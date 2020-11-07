Шуша - цитадель Карабаха: почему она важна для азербайджанцев и армян

Автор фото, Джафаров Б.,Шарифов М./TASS Подпись к фото, Панорама города Шуша, 1 августа 1988 года

Город Шуша (по-армянски "Шуши") занимает огромное место в исторической памяти азербайджанцев и армян. Тут соседствуют старинные церкви и мечети, караван-сараи и дома-музеи известных жителей. Для азербайджанцев это была самая тяжелая потеря в карабахской войне 1992-94 гг.

Шуша - это центр одноименного района в Нагорном Карабахе, куда также входит 37 соседних деревень. Район образовался в 1930 году, но история города куда древнее. И до прихода сюда России в 19 веке это был экономический и культурный центр, а также столица Карабахского ханства.

Город, построенный ханом и меликом

Город с его крепостными стенами был воздвигнут в 1750 году Панах-али Ханом, для охраны Карабахского ханства. По одной из версий, создание города происходило не без участия его союзника, армянского феодала (мелика) Шахназара (они дружили семьями).

Автор фото, Джафаров Б.,Шарифов М./TASS Подпись к фото, Шуша, 9 августа 1988 года

Из города выходило двое ворот - "Эриванские" и "Гянджинские". Шуша некоторое время была неприступной крепостью на горе, окруженной скалами. Ее безуспешно пытались брать соседние ханы и мелики, пока в 1813 году весь Карабах разом не был присоединен к России в результате Русско-персидской войны, вместе с другими ханствами и территориями.

В Шуше в 19 веке жило много богатых людей, как армян, так и азербайджанцев. Тут были и мечети, и церкви, караван-сараи (гостиницы и торговые дома на Востоке) и дома-музеи просветителей, поэтов, музыкантов.

Автор фото, Тавакалов А.,Шарифов М./TASS Подпись к фото, Мастерство изготовления музыкальных инструментов в Шуше, август 1984 года

Первый театр тут построил в 1896 году армянин Мкртич Хандамирян. А для азербайджанцев Шуша - это в первую очередь родина "ханенде" - исполнителей вокального направления азербайджанской национальной музыки, мугама. Многие известные исполнители мугама родом отсюда.

Разрушение общей культуры

Начало и конец 20-го века стали трагическими для населения города: как для армян, так и для азербайджанцев.

В 1905 году Шуша стала свидетелем массовых убийств азербайджанцев и поджогов их домов, разрушения и жертвы были и в армянской части города.

В марте 1920 года здесь произошел армянский погром, последовавший за неудачной попыткой армянского вооруженного восстания.

В 1992 году из города было вынуждено бежать азербайджанское население.

Война была не только на улицах, бои шли и за культурную принадлежность.

"И армяне, и азербайджанцы сделали все возможное, чтобы уничтожить культурное наследие противной стороны", - писал о Шуше исследователь Карабахского конфликта Том де Ваал в своей книге "Черный сад". В 1992 году азербайджанские отряды устроили в церкви Казанчецоц склад ракет "Град", а бронзовый колокол был продан.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Церковь Казанчецоц в Шуше получила повреждения в ходе недавних обстрелов

Когда же город взяли армяне, они продали бронзовые бюсты трех азербайджанских музыкантов и поэтов, уроженцев Шуши. Одним из них был бюст оперного певца Бюль-Бюля, отца известного в СССР азербайджанского певца Полада Бюльбюль-оглы (ныне - посол Азербайджана в Москве). Побывав в городе спустя 8 лет после той войны, де Ваал назвал его "городом-призраком".

Автор фото, Андрей Соловьев/TASS Подпись к фото, Нагорно-Карабахская АО, Шуша, 1 сентября 1989 года

Не только культура

Шуша находится всего в 10 километрах от Степанакерта (Ханкенди - азерб.) - столицы и крупнейшего города в Нагорном Карабахе, названного так в советское время в честь одного из 26 бакинских комиссаров, Степана Шаумяна.

За 270 лет Шуша не утратила своего военно-стратегического значения, находясь на господствующей высоте.

Автор фото, Олег Литвин/TASS Подпись к фото, Мавзолей Молла Панаха Вагифа - азербайджанского поэта и государственного деятеля, фото 1983 года

Еще в 1992 году из Шуши Степанакерт хорошо простреливался, чем и пользовались азербайджанские силы, обстреливавшие город.

Армянским силам удалось взять Шушу, когда оборонявшие его азербайджанские отряды покинули город. Произошло это во время переговоров, и наступление армянских сил стало для всех неожиданностью.

Десятки тысяч шушинцев-азербайджанцев стали беженцами.

Эскалация перед войной

Взятие Шуши в 1992 году для армян было большой и символической победой, ибо пришлось на канун Дня победы в Великой Отечественной войне. Для азербайджанцев же это была самая большая потеря в той войне, и, как признавался недавно историк Ариф Юнус, многие на улице плакали, когда услышали о падении Шуши по радио.

Автор фото, Джафаров Б.,Шарифов М./TASS Подпись к фото, Одна из центральных улиц Шуши, 1988 год

Шуша вновь вернулась в информационное поле совсем недавно. 9 мая прошлого года премьер-министр Армении Никол Пашинян танцевал в Шуше на праздновании 27-летия со дня взятия города. Это вызвало негодование в Баку.

И уже теперь, во время новой войны, президент Азербайджана Алиев вспомнил этот танец во время интервью российским журналистам: "Когда Пашинян в пьяном угаре танцевал в Шуше на Джыдыр-дюзю [плато в предместье города], он уже тогда подписал себе то, что сегодня произошло".