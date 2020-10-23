Многоконфессиональная политика. Почему голоса верующих важны на американских выборах

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"Боже, благослови Америку", - звучит в конце почти каждой публичной речи президента США. Религия всегда оказывала существенное влияние на американскую политику, поэтому в разгар президентской гонки и республиканцы, и демократы стараются заручиться поддержкой верующих.

Америка - по-прежнему очень религиозная страна. В зависимости от постановки вопроса от 64% до 87% американских респондентов исследовательской компании Gallup утверждают, что верят в бога.

Политики в США вынуждены считаться с тем, что религиозные убеждения избирателей формируют их позицию и по светским темам: экономики, абортов, ЛГБТ, экологии. В официальных биографиях претендентов на выборные должности указывается, к какой церкви принадлежит кандидат.

Из всех членов Конгресса (535 человек) только один законодатель - демократка Кирстен Синема - не относит себя к какой-либо религии (но, что примечательно, атеисткой себя не называет).

Нынешний президент Дональд Трамп в своих выступлениях регулярно упоминает бога, потрясает Библией и обращается напрямую к верующим. В публичном пространстве он позиционирует себя как защитник консервативных ценностей - в американском контексте это чаще всего означает негативное отношение к абортам и однополым бракам, отстаивание права на владение оружием, а также противодействие росту влияния ЛГБТ в общественном пространстве.

Считается, что основной электорат Трампа - это белые христиане, самая многочисленная группа верующих в США, и в этом смысле может показаться, что все козыри у него на руках. Но не все так просто.

"Черные" и "белые" церкви

Чтобы понять, как устроена религиозная идентичность американцев, стоит представить матрешку, советуют исследователи из Gallup: открыв большую куклу, внутри вы найдете еще одну поменьше, а в ней - еще меньше, и так далее.

Христиане в США делятся на две большие группы - католиков и протестантов, но и американских протестантов можно разделить на множество различных конфессий, а их - на другие, более мелкие группы. На практике это означает, что исповедующие одну религию люди не обязательно будут выбирать одного и того же кандидата.

Считается, что Дональда Трампа, который относит себя к пресвитерианцам (ответвление протестантизма), поддерживают в основном протестанты - но здесь очень большую роль играет фактор расовой принадлежности.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Решающим фактором для многих христиан является позиция кандидата по вопросу абортов

В США до сих пор сильно разделение протестантских церквей на "белые" и "черные" в зависимости от происхождения прихожан. Общины белых и темнокожих протестантов практически не пересекаются. Судя по данным последнего опроса Pew Research Center, 78% прихожан белых евангелических церквей сейчас готовы поддержать Трампа. А вот в "черных" евангелических общинах 90% поддерживают кандидата от демократов Джо Байдена.

При этом самая религиозная группа в США - это чернокожие американцы старшего возраста. Среди них 83% говорят, что верят в Бога (по сравнению с 61% белых). Именно они составляют основу электората демократов.

Существенное влияние на настроения внутри религиозных общин сыграло движение Black lives matter (BLM, "Жизни темнокожих имеют значение"), вновь активизировавшееся в 2020 году после убийства полицейским безоружного афроамериканца Джорджа Флойда. Проповедники из "черных" протестантских общин активно принимали участие в акциях и митингах BLM. Некоторые священники даже начали проводить обряды крещения там, где погиб Флойд, называя это "святым местом".

Запутанный расклад

Поддержку BLM выразили и некоторые представители католической церкви: существенную часть активных прихожан католических общин составляют выходцы из латиноамериканских стран, которые не поддерживают Трампа из-за его жесткой миграционной политики и обещания построить стену на границе с Мексикой.

Католики - это вторая по величине (после протестантов) религиозная группа в США, объединяющая около 22% взрослого населения страны. Они могут сыграть важную роль и на грядущих выборах - во многом с учетом того, что кандидат от демократов Джо Байден принадлежит именно к этому направлению. До него в истории американских президентских выборов было лишь три кандидата-католика (все демократы): Джон Керри в 2004 году, Джон Кеннеди в 1960 и Альфред Смит - в 1928.

При этом, по данным опроса Pew, только 51% католиков на этих выборах планируют голосовать за демократов, что лишний раз подтверждает, что их нельзя рассматривать как монолитную группу.

Более того, белые католики, активно посещающие службы и составляющие около 5% населения США, в большинстве своем (62%) одобряют деятельность Дональда Трампа. Чтобы привлечь дополнительные голоса прихожан католических храмов, в Белом доме недавно устроили официальный прием в честь Эми Кони Баррет - кандидата на должность судьи Верховного суда и консервативной католички. Прием организовали еще до начала обсуждения ее кандидатуры в Сенате.

Среди католических сторонников Трампа зачастую те, кто выступает против чрезмерного "либерализма" нынешнего папы римского.

Это, по мнению исследователей Gallup, отражает общую тенденцию, согласно которой глубоко религиозные американцы обычно идентифицируют себя с республиканцами. Одна из основополагающих причин - негативное отношение к абортам, что может стать серьезной проблемой для Байдена, поддерживающего право женщин на выбор.

По традиции, за демократической партией стоят более либерально настроенные церкви - прежде всего, методисты и епископальная церковь. Поддерживают демократов и мусульмане, а также прогрессивные последователи иудаизма.

При этом более ортодоксальные иудеи, в особенности хасиды, склонны отдавать свои голоса за республиканцев: они благодарны Трампу за дипломатическую поддержку Израиля и признание Иерусалима.

У православных церквей в США относительно мало прихожан, поэтому их влияние на политику скорее символическое. Как и католики, ортодоксальные евреи и другие не слишком многочисленные по американским меркам общины, православные всегда относились к религиозным меньшинствам и исторически поддерживали демократов.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Джо Байден - один из немногих кандидатов-католиков в истории президентских выборов США

По закону, церкви не могут прямо или косвенно агитировать прихожан голосовать за того или иного кандидата, но на практике священнослужители регулярно нарушают этот запрет и пользуются правом на свободу слова, выступая как частное лицо. Так, в сентябре католический священник из Висконсина пообещал сторонникам демократов геенну огненную, если они не раскаются.

Верующие избиратели, неверующий президент

"Моя администрация никогда не прекратит бороться за права верующих американцев", - провозгласил Дональд Трамп на одном из митингов своих сторонников в начале этого года.

По подсчетам агентства Рейтер, в первые 200 дней своего президентства Трамп упоминал бога 100 раз - значительно больше, чем его предшественники Барак Обама (43 раза) и Джордж Буш-младший (60 раз).

На инаугурацию Трампа в 2017 году было приглашено рекордное число лидеров различных религиозных групп, включая представителей многих протестантских церквей, евангельских общин, мормонов, католиков, иудеев и мусульманских лидеров. Пастор и телеведущая Пола Уайт, выступавшая на церемонии и впоследствии ставшая советником президента, сравнивала приход Трампа к власти с божественным провидением.

"Америка до сих пор остается более религиозной страной, чем страны Европы, и для большинства избирателей и сейчас важно, какую церковь посещает кандидат в президенты, насколько его искренность в вере соответствует статусу главы государства, - отмечает Марвин Калб, эксперт вашингтонского Института Брукингса. - В США президент традиционно считается в том числе и моральным лидером государства".

К искренности веры Дональда Трампа, правда, периодически возникают вопросы. Его бывший личный адвокат Майкл Коэн в одном из интервью вспоминал, как однажды они с президентом обсуждали газетную статью о пасторе из Атланты - знакомом Трампа, который, согласно публикации, собирал с паствы деньги на личный самолет. Трамп, по словам Коэна, тогда усмехнулся: "Они все аферисты".

Автор фото, AFP via Getty Images Подпись к фото, Трампа критиковали за использование Библии в качестве реквизита для позирования перед прессой

Несмотря на то, что Трамп регулярно приносит Библию на свои выступления и не раз говорил, что это его любимая книга, он сам признавался, что не очень хорошо ее знает. В интервью агентству Блумберг в 2019 году президент отказался процитировать любимые строки из Библии, сказав, что это "слишком личное".

После похорон бывшего президента Джорджа Буша-старшего в 2018 году в СМИ и соцсетях обсуждалось "заметное молчание" Дональда Трампа во время общего прочтения молитвы.

Впрочем, это, кажется, не имеет большого значения: большинство респондентов недавнего опроса Pew не считают президента религиозным человеком. Намного важнее то, что они видят в нем активного защитника своих интересов.

Несмотря на традиционные предпочтения, предсказать, как именно проголосует та или иная религиозная группа, сейчас трудно. Усилия Трампа по привлечению верующих могут не оправдаться: из-за особенностей американской выборной системы победа в числе поданных голосов не означает триумфа "в общем зачете".