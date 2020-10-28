Советское наследие: почему в российских больницах не хватает кислорода?

Автор фото, Sergei Bobylev/TASS

В последние недели появляются сообщения о перебоях с поставками медицинского кислорода в российских регионах. Кислород нужен для лечения тяжелых случаев Covid-19. Это уже могло стать причиной гибели как минимум пяти пациентов в Ростове-на-Дону. Как устроен рынок медицинского кислорода и как его меняет пандемия?

В ростовской городской больнице №20, которая была переоборудована под госпиталь для лечения больных с коронавирусом, в середине октября погибли минимум 5 пациентов. Местные СМИ сообщают, что причиной их смерти стали перебои с кислородом.

11 октября врач больницы Артур Топоров вместе с напарником вышел на смену в "красную" зону в девять вечера, вспоминает он в беседе с Би-би-си. Как раз в его ночную смену и умерли пациенты.

На пересменке предыдущая дежурная бригада предупредила врача, что давление кислорода в системе снижено. По словам Топорова, это стало заметно почти сразу.

Из-за перепадов состояние больных ухудшалось, утверждает врач. В 21:40 11 октября давление упало критически и больше не поднималось. "Мы решили задействовать кислородный резерв в "чистой" зоне, - говорит Топоров. - Он был подготовлен на самый крайний случай. Но этого резерва хватило на полчаса, и в 22:10 подача кислорода полностью прекратилась. В кислородной службе нам сказали: "Кислорода нет".

Топоров уверяет, что период полного отсутствия кислорода длился около 40 минут до 22:50, а потом он появился вновь. "За это время с начала моей смены только в реанимации погибли пять человек", - говорит он. От своих коллег Топоров узнал, что в соседнем здании госпиталя якобы скончались еще шесть больных - также из-за проблем с кислородом.

В приемной главврача горбольницы №20 Би-би-си сообщили, что начальник ковидного госпиталя 20-й больницы Анатолий Титов на совещании, рабочий телефон в его кабинете не отвечал.

Власти изначально отрицали наличие сбоев. Губернатор Василий Голубев называл подобные сообщения фейками. Замглавы администрации Ростова Елена Кожухова заявила на пресс-конференции во вторник, что "информации о перебоях кислорода в 20-й больнице в администрацию города не поступало".

Но 27 октября глава министерства здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская ушла в отставку. Глава управления здравоохранения Ростова-на-Дону Надежда Левицкая уволена.

Сообщения о перебоях с подачей кислорода приходят и из других регионов. 21 октября экс-мэр Златоуста Челябинской области Вячеслав Жилин написал на своей странице в "Фейсбуке", что пациенты вынуждены сами покупать кислородные концентраторы (устройства, которые перерабатывают обычный воздух и выдают дыхательную смесь с высокой концентрацией кислорода).

Замгубернатора Челябинской области Ирина Гехт назвала сообщение Жилина "абсолютно некорректной информацией". "Никаких перебоев нет", - приводит ее слова Znak.com. 22 октября в Златоусте побывал министр здравоохранения области Юрий Семенов. Он сообщил, что в город привезут дополнительные концентраторы из Территориального центра медицины и катастроф Челябинской области.

Также появлялась информация о нехватке кислорода в больнице №15 Волгограда. Глава комитета здравоохранения Волгоградской области Анатолий Себелев заявлял, что в регионе работают несколько заводов, которые доставляют баллоны с кислородом в больницы по 2-3 раза в сутки.

Пациенты госпиталя в Тюмени сообщали, что им приходилось брать кислородные концентраторы в аренду из других городов и самим покупать лекарства. Департамент здравоохранения области сообщил изданию 72.ru, что все необходимые лекарства и оборудование в больницах есть.

О нехватке кислорода также сообщали из Новосибирска. Пациент медсанчасти №25 рассказывал изданию НГС 11 октября, что медсестрам приходилось сажать по два человека на одну точку подачи кислорода. Главврач больницы Сергей Астраков заявил НГС, что кислорода достаточно, и он выдается только по назначению врача, а не по желанию больного.

Также о нехватке кислорода заявлял губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Как устроена подача кислорода?

На данный момент есть три основных типа систем подачи кислорода в медучреждениях.

Самая недорогая технология - так называемая баллонная станция. Она представляет собой рампу (внешне выглядит как железный шкаф) с баллонами объемом 40 литров со сжатым газом, которые подсоединены к центральной системе распределения кислорода. По этой системе газ поступает к больничным койкам.

Именно такая система установлена в ростовской больнице №20. По словам Топорова, кислородная система стала работать с перебоями еще с середины сентября, когда количество пациентов начало увеличиваться. "Кратковременные случаи снижения давления до критической отметки мы фиксировали в "красной" зоне ежедневно. Даже в реанимации сократился интервал стабильной подачи кислорода", - сказал врач.

Ковидный госпиталь при больнице №20 изначально был рассчитан на 300 коек, потом к ним добавили еще 200, а в середине октября расширили до 700 коек. При этом площади кислородной службы остались прежними, говорит Топоров.

Основной недостаток баллонной системы - это необходимость возить баллоны на заправку в организацию, которая предоставляет такие услуги. Также нужно иметь резерв, который можно задействовать в случае внезапного роста потребности в кислороде.

"Для небольших больниц и поликлиник данное решение является вполне подходящим, так как их потребление небольшое и замена баллонов происходит не часто. При этом надо понимать, что вес полного баллона около 65 кг и его транспортировка затруднительна, особенно подъем на высоту", - говорит коммерческий директор компании "Рев и Партнеры" (производит баллоны и дыхательные аппараты) Артур Ахметдинов.

Манипуляции с баллонами - заправка газом, доставка, технический контроль - могут стать причиной кратковременных перебоев в подаче кислорода, отмечает ведущий специалист производителя концентраторов "Провита" Дмитрий Серяков.

При больших расходах кислорода целесообразно использовать газификаторы или кислородные концентраторы, считает Ахметдинов.

Газификатор представляет собой резервуар, который устанавливается, как правило, стационарно за пределами больницы на открытой площадке.

Газификатор тоже нужно заправлять газом, но для этого не нужна отдельная бригада грузчиков, как в случае с баллонами. Жидкий кислород для заправки в больницу доставляют снабжающие организации в цистернах.

Если взять для примера больницу с расходом кислорода 15 кубометров в сутки, то небольшой газификатор объемом 0,9 кубометра обеспечит ее кислородом на 50 дней и более, приводит данные екатеринбургский производитель "Техгаз-ТК".

Для сравнения, баллон газа на 40 литров содержит 6,3 кубометра кислорода. Стандартной рампы на 10 баллонов больнице с потреблением 15 кубометров в сутки хватит лишь на 4-5 дней.

Третья опция - концентратор кислорода. Концентраторы перерабатывают воздух и выдают концентрированную смесь кислорода, поэтому в данном случае поставки газа не требуются.

Концентраторы могут быть разных размеров. Портативные концентраторы на батарейках можно носить в сумке при ходьбе. Концентраторы производительностью 3-5 литров в сутки размером с небольшую тумбочку можно купить домой. Такие устройства также используются в больницах - их можно свободно передвигать по всей больнице к пациентам, которым требуется кислород.

Концентраторы бывают и крупными. Устройства размером с одностворчатый шкаф можно оборудовать колесами и передвигать по больнице между операционными. Самые крупные концентраторы устанавливаются стационарно в подсобном помещении и подключаются к центральной системе распределения кислорода.

Установка концентратора позволит не только подавать кислород в сеть больницы, но и наполнять баллоны, отмечает коммерческой директор производителя концентраторов "Грасис" Владимир Юдкевич.

"Их можно включить-выключить в любое время суток, когда нужен кислород, а также создать запас кислорода в баллонах на экстренные ситуации", - говорит Юдкевич.

Что используют в России?

В России традиционная баллонная схема обеспечения пациентов кислородом является самой распространенной, писали в 2016 году исследователи из Военно-медицинской академии Кирова.

"На данный момент в большинстве лечебных учреждений России, которые являются советским наследием, применяется технология снабжения баллонным кислородом", - говорит Дмитрий Серяков из компании "Провита".

Артур Ахметдинов из "Рев и Партнеры" оценивает долю газификаторов и концентраторов в 10-15% от всех систем обеспечения медицинским кислородом в России.

Лицензированием производства медицинского кислорода в России занимается минпромторг. По данным министерства, в России сжатые и сжиженные медицинские газы производят 114 организаций в 59 регионах. Регионы не сообщали министерству о сложностях с получением кислорода, говорится в ответе ведомства на запрос Би-би-си.

Один из крупнейших поставщиков кислорода в России - "Линде Газ Рус", подразделение транснациональной химической корпорации Linde.

Пресс-служба компании сообщила Би-би-си, что в "Линде Газ Рус" производство медицинского кислорода с начала пандемии коронавируса выросло, а спрос в отдельных регионах на пике потребления увеличивался в 5-6 раз. Компания увеличила количество баллонов и объемы наполнения. "На текущий момент мы справляемся с повышенной нагрузкой", - говорится в ответе компании на запрос Би-би-си.

Спрос на баллоны и медицинский кислород с начала пандемии вырос кратно, добавляет Ахметдинов. Этот рост связан не только со строительством новых больниц и модернизацией уже работающих учреждений. "Частные лица пытаются купить себе баллоны с медицинским кислородом для личного пользования, так сказать, на всякий случай", - говорит он.

В целом по России производство жидкого и газообразного медицинского кислорода в первой половине 2020 года выросло на 14% и 29% соответственно, уточняет минпромторг.

По данным ведомства, в России есть резервные мощности. Министерство отмечает, что металлургические компании, которые производят технический кислород, могут получать лицензии на выпуск медицинского кислорода. Также промышленность располагает свободными мощностями по производству газовых баллонов - некоторые предприятия загружены всего на 20%, отмечает минпромторг.

От баллонов к газификаторам

В связи с коронавирусом нагрузка выросла и на производителей оборудования. Производитель газификаторов "Техгаз-ТК" отмечает в ответе на запрос Би-би-си, что в последнее время предприятие работает в три смены.

Рост спроса на продукцию отмечает также производитель концентраторов "Грасис". 24 апреля компания заключила с минздравом Московской области контракт на поставку 300 концентраторов. Сумма контракта - 457 млн рублей.

"Несколько лет назад практически все больницы покупали или жидкий кислород, или кислород в баллонах. Сейчас ситуация резко меняется в сторону приобретения собственных кислородных концентраторов, которые окупаются в течение 1-2 лет", - говорит коммерческий директор "Грасис" Владимир Юдкевич.

Пандемия повлекла "волну модернизаций систем медицинского кислородоснабжения по всей России", что привело к "беспрецедентному спросу" на концентраторы, говорит Дмитрий Серяков из "Провита". С апреля 2020 года предприятие работает в три смены, отмечает он.

"Провита" также выигрывает госконтракты - 23 сентября компания заключила соглашение на поставку концентратора стоимостью 18,9 млн рублей в городскую клиническую больницу Махачкалы.

Мониторинг госзакупок показывает, что переоборудованием систем подачи кислорода озаботились и другие больницы.

Например, покупка газификатора и подведение кислорода к 80 койкам обошлись Первоуральской городской больнице на 160 коек в 19 млн рублей. Ульяновская центральная медсанчасть на 415 коек установила газификатор стоимостью 16 млн рублей.

Цена на крупные концентраторы кислорода сопоставима с ценой на газификаторы. Например, чеченский Республиканский реабилитационный центр в июне заключил контракт на поставку четырех концентраторов стоимостью 24,5 млн рублей каждый.