного ожидания худшего.

"Надо понизить градус насилия", - несколько раз повторил генерал Миллер в одном из редких интервью, которое он дал Би-би-си во время объезда американских и афганских военных баз. Повсюду генерал встречался с гражданскими и военными начальниками и обсуждал с ними, как сделать переход наименее болезненным.

С февраля ни один американский военнослужащий не погиб от рук талибов. Но о сокращении межафганского насилия соглашение говорит в туманных выражениях, которые можно интерпретировать по-разному.

Генерал Миллер и американский посол Залман Халилзад постоянно перемещаются между катарской столицей Дохой и некоторыми соседними государствами, чье растущее вмешательство в афганскую ситуацию тоже вызывает тревогу.

Американские военнослужащие предпочитают не высказываться о бурной предвыборной кампании в своей стране и превратностях политики верховного главнокомандующего с его склонностью менять курс на 180 градусов неожиданными записями в "Твиттере".

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"На Рождество - дома!"

Пример тому - сенсация прошлого месяца, когда Дональд Трамп написал: "Мы должны вернуть наших немногих храбрых мужчин и женщин, которые еще служат в Афганистане, домой к Рождеству!".

"Это политические решения, - генерал Миллер тактично уходит от ответа на вопрос, остается ли в силе прежний срок, начало мая. - Мы даем военные рекомендации. Остальное нужно предоставить политическому руководству и его видению того, как развивается мирный процесс".

Автор фото, Reuters Подпись к фото, На переговорах между представителями правительства Афганистана и талибами пока не удалось достичь значительного прогресса

Американо-талибское соглашение открыло путь к мирным переговорам между Талибаном и правительством в Кабуле. Их начало в прошлом месяце считается историческим достижением, поскольку талибы долгие годы были готовы контактировать только с американцами, отказываясь иметь дело с внутриафганскими оппонентами.

Появилась надежда, что стороны, по крайней мере, сосредоточатся на переговорах за столом, а не на поле боя.

Но дискуссия по процедурным вопросам, а более того, о введении в стране исламского законодательства, зашла в тупик, усиливая опасение, что диалог ни к чему не приведет.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Десятки тысяч человек бежали из своих домов в начале октября, после вспышки боевых действий в провинции Гильменд

"Мы делаем все, что в наших силах, чтобы дать миру между нами и талибами шанс, - сказал советник президента Афганистана по национальной безопасности Хамдулла Мохиб, беседуя со мной на обсаженной розами просторной лужайке возле сильно укрепленного президентского дворца в Кабуле. - Но мир и война ходят рука об руку, и мы готовимся ко всему".

За каменными стенами построенной в XIX веке прекрасной крепости Арк, к которым теперь добавились стальные заборы, нервы у людей натянуты. Ходят слухи, что бойцы Талибана тайно стекаются в города, включая Кабул.

Поездка генерала Миллера в провинцию Фарах на западе страны, так же как сделанная им остановка на афганской базе в крепости Кале-и-Джанги в северной провинции Балх, имеет целью показать афганским военным, что США продолжают поддерживать их - несмотря на то, что часы тикают, а из Вашингтона поступают противоречивые сигналы насчет сроков ухода.

Подпись к фото, Хозяин магазина в Баграме опасается, что у него будет слишком мало денег, и он не сможет прокормить своих детей

В каждом пункте инспекционной поездки американские и афганские командиры, сидя в удобных креслах, расставленных подальше друг от друга из-за коронавируса, обмениваются своими оценками боеготовности афганских сил.

Ситуация разнится от провинции к провинции, но общее направление беседы одно: в одних местах правительственные войска наносят противнику урон, в других - уступают территорию, но всюду благодарят США за поддержку с воздуха, которая пока не позволила талибам захватить тот или другой провинциальный центр.

"Нас окружают!" - били тревогу афганские военные в провинции Фарах.

Генерал Миллер в это время рассматривает карту, на которой видно, что главные дороги перерезаны, и давление на пути снабжения усиливается.

Афганский генерал Аюб Саланги, сопровождающий американского командующего в поездке, напускает на себя бравый вид.

"Нам сейчас трудно, но мы знали и худшие времена и справились", - говорит он, имея в виду борьбу поддерживаемых Западом моджахедов против советской армии в 1980-е годы.

"Предчувствие гражданской войны"

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В умах афганцев живы воспоминания о том, как после советского отступления в 1989 году страна погрузилась в хаотичное противостояние вооруженных группировок.

"Поражения", - лаконично ответил Хамдулла Мохиб на мой вопрос, чего он больше всего сейчас боится.

Он откровенно заявляет, что гражданская война "более чем вероятна", добавляя, что правительство "делает все возможное".

В начале этого месяца мощная американская авиация повернула ход событий, когда талибы, испытывая силу правительства и решимость США, развернули наступление в стратегически важной южной провинции Гильменд и смели армейские заслоны у ее главного города Лашкаргах.

"Да, американская помощь сыграла ключевую роль в Гильменде", - признает Хабдулла Мохиб.

Но в ответ на предположение, что талибы пойдут на штурм провинциальных столиц, как только авиация США прекратит боевые вылеты, он говорит, что афганские силы целиком вели наземные бои, и что правительство обучило собственных летчиков, которые будут пилотировать афганские самолеты.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Многие афганцы спешат уехать. На днях 11 женщин были затоптаны насмерть в давке за визами возле пакистанского консульства в Джелалабаде

Молниеносные американские авиаудары в Гильменде вызвали яростную отповедь со стороны талибов, утверждавших, что США нарушают мирное соглашение.

"Мы будем защищать афганские силы безопасности, - обещает генерал Миллер, давая понять, что не стоит испытывать американское терпение - Мы не хотим, чтобы мирный процесс остановился, поэтому мы ведем себя довольно сдержанно".

Но с каждым месяцем на местах все больше реальных признаков того, что могущественная американская армия сидит на чемоданах.

Над Баграмом, оживленном как пчелиный улей городом, выросшем вокруг крупнейшей в стране американской авиабазы, не стихает стрекот вертолетов и рев тяжелых транспортников, вывозящих американское военное имущество. О дальнейшей судьбе базы пока не объявлено, но ее территория сжимается, и передвижной металлический забор заметно сместился вовнутрь.

И жизнь из города тоже утекает. Часть местных магазинчиков, делавших неплохой бизнес на торговле американскими армейскими излишками, от почти новых ботинок до компьютеров и спортивных тренажеров, уже закрылась.

На улице к нам подошел 28-летний Малик. Как десятки тысяч обитателей Баграма, он работал на американской базе.

"Деньги дома закончились. Я продал обручальное кольцо, чтобы накормить детей", - жалуется он.

Мы разговариваем, стоя на покрытой растрескавшемся бетоном площадке, которая раньше находилась внутри базы.

В голосе молодого человека звучит нескрываемый страх.

"Сто процентов, что Талибан уже здесь! - почти кричит он высоким голосом. - Они тут, среди нас!".

Царящая сегодня в Афганистане неуверенность в завтрашнем дне подогревается неопределенностью исхода американских выборов. Впрочем, ясно, что кто бы ни победил, Трамп или Байден, дни американского присутствия здесь сочтены. Разница в деталях.

"Меня очень беспокоит, что афганцы упустят свой шанс на мир", - говорит генерал Миллер.