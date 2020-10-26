Украина считает голоса на местных выборах. Кто где побеждает?

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Карантинные мероприятия в связи с пандемией коронавируса называют одной из главных причин низкой явки на местных выборах на Украине

На Украине прошли выборы местных органов власти. И хотя окончательные результаты станут известны через 3-5 дней, сообщили в ЦИК, уже в воскресенье вечером были обнародованы результаты экзитполов, которые позволяют составить первое впечатление о том, кто победил на выборах в крупных городах Украины.

В большей части областных центров мэры определятся в ходе второго тура выборов, который состоится через три недели, 15 ноября.

Местные выборы прошли при сравнительно низкой явке избирателей: на участки явилось около 37% украинцев, имеющих право голоса. Это примерно на 10% меньше, чем на предыдущих местных выборах 2015 года.

Еще один итог этих выборов - проседание рейтинга партии власти, "Слуги народа" президента Владимира Зеленского. Ее представители прошли во второй тур выборов в считанных областных центрах. В тех немногих крупных городах, где президентская партия заняла первое место на выборах в горсовет, ей придется формировать коалиции с другими партиями, преодолевшими избирательный барьер.

Русская служба Би-би-си кратко рассказывает о первых результатах местных выборов на Украине.

Два тура

Традиционно больше всего внимания привлекали к себе выборы в Киеве. Здесь, по данным двух экзитполов, победитель мэрской кампании определится во втором туре выборов.

Впрочем, действующему мэру Виталию Кличко не хватило совсем немного для победы в первом туре. Его результат социологи оценивают в 46-48%.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Мэр-мем: почему Кличко лидирует на выборах главы Киева

Оба проводившихся в столице экзитполов показывают, что его соперником через три недели станет кандидат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Александр Попов, возглавлявший город во время президентства Виктора Януковича и набравший в воскресенье около 9% голосов.

Это результат многие наблюдатели сочли неожиданным: изначально Попов не рассматривался в числе фаворитов выборов. Впрочем, его отрыв от ближайших преследователей, кандидатов от "Слуги народа" Ирины Верещук и от партии "Голос" Сергея Притулы составляет меньше статистической погрешности, поэтому интрига в определении участников второго тура здесь еще остается.

Во втором туре определятся и мэры большинства других крупных городов Украины.

В Днепре действующий мэр Борис Филатов, скорее всего, померяется силами с местным бизнесменом и политиком Загидом Красновым или бывшим днепропетровским губернатором Александром Вилкулом.

В Одессе теперешний градоначальник Геннадий Труханов прогнозировано вышел во второй тур с кандидатом от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Николаем Скориком.

Во Львове действующий мэр Андрей Садовый так же ожидаемо вышел во второй тур с кандидатом от "Европейской солидарности" Петра Порошенко, бывшим губернатором Львовской области Олегом Синюткой.

Победа в первом туре

Напротив, никакой интриги с определением победителя нет в Харькове, где экзит-полл показал победу действующего мэра Геннадия Кернеса с результатом в 58% голосов. При этом сам Кернес с середины сентября пребывает в берлинской клинике "Шарите", куда он был госпитализирован с коронавирусом.

Также в первом туре победил действующий мэр Винницы Сергей Моргунов.

В обоих этих городах большинство в горсоветах, судя по всему, сформируют партии, от которых эти выдвигались мэры - "Блок Кернеса - Успешных Харьков" и "Украинская стратегия Гройсмана", от которой выдвигался Моргунов.

Автор фото, Ruslan Martsinkiv Подпись к фото, Местные СМИ сообщают, что мэр Ивано-Франковска, член националистической партии "Свобода" Руслан Марцинкив набрал в первом туре выборов более 86% голосов избирателей

Местные СМИ сообщают о триумфе трех действующих мэров от националистической партии "Свобода": Сергея Надала в Тернополе, Руслана Марцинкива в Ивано-Франковске и Александра Симчишина в Хмельницком.

Вообще же на этих выборах в абсолютном большинстве областных центров победу - или в первом туре, или с неплохими перспективами на второй - праздновали действующие мэры.

Похоже, едва ли не единственным областным центром, где теперешний градоначальник, по данным экзит-полов, не выходит во второй тур, станут Черновцы, один из наиболее пострадавших от эпидемии коронавирусов городов Украины. Но и там мэр Алексей Каспрук в ночь после выборов в эфире шоу "Свобода слова Савика Шустера" не признал поражения, порекомендовав дождаться окончательных результатов.

"Слуга народа"

Результаты выборов в крупнейших городах Украины, где проводились экзитполы, позволяют говорить о рейтинговом провале президентской партии "Слуга народа".

Политическая сила, которая год с небольшим назад убедительно победила на внеочередных парламентских выборах, впервые в истории Украины единолично сформировав большинство в Верховной Раде, сегодня не смогла провести своего выдвиженца в мэры ни одного областного центра.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Партия Зеленского "Слуга народа" теряет рейтинг. Почему?

Судя по заявлениям формального лидера этой партии Александра Корниенко в ночь после выборов, кандидаты от "Слуги народа" выходят во второй тур выборов мэров Житомира и Полтавы.

Кроме того, экзитполы показывают, что кандидат от "Слуги народа" проходит во второй тур выборов мэра Ужгорода.

По сообщениям украинских СМИ, косвенно о не самых лучших настроениях в "Слуге народа" свидетельствует тот факт, что президент Владимир Зеленский, присутствовавший в пресс-центре партии в ночь после выборов, не вышел к собравшимся там журналистам.

Впрочем, тот же Александр Корниенко говорит, что именно его партия будет иметь наибольшее количество депутатов в местных советах по всей Украине. Он добавил, что "Слуга народа" на местах будет формировать ситуативные коалиции с другими партиями, выступая при этом за деполитизацию местных советов.

Опрос Зеленского

Параллельно с местными выборами на Украине проходил инициированный президентом Владимиром Зеленским опрос.

За считанные дни до выборов глава государства неожиданно объявил в YouТube-ролике, что намерен спросить у украинцев, что они думают о:

пожизненном заключении для топ-коррупционеров

создании свободной экономической зоны в Донбассе

сокращении количества депутатов Верховной Рады с 450 до 300

легализации каннабиса в медицинских целях

использовании Киевом гарантий безопасности, прописанных в Будапештском меморандуме об отказе Украины от ядерного оружия от 1994 года.

Результаты опроса не будут иметь прямых юридических последствий, а критики президента заявили, что объявлением этого мероприятия он вышел за рамки своих полномочий и призывали неравнодушных граждан мешать проведению опроса и вызывать полицию для документирования незаконных, по их словам, действий.

Сначала соратники Владимира Зеленского утверждали, что опрос будет проведен за деньги неких меценатов, позже президентская партия "Слуга народа" объявила, что профинансирует мероприятие за счет собственных средств. Стоимость этого мероприятия остается неизвестной.

Подпись к фото, В соцсетях можно было найти множество роликов, свидетельствующих о злоупотреблениях при проведении президентского опроса

Так или иначе, в воскресенье в соцсетях появились десятки постов и видеороликов, из которых следовало, что один и тот же человек мог поучаствовать в опросе несколько раз, "бюллетени" и "урны" для этого опроса были совершенно не защищены от подделок и манипуляций, а волонтеры, проводившие опрос, зачастую были несовершеннолетними.

Координатор опроса, комик и член авторской группы студии Владимира Зеленского "Квартал-95" Артем Гагарин заявил на итоговом брифинге, что в принципе доволен ходом опроса.

"Единичные ситуации", когда интервьюерами президентского опроса работали дети, Гагарин объяснил в своем "Фейсбуке" "безответственным поведением родителей", которые оставляли своих чад работать вместо себя.