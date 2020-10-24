"Это охота на ведьм". Депутаты-селебрити раскритиковали идею не выдвигать их в Думу

Автор фото, Sergei Bobylev/TASS

Спортсмены и артисты - действующие и бывшие депутаты Госдумы - раскритиковали идею руководства "Единой России" не выдвигать их на следующих выборах. В разговоре с Би-би-си они назвали инициативу нарушением Конституции и личным мнением автора идеи - сенатора и замглавы генсовета партии власти Валерия Перминова. Сам Перминов говорил, что партия хочет видеть в Госдуме более компетентных депутатов.

Почему в ЕР недовольны спортсменами

"Единая Россия", как и другие политические силы, начинает готовиться к выборам в Государственную думу, которые должны пройти в сентябре 2021 года. Политические партии уже занимаются составлением списков потенциальных кандидатов в одномандатных округах.

Сенатор и замсекретаря генсовета "Единой России" Валерий Перминов заявил, что избиратели хотят видеть среди депутатов не знаменитостей, а людей с "профессиональными компетенциями".

"Социология показывает, что избиратели хотят видеть в лице депутатов тех людей, которые обладают профессиональными компетенциями в различных сферах, которые могут принести практическую пользу", - сказал он изданию Ura.ru.

Генеральный совет "Единой России" - ключевой руководящий орган партии, его возглавляет вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

В нынешнем составе Госдумы во фракцию "Единой России" входят 15 спортсменов. Состояли в ней также певец Иосиф Кобзон и кинорежиссер Станислав Говорухин, но оба они умерли в 2018 году.

В прошлом созыве в рядах единороссов были актриса сериала "Универ" Мария Кожевникова и оперная певица Мария Максакова.

Русская служба Би-би-си решила выяснить отношение "звездных" депутатов Госдумы от "Единой России" к инициативе заместителя Турчака.

Николай Валуев, боксер

В данном случае мы не можем говорить о едином выражении мнения партии. Наверное, нужно соотносить это с выражением мнения отдельно взятого члена партии.

Соотнесем это еще и с Конституцией, которая гарантирует всем равные права. Неважно, кем является человек - спортсменом, ученым, шахтером. В момент выборов наше законодательство предоставляет всем одинаковые права. А внутри самой партии для этого существуют праймериз.

Ирина Роднина, фигуристка

Это мнение одного человека, а не партии. У нас не спортсменов или актеров [выбирают], у нас идут люди, которые интересны для партии, которых партия поддерживает, которые выражают интересы партии в своей работе. А о каком-то определенном роде занятий вопрос не стоит.

Мария Кожевникова, актриса (депутат Госдумы шестого созыва)

В Думе должны быть представители разных профессий, в комитете по культуре должны работать представители тех профессий, насчет которых они будут решать вопросы. Будет странно, когда исключительно экономисты будут сидеть в комитете по культуре.

Должны быть и спортсмены, потому что есть комитет по спорту. Кто как ни спортсмен, который изнутри это все прошел, может решать проблемы спорта. Например, врач, который может быть профессионалом, но он не знает проблематику в спорте.

Это пиар, и он идет не только от "Единой России". Просто мы знаем актеров и спортсменов. Почему спортсмены не могут представлять спорт? Почему деятели культуры не могут работать в своем комитете? Я работала в комитете по культуре, я же не пошла в комитет по бюджету.

Автор фото, Stanislav Krasilnikov/TASS Подпись к фото, Актриса Мария Кожевникова (слева) и космонавт Валентина Терешкова вместе заседали в Госдуме

Все время такие шишки летят в сторону известных фамилий. Но если пересчитать, то число спортсменов в Думе не такое и большое, а уж деятелей культуры еще меньше.

Я считаю, что это популизм, просто это легче, чем говорить о других депутатах, которые принимают законы, и о том, как они работают в своих комитетах.

Давайте теперь будем брать только экономистов, которые хуже разбираются, но зато у них профессия другая. Это называется охота на ведьм, а я против нее.

Ирек Зиннуров, ватерполист

Смотря кого причислять к этой категории - спортсмены, артисты. Если человек сразу заканчивает со спортом и становится депутатом - может быть, с этим можно согласиться. Если спортсмен, который десятилетие назад закончил свою карьеру и успел поработать на различных должностях, то, наверное, это неправильно.

Говорить, что у избирателей есть позыв, чтобы спортсмены не были депутатами... Но мы же как раз избирались, и люди за нас голосовали. За меня голосовал избиратель. Я считаю, что это неправильно говорить, что это посыл избирателей.

Если сразу ты становишься депутатом, может быть, это правда тяжело. Но я закончил свою спортивную карьеру, когда мне было 39 лет, а депутатом стал в 50. За десять лет я закончил университет по специальности менеджер муниципального управления. Меня к какой категории тогда причислять?

Сергей Чепиков, биатлонист

Это была только инициатива, а важное решение будет иметь процедура праймериз. На основании этой процедуры будет формироваться пул кандидатов. А что касается спортсменов - у нас спортом занимается больше трети населения, и президент поставил задачу увеличить эти цифры. Конечно, это требует определенного законодательного регулирования, и принимать участие в этом должны те, кто занимался спортом с самого начала, у кого есть опыт.

Артур Таймазов, борец

Речь идет не о всех спортсменах и актерах, а о том, что в следующие выборы будут выдвигаться кандидаты, которые будут максимально эксперты. Тем самым улучшив законодательную базу в своих сферах. И при повторном выдвижении кандидата будут учитываться активность и эффективность работы депутата в своем регионе. С чем я полностью согласен.

Знаменитости в Госдуме

В нынешнем, седьмом, составе Госдумы депутатами от "Единой России" избрались 18 селебрити - 16 спортсменов и два артиста - Иосиф Кобзон и Станислав Говорухин (оба умерли в 2018 году).

В рядах единороссов был и теннисист Марат Сафин, но в 2017 году он сдал свой мандат. Таким образом, во фракции ЕР осталось 15 знаменитостей, все из них - спортсмены.

В партии рассчитывают, что в следующий состав Думы войдут как минимум двое знаменитостей - биатлонист Антон Шипулин и Владислав Третьяк. Однако полный список кандидатов, выдвинутых "Единой Россией", обнародован еще был.

Выдвигать знаменитых людей в Госдуму - одна из сложившихся практик "Единой России". В прошлом, шестом, созыве депутатские кресла занимали уже упомянутые артистки Кожевникова и Максакова, а также гимнастка Алина Кабаева. Она отработала в Госдуме два созыва - пятый и шестой.

В пятом созыве ее коллегами по фракции были фронтмен группы "Любэ" Николай Расторгуев, балерина Светлана Захарова и спортсмены Светлана Хоркина, Светлана Ишмуратова, Наталья Карпович и Антон Сихарулидзе.

В 2019 году "Единая Россия" на довыборах в Госдуму по Хабаровскому краю выдвинула артистку Викторию Цыганову, но она проиграла выборы.

Однако и другие партии привлекают знаменитостей для работы в Госдуме. Режиссер Владимир Бортко уже два созыва является депутатом от КПРФ.

Актриса Елена Драпеко работает в Госдуме с ее третьего созыва - первые два депутатом от КПРФ, а затем - от "Справедливой России". От СР в этот созыв прошел и футбольный тренер Валерий Газзаев.