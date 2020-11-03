Разочарование Зеленским и успех "императора Винницы". Что показали местные выборы на Украине

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25 октября на Украине прошли местные выборы - первые после начала реформы децентрализации власти в стране и передачи больше полномочий местным органам самоуправления. Это голосование называли "четвертым туром президентских выборов" - его результаты должны показать, как изменилось отношение украинцев к партии Владимира Зеленского "Слуга народа".

Спустя полторы недели после выборов избиратели еще ждут результатов - подсчет голосов продолжается. Киевляне, к примеру, до сих пор не знают, выиграл Виталий Кличко выборы в третий раз или же мэр столицы Украины определится во втором туре.

Сразу три партии говорят о своей победе на выборах. И каждая из них по-своему права.

А о пяти вопросах от Владимира Зеленского, которые, по мнению главы государства, должны были продемонстрировать украинцам, что такое настоящее прямое народовластие, похоже, уже забыли.

Русская служба Би-би-си подводит главные итоги украинских местных выборов.

Низкая явка

На избирательные участки пришло лишь около 37% украинцев, имеющих право голоса, - почти на 10% ниже, чем на местных выборах 2015 года. Для сравнения - на прошлогодних президентских выборах проголосовало около 62% избирателей.

Местные выборы традиционно вызывают у избирателей меньше интереса, чем общенациональные кампании - это характерно не только для Украины.

В этот раз на явку повлияла и пандемия коронавируса. Украинское законодательство не предусматривает досрочного или дистанционного голосовани, поэтому немало избирателей в день выборов предпочли остаться дома.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Явка на местных выборах была низкой, но не только из-за пандемии

Еще одна причина низкой явки, о которой говорят киевские наблюдатели, в том числе один из самых авторитетных социологов Украины Евгений Головаха, - разочарование избирателей в центральной власти, в команде Зеленского.

Именно по этой причине, констатировала группа "Рейтинг", проводившая в день выборов масштабный экзит-полл, 56% пришедших на участки избирателей составили люди старше 50 лет - при том, что их доля в общей структуре электората не превышает 45%. А вот украинцы в возрасте 18-29 лет, составляющие 18% от общего числа избирателей, выборы проигнорировали: из этой возрастной группы проголосовало всего 11% избирателей.

Сильнее всего от низкой явки, по мнению экспертов, пострадали партии, делавшие в своей кампании упор именно на молодых избирателей, - "Слуга народа" Владимира Зеленского, "Партия Шария" и "Голос".

Интрига сохраняется

В минувшие выходные, спустя неделю после украинских местных выборов, прошли парламентские выборы в Грузии и президентские - в Молдове.

В обеих странах голоса уже подсчитали. И только на Украине на девятый день после голосования не опубликованы официальные результаты выборов ни в один областной совет.

Формально закон не нарушен: у избирательных комиссий есть 12 дней на подсчет. Но у многих украинцев все равно есть ощущение, что подведение итогов продолжается неприлично долго.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, После выборов прошло полторы недели - подсчет голосов еще продолжается

Самое простое объяснение задержки - избиркомам сложно разобраться с новой формой избирательного бюллетеня. На этих выборах избиратели впервые могли отдать голос не только за полюбившуюся им партию, но и за конкретного кандидата в ее списке.

Скептики, однако, утверждают, что во многих случаях затягивание с подсчетами маскирует стремление "подтянуть" результаты одних участников выборов или, наоборот, занизить результаты других.

Оппоненты Виталия Кличко, к примеру, заявляют, что в Киеве отчаянно пытаются "дотянуть" результат нынешнего столичного градоначальника до 50% и таким образом избавить его от необходимости участвовать во втором туре выборов. Два проведенных в Киеве экзит-полла показали, что результат Кличко не дотягивает до заветного рубежа на 2-4%. В команде киевского мэра эти обвинения отвергают.

Холодный душ для партии Зеленского

Партийные спикеры президентской партии "Слуга народа" еще перед выборами утверждали: поскольку у свежесозданной партии до этого момента своих депутатов в местных советах не было вовсе, успехом будет считаться любой результат кампании.

После выборов формальный глава партии Александр Корниенко назвал результат "Слуги народа" большим успехом, ведь именно она получила наибольшее количество мандатов депутатов районных и областных советов.

Но есть и другие мнения. Результаты выборов еще не обнародовали, однако сравнение нынешних успехов "Слуги народа" с итогами прошлогодних парламентских выборов должно бы стать для партии Зеленского холодным душем.

В прошлом году "Слуга народа" в партийной части выборов в Верховную раду показала первый результат во всех областях Украины, кроме Донецкой, Луганской и Львовской. Сейчас партия Зеленского получает первое место на выборах всего в четыре облсовета. И в каждом из них это большинство относительно, то есть, "Слуге народа" придется договариваться о сотрудничестве с другими победителями выборов. Монобольшинства, которое партии Зеленского удалось собрать в результате прошлогодних парламентских выборов, у "Слуги народа" не будет нигде.

Нынешняя кампания показала, что магия бренда "Зеленский" в украинской политике перестает работать. В прошлом году сам факт выдвижения от "Слуги народа" позволял выиграть выборы свадебным фотографам, безработным или актерам комик-труппы Зеленского. В этом - кандидатам от президентской партии не удалось выиграть ни одних выборов мэра областного центра, а тех из них, кто вышел во второй тур выборов, можно пересчитать по пальцам.

Хорошо иллюстрирует процессы, происходящие в партии Зеленского, избирательная кампания в Киеве. В прошлом году кандидаты от "Слуги народа" выиграли выборы во всех 13 мажоритарных округах столицы. Сегодня президентская партия набирает здесь всего лишь около 10% голосов избирателей. Еще хуже оказался результат кандидата в мэры Киева от "Слуги народа" Ирины Верещук, которую поддержал лично Зеленский. Верещук провела очень активную и, по всей видимости, дорогостоящую кампанию, но показала всего лишь четвертый-пятый результат, а после публично обвинила в провале президентской партии на выборах главу ее столичной организации Николая Тищенко.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Партия Зеленского "Слуга народа" теряет рейтинг. Почему?

Запад и восток

Провалом "Слуги народа" воспользовались оппоненты партии Зеленского с обоих политических флангов - партия "Европейская солидарность" Петра Порошенко и пророссийская "Оппозиционная платформа - За жизнь".

"Европейская солидарность", показавшая неплохие результаты в западной Украине и победившая на выборах в стратегически важных Киеве и Киевской области, заявила, что она стала единственной партией, получившей по итогам выборов представительство во всех областных советах страны. По факту партия Порошенко застолбила за собой место лидера на прозападном фланге украинской политической сцены.

Победительницей выборов назвала себя и ОПЗЖ. Нынешние выборы зафиксировали ее статус "партии номер один" на юге страны. А может, и на востоке: один из лидеров ОПЗЖ Вадим Рабинович заявил, что его партия побеждает и на выборах в Донецкой и Луганской областях - там избирались только районные, городские и сельские советы.

О чем могут свидетельствовать такие изменения на электоральной карте страны? Противники президента Зеленского утверждают: время популизма в духе "и нашим, и вашим", "за все хорошее, против всего плохого" прошло, от главы государства и его партии избиратели ожидают большей определенности в принципиальных вопросах внутренней и внешней политики Украины.

А вот политтехнолог Михаил Подоляк, работающий в офисе президента, напротив, уверен, что на этих выборах "умышленно был "убит" умеренный избиратель - на первые роли опять вышли радикалы с двух сторон, и Украина вернулась к традиционному состязанию востока с западом.

"Местные"

В этой ситуации неудивительным выглядит неплохой результат, показанный на этих выборах "местными" партиями - политическими силами, поле деятельности которых ограничивается в лучшем случае одной областью.

Типичный пример: четверо депутатов Верховной рады, избранных от мажоритарных округов Закарпатской области, создают партию "Родное Закарпатье" - и она занимает первое место на выборах в облсовет своего региона.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Бывший спикер Верховной рады и экс-премьер Владимир Гройсман по итогам местных выборов стал самым влиятельным политиком своей родной Винницкой области

Или экс-премьер-министр, выходец из Винницы Владимир Гройсман, который со своей партией "Украинская стратегия Гройсмана" выиграл выборы в Винницкий городской и областной советы, а также провел выдвиженца от УСГ в мэры Винницы. Сам Гройсман, которому издание "Страна" уже придумало прозвище "император Винницы", в родной город не возвращается, курируя своих протеже из Киева.

С одной стороны, говорят наблюдатели, закономерно, что местные политические элиты лучше ориентируются в проблемах низового уровня, чем большие общенациональные партии. С другой, вопрошают скептики, не является ли закат общенациональных партий в целом ряде регионов страны признаком "феодализации" Украины и нарастания центробежных тенденций в государстве?

"Старая гвардия"

Кто точно может назвать себя триумфатором местных выборов, так это действующие мэры крупных городов. Мэр Харькова Геннадий Кернес, например, выиграл выборы в первом туре и создал крупнейшую фракцию в городском и областном советах Харькова, несмотря на то, что последние полтора месяца лечился в Берлине, и о состоянии его здоровья достоверных данных нет. Кто-то продолжит борьбу во втором туре выборов. Из всех мэров областных центров, которые пытались переизбраться на должность, после первого тура из борьбы выбыл только черновицкий градоначальник Алексей Каспрук.

Автор фото, UNIAN Подпись к фото, Мэр Харькова Геннадий Кернес последний раз появлялся на людях в конце августа. Это не помешало ему выиграть выборы в первом туре

Приверженность избирателей "старой гвардии" можно отчасти объяснить нежеланием менять что-либо в нестабильное время. Но дело не только в этом. На Украине прошел первый этап реформы децентрализации, в результате которой центр поделился с регионами огромным количеством ресурсов и полномочий. Мэры крупных городов получили из Киева дополнительный бюджет для реализации проектов, которые многие использовали в интересах собственного пиара.

Перед выборами поговаривали даже о создании "мегапартии мэров", возглавить которую предлагали Виталию Кличко. Но с таким объединением не сложилось - зато несколько мэров облцентров сформировали партию "Пропозиция", лицом которой стал мэр Днепра и в последнее время открытый оппонент Владимира Зеленского Борис Филатов. Каждый из этих мэров вел кампанию в своем городе на собственные средства, и в итоге все они вышли во второй тур выборов.

Впрочем, в этом самом втором туре - а он должен состояться через три недели после официального объявления результатов первого - действующим градональникам придется сложнее: многие из них имеют солидный антирейтинг, и этим не преминут воспользоваться их соперники.

Вопросы к опросу

Параллельно с выборами на Украине проходил инициированный Владимиром Зеленским за десять дней до дня голосования масштабный опрос населения.

За полторы недели до выборов в специально записанном YouTube-обращении президент объявил, что собирается спросить украинцев, что они думают о:

пожизненном заключении для топ-коррупционеров

создании свободной экономической зоны в Донбассе

сокращении количества депутатов Верховной рады с 450 до 300

легализации каннабиса в медицинских целях

использовании Киевом гарантий безопасности, прописанных в Будапештском меморандуме об отказе Украины от ядерного оружия от 1994 года.

Несмотря на то, что в офисе президента заявили об отсутствии прямых юридических последствий результатов этого опроса, инициативу президента раскритиковали социологи, утверждавшие, что такой опрос будет нерепрезентативным, и что на подобные вопросы украинцы регулярно отвечают в ходе обычных социсследований.

Оппоненты Зеленского говорили о непрозрачном финансировании опроса и называли его политтехнологией, направленной на повышение явки сторонников президента.

Наконец, уже по итогам выборов миссия наблюдателей ОБСЕ заявила, что опрос, проходивший непосредственно возле избирательных участков, "создавал некоторое политическое преимущество" президентской партии.

Сам способ проведения опроса вызвал множество вопросов у комментаторов. В соцсетях появились видео, из которых следовало, что один и тот же человек мог принять участие в опросе чуть ли не десять раз. В ряде случаев интервьюерами для проведения опроса выступали несовершеннолетние. А компания, которая организовывала президентский опрос, специализировалась на проведении массовых мероприятий и изготовлении видеопродукции.

Подпись к фото, Наблюдатели ОБСЕ, в целом не имевшие претензий к организации выборов на Украине, тем не менее, критиковали президентский опрос, проводившийся одновременно с голосованием

В конце концов, на следующий день после выборов глава "Слуги народа" Александр Корниенко представил результаты опроса по результатам обработки примерно трех четвертей анкет его участников.

Как и прогнозировалось, украинцы ответили "да" на все пять вопросов президента - разве что по поводу свободной экономической зоны в Донбассе это "да" было не совсем уверенным (46,7% "за", 46,5% "против").