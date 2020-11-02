Знаток "Что? Где? Когда?" Скипский вновь появился в телеигре. Десятки девушек обвиняли его в домогательствах

Автор фото, Vyacheslav Prokofyev/TASS

Знаток клуба "Что? Где? Когда?" (ЧГК) Михаил Скипский впервые появился в телевизионной игре после обвинений в домогательствах. После игры генеральный директор телекомпании "Игра-ТВ" и первый редактор ЧГК Наталья Стеценко заявила, что не видит оснований запрещать Скипскому играть.

Двукратный обладатель "Хрустальной совы" Михаил Скипский долгое время возглавлял школьные кружки по ЧГК в Санкт-Петербурге, также работал учителем географии. Кроме того, он работал в комиссии ЧГК по работе с молодежью.

В июле 2020 года журналистка The Bell Екатерина Аренина написала в "Твиттере", что подверглась домогательствам со стороны Скипского, когда ей было 15 лет. После этого еще несколько десятков девушек обвинили Скипского в том, что он к ним приставал во время их обучения в школьных кружках по ЧГК. Многие рассказывали, что знаток приставал к ним, когда они были еще несовершеннолетними.

В ночь на 2 ноября Скипский впервые появился в телеигре на "Первом канале" после скандала с домогательствами. До этого последний раз он играл на "Первом" 7 июня.

После игры Наталья Стеценко заявила, что у руководства клуба нет юридических оснований запрещать Скипскому играть в ЧГК.

"Вот те люди, которые считают, что в этой ситуации Скипскому не надо играть, они вообще как хотят жить в этой стране - по закону или по понятиям?" - заявила она.

Заявление Стеценко стало первым со стороны руководства "ТВ-Игры" комментарием на тему скандала с домогательствами. До этого руководство клуба отказывалось комментировать эту ситуацию.

Как развивался скандал со Скипским?

После прозвучавших в "Твиттере" и многих СМИ обвинениях в домогательствах в адрес Скипского пять объединений, входящих в Международную ассоциацию клубов (МАК) "Что? Где? Когда?", отправили в МАК открытое письмо.

Владивостокский, Лондонский, Нью-Йоркский, Бернский и Вильнюсский клубы, а также еще 50 игроков и команд спортивного "Что? Где? Когда?" просили руководство провести "прозрачное расследование обвинений" и отстранить Скипского от мероприятий под эгидой МАК, в которых принимают участие дети и подростки.

На фоне скандала глава дисциплинарной комиссии МАК Мария Уварова ушла со своей должности. В дисциплинарной комиссии сообщили, что Наталья Стеценко якобы пыталась убедить Уварову не отправлять ответ на запрос Русской служба Би-би-си о ситуации со Скипским. Тем не менее ответ на запрос комиссия отправила, а Уварова объявила об уходе с должности.

Скипский в итоге покинул комиссию по работе с молодежью.

Однако в конце августа он провел игру на петербургском фестивале интеллектуальных игр. Он был приглашен на фестиваль организацией "Совет рабочей молодежи", которую финансирует администрация Петербурга.

Сам Скипский обвинения в свой адрес не комментировал.

Реакция на появление в телеигре

На появление Скипского на "Первом канале" некоторые знатоки ЧГК отреагировали негативно.

Знаток ЧГК Ольга Быкова заявила, что история со Скипским подтверждает отсутствие в России института репутации.

Еще один профессиональный игрок в ЧГК Георгий Арабули заявил, что рассматривает появление Скипского на "Первом канале" и слова Стеценко как "поддержку сексуального насилия".

Белорусский знаток ЧГК Андрей Супранович удивился появлению Скипского на телеигре.