Шуша - цитадель Карабаха: почему она важна для азербайджанцев и армян
Город Шуша (по-армянски "Шуши") занимает огромное место в исторической памяти азербайджанцев и армян. Тут соседствуют старинные церкви и мечети, караван-сараи и дома-музеи известных жителей. Для азербайджанцев это была самая тяжелая потеря в карабахской войне 1992-94 гг.
Шуша - это центр одноименного района в Нагорном Карабахе, куда также входит 37 соседних деревень. Район образовался в 1930 году, но история города куда древнее. И до прихода сюда России в 19 веке это был экономический и культурный центр, а также столица Карабахского ханства.
Город, построенный ханом и меликом
Город с его крепостными стенами был воздвигнут в 1750 году Панах-али Ханом, для охраны Карабахского ханства. По одной из версий, создание города происходило не без участия его союзника, армянского феодала (мелика) Шахназара (они дружили семьями).
Из города выходило двое ворот - "Эриванские" и "Гянджинские". Шуша некоторое время была неприступной крепостью на горе, окруженной скалами. Ее безуспешно пытались брать соседние ханы и мелики, пока в 1813 году весь Карабах разом не был присоединен к России в результате Русско-персидской войны, вместе с другими ханствами и территориями.
В Шуше в 19 веке жило много богатых людей, как армян, так и азербайджанцев. Тут были и мечети, и церкви, караван-сараи (гостиницы и торговые дома на Востоке) и дома-музеи просветителей, поэтов, музыкантов.
Первый театр тут построил в 1896 году армянин Мкртич Хандамирян. А для азербайджанцев Шуша - это в первую очередь родина "ханенде" - исполнителей вокального направления азербайджанской национальной музыки, мугама. Многие известные исполнители мугама родом отсюда.
Разрушение общей культуры
Начало и конец 20-го века стали трагическими для населения города: как для армян, так и для азербайджанцев.
В 1905 году Шуша стала свидетелем массовых убийств азербайджанцев и поджогов их домов, разрушения и жертвы были и в армянской части города.
В марте 1920 года здесь произошел армянский погром, последовавший за неудачной попыткой армянского вооруженного восстания.
В 1992 году из города было вынуждено бежать азербайджанское население.
Война была не только на улицах, бои шли и за культурную принадлежность.
"И армяне, и азербайджанцы сделали все возможное, чтобы уничтожить культурное наследие противной стороны", - писал о Шуше исследователь Карабахского конфликта Том де Ваал в своей книге "Черный сад". В 1992 году азербайджанские отряды устроили в церкви Казанчецоц склад ракет "Град", а бронзовый колокол был продан.
Когда же город взяли армяне, они продали бронзовые бюсты трех азербайджанских музыкантов и поэтов, уроженцев Шуши. Одним из них был бюст оперного певца Бюль-Бюля, отца известного в СССР азербайджанского певца Полада Бюльбюль-оглы (ныне - посол Азербайджана в Москве). Побывав в городе спустя 8 лет после той войны, де Ваал назвал его "городом-призраком".
Не только культура
Шуша находится всего в 10 километрах от Степанакерта (Ханкенди - азерб.) - столицы и крупнейшего города в Нагорном Карабахе, названного так в советское время в честь одного из 26 бакинских комиссаров, Степана Шаумяна.
За 270 лет Шуша не утратила своего военно-стратегического значения, находясь на господствующей высоте.
Еще в 1992 году из Шуши Степанакерт хорошо простреливался, чем и пользовались азербайджанские силы, обстреливавшие город.
Армянским силам удалось взять Шушу, когда оборонявшие его азербайджанские отряды покинули город. Произошло это во время переговоров, и наступление армянских сил стало для всех неожиданностью.
Десятки тысяч шушинцев-азербайджанцев стали беженцами.
Эскалация перед войной
Взятие Шуши в 1992 году для армян было большой и символической победой, ибо пришлось на канун Дня победы в Великой Отечественной войне. Для азербайджанцев же это была самая большая потеря в той войне, и, как признавался недавно историк Ариф Юнус, многие на улице плакали, когда услышали о падении Шуши по радио.
Шуша вновь вернулась в информационное поле совсем недавно. 9 мая прошлого года премьер-министр Армении Никол Пашинян танцевал в Шуше на праздновании 27-летия со дня взятия города. Это вызвало негодование в Баку.
И уже теперь, во время новой войны, президент Азербайджана Алиев вспомнил этот танец во время интервью российским журналистам: "Когда Пашинян в пьяном угаре танцевал в Шуше на Джыдыр-дюзю [плато в предместье города], он уже тогда подписал себе то, что сегодня произошло".
В этом году Шуша вновь оказалась в центре внимания, когда 21 мая в городе прошла инаугурация нового президента непризнанной НКР, что снова вызвало в Баку острую реакцию.