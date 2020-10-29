Полные морги, бастующие "скорые", погоня за лекарствами. Как российские регионы снова накрыла волна Covid-19

Автор фото, Mikhail Solunin/TASS

В октябре волна эпидемии Covid-19 с новой силой накрыла российские регионы. По всей стране пациенты жалуются на острый дефицит лекарств и коек в больницах, а врачи - на нехватку медперсонала и оборудования. Би-би-си рассказывает об основных проблемах, с которыми столкнулись медики в регионах, и о том, как власти пытаются их решить.

Вторая (в некоторых случаях первая) волна коронавируса в октябре этого года ударила по российским регионам. Число выявленнх случаев заражения Covid-19 за сутки в последний месяц несколько раз обновляло рекорды, что привело к значительной нагрузке на региональную медицину.

По состоянию на 28 октября в России коронавирусом болели или болеют более 1,5 миллиона человек. Почти 27 тысяч россиян умерли от ковида. За последние сутки было выявлено 16 тысяч новых случаев.

Серьезность проблемы признают в Кремле. "Действительно, фон достаточно тяжелый, - заявил в начале недели пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - Сейчас основная сила эпидемиологического удара пришлась на регионы, она ушла на восток от Москвы".

Владимир Путин 28 октября совещался с членами правительства. В 16 регионах России сложилась критическая ситуация с числом коек для ковидных больных, доложила президенту вице-премьер Татьяна Голикова.

Глава государства поручил направить в проблемные регионы проверочные комиссии и выделить 10 млрд рублей на тестирование, закупку средств защиты и оборудование.

Решению предшествовали сигналы из регионов о проблемах в связи с пандемией: переполненные больницы и морги, нехватка кислорода для пациентов на ИВЛ, многочасовые очереди к томографам и тотальный дефицит лекарств.

Русская служба Би-би-си изучила главные проблемы, на которые жалуются российские пациенты и больницы.

Регионы столкнулись с нехваткой врачей. Чиновники набирают их по объявлениям

Более десятка регионов России столкнулись с нехваткой медицинского персонала - где-то врачи массово заболели, где-то уволились из-за нагрузок. Врачей и бригад "скорой" не хватает от Крыма до Алтая.

Волна коронавируса захлестнула аннексированный Крым в начале августа - спустя месяц после того, как полуостров открыли для туристов и отменили двухнедельный карантин для въезжающих. До конца июля в республике официальная статистика насчитывала меньше тысячи заболевших коронавирусом, но с августа число больных стало резко расти и к концу октября превысило 8 тысяч заразившихся.

В Крыму о нехватке врачей заявили в начале сентября - не хватало 600 врачей и еще полутора тысяч человек медперсонала.

Медики крымских больниц и поликлиник в интервью местным СМИ жаловались на сокращение и без того низких зарплат и нехватку не только докторов для лечения ковида, но и многих узких специалистов.

В начале августа в Крыму должен был открыться новый ковидный госпиталь, но не в полную мощность. Местный минздрав опубликовал объявление о найме медиков в новое учреждение.

Решать проблему власти решили ежемесячными выплатами медикам в 4-7 тысяч рублей. На полуостров отправили более 70 врачей из других регионов России.

С нехваткой врачей в ковидных больницах столкнулись и в Коми. Правительство республики ищет кадры через соцсети, обещает медикам бесплатное питание и проживание в гостинице.

О дефиците врачей заявляли чиновники Калужской и Белгородской областей. Там планируют привлекать студентов-медиков.

Медики жалуются на невыплаты надбавок

В Свердловской области СМИ рассказали про массовые увольнения из центральной больницы Екатеринбурга. Заявления написали около 80 человек, жалующихся на отсутствие "президентских выплат" для борцов с ковидом, пишет издание "Е1".

Свердловский министр здравоохранения встретился с сотрудниками больницы, но его заверили, что уволились только два человека.

В Алтайском крае рассказали о большом числе заболевших коронавирусом медиков. Кроме того, в Бийске медики инфекционного госпиталя пригрозили отказаться дежурить по ночам, в выходные и праздники, поскольку они не дождались ковидных выплат. Минздрав Алтайского края заявил, что выплаты врачам не положены, так как они работают не в ковидном госпитале.

Местный минздрав борется с нехваткой кадров объявлениями о найме и обещаниями стимулирующих выплат.

Столкнувшиеся с нехваткой медиков регионы могут обратится в оперштаб для получения помощи, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Совету Пескова последовали курганские медики. 26 октября они направили президенту Путину обращение, в котором заявили, что из-за коронавируса в регионе случился "коллапс" - не хватает врачей, обеспечения, коек. Авторы письма попросили президента направить в регион военных медиков.

После обращения федеральный минздрав прислал в регион специалистов, но в каком количестве - не сообщается.

"Скорые" не справляются

Регионы жалуются на пиковую нагрузку на скорую помощь на фоне сокращения медиков.

Из-за большой нагрузки некоторым жителям Свердловской области приходится долго ждать помощи. Местный врач рассказал "Е1", что ежедневно карета скорой помощи теряет несколько часов, чтобы доставить больного в больницу. СМИ публикуют кадры очередей из скорых около больниц.

Местные депутаты рассказали "Ура.ру", что за время пандемии у свердловской скорой накопились долги в 300 млн рублей - не хватило средств на ковидные выплаты медикам и компенсации за нагрузки. Администрации Свердловской области удалось найти финансирование - 400 млн рублей поступит медикам до конца года.

В Ярославской области в конце октября около трети сотрудников скорой попали на карантин или больничный. Если раньше медики работали смену через трое суток, то с октября - через двое. Дополнительные смены обещают оплачивать в двойном размере.

Глава профсоюза медработников "Действие" Андрей Коновал называет нехватку кадров критичной - по его словам, эта проблема была еще до пандемии. По его словам, в текущей ситации оказывать медицинскую помощь в полном объеме практически невозможно.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к аудио, Ученые, врачи и власти снова пытаются остановить пандемию.

Мешки с телами на полу и нехватка патологоанатомов

Другая проблема очередной волны эпидемии - перегруженность моргов. В соцсетях появляются видео и фото с черными мешками, сваленными на полу.

С нехваткой мест в моргах столкнулись как минимум в пяти российских городах. На прошлой неделе в соцсетях и СМИ разошлось видео из Новокузнецка с двумя десятками черных мешков на каталках и на полу, в том числе в коридоре. Кузбасский минздрав уверил, что в морге лежат погибшие от коронавируса, включенные в статистику.

Видео с мешками с телами появилось и в сообществе "Кострома" во "ВКонтакте". На кадрах черные мешки лежат на полу в небольшом помещении. Тела хранятся в теплом помещении, цитирует портал Kostroma Today автора ролика.

В костромском департаменте здравоохранения ситуацию объяснили нехваткой врачей-патологоанатомов как редких специалистов. "В связи с ростом заболеваемости на больничном листе сейчас находятся в том числе и специалисты-патологоанатомы", - заявили в ведомстве.

Алтайский минздрав объяснил загрузку моргов возросшей смертностью от коронавируса и тем, что родственники не спешат забирать тела погибших.

Ситуация осложняется тем, что закон обязывает провести патологоанатомическое исследование всех жертв коронавируса.

Нехватка патологоанатомов в России колоссальная, заявил Би-би-си врач патологоанатомического отделения Морозовской детской больницы в Москве Александр Талалаев. Он указал и на дефицит холодильных камер - не каждая больница может закупить такое дорогое оборудование.

В больницах нет мест - это оборачивается скандалами

В октябре и федеральные, и региональные СМИ начали сообщать о дефиците больничных коек во многих регионах в связи с коронавирусом. СМИ обращают внимание на истории россиян, которых врачи не положили в больницу, несмотря на все показания - положительный тест на ковид, температуру и поражение легких.

16 октября министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что всего по стране насчитывается 182 тысячи коек для больных коронавирусом и 20 тысяч из них не заполнены. Койки для пациентов реанимации заняты, по его словам, на 10%.

На 28 октября в 16 российских регионах было занято более 90% больничных коек для пациентов с коронавирусом, сообщила Татьяна Голикова.

В конце октября медики котласской больницы (Архангельская область) сами сняли репортаж о том, как переполнен их ковидный госпиталь - людей кладут на раскладушки в коридорах. Сразу после обращения врачей местный оперштаб сообщил, что в котласской больнице развернуто уже 500 коек (на момент записи репортажа в больнице было 320 пациентов).

В куйбышевской центральной больнице (Новосибирская область) пациентов стали класть на лестничные клетки из-за нехватки мест, так как коридорах места для коек уже закончились. Новосибирский миндзрав объяснил этот тем, что больница рассчитана на 60 мест, а в ней содержатся 70 человек. Многих больных выписывать нельзя так, как в аптеках региона не хватает лекарств от пневмонии, а в больнице запас препаратов еще есть, объяснили в минздраве.

Вечером 27 октября в Омске несколько карет "скорой" устроили демарш из-за того, что целый день ни одна городская больница не могла принять двух пациентов с поражением легких более 80%. "Скорые" приехали к зданию минздрава и включили сирены. Через некоторое время после этого места для пациентов все-таки нашлись в одной из больниц.

Омский минздрав начал служебную проверку. На время проверки от работы была отстранена замминистра здравоохранения.

Местное издание "Город55" сообщает, что той ночью еще две "скорые" не смогли разместить пациентов в больницы. "По словам медиков скорой помощи, такие ситуации происходят ежедневно - и после вчерашнего случая ничего не изменилось", - утверждает издание. Официально эта информация не подтверждена.

В Челябинской области больные по несколько часов ждут в коридоре или карете "скорой", когда освободится больничная койка, пишет местная "Комсомольская правда". Утром из больниц выписывают пациентов, а на их места "скорые" сразу привозят новых.

В конце сентября в Крыму уволили министра здравоохранения из-за того, что врачи отказались госпитализировать тяжело больных.

В Москве тоже беспокоятся о резерве доступных мест в больницах. В начале октября, по данным оперштаба, в больницы отправляли около тысячи человек еженедельно. Источники "Медузы" говорили, что госпитализируют только больных с тяжелыми формами коронавируса - остальных оставляют на домашнее лечение. Собеседники издания в 15-й и 52-й московских больницах сказали, что госпитали заполнены на 80%.

Заммэра Москвы Анастасия Ракова связала возможную нехватку мест в больницах с несоблюдением масочного режима: "На сегодняшний день мы имеем необходимые резервы [коек для больных с коронавирусом]. Но давайте будем откровенны: коек всегда конечное количество. Сегодня вы откажетесь надевать маску, завтра кто-то из ваших близких может просто не оказаться здесь".

Как решают проблему дефицита коек

В одних регионах под ковидные госпитали переоборудуют другие специализированные больницы, в других - под госпитали отдают даже торговые центры и санатории.

В Барнауле ковидный госпиталь на тысячу коек откроют в торговом центре. На 20 октября в регионе занято более 90% коек, комментировал губернатор Виктор Томенко.

Власти Коми решили открыть госпиталь в детском лагере, а если ситауция ухудшится - в детской спортивной школе. В регионе в больницы попадают по 100 человек ежедневно.

Но чаще под ковидные госпитали переоборудуют другие медицинские учреждения - роддома, специализированные больницы и госпитали ветеранов.

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Глава Башкирии Радий Хабиров предложил решить проблему с нехваткой коек ускоренной выпиской пациентов из больниц - как только человек "полежал немного и подлечился".

С ним согласен глава Лиги защитников пациентов Александр Саверский. Он считает, что проблема с нехваткой коек объясняется еще и паникой в обществе. Отправлять в больницы необходимо только тяжело больных пациентов, полагает эксперт.

Саверский приводит в пример заявление российского минздрава. 14 октября в ведомстве заявили, что 20% госпитализированных больных переносят коронавирус в легкой форме. По логике эксперта, этих пациентов следовало бы оставить на домашнем лечении.

Решение лечить на дому пациентов легкой и средней тяжести называет правильным и глава профсоюза медработников "Действие" Андрей Коновал. Но он подчеркивает, что для этого нужна сильная участковая служба, "которой нет". Быстро проблему нехватки коек не решить - дополнительные места в больницах надо было готовить еще летом, полагает он.

Скупка лекарств "вместо гречки" и коллапс маркировки

На прошлой неделе администрация Прокопьевска в Кемеровской области решила проверить доступность антибиотиков, которые минздрав рекомендует для лечения коронавируса (не все из них одобрены ВОЗ), в городских аптеках. В 200-тысячном городе осталось 12 пачек "Левлофлоксацина" (препарат, в том числе, для лечения пневмонии).

Мэр Прокопьевская Андрей Мамаев спустя несколько дней отчитался в "Инстаграме", что в Кемеровскую область завезли тысячи упаковок популярных препаратов. Но в комментариях к посту жители города пожаловались, что в аптеках лекарств по-прежнему нет и некоторые препараты нельзя достать даже под заказ.

Нехватку препаратов, нужных для лечения коронавируса, и градусников признали на Алтае и в Алтайском крае, Башкирии, Ульяновской области и Пермском крае.

О дефиците необходимых препаратов заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Депутаты горсовета на прошлой неделе пожаловались на дефицит антибиотиков от коронавируса полпреду президента в Сибирском федеральном округе Сергею Меняйло.

В Липецке губернатор Игорь Артомонов пожаловался, что люди "скупают лекарства вместо гречки" про запас.

В Омске жители скупают лекарства с рук. За последнюю неделю в городских пабликах появились десятки постов, посвященных отсутствию в аптеках тех или иных препаратов (например, антибиотика цефтриаксон). В комментариях жители обмениваются нужными лекарствами.

Спрос на противовирусные, антибактериальные препараты и иммуномодуляторы в октябре вырос по сравнению с сентябрем этого года, говорит Би-би-си Юлия Нечаева, директор отдела стратегических исследований DSM Group.

Например, объем продаж "Арбидола" и "Ингавирина" в период 12 по 18 октября вырос на 47% и 81% соответственно по сравнению со средненедельными продажами в сентябре. Эффективность препаратов ставится под сомнение в научном сообществе, но, как писала Би-би-си, российские врачи массово назначают их больным коронавирусом.

Продажи антибиотика азитромицин (есть в последней версии рекомендаций минздрава по терапии больных коронавирусом) в этот же период выросли на 61%.

Продажи антибиотиков и противовирусных лекарств, рекомендованных для лечения Covid-19, с марта по сентябрь 2020 года выросли на 30-100% ежемесячно, а их дефицит возник несмотря на рост производства препаратов, сообщал "Фармвестник".

Но рост числа заболевших и ажиотажный спрос на препараты - не единственная и, возможно, не главная причина дефицита.

С 1 июля этого года все лекарства в России должны производиться со специальной маркировкой. Для некоторых препаратов дедлайн перенесли на 1 октября. На каждую упаковку перед реализацией должен быть нанесен уникальный код, а данные о ней должны быть переданы в информационную систему мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения (ИС МДЛП). Без этого препарат запрещено продавать потребителям.

Новой системой управляет Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). 50% в нем принадлежит структурам Алишера Усманова и его партнеров, "Ростех" и управляющий партнер Almaz Capital Александр Галицкий контролируют еще по 25%. Система запускалась не без проблем - в конце сентября из-за сбоя в работе ЦРПТ пропали данные об обработанных упаковках - восстановить к концу октября удалось чуть более трети.

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Как объяснял Forbes, персонал аптек перестал справляться с объемами работы и стал отказываться от заказа части товаров. "Большинство препаратов поступают в аптеку в крупных упаковках, например, парацетамол - в упаковках по 250 блистеров. И аптекари должны все 250 штук просканировать. Это нереально", - объясняли журналу в одной из аптек Тверской области.

На проблемы из-за маркировки федеральным властям жалуются и региональные власти. Руководитель департамента здравоохранения Орловской области Иван Залогин на брифинге 20 октября заявил, что в регионе достаточно лекарств, но из-за новых правил есть проблемы в отгрузке. Об этом же говорил и пермский губернатор Дмитрий Махонин.

Крупнейшие объединения аптек и производителей лекарств 23 октября написали открытое письмо (есть у Би-би-си) в адрес премьер-министра Михаила Мишустина, в котором заявили о "катастрофической неработоспособности" новой системы мониторинга движения лекарств и предупредили правительство о потенциальных "критических последствиях для системы здравоохранения".

"Склады дистрибьюторов и производителей, карантинные зоны аптечных организаций переполнены, многие производители вынуждены остановить поставки, продукция стоит без движения по всей цепочке, все участники несут дополнительные существенные издержки, а аптеки не могут выдать маркированные лекарственные препараты пациентам, - говорится в письме.

24 октября глава минпромторга Денис Мантуров объявил, что из-за повышенного спроса на лекарства маркировку временно переведут в уведомительный режим - аптеки должны передавать данные о препаратах, но не обязаны ждать ответа от системы.

Смягчения закона дождались не все. Фармкорпорация "Гедеон Рихтер" 23 октября объявила о приостановке поставки лекарственных препаратов из списка жизненно необходимых (ЖНВЛП) в Россию до конца октября - из-за технических проблем компания не смогла растаможить препараты на границе.

Депутат Госдумы Александр Петров ("Единая Россия"), член комитета по охране здоровья и глава подкомитета по вопросам обращения лекарств, заявил, что летом депутаты совершили ошибку, поддержав новые правила маркировки: "Закон разрушил систему поставки лекарств и в аптеки, и в медицинские учреждения, мы доверили частной компании государственную функцию. Мне кажется, мы ошиблись".

Владимир Путин 28 октября поручил правительству выделить регионам 5 млрд рублей на закупку бесплатных лекарств для пациентов с Covid-19 на амбулаторном лечении.

Проблемы с медоборудованием

Помимо нехватки лекарств, врачей и коек, регионы столкнулись с дефицитом медицинского оборудования. Не хватает кислорода для ИВЛ, аппаратов КТ и другого оборудования.

Осенью начали поступать сообщения о перебоях с обеспечением больных медицинским кислородом.

В ростовской больнице номер 20, где 11 октября наблюдались перебои с подачей кислорода, в течение 40 минут кислорода не было вообще. В этот день в больнице погибли 13 человек, сообщало городское управление здравоохранения. На фоне скандала в отставку ушла министр здравоохранения региона.

О сложностях с подачей кислорода в больницах сообщали пациенты и общественники в Тюмени, Новосибирске, Волгограде, Челябинской области. Во всех случаях власти отрицали перебои.

Нестабильная подача кислорода в некоторых больницах может быть связана с тем, что нагрузка на здравоохранение во время эпидемии выросла, а системы обеспечения медицинским кислородом оказались к ней не готовы.

Как отмечают эксперты, в большинстве случаев в российских больницах кислород в палаты подается по центральной системе, к которой подключены баллоны со сжатым газом. Такие баллоны нужно отвозить на заправку в снабжающие организации, что менее безопасно для пациентов.

Также кислород может подаваться из газификатора - резервуара с жидким кислородом, который устанавливается рядом с больницей. Их тоже нужно заправлять, но логистика в этом случае проще, чем с баллонами - для заправки газификатора приезжает цистерна с кислородом.

Третья опция - установка кислородного концентратора. Он перерабатывает воздух и выдает концентрированную смесь кислорода. В этом случае поставки газа не нужны.

Участники рынка отмечают возросший спрос на медицинский кислород для баллонов и газификаторов и на кислородные концентраторы.

Очереди за КТ

Во многих регионах возникла нехватка аппаратов для компьютерной томографии, в которых нуждаются не только больные Covid-19 c подозрением на пневмонию, но и, например, онкобольные.

В Челябинской области места в очередях на прохождение КТ стали продавать за деньги (330 рублей за час ожидания), писал "Вечерний Челябинск". Другое местное издание "Курс дела" писало о многочасовых очередях, которые возникли перед городской больнице в Миассе, куда завезли новый аппарат КТ. В ожидании обследования больные, в том числе с температурой, проводят по шесть часов, а скорые привозят пациентов из других городов.

В начале октября жительница Ростова-на-Дону опубликовала видео, на которых видна очередь из десятков машин "скорой помощи" перед местной городской больницей. Региональное правительство объяснило это повышенной нагрузкой на один из немногочисленных в городе аппаратов КТ. Местный губернатор Василий Голубев заявил, что власти намерены привлечь к решению частную медицину и направлять пациентов на компьютерную томографию в коммерческие клинике по системе ОМС.

Скандал с многочасовой очередью из пациентов на КТ возник и в Екатеринбурге - там перевели на круглосуточный режим работы дополнительные медучреждения с томографами.

В других регионах часть аппаратов КТ оказались сломаны - в Самарской области на балансе местной системой здравоохранения стоят 42 томографа, но 10 из них не работают, сообщили в региональном депздраве. Как и в Ростовской области, к обследованиям привлекли частные клиники.

"Коммерсант" в начале октябре писал, что нехватка аппаратов для КТ возникла не только в регионах (Башкирия, Якутия, Нижегородская область), но и в Москве. "Нагрузка на КТ центры действительно возрастает, - признавали в московском депздраве. - Время ожидания в отдельных случаях может составлять более часа… При увеличении нагрузки принимаются все необходимые меры по маршрутизации пациентов в другие центры для ускорения диагностического процесса".

22 октября на сайте российского минздрава появилось заявление главного специалиста по лучевой диагностике Игоря Тюрина с просьбой не делать КТ без назначения врача и "на всякий случай". Он отметил, что "ажиотаж в диагностических отделениях во многих регионах России" возник в том числе из-за того, что люди хотят провести диагностику Covid-19 без направления.

Не на чем ездить

В отдельных регионах жалуются и на дефицит карет "скорой помощи". В связи с этим власти Краснодара на совещании в начале октября попросили помощи у местного бизнеса.

"Знаю, что бизнесмены покупали аппараты ИВЛ и дарили их инфекционной больнице. Сейчас настал период времени, когда хочется обратиться к нашим бизнесменам, если есть такая возможность, нам в городе необходимы еще дополнительные автомобили скорой помощи на базе "Газель", не надо дорогих каких-то производителей", - обратился к предпринимателям мэр Краснодара Евгений Первышов.

В Калуге одна из больниц обратилась к жителям с просьбой о помощи в развозе врачей по пациентам на личных машинах (сейчас это объявление удалено с сайта медучреждения): "Собственного транспорта в больнице не хватает, врачи вынуждены ходить пешком. Вызовов на одного доктора в сутки до 65!!! Мы обращаемся ко всем, кто располагает временем и своим автомобилем, помочь на период эпидемии".