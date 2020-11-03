Убийство "Колбасного короля" в Истре. Что известно

Автор фото, Youtube/Pro Business TV Подпись к фото, Владимир Маругов оказался в центре громкого семейного скандала

Предприниматель Владимир Маругов, гендиректор компаний “Мясная империя” и “Озерецкие колбасы”, был убит в ночь на понедельник в своем загородном доме в Истре выстрелом из арбалета. Би-би-си рассказывает, что известно об убийстве и самом бизнесмене.

Как произошло убийство?

По версии Следственного комитета, которую цитируют информагентства, нападение произошло в бане возле дома Маругова. Несколько человек в масках проникли в помещение, связали предпринимателя и его гражданскую супругу и стали требовать деньги.

После этого женщине каким-то образом удалось сбежать и вызвать полицию, но на момент приезда правоохранителей бизнесмен был уже мертв, а нападавшие скрылись.

"В ходе осмотра места происшествия следователями и криминалистами изъят арбалет, из которого был застрелен мужчина", - сообщала старший помощник руководителя подмосковного главка Следственного комитета Ольга Врадий.

СКР возбудил уголовное дело об убийстве. Позднее ведомство опубликовало фотографии машины, в которой были обнаружены вещи нападавших и оружие убийства. Брошенный автомобиль был найден оперативниками в одной из деревень Истринского городского округа.

Автор фото, Investigative Committee of Russia/Tass Подпись к фото, Машина с орудием убийства была найдена в Истринском городском округе

Источник издания КП сообщал, что предпринимателя около часа пытали с помощью арбалета перед тем, как убить. Эту же версию озвучивал и источник издания Лента.ру.

Глава Федерации стрельбы из арбалета Валерий Ашихмин в беседе с МК предположил, что столь экзотическое орудие убийства было выбрано из-за его бесшумности и доступности: и сам арбалет, и стрелы к нему продаются в свободном доступе.

Что известно о подозреваемых?

В понедельник вечером СКР сообщил о задержании подозреваемого в убийстве, однако имени его не назвал.

"Задержан один из подозреваемых в нападении на частный дом в г.о. Истра, в результате которого погиб мужчина 1966 года рождения. Им оказался уроженец одной из среднеазиатских республик 1971 года рождения. В ближайшее время он будет доставлен в следственные органы", -

По информации источника Интерфакса, задержанный - 49-летний уроженец Казахстана, он отрицает причастность к преступлению.

Видео с лицом задержанного мужчины в понедельник опубликовал СКР. Его соучастника продолжают искать.

Как в деле появился пенсионер в наручниках?

Во вторник СКР сообщил, что задержанного также заподозрили в причастности и к другой преступной деятельности - черному риэлтерству.

Во время обыска в квартире подозреваемого в Москве обнаружили пенсионера, который был прикован к кровати наручниками, а также мужчину, который за ним присматривал.

"У следствия есть основания полагать, что подозреваемый причастен к ряду преступлений, связанных с мошенническими действиями с квартирами одиноких граждан в городе Москве и Московской области", - говорится в сообщении СКР.

Сам пенсионер заявил следователям, что подозреваемый удерживает его и вымогает квартиры в столице. Мужчину, который присматривал за пенсионером, доставили в следственный отдел. Его причастность к совершенным в отношении пенсионера преступлениям устанавливается.

"В настоящее время пенсионер госпитализирован, медики проверяют его состояние здоровья. Возможно, мужчина находился под действием каких-либо психотропных веществ", - сказала РИА Новости Ольга Врадий.

Семейный скандал

Два года назад бывшая жена предпринимателя – поэтесса Татьяна Маругова – стала участницей ток-шоу Андрея Малахова "Прямой эфир" на канале “Россия”.

Она рассказывала, что после 20 лет брака супруги разошлись, и предприниматель оставил ей хорошие отступные, включая квартиру в Москве и колбасный завод.

Однако позднее, когда в новой семье бизнесмена появился ребенок, он стал требовать возврата своего имущества у бывшей супруги и даже, по ее словам, угрожал ей.

"Мне стали поступать угрозы: “Что, ты думаешь, что ты бессмертная?” - рассказывала Татьяна Маругова.

В программе участвовал и сын Татьяны и Владимира Маруговых Александр, который также утверждал, что отец после развода стал ему угрожать.

Летом 2019 года Александр Маругов погиб в автокатастрофе – на своем мотоцикле он врезался в машину такси в центре Москвы.

После этого Татьяна Маругова снова появилась в программе Андрея Малахова и рассказала, что хотя не может никого обвинять напрямую в смерти сына, но при этом не верит в случайности, учитывая, что последние четыре года они с Александром жили в состоянии крайнего напряжения.

Выпуск программы чуть было не привел к дипломатическому скандалу. В эфире прозвучало предположение, что аварию подстроил сидевший за рулем такси гражданин Кыргызстана, что вызвало возмущение киргизских властей.

После этого МИД России выпустил сообщение, в котором отмечалось, что слова Малахова – это его "личный взгляд на ситуацию", который не должен затрагивать двусторонние отношения.

Сам Малахов извинился перед зрителями на киргизском языке.

В понедельник Татьяна Маругова опубликовала в своем “Инстаграме” архивное фото с бывшим мужем и сыном и написала, что считает убийство предпринимателя чудовищным, а также попросила своих подписчиков молиться "об упокоении новопреставленного Владимира".

"Колбасный король"

54-летний Владимир Маругов был хозяином и гендиректором компаний ООО "Строй-проект", ООО "МПК "Мясная империя"", ООО "МПК "Озерецкие колбасы"", ООО "СК Теплосеть" и ЗАО "Наска".

За свою успешную бизнес-карьеру Маругов получил прозвище "колбасный король".

Однако в последние годы дела у предпринимателя шли не очень хорошо. В июне 2016 года Арбитражный суд Москвы признал его банкротом.

В программе "Прямой эфир" один из друзей семьи Маруговых рассказывал, что оставленное супруге и сыну имущество якобы было необходимо бизнесмену для того, чтобы расплатиться с огромным долгом в размере пяти миллионов долларов.

Сам Маругов в 2015 году рассказывал в интервью YouTube-каналу "Про бизнес ТВ", что его мясоперерабатывающие предприятия относительно небольшие, и продукция не распространяется дальше Москвы и Санкт-Петербурга.