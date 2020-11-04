Первая женщина-трансгендер в Сенате США и другие исторические победы на выборах-2020

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Сара Макбрайд станет первой открытой женщиной-трансгендером на посту сенатора США после одержанной накануне победы в штате Делавэр.

Она обошла республиканца Стива Вашингтона и займет в Сенате место своего однопартийца, демократа Харриса Макдауэлла, который решил не пререизбираться.

Макбрайд 30 лет, ранее она работала пресс-секретарем в организации за права ЛГБТ-сообщества Human Rights Campaign, а в период правления администрации Барака Обамы проходила практику в Белом доме.

Теперь она станет самым высокопоставленным трансгендером в стране.

В то же время 26-летняя Тейлор Смолл станет первым трансгендерным законодателем от штата Вермонт в Палате представителей.

32-летний член городского совета Нью-Йорка Ричи Торрес стал первым афроамериканцем-геем, избранным в Конгресс США.

Торрес - демократ, в недавнем прошлом принимал участие в предвыборной кампании социалиста Берни Сандерса, который вышел из гонки за Белый дом на раннем этапе.

В Северной Каролине членом Палаты представителей в минувшую ночь был избран 25-летний республиканец Мэдисон Каутон. Он стал самым молодым конгрессменом США в истории законодательного органа.

В штате Джорджия на выборах в Палату представителей уверенно победила 46-летняя Марджори Тейлор Грин, которую американская пресса называет "первым в США законодателем, открыто поддерживашим теорию заговора QAnon".

Сторонники QAnon поддерживают Дональда Трампа и считают, что ему противостоит могущественное объединение поклоняющихся сатане педофилов из числа государственных чиновников, бизнесменов, знаменитостей и журналистов.

В интервью каналу Fox News в августе этого года она сказала, что история с QAnon - дело прошлое. Сейчас, по словам Грин, гораздо важнее тот факт, что она стала первой женщиной, представляющей в Конгрессе северо-запад штата Джорджия.

И наконец - астронавт Марк Келли одержал победу на выборах в сенат в штате Аризона. Правда, он будет не первым сенатором-астронавтом.

Эти лавры достались бывшему сенатору от Огайо Джону Гленну, который представлял штат в Сенате с 1974 по 1999 год.