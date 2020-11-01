Научный дайджест: почему асоциальным людям не нравятся маски и грозят ли Аляске цунами

Среди научных новостей недели:

как уберечься от мультимедийного удара по мозгам

почему асоциальным типам не нравятся маски

цунами на Аляске? очень даже возможно!

и кто защитит серого волка?

Почему "медийные многостаночники" рискуют потерять память

Автор фото, Getty Images

Мозг современного человека, развившийся на протяжении нескольких сотен тысячелетий, отлично приспособлен к тому, чтобы справляться с аналоговой информацией. И в самом деле, для добычи пропитания, поиска партнера и избежания опасностей этого вполне достаточно.

Беда в том, что сегодня мы бомбардируем мозг цифровой информацией, и это, по словам ученых, не всегда ему по силам. Подтверждением тому - недавнее исследование, проведенное группой специалистов под руководством сотрудника Стэнфордского университета Кевина Мадора.

Оно показало, что "медийная многостаночность" - или одновременный просмотр, прослушивание или отправка цифровой информации - идет в ущерб вниманию молодых людей (в эксперименте принимали участие добровольцы в возрасте от 18 до 26 лет), их способность к концентрации снижается, и они с трудом могут вспомнить или воспроизвести отдельные эпизоды своей жизни или работы.

В ходе опытов ученые сначала предлагали участникам эксперимента оценить размеры или притягательность картинок и предметов на экране компьютера, а через 10 минут показывали новые предметы и картинки, предлагая вспомнить, давали ли они им оценку или нет.

При этом авторы нового исследования использовали электроэнцефалографию и отслеживали движение глаз и расширение зрачков добровольцев, чтобы оценить их способность к концентрации и запоминанию.

Затем результаты сравнивались с результатами заранее заполненных опросников, в которых участники должны были описать, как часто они одновременно пользуются медийными источниками и гаджетами.

Как выяснилось, высокая "медийная многостаночность" оказалась напрямую связанной с провалами в памяти и меньшим расширением зрачков - известным маркером пониженного внимания.

Мадор подчеркивает, что результаты исследований не указывают прямо на то, что "медийная многостаночность" снижает внимательность - или же, напротив, что это люди с пониженным вниманием и плохой памятью сами тянутся к отвлекающим цифровым источникам.

Не следует из них и то, что есть какие-то медийные источники, которые особо сильно и негативно действуют на мозг (как известно, некоторые видеоигры даже улучшают его функции).

Исследователь лишь говорит (и тут его коллеги и оппоненты с ним полностью согласны), что потребуется большая дополнительная работа, чтобы всю эту зависимость установить или опровергнуть.

И все же, учитывая бывшие и надвигающиеся локдауны и повышенную зависимость людей от цифровой информации, Мадор готов дать совет: не переусердствуйте с потоком информации, и будь то работа или обучение на удаленке, или совещание в Zoom, не пытайтесь параллельно украдкой смотреть ваш любимый сериал или писать кому-то смски. Ваша память вам может этого не простить.

Срывая маску, ты бросаешь вызов обществу

Автор фото, Getty Images

Бразильские ученые на примере группы из полутора тысяч человек в возрасте от 18 до 73 лет доказали, что нежелание носить маску в условиях пандемии свидетельствует об антисоциальных наклонностях человека.

С помощью специально составленного опросника они решили оценить аффективный резонанс респондентов - то есть их способность к проявлению сочувствия и эмоциональную отзывчивость по отношению к окружающим.

В анкете был и вопрос, соблюдают ли люди меры по нераспространению Covid-19, такие как ношение маски.

После профильного анализа ученые выявили строгую закономерность: люди, склонные к антисоциальному поведению, как правило пренебрегают мерами безопасности, в то время как люди с повышенной эмпатией строго им подчиняются.

Антисоциальный профиль, как указывают исследователи, ассоциировался с "черствостью, лживостью, враждебностью, импульсивностью, безответственностью, склонностью к манипуляцией другими и желанием идти на неоправданный риск", то есть с характеристиками, которые обычно обнаруживаются у людей с диссоциальным расстройством личности (ДРЛ).

По мнению ученых, хотя склонность к ДРЛ может быть заложена на генетическом уровне и исправлению не подлежит, власти и медицинское сообщество в силах повлиять на поведение людей, убеждая их с помощью образовательных программ (если на эмоциональном уровне они этого постичь не в состоянии) в необходимости соблюдения предписанных мер, в том числе ношения масок.

Тем более что эффективность таких мер, как обязательное ношение масок, несмотря на протесты, все чаще подтверждается статистикой. Так, опубликованный недавно в журнале Lancet отчет международной группы экспертов, которые проанализировали данные 172 исследований в 16 странах, говорит о том, что при наличии маски шансы заразиться Covid-19 снижаются до 3%.

Чем грозит Аляске таяние вечной мерзлоты

Автор фото, Getty Images

Стремительное таяние вечной мерзлоты грозит Аляске мощными оползнями и цунами. Как предупреждают ученые, эта угроза нависла над всеми холодными горными районами мира.

Хотя точнее было бы сказать не нависла, а подтачивает, потому что многие горы только и держатся на заморозке, а без нее начнется обрушение, причем в случае близости моря мощные оползни способны вызвать цунами, от которых не будет спасения ни в воде, ни на суше.

Аляска же попала в поле зрения ученых, потому что геологи, изучавшие с помощью спутниковой съемки фьорд Барри Арм, пришли к выводу, что его сползание в океан, начавшееся сотни лет назад, в последние десятилетия заметно ускорилось.

Специалисты предсказывают, что крупный оползень "возможен" уже в этом году и "скорее всего случится" в ближайшие 20 лет.

Потенциально это может вызвать цунами, которое захлестнет ближайшие горы на высоту в сотню метров, ударит по круизным кораблям, маршрут которых пролегает рядом с фьордом, и накроет 10-метровой волной популярный у туристов городок Уиттиер.

За примерами далеко ходить не надо. Мощный оползень во фьорде Таан, еще до начала 1990-х полностью покрытого ледовым панцирем, вызвал в 2015 году цунами, которое срезало всю растительность до высоты в 193 метра.

Ученые не сомневаются в том, что именно потепление приводит к оползням, однако точное время их схода, как с землетрясениями, пока не поддается вычислению.

Проблема усугубляется тем, что глобальное потепление освободило от льда обширные водные пространства вблизи фьордов и увеличило ледниковые озера, и оползни, которые заканчивались на льду, теперь попадают в воду, резко поднимая ее уровень.

Мало кто догадывается, что за последнее столетие 10 из 14 самых высоких цунами были отмечены именно в районах горных ледников. Так, высота волны в заливе Литуйя на юго-востоке Аляски в результате оползня в 1958 году достигла рекордных 524 метров. А большинство жертв разрушительного землетрясения 1964 года было вызвано именно цунами.

Кто спасет серого волка?

Автор фото, Getty Images

Администрация Дональда Трампа вывела из-под федеральной защиты популяцию американского серого волка, дав возможность штатам самим устанавливать правила охоты на этого хищника.

До сих пор охота на волков была разрешена только в четырех штатах - Аляске, Монтане, Айдахо и Вайоминге.

По словам министра внутренних дел США Дэвида Бернхардта, "это решение отражает приверженность администрации Трампа делу сохранения видов на основе закона и самых надежных научных и коммерческих данных".

В ведомстве Бернхардта уверены, что популяция в шесть с лишним тысяч особей заметно превышает ранее установленные параметры восстановления вида, и поэтому пора открывать сезон охоты.

Однако защитников природы эти доводы не убеждают. Они считают, что хотя популяция серых волков и восстановилась частично, но если брать за отправную точку их исходную среду обитания, то волки свое далеко еще не отвоевали.

Решение об отмене охраняемого статуса серых волков связывают с желанием Трампа привлечь на свою сторону охотников и фермеров Миннесоты, Мичигана и Висконсина.

Серых волков, когда-то находившихся на вершине пищевой цепочки, в США к 30-м годам практически повсеместно истребили - благодаря государственным программам, платившим деньги за отстрел, отлов и травлю ядом этих животных, считавшихся вредителями.

К счастью, американцы вовремя осознали ошибку и вместо программ истребления придумали программы по спасению дикой природы, в том числе и волков, и их популяция постепенно стала восстанавливаться, хотя на сегодня они не занимают и 15% своего бывшего ареала.

"В случае с волками сказать миссия выполнена никогда нельзя", - говорит Кристен Бойлс, адвокат некоммерческой природоохранной организации Earthjustice ("Справедливость для Земли" - так можно перевести ее название), которая собирается оспорить решение администрации в суде.

"Волки только начали осваиваться на севере Калифорнии и на северо-западном побережье Тихого океана, а чтобы закрепиться на юге Скалистых гор и на северо-востоке, им требуется федеральная защита", - считает он.

В прошлом году, когда предложение о снятии запрета на охоту только рассматривалось, почти два миллиона американцев высказались против этой идеи, а 86 конгрессменов и 100 ученых писали открытое письмо с призывом к правительству пересмотреть это решение.