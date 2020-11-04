Первая женщина-трансгендер в Сенате США и другие исторические победы на выборах-2020
Сара Макбрайд станет первой открытой женщиной-трансгендером на посту сенатора США после одержанной накануне победы в штате Делавэр.
Она обошла республиканца Стива Вашингтона и займет в Сенате место своего однопартийца, демократа Харриса Макдауэлла, который решил не пререизбираться.
Макбрайд 30 лет, ранее она работала пресс-секретарем в организации за права ЛГБТ-сообщества Human Rights Campaign, а в период правления администрации Барака Обамы проходила практику в Белом доме.
Теперь она станет самым высокопоставленным трансгендером в стране.
В то же время 26-летняя Тейлор Смолл станет первым трансгендерным законодателем от штата Вермонт в Палате представителей.
32-летний член городского совета Нью-Йорка Ричи Торрес стал первым афроамериканцем-геем, избранным в Конгресс США.
Торрес - демократ, в недавнем прошлом принимал участие в предвыборной кампании социалиста Берни Сандерса, который вышел из гонки за Белый дом на раннем этапе.
В Северной Каролине членом Палаты представителей в минувшую ночь был избран 25-летний республиканец Мэдисон Каутон. Он стал самым молодым конгрессменом США в истории законодательного органа.
В штате Джорджия на выборах в Палату представителей уверенно победила 46-летняя Марджори Тейлор Грин, которую американская пресса называет "первым в США законодателем, открыто поддерживашим теорию заговора QAnon".
Сторонники QAnon поддерживают Дональда Трампа и считают, что ему противостоит могущественное объединение поклоняющихся сатане педофилов из числа государственных чиновников, бизнесменов, знаменитостей и журналистов.
В интервью каналу Fox News в августе этого года она сказала, что история с QAnon - дело прошлое. Сейчас, по словам Грин, гораздо важнее тот факт, что она стала первой женщиной, представляющей в Конгрессе северо-запад штата Джорджия.
И наконец - астронавт Марк Келли одержал победу на выборах в сенат в штате Аризона. Правда, он будет не первым сенатором-астронавтом.
Эти лавры достались бывшему сенатору от Огайо Джону Гленну, который представлял штат в Сенате с 1974 по 1999 год.
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Трамп объявил о своей победе. В Америке считают, что он поторопился
О своей победе на президентских выборах Дональд Трамп объявил поздно ночью в среду, заявив, что его избирательный штаб намерен обратиться в Верховный суд, потребовав немедленно остановить все еще продолжающийся в США подсчет голосов. В Америке считают, что имя победителя президентской гонки станет известно лишь к концу этой недели. Победную речь Дональда Трампа, с которой он выступил в ночь на среду в Белом доме, раскритиковали даже его ближайшие сторонники.