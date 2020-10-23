Почему США списали в утиль российские аппараты ИВЛ?

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Американское Агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) решило утилизировать аппараты ИВЛ, полученные из России. Приборы "Авента-М", доставленные как гуманитарная помощь еще в начале апреля этого года, никогда не использовались в американских больницах из-за сомнений в их безопасности.

Как выяснила Русская служба Би-би-си, привезеные в начале апреля этого года из России в США 45 аппаратов ИВЛ были уничтожены лишь четыре мясяца спустя. О проведенной утилизации российского гуманитарного груза первым сообщило американское издание BuzzFeed, хотя ни в этой, ни в последующих публикациях американских и российских СМИ не сообщалось, сколько времени эта техника пролежала на складах в США и когда именно от нее решили избавиться.

В Агентстве США по чрезвычайным ситуациям (FEMA) Русской службе Би-би-си подтвердили, что "технические вопросы" к российским приборам возникли еще весной прошлого года - менее чем через месяц после того, как гуманитарный груз прибыл в США.

"Аппараты ИВЛ были перевезены на склады в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси и... затем находились в резерве на случай, если ситуация с коронавирусом в этих штатах ухудшится. Благодаря тому, что количество заражений уменьшилось, аппараты ИВЛ не были переданы в больницы и были возвращены агентству FEMA властями штатов", - объяснила Русской службе Би-би-си представительница американского ведомства Дженет Монтеси.

Отвечая на вопрос Русской службы Би-би-си, в Агентстве уточнили, что поставленные аппараты никогда не были разрешены к использованию в США.

Весной этого года представители FEMA заявили Русской службе Би-би-си, что российская техника не была подготовлена для работы в американских электросетях и не поддерживала напряжение в 110 вольт.

Сейчас в агентстве, отвечая на тот же вопрос Русской службы, сообщили, что на самом деле поставленная техника была рассчитана на то, чтобы работать с переменным напряжением в электросетях и в 110 вольт (стандарт, принятый в США), и с напряжением в 220 вольт (стандарт РФ).

"Техника, поставленная в рамках борьбы с Covid-19... нуждается в проверке и разрешении к использованию, - сообщила Джанет Монтеси. - Для того, чтобы передать их пользователям в США, все аппараты ИВЛ, произведенные в США, или за пределами страны, должны получить разрешение по форме 501(к) или, в условиях пандемии, разрешение на случай чрезвычайных ситуаций (EUA). Модели аппаратов ИВЛ, полученные в составе этого груза, таких разрешений не имели".

Не совсем гуманитарный груз?

Транспортный самолет ВКС России Ан-124 "Руслан" совершил посадку в нью-йоркском аэропорту во второй половине дня 1 апреля. На борту было более 60 тонн груза, который в Кремле назвали "помощью гуманитарного характера".

Уже на следующий день президент Трамп заявил, что поставка груза была российской инициативой и американская сторона сразу согласилась с предложением из Москвы.

"Это был очень приятный жест со стороны президента Путина, и я мог сказать: "Нет, спасибо" или я мог сказать: "Спасибо", но это был большой самолет медицинских поставок очень высокого качества, и я сказал: "Я это приму", - заявил президент США, отвечая на вопросы журналистов 2 апреля.

По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, договоренность об отправке гуманитарного груза была достигнута во время телефонного разговора лидеров двух государств конце марта этого года.

"На фоне тяжелой эпидемиологической ситуации в Америке была предложена помощь в виде медицинской техники и средств защиты", - подчеркнул он.

Спустя сутки выяснилось, что помощь была "гуманитарной" лишь частично. Официальный представитель Госдепартамента Морган Ортагус в своем "Твиттере" сочла нужным пояснить, что на самом деле "США согласились приобрести у России необходимое медицинское оборудование, включая аппараты вентиляции легких и средства индивидуальной защиты".

После этого российский МИД подтвердил, что только половина "гуманитарного груза" была оплачена Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), а все остальное американская сторона должна оплатить "самостоятельно".

"Госдепартамент получил итоговый счет, выставленный правительством России, на сумму в 659 283 доллара", - сообщили Русской службе Би-би-си в агентстве FEMA весной этого года.

Что привез "Руслан"?

Согласно описи гуманитарного груза, предоставленной телекомпании ABC американским агентством по чрезвычайным ситуациям, на борту российского транспортника находилось 4 тысячи промышленных противогазов М-95, полностью закрывающих лицо, 15 тысяч респираторов, 80 тысяч упаковок антисептика, 400 тысяч различных предметов медицинской одежды, включая защитные комбинезоны, и 30 тысяч резиновых перчаток. Среди них, правда, оказались как хирургические, так и бытовые, используемые на кухнях.

В агентстве FEMA тогда особо подчеркнули, что промышленные противогазы М-95, присланные российской стороной, "отвечают требованиям военных по защите от химической и биологической угрозы", но не используются в медицинских учреждениях.

Кроме этого, в США были доставлены 45 аппаратов вентиляции легких "Авента-М", из-за которых и разгорелся нынешний скандал.

В США доставленный груз тогда назвали "очередной пропагадистской ловушкой Кремля".

Причиной стали организации, собравшие гуманитарную помощь. Как минимум две российские структуры, участвовавшие в отправке груза, оказались в американском санкционном списке.

Российский фонд прямых инвестиций был включен в список секторальных санкций США в июле 2014 года в связи с событиями на Украине. Незадолго до этого санкции были введены и в отношении концерна "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ), одно из подразделений которого - Уральский приборостроительный завод - является производителем тех самых аппаратов искусственной вентиляции легких "Авента-М", включенных в "гуманитарную поставку".

Санкционный груз?

Более того, еще весной этого года сразу несколько американских СМИ сообщили о том, что договоренность о поставке российского груза была достигнута после личных переговоров между зятем президента США и, по совместительству, его старшим советником Джаредом Кушнером и главой российского Фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым. Оба поддерживают давние деловые отношения.

В то же время, как утверждают американские СМИ, зять президента США организовал специальную команду из недавних выпускников американских университетов и сторонников Трампа, которым было поручено искать по всему миру возможных поставщиков защитных средств в условиях эпидемии.

Склады Агентства по чрезвычайным ситуациям были пусты, так что недавним студентам поручили обзванивать возможных производителей масок, перчаток и других медицинских средств в разных странах мира, используя контакты, предоставленные сторонниками президента Трампа.

Некоторые из этих временных сотрудников позднее обратились в Конгресс США с жалобой на то, что из-за решения зятя президента они были вынуждены искать контракты на поставку миллионов единиц защитного снаряжения по объявлениям в интернете.

В американском Агентстве по чрезвычайным ситуациям, впрочем, сейчас утверждают, что активность Кушнера и привлеченных им сотрудников не имела никакого отношения к решению об утилизации поставленных Россией аппаратов.

Как уже сообщала Русская служба Би-би-си, в начале мая этого года в двух больницах, в Москве и Санкт-Петербурге, загорелись аппараты "Авента-М". В результате пожаров погибли шесть человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело и начал проверку этих происшествий.

Росздравнадзор ввел временный запрет на использование ИВЛ "Авента-М", произведенных после 1 апреля 2020 года. Фактически аппараты, которые закупили больницы, нельзя было использовать в самый разгар пандемии, когда они были особенно нужны. Их снова разрешили применять только в июле.

Как выяснилось, к рекомендациям Росздравназдора прислушались и в американском Агентстве по чрезвычайным ситуациям.

"В мае появились сообщения о том, что аппараты "Авента-М" стали причиной пожаров в России... Из-за опасений по поводу безопасности заболевших ковид-19, а также медицинских работников и учреждений, аппараты ИВЛ, вызвавшие вопросы, были утилизированы в июле этого года в соответствии с инструкциями Администрации по общим услугам (GSA) и Агентства по защите окружающей среды (EPA)", - сообщила Русской службе Би-би-си представительница FEMA Джанет Монтеси.

В агентстве также уточнили, что позднее российская сторона отозвала свое требование об оплате поставленного груза.