Московскую активистку Галямину судят по "дадинской" статье. В чем она провинилась?

Автор фото, Alexander Shcherbak/TASS Подпись к фото, Первое заседание Тверского суда Москвы по делу Галяминой должно было состояться 21 октября. Тогда ее наряд напоминал флаг белорусской оппозиции

Московский муниципальный депутат Юлия Галямина стала восьмым человеком в России, которого судят по статье 212.1 УК РФ. Достаточно нескольких задержаний на акциях протеста за полгода, чтобы завести дело по этой статье, которую прозвали "дадинской" - по имени Ильдара Дадина, первого осужденного по ней к реальному лишению свободы.

"А что такого вы увидели в посте Галяминой?"

Во вторник, 3 ноября, прошел первый день суда над Галяминой - независимым муниципальным депутатом от Тимирязевского района и активной участницей московских протестных акций.

"Обвинения абсурды и мне непонятны. Непонятно, на каком основании мне вменяют эту статью", - заявила суду Галямина.

В Тверском суде Москвы допрашивали свидетелей обвинения - сотрудников полиции, задерживавших Галямину на акции 15 июля - тогда активисты кампании "Нет", одной из лидеров которой была Галямина, собирали подписи против поправок к Конституции России.

Сотрудник центра "Э" МВД России рассказал в суде, что "выявил аккаунт" Галяминой, изучая встречу в "Фейсбуке", приуроченную к сбору подписей.

"А что такого вы увидели в посте Галяминой?" - спросил адвокат. "Прямой призыв защищать свои права", - ответил свидетель.

Подпись к фото, 15 июля на Пушкинской площади в Москве прошла акция протеста против поправок к Конституции, предложенных Владимиром Путиным

Второй свидетель - сотрудник второго оперативного полка, обычно занимающегося разгоном протестующих, - сказал, что "на несогласованном митинге любое высказывание противоправное" (он сказал это, когда сторона защиты пыталась понять, что незаконного происходило на площади и что выкрикивали люди).

В частности, в вину Галяминой вменяется фраза: "Дорогие избиратели, сколько можно терпеть плюющих в наше достоинство чиновников?"

Шьет себе новое платье на каждое заседание суда

Перед заседанием к зданию суда пришли десятки людей - другие независимые муниципальные депутаты, политик Дмитрий Гудков, Любовь Соболь из Фонда борьбы с коррупцией.

Многие надели маски с перечеркнутой цифрой 212.1 - номером "дадинской статьи".

21 октября, стоя на ступеньках суда (заседание тогда перенесли), Галямина произнесла речь, заявив, что ее судят за мечту о лучшей жизни в России.

"Потому что борьба против поправок, - говорила она, - отстаивание политического представительства, помощь многим активным людям стать настоящими живыми политиками, требование сделать богатыми села, города и регионы - это борьба за процветание и защищенность каждого человека".

Галямина также говорила, что будет выдвигаться в депутаты на выборах в Госдуму в 2021 году, даже если ее осудят. Если приговор будет обвинительным, хотя бы и с условным сроком, Галямина лишится права избираться.

Запрет избираться осужденным по "дадинской" статье был одобрен российским парламентом недавно - в мае этого года.

Статья 212.1 входит и в список статей, осужденные по которым лишаются права преподавать. А муниципальный депутат Галямина преподавала журналистику и филологию в МГУ и ВШЭ.

Во вторник Галямина, перед тем как зайти в суд, сказала: "Относиться к таким вещам надо жизнерадостно". Она рассказала, что шьет себе новое платье или костюм на каждое заседание суда, а в этот раз пришла в одежде в цветах российского флага.

Что такое "дадинская" статья

Летом 2014 года - после "Болотной" и украинского "Майдана" - Госдума приняла целый пакет законопроектов, ужесточающих правила проведения митингов. В их числе - статья 212.1 УК РФ, которая предполагает наказание за неоднократные нарушения на митингах.

Используют ее редко - за шесть лет ее существования судили всего семь человек. Первым оужденным по ней стал в 2015 году активист Ильдар Дадин. Его приговорили к трем годам лишения свободы, потом наказание смягчили до двух с половиной лет.

Уголовное преследование Дадина было прекращено Верховным судом России в 2017 году после того, как Конституционный суд России изучил жалобу осужденного. Он признал статью 212.1 УК РФ не противоречащей Конституции, но попросил уточнить ее.

Конституционный суд пришел к выводу, что наказание в виде лишения свободы должно быть только если нарушение порядка проведения митингов "повлекло за собой утрату публичным мероприятием мирного характера" или принесло вред "конституционно охраняемым ценностям".

На этот вывод Конституционного суда России ссылалась и защита активиста Константина Котова. В сентябре 2019 года Тверской суд Москвы приговорил его к четырем годам колонии. Котов регулярно ходил на митинги и многократно был задержан, в том числе на акции за допуск оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму.

Конституционный суд в январе публиковал определение и по жалобе Котова, схожее с тем, что выносил в случае с Дадиным. Второй кассационный суд общей юрисдикции в марте отказался прекращать уголовное преследование Котова или смягчать наказание. Он и направил дело на новое рассмотрение. Мосгорсуд в итоге смягчил наказание Котову до полутора лет колонии общего режима.

Еще на предварительном заседании адвокаты Галяминой также потребовали прекратить дело. Они считают, что истек срок привлечения к ответственности по "дадинской статье".

Последнее, с точки зрения российских властей, правонарушение Галяминой - сбор подписей против поправок к Конституции, который прошел 15 июля на Пушкинской площади. Затем было шествие и задержания протестующих.

Предыдущие нарушения, которые ей вменяют, произошли годом раньше, летом 2019 года. Правда, судебные решения по ним вступили в силу в феврале 2020 года - это дало следствию возможность формально посчитать и их.