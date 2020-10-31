Выборы в Грузии: третий срок правящей "Мечты" или смена власти?

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31 октября, на фоне пандемии коронавируса, в Грузии проходят выборы в парламент. На этот раз - по новой системе, которая повышает шансы на многопартийный парламент и создание оппозиционной коалиции после выборов. Это делает нынешние выборы одними из самых интересных, а их результаты, возможно, самыми непредсказуемыми в истории независимой Грузии.

В субботу с восьми часов утра по всей территории Грузии, за исключением отколовшихся регионов Абхазии и Южной Осетии, открылись более трех тысяч избирательных участков.

Одним из первых в Тбилиси проголосовал лидер правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили. "Я отдал свой голос за европейское развитие нашей страны, мир и благосостояние каждой семьи", - сказал он, выразив уверенность в победе своей партии. По его словам, она может получить около 60% голосов и обойдется без коалиции для формирования правительства.

Из оппозиционеров одним из первых проголосовал лидер партии "Европейская Грузия" Давид Бакрадзе.

Грузинские избиратели по пропорциональной системе выберут 120 депутатов вместо прежних 77, и 30 мажоритариев - вместо прежних 73.

В чем отличие новой системы?

Новая избирательная система стала компромиссом между правящей партией и оппозицией после провала в парламенте реформы по переходу на полностью пропорциональную систему выборов.

Следующие парламентские выборы, в 2024-м, будут проходить уже полностью по пропорциональной системе, которую как оппозиция, так и гражданские активисты считают более справедливой и отражающей волю избирателей.

"После 1992 года мы не проводили на национальном уровне выборы, столь близкие к пропорциональной системе. С этой точки зрения, у грузинского народа [на этом голосовании] есть уникальная возможность сделать выбор в пользу желаемого кандидата, и этот выбор максимально пропорционально отразится уже в мандатах", - говорит специалист по политическому праву Вахушти Менабде.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Шансы попасть в парламент теперь есть даже у небольших партий

Позитивным изменением эксперты называют и низкий избирательный барьер для прохождения в парламент - он снижен с пяти до одного процента.

"У многих партий и политических игроков появился шанс быть выбранными, а у избирателей [стало] больше выбора. Именно это делает эти выборы особенными", - говорит директор Кавказского центра исследовательских ресурсов (CRRC) в Грузии Коба Турманидзе.

Всего за депутатские мандаты на этих выборах борются 48 партий и два блока. В будущем парламенте, как ожидается, будет больше женщин, так как по новому законодательству в партийных списках хотя бы одним из четырех кандидатов должна быть женщина.

Вирус и выборы

Еще недавно успех в борьбе с распространением коронавируса был предметом гордости грузинских властей. Но с осени ситуация в Грузии ухудшилась - число зараженных стало расти.

"Весной, наверное, был единственный случай, когда большинство населения признало их [властей] действия эффективными. Это сыграло определенную роль. Сегодня уже об эффективности говорить не приходится - гораздо больше инфицированных и умерших, но тем не менее какая-то инерция [повышенного рейтинга правящей партии], видимо, остается", - говорит политолог Гиа Нодиа.

Пандемия снизила политическую активность, и предвыборная кампания в Грузии проходила сравнительно вяло, говорят аналитики. Среди инфицированных оказались политики и участники избирательной гонки.

Автор фото, VANO SHLAMOV Подпись к фото, С осени число заболевших коронавирусом в Грузии начало расти

Но если весной, при двухзначных ежедневных показателях прироста числа зараженных, власти объявили чрезвычайное положение, в этот раз они отказались от жестких ограничений и не стали откладывать выборы, обещая избирателям безопасные условия голосования.

Для тех, кто находится в самоизоляции, на карантине или в больнице из-за коронавируса, создали 127 специальных участков. Чтобы получить возможность проголосовать при помощи переносных урн, находящиеся в самоизоляции граждане должны были обратиться заранее в Центральную избирательную комиссию.

Пандемия негативно отразилась и на международных миссиях. Некоторые организации значительно сократили число международных наблюдателей, которые приедут в Грузию.

По словам Вахушти Менабде, который возглавляет программу поддержки демократических институтов в Грузинской ассоциации молодых юристов (GYLA), в такой ситуации еще более важная роль отводится местным наблюдателям.

"У GYLA будет до 900 наблюдателей более чем на половине избирательных участков в Грузии. Раньше у нас было от 400 до 600 наблюдателей", - говорит он.

Всего, по данным ЦИКа, на выборах зарегистрировано 48 международных и 120 местных наблюдательных организаций.

Третий срок или коалиция?

Одним из ключевых новшеств на этих выборах стал так называемый "механизм замка" - партия, набравшая меньше 40% на пропорциональных выборах, не сможет сформировать однопартийное большинство и в одиночку создать правительство.

В правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" уверены в победе и рассчитывают, что им не придется создавать коалицию с другими политическими силами после выборов. Если правящей партии удастся одержать такую победу, это станет беспрецедентным случаем в истории независимой Грузии, так как ни одной политической силе пока не удавалось оставаться у власти три срока подряд.

По словам политологов, фаворитом предвыборной гонки, скорее всего, действительно будет правящая партия. Но, как показывают опросы, в Грузии довольно много неопределившихся избирателей, и именно их голоса могут стать решающими.

"Ни у кого нет достаточно избирателей для победы на выборах. Здесь важно, кто сможет привлечь таких, не сделавших свой выбор избирателей, и от этого зависит, сменится или нет власть, - говорит Коба Турманидзе. - Власть меняется тогда, когда такой нерешивший и сравнительно индифферентный избиратель теряет доверие к статус-кво и выбирает изменения".

Существующая в Грузии политическая система всегда дает фору правящей партии, поэтому вероятность того, что "Грузинская мечта" сможет остаться у власти, довольно высока, считает Гиа Нодиа.

"Кроме легальных рычагов, то есть воздействия на умы избирателей, у правящей партии есть рычаги давления, так что в Грузии всегда очень сложно менять власть, и всегда это связано с экстраординарными явлениями, - говорит политолог. - Так что особо удивляться тому, что правящая партия может остаться у власти, не стоит. Мы удивляемся как раз тогда, когда этого не происходит".

В то время как в одиночку ни одной оппозиционной партии, скорее всего, не удастся опередить правящую партию, совместно у оппозиционных партий могут быть шансы на победу, говорят политологи.

"Если оппозиция коллективно выиграет, это будет двойной шаг вперед. Во-первых, это будет второй прецедент смены власти законным путем, а во-вторых, новая власть не будет консолидирована вокруг одного какого-то лидера или партии", - говорит Нодиа.

Вялый прозападный курс

В оппозиции уже анонсируют победу и конец правления "Грузинской мечты" и ее председателя Бидзины Иванишвили.

"Попрощаемся с Бидзиной" - под таким лозунгом прошла в четверг завершающая предвыборную кампанию масштабная акция оппозиционного блока "Единое Национальное Движение - Объединенная оппозиция "Сила в Единстве".

Эта политическая сила объявила кандидатом в будущие премьеры экс-президента Михаила Саакашвили, который лишился грузинского гражданства и был осужден в Грузии после смены правительства.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Многие оппозиционные партии, в том числе и бывшие соратники Михаила Саакашвили, уже заявили, что не поддержат его кандидатуру

К подобной инициативе критично отнеслась часть оппозиции, в том числе и отколовшиеся от ЕНД лидеры партии "Европейская Грузия". Некоторые оппозиционные партии вообще исключают сотрудничество и создание коалиции с представителями прежних властей и ЕНД - крупнейшей оппозиционной партией в Грузии.

По словам Нодиа, переговоры по созданию коалиции могут быть сложными, но это не означает угрозу политического кризиса в стране - такой процесс зачастую происходит и в развитых демократиях. А вот шансов возглавить правительство у Саакашвили, по его мнению, нет.

"Что касается того, как его фактор воздействовал на политическую ситуацию, я думаю, его активность несколько излишняя, и это вызывает дополнительные трения внутри оппозиции. Но люди, которые верят Саакашвили, все равно проголосовали бы за "Силу в Единстве", а те, кто не доверяет Саакашвили и хотел бы голосовать за оппозицию, так и поступят, так что не думаю, что это решающий и очень важный фактор", - говорит Нодиа.

Из-за низкого избирательного барьера в парламент может попасть больше партий, которые скептически относятся к евроатлантической интеграции Грузии. Но, по словам политологов, такие небольшие партии угрозы прозападному курсу Грузии не несут.

"Если говорить о какой-то опасности, то она, скорее, исходит от правящей партии. Но правящая партия, если останется у власти, будет проводить ту же политику, какую проводила до сих пор - вялого прозападного курса", - говорит он.

Победа или революция?

По словам наблюдателей, пандемия коронавируса негативно отразилась на предвыборной кампании. Согласно совместному отчету трех неправительственных организаций, тогда как большая часть политических партий воздерживалась от традиционных масштабных мероприятий из-за пандемии, некоторые этого не делали, создавая этим неравную предвыборную среду.

Программы социальной помощи в ответ на вызванный пандемией кризис часто осуществлялись без четкого разделения государства и правящей партии, а иногда вызывали подозрения в том, что их использовали в интересах партии, отмечают авторы отчета.

Особый ущерб, согласно авторам доклада, предвыборной среде нанесли случаи физического насилия и нападения на офисы партий. Наблюдатели зафиксировали более 20 подобных случаев в предвыборный период.

Несмотря на то, что, по данным на 20 октября, расследование началось по 59 случаям, связанным с выборами, только в девяти случаях виновные были привлечены к уголовной ответственности, отмечается в докладе.

Между тем, в правящей партии говорят, что часть оппозиции, которую власти называют "радикальной", готовится к беспорядкам, предвидя поражение на выборах.

Исполнительный секретарь правящей партии Ираклий Кобахидзе заявил, что у ЕНД даже открыт "революционный штаб", в задачи которого, по его словам, входит провоцирование граждан и развитие революционного сценария. Попыткам дестабилизации и провокациям власти обещают дать адекватный ответ.

В оппозиции эти обвинения категорически отрицают. С тем, что в Грузии сегодня ничто не предвещает революции или массовых протестов, соглашаются и политологи, отмечая, что заявления о готовящихся провокациях оппозиции уже стали традицией для правящей партии.

Но, по словам аналитиков, нельзя исключать возможность протестов после выборов.