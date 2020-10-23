Местные выборы на Украине: кто лидирует в главных городах

Автор фото, UNIAN Подпись к фото, В воскресенье 25 октября украинцы будут избирать местную власть. Предыдущие местные выборы здесь прошли в 2015 году

В воскресенье 25 октября на Украине пройдут местные выборы.

Уже сейчас, глядя на результаты предвыборных соцопросов, можно отметить одну из важных черт этой кампании. В очень многих украинских городах наибольшие шансы на победу имеют ныне действующие мэры.

Это не самое характерное явление для страны, в которой за последние годы власть полностью обновлялась уже несколько раз.

Сейчас же старые лица во главе местной власти показали, что способны бороться с эпидемией коронавируса лучше, чем "свежая кровь", попавшая в киевские властные кабинеты в результате прошлогодних президентских и парламентских выборов.

Мэры украинских областных центров подчас демонстративно игнорировали непопулярные в их городах карантинные мероприятия, инициированные киевской властью, завоевывая таким образом дополнительные симпатии тамошних избирателей.

Да и Владимир Зеленский, когда набирал свою команду из людей, которым выставлял условие "никакой причастности к политике в прошлом", уже в скором времени столкнулся с кадровым кризисом как на центральном, так и на местном уровнях.

Русская служба Би-би-си коротко рассказывает о предвыборных раскладах мэрских кампаний в пяти крупнейших городах Украины.

Киев

Безоговорочным фаворитом выборов мэра столицы Украины является ее нынешний градоначальник Виталий Кличко.

Данные последнего открытого соцопроса, проведенного в начале сентября, показали, что в первом туре он может набрать 43% голосов избирателей, а во втором выигрывает у любого из возможных финалистов выборов.

Кличко не был идеальным мэром. Его обвиняют в причастности к нецелевому использованию городских средств - эти обвинения мэр отвергает. По городу все так же ездят морально и физически устаревшие маршрутки, а состояние ливневой канализации такое, что любой мало-мальски заметный дождь оборачивается потопом на киевских улицах.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Мэр-мем: почему Кличко лидирует на выборах главы Киева

Но при помощи грамотно построенного пиара, реконструкции киевских парков и закладки фонтанов, а также отсутствия крупных провалов на посту Кличко удерживает пальму первенства среди кандидатов в мэры.

Да и слабость этих самых кандидатов тоже играет Кличко на руку. Если в Киеве все же состоится второй тур, самыми вероятными претендентами на выход в него выглядят бывший комик и волонтер Сергей Притула и депутат парламента Ирина Верещук.

Для обоих этих политиков второе место на выборах 25 октября - вопрос, важный не только и не столько для них, сколько для партий, которые они представляют.

Бывшая мэр городка Рава-Русская во Львовской области Ирина Верещук идет на выборы от партии "Слуга народа" Владимира Зеленского. Не секрет, в офисе президента рассматривают возможность изменить закон о столице Украины и отдать часть нынешних полномочий избираемого мэра главе городской администрации, которого будет назначать своим указом президент.

Если Верещук займет второе место на выборах, она вполне сможет занять эту должность. Если представитель "Слуги народа" не выйдет в финал выборов мэра, любой передел полномочий на верхушке киевской власти, инициированный командой президента, будет выглядеть как ревизия результатов демократического волеизъявления киевлян.

Сергея Притулу выдвинула в мэры партия "Голос". После того, как из политики ушел ее основатель и лидер, певец Святослав Вакарчук, эта молодая партия оказалась перед лицом глубокого кризиса.

В отсутствие яркого лидера избирателю становится все сложнее доказывать целесообразность самого смысла существования партии, критикующей Владимира Зеленского примерно с тех же позиций, что и более матерая "Европейская солидарность" Петра Порошенко.

Выход Притулы во второй тур киевских выборов и хороший результат списка "Голоса" на выборах в городской совет могли бы стать платформой, от которой эта партия могла бы оттолкнуться для дальнейшего развития.

Харьков

В других обстоятельствах выборы мэра Харькова не таили бы в себе никакой интриги. Геннадий Кернес, возглавляющий город с 2010 года, согласно данным открытых и закрытых соцопросов, явно переигрывал всех своих соперников.

При Кернесе город обзавелся роскошными парками и фонтанами, на улицах города обращает на себя внимание чистота, не характерная для того же Киева. За это харьковчане вполне были готовы простить Кернесу обвинения в коррупции и земельных махинациях, которые, впрочем, сам харьковский мэр отвергает.

Подпись к фото, С апреля 2014 года, когда на Геннадия Кернеса было совершено покушение, харьковский мэр передвигается на инвалидной коляске

Однако свои коррективы в кампанию внес коронавирус. В середине сентября стало известно, что Кернес заболел коронавирусом и пребывает в стабильно тяжелом состоянии. Еще через несколько дней его перевезли в берлинскую клинику "Шарите".

Собеседники Би-би-си в харьковской мэрии говорили, что причина отлета Кернеса - не Covid-19, а осложнения после травм, полученных им в результате покушения шесть лет назад. В апреле 2014 года в харьковского мэра стреляли, с тех пор он передвигается на инвалидной коляске.

О состоянии здоровья Кернеса с тех пор достоверной информации нет. Анонимные источники несколько раз заявляли о смерти мэра, однако каждый раз его родные отвергали эти сообщения.

Тем временем Харьков завешан билбордами с изображением Кернеса, в его поддержку проводятся масштабные концерты, а его победа на выборах не подвергается сомнению даже самыми убежденными скептиками.

Но когда Кернес вернется в Харьков, и позволит ли состояние его здоровья не то что полноценно управлять двухмиллионным городом, а даже зачитать присягу городского головы, - ответы на эти вопросы остаются открытыми.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Партия Зеленского "Слуга народа" теряет рейтинг. Почему?

В этих обстоятельствах перечень других участников выборов мэра важен в ключе возможного объявления новой кампании, если Кернес так и не сможет приступить к исполнению обязанностей. Достоверные модели перетекания голосов от нынешнего мэра к другим потенциальным участникам избирательной гонки пока не публиковались.

Итак, на места на пьедестале претендуют кандидат от пророссийской "Оппозиционной платформы - За жизнь" крупный бизнесмен Алексей Фельдман и выдвиженец президентской "Слуги народа" 35-летний губернатор Харьковской области, бывший адвокат Алексей Кучер.

Днепр

Самые большие шансы победить на выборах в Днепре имеет нынешний мэр Борис Филатов.

Он начинал свою политическую карьеру в качестве члена команды олигарха Игоря Коломойского, назначенного в 2014 году губернатором Днепропетровской области. Позже отношения между ними испортились, и сейчас Филатов не жалеет крепких слов в адрес бывшего партнера.

Критично Филатов относится и к команде президента Зеленского, да и вообще к происходящему в стране.

"Власть фрагментирована, Зеленский не понимает, как работают институции и государственные механизмы. У него вроде есть абсолютная власть, а вроде нет. Где-то командуют какие-то силовики, где-то - офис президента, где-то Игорь Валерьевич (Коломойский) что-то подпедаливает. Систему начинает трясти", - рассказал он в интервью изданию "Бабель".

Автор фото, Borys Filatov Подпись к фото, У мэра Днепра Бориса Филатова (слева) напряженные отношения с президентом Украины Владимиром Зеленским

Перед местными выборами Филатов стал лицом партии "Пропозиция", в которую вошли мэры нескольких областных центров, критикующие центральную власть.

Сам Филатов регулярно жалуется в соцсетях на проявившееся в предвыборный период повышенное внимание силовиков к своей персоне и к работе днепровской мэрии.

Согласно октябрьскому опросу компании "Социс", в первом туре выборов Филатов может набрать около 54% голосов избирателей.

Его ближайший преследователь - вице-премьер и губернатор Днепропетровской области времен президентства Януковича Александр Вилкул.

На мэрских выборах 2015 года он проиграл Филатову лишь во втором туре, набрав тогда 45% голосов. Сейчас социологи прогнозируют, что за Вилкула проголосуют около 14% избирателей.

Имеет шансы на второе место и Загид Краснов - известный в Днепре бизнесмен и политик, который за последние годы поменял целый ряд партий. Пиком его политической карьеры пока было трехмесячное пребывание на посту секретаря Днепропетровского горсовета в 2015-2016 годах.

Сергей Рыженко, кандидат от "Слуги народа" и главный врач местной больницы имени Мечникова, одной из самых больших в стране, имеет призрачные шансы на попадание в тройку призеров, показывают соцопросы.

Одесса

Опрос социологической группы "Рейтинг", проведенный в начале октября, показал, что безальтернативным лидером на выборах одесского мэра является нынешний градоначальник Геннадий Труханов.

Результаты этого исследования показали, что за Труханова, занимающего это кресло с 2014 года, 25 октября могут проголосовать 50,1% одесских избирателей, что, по сути, уничтожает интригу на этих выборах.

Скандалы, связанные с обвинениями Труханова в коррупции, связях с уголовным миром, причастности к незаконным стройкам и избиениям одесских активистов дают основания критикам одесского мэра говорить о том, что он пребывает на крючке у правоохранителей. Сам Труханов отвергает эти обвинения.

Автор фото, OMR.GOV.UA Подпись к фото, Фамилия одесского мэра фигурировала в "райском досье", выяснило расследование Би-би-си, но он отвергает обвинения в свой адрес

Зато при нынешнем мэре Одесса получила международный аэропорт, были отреставрированы ряд культовых туристических объектов в центре города, улучшилась ситуация с качеством водопроводной воды в одесских квартирах.

Если второй тур выборов Одессе все же станет реальностью, то примерно равные шансы на участие в нем имеют трое кандидатов, рейтинги которых социологи оценивают в 8-10% поддержки.

Это представитель "Оппозиционной платформы - За жизнь", бывший одесский губернатор Николай Скорик, бизнесмен и бывший комик, выходец из команды КВН "Джентльмены из Одессы" Олег Филимонов, который идет на выборы от президентской партии "Слуга народа" и выдвиженец собственной Украинской морской партии, президент Одесской юридической академии Сергей Кивалов, больше известный как глава Центризбиркома, в 2004 году назвавший победителем президентских выборов Виктора Януковича.

А еще выборы мэра Одессы киевские СМИ часто называют "атакой клонов". В бюллетене, который избиратель получит на одесском участке, он найдет сразу двоих Трухановых, пятерых Филимоновых, а также двоих Зеленских и даже одного Саакашвили.

Львов

Фаворит на выборах мэра Львова - Андрей Садовый, возглавляющий город с 2006 года. Два года назад он заявил, что нынешний, третий срок станет для него последним, но потом передумал. Мол, не может бросить город на произвол судьбы перед лицом эпидемии коронавируса, плюс надо закончить начатые проекты.

При Садовом Львов стал известным далеко за пределами Украины туристическим центром: в прошлом году город посетило 2,5 млн туристов. Еще один драйвер развития города - IT-индустрия: во Львове расположены офисы сразу нескольких крупных компаний этой сферы.

Садового упрекают в неэффективном использовании городских средств, неспособности решить транспортные проблемы города и неконтролируемой застройке, в том числе исторического центра города.

Но самым большим имиджевым провалом Садового стал "мусорный кризис", разразившийся в городе летом 2017 года, хоть сам мэр обвинял в его организации киевскую власть, якобы опасавшуюся его президентских амбиций.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Мусорный кризис: Львов ведет двойную жизнь

Соцопросы показывают, что Садовый вряд ли победит на выборах в первом туре - социологи прогнозируют, что 25 октября за него проголосует около 40% избирателей.

Наиболее вероятным его соперником во втором туре является его самый яростный критик, кандидат от партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко, депутат парламента Олег Синютка.

Синютка восемь лет был заместителем Садового во львовской мэрии и уже тогда заработал себе имидж крепкого хозяйственника. Позже он стал львовским губернатором и уже из этого кресла стал жестко критиковать бывшего начальника.

Его область стала единственной, в которой Порошенко удалось обойти Владимира Зеленского на прошлогодних президентских выборах, и сейчас агитировать за Синютку приезжает бывший президент лично. Пока что социологи оценивают возможный результат Синютки примерно в 30% голосов.