Украина: президент Зеленский пошел войной против Конституционного суда

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В пятницу утром сотни людей протестовали против скандального решения Конституционного суда возле его здания

Президент Украины Владимир Зеленский вступил в жесткую конфронтацию с Конституционным судом (КСУ) по вопросу о судьбе электронного декларирования в стране.

Зеленский просит у Верховной Рады уволить всех судей КСУ при том, что по Конституции это не входит в полномочия ни президента, ни парламента.

На днях Конституционный суд фактически парализовал систему электронного декларирования, чем вызвал резкую реакцию западных партнеров Украины. Киеву пригрозили сворачиванием финансового сотрудничества и намекнули на возможность отмены безвизового режима с ЕС.

Глава КСУ заявляет, что предложение Зеленского имеет признаки конституционного переворота, но не уточняет, что он собирается предпринять, если на следующей неделе парламент примет президентский законопроект.

О чем вообще речь?

Систему электронного декларирования запустили на Украине в 2016 году.

По этой системе тысячам чиновников, правоохранителей, депутатов и судей нужно было ежегодно и крайне подробно отчитываться не только о своем благосостоянии и материальном положении членов своих семей, но и, например, указывать сумму имеющихся у них наличных денег.

В команде тогдашнего президента Петра Порошенко объясняли переход на тотальное е-декларирование назревшим запросом украинского общества. Мол, в стране победившего Евромайдана чиновники, депутаты и судьи должны быть беспрецедентно прозрачными перед согражданами.

Значительно чаще в Киеве можно было услышать другую точку зрения. Что на самом деле введения новой системы настойчиво требовал Запад, слишком хорошо осведомленный о масштабах коррупции украинской элиты. И что киевская власть пыталась всячески саботировать ее запуск.

Но Международный валютный фонд тогда назвал введение е-декларирования ключевым условием для предоставления Украине необходимого ей транша, Евросоюз внес систему деклараций в список требований для предоставления Киеву безвизового режима - и система заработала.

Автор фото, UNIAN Подпись к фото, Введения системы е-декларирования от Киева требовали западные партнеры и местные активисты, регулярно проводившие акции возле парламента и требовавшие у "трусов-депутатов" ускорить этот процесс.

Для сбора и проверки деклараций был создан специальный орган - Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК). В этом году заработал специальный суд, уполномоченный рассматривать дела о коррупционных правонарушениях.

В Уголовный кодекс Украины была внесена статья "Незаконное обогащение", по которой обладание незадекларированными средствами или имуществом могло привести чиновника в тюрьму на срок до двух лет.

Но, пожалуй, главное: вся база из нескольких сотен тысяч деклараций за последние три года, от судьи районного суда до президента Украины, находилась в открытом доступе на сайте НАПК и была бесценным источником информации об украинской элите как для простых зевак, так и для профессиональных журналистов-расследователей.

До этой среды.

"Не соответствует Конституции"

В августе этого года 47 депутатов Верховной Рады оспорили в Конституционном суде огромное количество норм законодательства, описывающих работу антикоррупционных органов на Украине.

В среду решение судей по этому производству было опубликовано.

Рассмотрение львиной доли оспариваемых положений суд выделил в отдельное производство - фактически отложил в долгий ящик.

Но два ключевые для системы борьбы с коррупцией на Украине положения законодательства были признаны неконституционными.

Во-первых, суд признал, что НАПК не может контролировать и проверять электронные декларации, а также хранить их и предоставлять к ним доступ.

Во-вторых, судьи решили, что ложь в декларациях или намеренная неподача деклараций не могут считаться уголовными преступлениями, а карать провинившихся нужно административными методами.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Конституционный суд принял решение об отмене декларирования спустя всего лишь три с половиной месяца после подачи депутатского представления

Аргументация Конституционного суда выглядит витиевато. Судьи констатировали: ветви власти на Украине являются независимыми друг от друга. А НАПК является органом исполнительной власти. Поэтому когда этот орган проверяет деклараций судей - это вмешательство исполнительной власти в работу судебной, то есть нарушение Конституции.

В оспариваемом положении закона "О предотвращении коррупции" написано, что НАПК уполномочено проверять и хранить декларации всех "субъектов декларирования". Раз из этой формулировки нельзя выделить отдельно судей - значит, неконституционным следует признать все положение закона в целом.

То есть, НАПК должно фактически прекратить выполнять свои функции.

Вечером в среду во исполнение решения Конституционного суда свободный доступ к реестру деклараций на сайте НАПК был закрыт.

Конфликт интересов

Последствия решения КСУ - помимо вполне прогнозируемого возмущения неравнодушных пользователей соцсетей и призывов пикетировать здание суда - не заставили себя долго ждать.

Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило, что ему придется закрыть более ста дел против чиновников, нарушивших правила декларирования. Более того, допускали эксперты, даже те немногочисленные судебные решения, которые уже были приняты по подобным делам, будут отменены - в этом случае закон будет иметь обратную силу.

Довольно скоро оказалось, что как минимум трое судей Конституционного суда, выносящих это решение, имели конфликт интересов: против них расследовались дела о неточностях в декларациях.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Участники акции возле Конституционного суда считали, что его глава Александр Тупицкий имеет все шансы повторить путь экс-президента Виктора Януковича, эмигрировав в Россию

Более того, админпротокол о несвоевременной подаче декларации был составлен на Игоря Слиденко, судью-докладчика по этому делу.

А настоящей "бомбой" стала информация проекта "Радио Свобода" "Схемы" о том, что действующий глава КСУ Александр Тупицкий в 2018 году приобрел земельный участок в Крыму. Мало того, что приобретение не было отображено в декларации судьи, так и сделка, по данным журналистов, была оформлена по российскому законодательству (Украина, как и международное сообщество в целом, не признает суверенитета России над аннексированным в 2014 году Крымом).

Тупицкий заявил, что не считает размежевание участка с соседом по даче нарушением закона, тем более что Украина и так не признает любых земельных сделок, совершенных в Крыму. Журналистов программы "Схемы" на брифинг главы КСУ не пригласили.

Тем не менее в пятницу днем и.о. директора Государственного бюро расследований Александр Сухачев заявил, что следователи его ведомства начали досудебное расследование факта государственной измены главы КСУ Тупицкого.

Отмена безвиза?

Однако, пожалуй, наиболее показательной стала реакция западных партнеров Украины - по сути, творцов разваливающейся на глазах системы антикоррупционных органов.

"Встревожены попытками отменить антикоррупционные реформы, прошедшие после Революции достоинства… Достигнут слишком большой прогресс, Украина не должна возвращаться в прошлое", - написано в заявлении послов государств "Большой семерки" в Киеве.

"Решение КСУ ставит под сомнение ряд международных обязательств, взятых Украиной перед своими международными партнерами", - заявили в представительстве ЕС в Киеве.

Европейские дипломаты уточнили, что отмена электронного декларирования может повлиять на решение Брюсселя предоставить Украине очередной транш макрофинансовой помощи, особенно необходимой Киеву в условиях нарастания темпов распространения коронавируса.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Безвизовый режим с Евросоюзом - один из зримых результатов "постмайданной" власти Украины. Сигналы из Брюсселя о возможности его отмены - сильный раздражитель для украинского общества.

Впрочем, на среднестатистического украинца большее впечатление мог создать опубликованный изданием "Европейская правда" фрагмент письма посла Украины в ЕС Николая Точицкого в адрес правительства.

"Как пока неофициально отмечают наши контакты, решение КСУ… является достаточным основанием для начала запуска Европейской комиссией механизма временной приостановки действия безвизового режима", - говорится в этом документе.

Безвизовый режим с Евросоюзом - одно из зримых достижений киевской власти за последние годы. За минувшие три года им успели воспользоваться миллионы украинцев - не только туристов, но и трудовых мигрантов. И хоть пандемия коронавируса сильно осложнила перемещение граждан Украины за западную границу, перспективы потери "безвиза" явно волнуют многих украинцев.

"План против государственности"

В четверг ситуацией с решением КСУ занялся лично президент Владимир Зеленский, срочно созвавший заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Заседания этого органа обычно проходят за закрытой дверью: на этот раз один из информационных каналов время от времени показывал прямые включения с Совбеза.

"У нас не будет денег. У нас не будет поддержки. У нас будут отменены уже наработанные проекты, и Мировой банк и так далее, то, что говорил министр финансов. У нас может быть большая дыра в бюджете", - говорил во время одного из таких включений Зеленский, выглядевший явно уставшим.

"А главное - мы не понимаем, какой сюрприз Конституционный суд сделает завтра. Или послезавтра. Я не уверен, что они остановятся. Я не знаю, кто за этим стоит. Я не уверен, что все судьи КСУ сами решили сделать то, что они вчера сделали. Точнее сказать, натворили", - продолжал президент.

Автор фото, President of Ukraine Подпись к фото, Владимир Зеленский: решение Конституционного суда ставит под удар сотрудничество Киева с западными партнерами

Незадолго до начала заседания Совбеза глава НАПК Александр Новиков в интервью изданию "Бабель" заявил, что в ближайшее время Конституционный суд может признать неконституционными создание Высшего антикоррупционного суда и открытие рынка земли - знаковые решения новой власти, принятия которых также добивались от Киева на Западе.

"Решение Конституционного суда дает весомые основания считать, что существует целостный план, направленный против основ украинской государственности", - заявил секретарь Совбеза Алексей Данилов.

По его словам, в данном случае КСУ выступает в качестве разрушителя достижений Украины на пути к евроинтеграции.

При этом он не уточнил, ни кто, по его мнению, автор этого "целостного плана", ни что можно считать его конечной целью.

Всех уволить

В решении четвергового Совбеза было всего два пункта.

В первом - правительству поручалось принять меры для возобновления полномочий НАПК по электронному декларированию. Поздно вечером в четверг пресс-служба правительства сообщила, что кабинет министров собрался на внеочередное заседание при участии президента и поручил НАПК открыть доступ к реестру деклараций, невзирая на решение Конституционного суда. Уже после полуночи реестр снова начал работать.

Второй пункт решения Совбеза рекомендовал президенту неотложно внести в парламент законопроект "о возобновлении добросовестности конституционного судопроизводства в интересах Украины".

Вряд ли кто-то подозревал, что законопроект от Зеленского, попавший в аппарат Рады, будет настолько радикальным.

В коротком, на полторы странички, проекте президент предлагает:

считать решение Конституционного суда об электронном декларировании ничтожным и принятым в условиях реального конфликта интересов;

прекратить полномочия всех действующих судей Конституционного суда и немедленно начать процедуру отбора новых.

В Конституции Украины исчерпывающе прописаны основания и способ лишения должности судьи КСУ. За увольнение каждого судьи должны проголосовать две трети его коллег.

Предложение президента назвали неконституционным даже убежденные критики решения Конституционного суда о декларировании.

Автор фото, UNIAN Подпись к фото, В свете того, что Владимиру Зеленскому в последнее время все сложнее находить большинство в поддержку своих инициатив в парламенте, спрогнозировать судьбу его законопроекта в сессионном зале Рады сложно

"Если можно распустить Конституционный суд законом, то можно отменить результаты президентских выборов решением ЖЭКа… Бурная деятельность Зеленского вокруг КСУ - хороший способ отвлечь внимание от итогов [местных] выборов и заработать себе очки. Попытка возродить право, нарушая право, называется бесправием", - написал в "Фейсбуке" депутат Рады от фракции "Голос" Сергей Рахманин.

А учитывая, что президенту Зеленскому в последнее время очень сложно даются попытки заручиться парламентским большинством в поддержку своих проектов, вовсе не факт, что Рада проголосует за его предложение.

Ближайший срок, когда парламент может рассмотреть этот документ, - следующий вторник.

Тем не менее, в Киеве хватает голосов в защиту президентского законопроекта.

"Конституционный суд - генератор рисков. Он может свести на нет практически все реформы последних лет, все достижения законодателей. Это вызвало резкую реакцию президента, - заявил министр юстиции Денис Малюська. - Есть замкнутый круг, создающий броню вокруг судей КСУ, независимо от того, что они будут делать на должности и насколько циничные решения принимать. Попытка пробить эту броню - это и есть предложение президента".

"Конституционный переворот"

Глава Конституционного суда Александр Тупицкий заявил, что президентский законопроект имеет признаки конституционного переворота на Украине.

По его словам, проект Зеленского "склепали за одну ночь", а конечной целью инициаторов проекта выступает создание "послушного, кнопочного суда".

"Я не обвиняю президента. Окружение - я знаю, кто за этим стоит, - думаю, делает плохую работу", - туманно описал глава КСУ свои соображения по поводу того, кто, по его мнению, причастен к давлению на его орган.

Автор фото, UNIAN Подпись к фото, Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий считает, что инициатива Зеленского имеет признаки конституционного переворота

Отдельно он заявил, что судьи КСУ хотят пообщаться с президентом страны в любом формате, чтобы убрать этот искусственный, никому не нужный конфликт.

В то же время, Тупицкий не конкретизировал, что именно он и Конституционный суд в целом собираются делать в случае, если парламент таки примет решение об увольнении всего состава КСУ.

В ночь на пятницу стало известно, что 2 ноября Александр Тупицкий должен явиться на допрос в Государственное бюро расследований. В заявлении этого органа говорится, что главу КСУ проверят на участие в преступной организации, совершении и сокрытии преступлений.

Сам Тупицкий заявил, что его возможные злоупотребления на одной из предыдущих должностей уже расследовались правоохранительными органами, поэтому попросил не удивляться, если на допрос он не придет.