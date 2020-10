Как живут и к чему готовятся армянские ополченцы на юге Карабаха. Репортаж у линии фронта

На этой неделе азербайджанская сторона заявила о продвижении своих войск на в южной фронта в Карабахе. В социальных сетях распространилась информация о взятии села Мурадханлы в 27 километрах от города Лачин (армяне называют его Бердзор).

Так называемый Лачинский коридор является стратегически важным для обеих конфликтующих сторон. Здесь проходит дорога, связывающая Степанакерт с Арменией.

Русская служба Би-би-си побывала недалеко от места боевых действий в Лачинском районе и поговорила с местными жителями и ополченцами из окрестных сел.

"Мирные ополченцы"

Жители городка, в который мы приехали, просят нас не говорить, как называется населенный пункт. Они утверждают, что город станет следующей мишенью для азербайджанских вооруженных сил.

Наша команда уже бывала в этом городе в начале нового конфликта в Карабахе в октябре 2020 года. Тогда здесь было много людей, в городе не было слышно взрывов.

Жители рассказывали тогда только о беспилотниках и снарядах, которые падали в окрестностях. За три недели обстановка сильно изменилась. Продуктовый магазин все ещё работает, но близко стреляет артиллерия, в городе много военных.

Лачинский район - один из семи районов Азербайджана, не относившихся к Нагорному Карабаху и перешедших под контроль армян по итогам войны в начале 1990-х.

У здания администрации нас встречают взрослые мужчины, которые называют себя мирными ополченцами. Главы администрации и его заместителей нет на месте - "все на задании".

Бывший учитель русского языка и литературы Армен стоит перед зданием администрации, на плече висит автомат. Армен зовёт на кофе в подвал, но предупреждает, что там сейчас спят другие "мирные ополченцы".

Мы остаемся на улице, подходит еще несколько мужчин с автоматами как у Армена. Кроме учителя здесь бывший соцработник, который показывает свое удостоверение инвалида второй группы.

Все время, что мы разговариваем, где-то близко слышны залпы орудий. Мужчины посмеиваются и подбадривают нас: "Да не бойтесь вы так, это мы стреляем, а не в нас".

Оружие всем выдали в штабе, который был создан сразу после призыва премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Бывший учитель Армен рассказывает, что пошёл записываться, как только узнал о том, что в его городе открыли штаб.

Он 30 лет проработал в местной школе сначала учителем, потом директором. На все вопросы о боях в Лачинском районе отвечает, что всё будет хорошо.

Вместо войны Армен предлагает нам поговорить о поэзии. Его любимый поэт - Сергей Есенин. Закинув автомат за спину, Армен начинает громко читать поэму "Черный человек":

"Черный человек водит пальцем по мерзкой книге,

И, гнусавя надо мной, как над усопшим монах,

Читает мне жизнь какого-то пройдохи и забулдыги,

нагоняя на душу тоску и страх..."

Подпись к фото, Ополченец-учитель Армен предложил нам поговорить о поэзии

Его перебивает дедушка лет 70, тоже с автоматом, который с выражением начинает декламировать:

"Я помню чудное мгновенье,

передо мной явилась ты,

как мимолетное виденье,

как гений чистой красоты... Спасибо вам!".

Война идет, но no need to worry

Возле городского магазина продуктов особенно много людей. Большинство - военные. Рядом с домом напротив магазина стоят мужчины в гражданской одежде. Залп раздаётся снова, один из них достает бинокль и смотрит в сторону гор.

На вопрос о том, не страшно ли им от этих звуков, от которых дрожат стекла в домах, отвечают: "Это не близко. Отсюда стреляют".

Степан - так зовут мужчину с биноклем - говорит, что приехал несколько лет назад из Штатов. "Война есть, но no need to worry", - говорит мужчина. Степан все время использует английские слова, когда не может вспомнить русские: "Враг недооценил наши determination".

Степан вернулся потому что он хочет быть частью всех developments и он хочет иметь свой investment in the future of this country (примерно это можно перевести как - "хочу участвовать в происходящем и внести вклад в будущее страны" - прим. Би-би-си). "Даже во время войны здесь лучше, потому что со своим народом", - говорит Степан.

К магазину, у которого уже образовалась небольшая очередь, подходит женщина. Тамара отправила своих младших детей в армянский город Горис, а сама осталась - старший сын воюет.

Во время нашего разговора снова раздаётся три мощных залпа. Тамара даже не отвлекается на них, только начинает говорить громче. Спрашиваю, не боится ли она близости войны? "Ну близко, но надо же защищаться. А что сделать?", - говорит женщина.

Автомат вместо ножниц

Чуть дальше города расположен поселок, в котором мы тоже были несколько дней назад. Здесь живут армяне, переехавшие из Ливана и Сирии. Власти выделили им земли и построили дома. В посёлке проживает около 300 человек.

В наш прошлый приезд мы познакомились с парикмахером Арутом, который переехал из Ливии в августе этого года. Он зарабатывал в поселке тем, что стриг местных жителей, ездил по вызову в Степанакерт и Шушу. Арут встречает нас у здания администрации поселка, он одет в военную форму, в руках автомат.

Рассказывает, что отложил ножницы, а в остальном живет как жил. Спрашиваю, слышал ли он о том, что азербайджанские войска приближаются к Лачину: "Никаких проблем, мы готовы. Ничему не верим, пока своими глазами не увидим. Будем защищать наши дома, детей, жён, родину".

Подпись к фото, Бывший парикмахер Арут переехал из Ливана в августе этого года

Глава общины ливанских армян Андраник только что приехал с позиций, откуда стреляют орудия, отголоски которых хорошо слышны в поселке. "Все стабильно. Особой информации нет", - говорит Андраник.

Мужчина рассказывает, что азербайджанские силы находятся в 20 километрах от посёлка, но линия фронта всё время движется вперёд-назад. "Их намерение заключается в том, чтобы взять Лачин в кольцо", - предполагает он.

Андраник ездит на передовую несколько раз в день, иногда остается на ночь. Говорит, что последние два дня в его отряде потерь нет. Но несколько дней назад погибли мирные жители, которые пытались увезти домашний скот и попали под артиллерийский обстрел.