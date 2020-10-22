Летчик приехал на курсы в Екатеринбург, заболел пневмонией и пропал. Тело нашли через неделю

Автор фото, sverdlovsk.sledcom.ru Подпись к фото, Место у гаражей, где было найдено тело Руслана Валеева

Во вторник, 20 октября, в центре Екатеринбурга было обнаружено тело пилота из Якутска Руслана Валеева со множественными ранениями. К этому моменту его искали уже неделю - полиция, родственники и два поисковых отряда - "ЛизаАлерт" и "Прорыв". СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве.

Русская служба Би-би-си собрала всё, что известно о загадочной смерти летчика.

Курсы переподготовки

Валеев приехал в Екатеринбург в начале октября на курсы повышения квалификации в Уральский учебно-тренировочный центр гражданской авиации. Он был одним из 14 пилотов, направленных на Урал компанией "Полярные авиалинии". Все они прошли предварительный конкурсный отбор (проверку теоретических знаний летного дела). Всем были даны положительные заключения психолога и врача.

"Курс начался 5 октября и включал 102 часа, то есть был рассчитан на две недели, - сообщил Би-би-си заместитель директора Уральского УТЦГА Юрий Полепишин. - Это курсы подготовки инструкторского состава. Когда кто-либо из летного экипажа наберется опыта, командование после тестирования, анализируя их профессиональные и человеческие качества, посылает на теоретический курс переподготовки в качестве пилота-инструктора. [Валеев] проходил тестирование - и его послали. Прерогатива авиакомпании - решать, посылать ли ей достаточно молодого человека на такие курсы. Есть талантливые люди. Он был среди самых молодых на курсе. За пять дней теоретического курса что можно узнать о нем? Вижу фотографию, которую печатают. Те, кто непосредственно [с ним] занимался, они его видели. Может, он проходил мимо меня, но в сознании не отложился".

Как объясняет Полепишин, программа направлена на подготовку специалистов по организации летной работы. Фактически на курсах готовят менеджеров в сфере авиации, и компания направляет лучших. Психология в этом курсе - обязательная дисциплина: "Курс включает 6-7 дисциплин: организация летной работы, психология, человеческий фактор, система управления безопасностью полетов, аварийные ситуации в преломлении с психологией и психикой человека, психологический климат в коллективе. Пилот-инструктор должен чувствовать, понимать людей и управлять. Там многое в курсе - о человеческих отношениях. Если разлад экипажа - то второй пилот не будет помощником командира. Бортмеханик не будет выполнять указания командира. И как это может сказаться в аварийной ситуации? Поэтому сказать, что человеческие отношения важны - это не то слово. Роль пилота-инструктора - понимать эти вещи. Не поучать, а учить".

Группа, в которой учился Валеев, была небольшая: до 15 человек. "Сейчас, в период эпидемии, согласно требованиям, особая, шахматная расстановка мест в аудитории", - пояснил замдиректора учебного центра.

По специальности Валеев был бортмехаником, то есть отвечал на борту за функционирование технических систем - в первую очередь двигателя - самолета Ан-25. Как правило, это грузовик, но некоторые модификации лайнера выполняют и пассажирские рейсы. Огромная территория Якутии не покрыта железнодорожной сетью, и авиасообщение - основа республиканской логистики.

Как пропал Валеев

На курсах Валеев успел проучиться не более недели. Приблизительно 10 октября он почувствовал недомогание.

"У него температура поднялась, два дня терпел, потом скорую вызвал. Его увезли в больницу, поставили диагноз "двустороняя пневмония". Температура не понижалась. Он сам парень молодой, к лекарствам не привыкший. И на фоне лекарств, скорее всего, как говорят психологи, с которыми мы разговаривали, у него началось бредовое состояние", - рассказал ресурсу Е1.Ru муж тети Валеева Николай.

Днем 13 октября Валеев ушел из городской больницы №1 на улице Декабристов. Сохранились записи с камер видеонаблюдения: на них видно, что мужчина уходит без верхней одежды (в Екатеринбурге в тот день было около 8-9 градусов тепла).

Мужчина пересек улицу прямо перед потоком машин возле Атриум Палас Отеля. Можно предположить, что он спешит покинуть больницу: как будто находится в панике или уходит от погони - он бежит, оглядываясь. Но на видео нет никаких указаний на то, что за ним кто-то гонится. Вещей при нем нет: ни телефона в руках, ни сумки.

Автор фото, sverdlovsk.sledcom.ru Подпись к фото, СК расследует дело по статье "Убийство"

С этого момента родственники Валеева из Якутии потеряли с ним связь. "Пытались дозвониться по телефону до него - он выключен, - сказал дядя Валеева Е1.Ru. - Разряжен или потерял он его".

Как шли поиски

15 октября тетка Валеева вылетела в Екатеринбург: в полиции ей сказали, что только родственник может подать заявление о пропаже человека.

Поиски начали не только полицейские Екатеринбурга, но и волонтеры. При помощи поискового отряда "Прорыв" тетя Руслана записала обращение к нему: "Мы все тебя ищем, любим и ждем. Завтра прилетает сюда твоя мама".

Представитель поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" по Свердловской области Екатерина Тарасенко в беседе с Би-би-си сказала, что, пообщавшись с родственниками Валеева, они подготовили собственную ориентировку.

В интернете появилось несколько попавших на камеры видеонаблюдения фрагментов побега: на них Валеев быстро бежит по улицам Белинского и Декабристов, с легкостью преодолевает заборы.

Что происходило с Валеевым следующие семь дней после его побега и был ли он жив после 13 октября, когда видеокамеры запечатлели его бегущим, неизвестно.

Утром 20 октября его тело обнаружил охранник жилого комплекса: оно лежало в простенке между гаражами, во дворе дома на улице Розы Люксембург.

О том, что стало непосредственной причиной смерти, полиция пока не сообщала. Очевидцы, видевшие мертвое тело, в беседе с Е1.Ru утверждали, что у погибшего были "порезаны тело и шея", и предположили, что он мог получить "множественные травмы, пока перелезал через забор". Во дворе, рядом с которым его нашли, действительно есть забор, опутанный колючей проволокой. Есть и забор, состоящий из металлических штырей.

Следственный комитет по Свердловской области возбудил дело по части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство"). В среду вечером руководитель следственного отдела по Октябрьскому району областного Следственного комитета Вячеслав Бабушкин сообщил E1.Ru результаты судебно-медицинской экспертизы: согласно заключению, смерть Руслана Валеева наступила "от одного из ранений в области шеи, остальные ранения не смертельные".