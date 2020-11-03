Президентские выборы в США: фотографии Дональда Трампа и Джо Байдена от юности до наших дней

Автор фото, Getty Images / BBC

И президент Дональд Трамп, и его главный конкурент на нынешних выборах демократ Джо Байден немолоды, они в течение нескольких десятков лет строили свои карьеры и личную жизнь.

Би-би-си собрала коллекцию фотографий, иллюстрирующих их биографии.

Юность

Автор фото, Alamy Подпись к фото, 18-летний Дональд Трамп. Фотография из альбома Нью-Йоркской военной академии 1964 года

Дональд Джон Трамп родился вскоре после окончания Второй мировой войны в июне 1946 года. Он был четвертым ребенком в семье успешного нью-йоркского магната в области жилищного строительства Фреда Трампа и домохозяйки шотландского происхождения Мэри Энн Маклауд-Трамп.

Хотя Дональд Трамп рос в богатой семье в доме с 23 комнатами, предполагалось, что он начнет работать в компании отца с самых низов. Но из-за плохого поведения в школе в 13 лет Трампа отправили в военное училище, где он учился с проживанием несколько лет.

В 1968 году Трамп получил диплом по экономике в Университете Пенсильвании и вскоре стал главным претендентом на унаследование компании отца. Его старший брат, Фред, которого изначально готовили к этой роли, решил выбрать карьеру пилота.

Автор фото, Alamy Подпись к фото, Джо Байдену 25 лет, фото 1967 года

Джозеф Робинетт Байден-младший родился в городе Скрантон, штат Пенсильвания, в 1942 году. Он самый старший из четырех детей своих родителей - американо-ирландских католиков. Его отец, Джозеф-старший, был разорившимся бизнесменом. Он смог встать на ноги, став успешным продавцом автомобилей, когда Джо учился в средней школе.

В школе Байдена дразнили, потому что он заикался. Но будущий вице-президент научился бороться с недугом, проговаривая стихи перед зеркалом.

Первое высшее образование в области истории и политологии Байден получил в Университете штата Делавэр. Затем он изучал право в Сиракузском университете в штате Нью-Йорк, где познакомился со своей первой супругой, Нелией.

После учебы Байден начал карьеру в юридической фирме в городе Уилмингтон, штат Делавэр.

1970-е

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Дональд Трамп в 1976-м

По словам Трампа, он начал карьеру в девелоперском бизнесе с "маленького" займа размером в 1 млн долларов, предоставленного его отцом. Позднее он перешел работать в отцовскую компанию, где управлял крупным портфолио нью-йоркской недвижимости, а затем и всем бизнесом. В 1971 году он переименовал ее в Trump Organization.

Спустя шесть лет Трамп сделал предложение своей первой супруге, Иване Зельничковой - модели, лыжному инструктору и предпринимательнице, эмигрировавшей на Запад из Чехословакии. Трое его детей от брака с Иваной - Дональд-младший, Иванка и Эрик - сейчас участвуют в руководстве Trump Organization, хотя исполнительным директором компании остается сам Трамп.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Байден, его жена Нелия и сыновья празднуют 30-летие новоизбранного сенатора 20 ноября 1972 года

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Январь 1973-го. Джо Байден приносит сенаторскую присягу в больнице, где выздоравливает его сын Бо

На выборах 1972 года 30-летний демократ Джо Байден стал сенатором от штата Делавэр, неожиданно победив считавшегося фаворитом кандидата от республиканцев.

Но за несколько недель до церемонии вступления в сенат в автокатастрофе погибли жена Байдена и их годовалая дочь Наоми. Сыновья Хантер и Бо оказались в больнице с серьезными травмами.

Байден принял присягу на свой первый сенатский срок в больничной палате сыновей, которым было два и три года.

1980-е

Автор фото, Joe McNally / Getty Images Подпись к фото, Дональд Трамп летит через Нью-Йорк на личном вертолете, 1987 год

В конце 1970-х амбиции Трампа стали расти, и он переключил свое внимание с жилых домов в Бруклине и Квинсе на гламурный Манхэттен. Купив обветшалую гостиницу, он превратил ее в роскошный Grand Hyatt, а в 1983 году открылось его самое знаменитое здание на сегодняшний день - 58-этажный небоскреб Trump Tower на Пятой авеню.

За ним последовали новые здания, названные в честь знаменитого босса: Trump Place, Trump World Tower, Trump International Hotel and Tower. В это время мощный брэнд стал привлекать внимание прессы.

Но не все, к чему прикасался Трамп, превращалось в золото. В конце 1980-х-начале 1990-х его настигли финансовые проблемы, и четыре предприятия были объявлены банкротами.

Автор фото, Arnie Sachs / Getty Images Подпись к фото, Джо Байден объявляет, что выходит из президентской гонки 1987 года. Справа его жена Джилл

За первые 14 лет работы в Вашингтоне Байден заново выстроил свою семейную жизнь, разрушенную после смерти жены и дочери. Пообещав сыновьям не исчезнуть из их жизни, он каждый день ездил на работу в Вашингтон и возвращался домой в Делавэр. В 1977 году он женился второй раз на школьной учительнице Джилл Джейкобс, и у них родилась дочь Эшли.

Байден вошел в Юридический комитет сената и стал известнее на национальном уровне. В 1987 году он впервые выдвинул свою кандидатуру для участия в президентских выборах, однако отозвал ее после обвинений в плагиате. В одной из своих предвыборных речей он почти слово в слово повторил отрывок речи Нила Киннока - в то время лидера британской Лейбористской партии.

1990-е

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Трамп на пресс-конференции, посвященной конкурсам красоты "Мисс США" и "Мисс Тинейджер США", январь 1999

Трамп в 1996 году стал владельцем трех конкурсов красоты: "Мисс Вселенная", "Мисс США" и "Мисс Тинейджер США". К тому моменту он развелся с Иваной и женился на актрисе Марле Мэйплс, у них родилась дочь Тиффани.

В 1999 они развелись, и в тот же год скончался отец Трампа. "Мой отец был для меня вдохновением", - сказал он в то время.

Автор фото, Wally McNamee/ Getty Images Подпись к фото, Сенаторы Джо Байден и Тед Кеннеди во время слушаний, посвященных кандидату в Верховный суд Кларенсу Томасу

11 октября 1991 года американская общественность была прикована к телеэкранам. Анита Хилл, профессор права из Университета Оклахомы давала показания перед Юридическим комитетом сената. Слушание касалось кандидата в Верховный суд США Кларенса Томаса. Хилл утверждала, что тот многократно сексуально домогался ее, когда они вместе работали в администрации Рейгана.

Джо Байден был председателем комитета, и его решения во время процесса критикуют по сей день. Все участники панели были белыми мужчинами средних лет, а Байден отказался вызвать для показаний несколько других женщин, которые были готовы подтвердить слова Хилл.

Во время телевизионного интервью в 2019 году Байден сказал, что "сожалеет из-за того, как с ней обошлись".

2000-е

Автор фото, Ron Galella / Getty Images Подпись к фото, Дональд Трамп и Мелания Кнавс, 1998 год

В 2003 году Трамп стал ведущим нового телевизионного реалити-шоу "Ученик" (иногда его английское название "The Apprentice" переводится на русский язык как "Кандидат" или "Подмастерье". - Ред.), которое помогло его репутации как бизнесмена и знаменитости. В этой передаче, которая с тех пор стала популярной по всему миру, участники боролись за менеджерскую позицию в бизнес-империи Трампа.

Трамп был звездой этого шоу на протяжении 14 сезонов, за которые, как он указал в финансовой декларации, ему заплатили 213 млн долларов.

В 2005 году он женился на своей нынешней супруге, Мелании Кнавс, модели из Словении. У них один общий сын, Баррон Уильям Трамп.

Автор фото, Joe Raedle / Getty Images Подпись к фото, Джо Байден выступает на сцене после того, как Барак Обама объявил его своим кандидатом в вице-президенты, штат Иллинойс

В 2008 году Байден еще раз баллотировался в кандидаты от демократов на президентских выборах США. Кандидатом - и президентом - тогда стал Барак Обама, а Байден вышел на новый уровень в политике в качестве вице-президента.

Обама и Байден в тандеме отработали два президентских срока. Они стали настолько близки, что Байден часто называл Обаму своим братом.

2010-е

Автор фото, Carlos Barria / Reuters Подпись к фото, День инаугурации президента Трампа, 2017 год. С женой Меланией и сыном Бэрроном

Трамп объявил о своем участии в президентской гонке в июне 2015 года. Его кампания была полной скандальных разоблачений - таких, как появление записи 2005-го года, на которой слышны его пошлые комментарии о женщинах, - и обвинений в некомпетентности, в частности, от членов его же партии.

Но Трамп продолжал повторять перед армией своих сторонников, что опросы общественного мнения, предвещающие победу его конкуренту Хиллари Клинтон, окажутся неверными. Он обещал, что на посту президента ударит по политическому истеблишменту и "осушит болото" в Вашингтоне.

Трамп сравнивал свою кампанию с победой сторонников выхода Британии из ЕС, заявляя, что его избрание станет "десятикратным брекситом". Несмотря на предсказания социологов, Трамп победил на выборах 2016 года. Он стал 45-м президентом США, вступив в должность 20 января 2017 года.

Автор фото, Michael Reynolds / Getty Images Подпись к фото, Барак Обама и Джо Байден слушают премьер-министра Ирландии Браяна Коэна во время ежегодного празднования Дня святого Патрика в Белом доме в 2010 году

Во время последних дней своего президентства Барак Обама наградил Джо Байдена Президентской медалью Свободы - высшей наградой США для гражданских лиц.

"Знать Джо Байдена - это понимать, что такое любовь без притворства, служба без заботы о собственных интересах и жизнь полной жизнью", - сказал президент Обама.

Во время успешной работы вице-президентом в тандеме с Обамой в личной жизни Байдена произошла новая трагедия. В 2015 году его старший сын Бо умер от рака мозга в возрасте 46 лет. Его считали восходящей звездой в политике, незадолго до смерти он объявил о намерении баллотироваться на пост губернатора штата Делавэр в 2016-м.

2020

Автор фото, Win McNamee / Getty Images Подпись к фото, Президент Трамп снимает маску на балконе Белого дома после трех дней в больнице, где его лечили от коронавируса

Нынешняя кампания Трампа, желающего переизбраться на второй срок, проходила на фоне пандемии коронавируса. Более 230 тыс. американцев скончались от Covid-19, и сам президент переболел им за несколько недель до выборов.

Первая леди Мелания и сын президентской четы, Бэррон, тоже заразились коронавирусом, как и ряд сотрудников Белого дома.

В дни перед выборами, которые проходят 3 ноября, Трамп призывал местные власти избегать введения карантина. Он продолжал выступать перед многочисленными сторонниками в неопределившихся штатах.

Автор фото, Roberto Schmidt / Getty Images Подпись к фото, Джо Байден разговаривает с прессой 10 октября на пути в Делавэр

Байден и Трамп имеют кардинально противоположные взгляды на борьбу с пандемией. Байден заявлял, что бездействие Трампа во время усиливающегося кризиса оскорбительно для всех пострадавших от коронавируса.

"Даже если я выиграю, нам предстоит долгая и трудная работа, чтобы покончить с этой пандемией, - сказал Байден. - Я обещаю, что мы в первый же день начнем работать в правильном направлении".