Секретные жертвы войны: как оценить потери Азербайджана в Карабахе?

Подпись к фото, Во многих городах Азербайджана есть отдельные кладбища для погибших во время войны

Русская служба Би-би-си обнаружила на военном кладбище промышленного азербайджанского города Мингечаур 26 свежих могил военных, погибших за время войны в Карабахе. Азербайджан не разглашает свои потери в этом конфликте, но могилы в 100-тысячном городе дают примерное представление о масштабах потерь Баку.

В день, когда госсекретарь США Майк Помпео проводит переговоры с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении, предлагая им дипломатические способы разрешения конфликта, мы узнаем новые данные о потерях в этой войне.

"Все нормально"

В среду, 21 октября, на военном кладбище Мингечаура хоронили 27-летнего Эльмана Алиева. Он пошел на фронт добровольцем, служил снайпером в пехоте.

Дядя Эльмана Алиева стоит у ворот кладбища с портретом племянника в руках и азербайджанским флагом. Он в растерянности озирается по сторонам. Во время разговора спускает на подбородок медицинскую маску.

"Он служил за своих", — краткими предложениями говорит мужчина. Иногда кидает взгляды на других своих племянников — братьев Алиева, которые курят в сторонке. Они тоже стоят с азербайджанскими флагами в руках.

На просьбу рассказать, каким человеком был Эльман Алиев, мужчина немного теряется: "Все нормально, довольный был. Ну и, конечно, добрый".

Мать Эльмана добавляет, что ее сын был сильным и смелым, увлекался спортом. У Эльмана Алиева была девушка, и, по словам матери, он очень хотел жениться, но не успел — началась война, и он в числе первых записался добровольцем и ушел на фронт.

На могилах таких людей, как Эльман, стоят корзинки, обтянутые тканью светлых тонов, — это значит, что погибший до войны собирался жениться, но не успел.

Подпись к фото, Семья Эльмана Алиева после похорон

Мать Эльмана добавляет, что сын погиб под артобстрелом в Тертерском районе. Это один из участков линии соприкосновения, где азербайджанская армия вела активное наступление. В начале октября о взятии села Талыш в Тертерском районе сообщал президент Азербайджана Ильхам Алиев. С тех пор обстановка в районе остается напряженной. В самом Тертере, по словам немногих оставшихся там жителей, ежедневно звучит канонада обстрелов.

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Могила Эльмана Алиева — одна из 26 свежих могил на этом кладбище. Столько здесь похоронили с момента обострения карабахского конфликта. В Азербайджане люди, погибшие во время карабахской войны, считаются героями. Во многих городах страны есть отдельные кладбища именно для таких погибших. Быть похороненным здесь — большая честь для семьи.

Военное кладбище в Мингечауре — одно из таких. Даты смерти на памятниках отражают всю историю карабахского конфликта: от полномасштабных боевых действий в начале 1990-х годов до "четырехдневной войны" в 2016 году. Первая могила в 2020 году появилась буквально через несколько дней после начала этой фазы обострения военного конфликта — она находится в одном ряду со "старыми" могилами.

С тех пор — с конца сентября — появился целый ряд новых могил. На большинстве из них нет дат смерти.

Когда на военном кладбище проходят похороны, территорию оцепляет полиция, пускают только родных и знакомых. Но по окончании церемонии на место начинают приходить простые люди — они тоже оставляют цветы.

Автор фото, Max Lomakin / BBC Подпись к фото, Свежие могилы соседствуют на кладбище со "старыми". На памятниках можно встретить разные даты смерти: и 1992 год, и 1994, и 2016

Женщина, бродившая по кладбищу, рассказала Би-би-си: "У меня никто тут не лежит, никто из этих ребят мне не сын по крови, но все они — наши сыновья, все — наши погибшие герои. Я сама родом из Карабаха, выросла там. И мне очень жаль, что парни гибнут в этой войне, но они герои, и их кровь пролилась не зря. Мы верим в победу и ждем, что снова сможем ходить по своей земле в Карабахе".

На кладбище приходят и молодые люди призывного возраста, подолгу стоят у могил. Они говорят, что здесь лежат их сослуживцы, но больше на вопросы журналистов не отвечают: "Сейчас военное время…"

Имена некоторых людей, похороненных здесь, ранее появлялись в открытых источниках, другие же публикуются впервые.

Среди похороненных на кладбище — Шахмар Сеидов. Вот что написал его сослуживец Фарахим Гусейнзаде: "Погиб мой солдатский друг. Мы прослужили вместе шесть месяцев, потом разошлись. Он всем помогал, был таким хорошим парнем. Покойся с миром!"

Рядом лежит Кянан Абдуллаев, которого в соцсетях вспоминает его товарищ Исмаил Абдурахманов: "Дорогой брат, до сих пор не могу поверить, что тебя больше нет, несколько дней назад разговаривали, сегодня (16 октября) внезапно отправляем тебя в последний путь, невыносимая ноша. Пусть Господь дарует терпение твоей семье и близким". В комментариях о Кянане пишут как о "позитивном товарище по работе" и "небесном человеке".

Неподалеку — могила Ниязи Искендерова. В прошлом году человек с таким же именем и очень похожий внешне на Искендерова давал интервью местному порталу. Он рассказывал, что сам — беженец из Армении, в 1988 году переехал в Баку и жил в общежитии с родителями. Участвовал в апрельской войне в 2016 году, где получил ранение. И до последнего жил с женой и двумя детьми в комнате в 12 квадратных метров. Просил власти помочь ему с жилплощадью как ветерану войны, но безрезультатно.

Конфиденциально

Азербайджан периодически обвиняет Армению в преуменьшении числа потерь или сокрытии информации. При этом Баку вообще не дает данных о погибших в ходе боевых действий.

Подпись к фото, На кладбище приходят и молодые люди призывного возраста, подолгу стоят у могил. Они говорят, что здесь лежат их сослуживцы, но больше на вопросы журналистов не отвечают: "Сейчас военное время…"

В интервью российскому Первому каналу президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, что на данный момент информация о потерях является конфиденциальной. "Об этом будет проинформирована азербайджанская общественность после окончания активной фазы боевых действий", — заявил Алиев.

При этом министерство обороны Армении утверждает, что с 27 сентября по 20 октября Азербайджан потерял 6309 человек. Независимого подтверждения этой информации нет.