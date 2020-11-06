Компания-владелец "дворца Путина" расширила свои земли почти в два раза

Подпись к фото, В тех местах, где расположены участки "Комплекса", растет краснокнижная пицундская сосна

Компания "Комплекс", которая владеет так называемым "дворцом Путина" недалеко от Геленджика, расширила свои земли почти в два раза. В июне 2020 года она арендовала участок леса площадью около 60 га, предназначенный для охоты и рыбалки, а еще раньше - 1,3 га береговой линии.

ООО "Комплекс" владеет усадьбой недалеко от села Прасковеевка Геленджикского района, на мысе Идокопас в сосновых лесах на берегу Черного моря.

В СМИ этот комплекс зданий стали называть "дворцом Путина". Петербургский предприниматель Сергей Колесников в 2010 году в письме Дмитрию Медведеву, занимавшему тогда пост президента, рассказывал, что якобы "дворец" строился специально для Владимира Путина, который был тогда премьер-министром. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отрицал это.

Усадьба занимает участок площадью 67,9 га. В июне 2020 года, в разгар пандемии коронавируса, компания расширила свои причерноморские владения, арендовав участок леса площадью около 58,5 га. Официальное назначение участка - для охоты и рыбалки. Срок аренды - 48 лет, говорится в документах Росреестра.

Русской службе Би-би-си не удалось найти торги, в ходе которых ООО "Комплекс" получила эти земли.

ООО "Комплекс" принадлежит АО "Бином" с 2016 года. До этого им владели офшорные компании. Нынешние собственники "Бинома" не раскрываются. Единственный владелец компании, данные о котором есть в системе СПАРК, - Александр Пономаренко. Он полный тезка бизнесмена Пономаренко, бывшего владельца "Новороссийского морского торгового порта", который в 2011 году рассказал газете "Коммерсант", что купил усадьбу в Прасковеевке за 350 млн долларов. В разговоре с журналистом он назвал эти здания пансионатом.

Пономаренко рассказывал "Коммерсанту", что продавцом был совладелец банка "Россия" Николай Шамалов, который считается одним из ближайших друзей Владимира Путина. СМИ называли его сына Кирилла Шамалова зятем Путина. В 2018 году агентство Блумберг сообщало, что "брачный союз" Кирилла Шамалова и предполагаемой дочери президента России Катерины Тихоновой якобы распался.

"Передача лесного фонда в аренду под охотпользование - это распространенная практика. В Краснодарском крае таких примеров много. Юридически нарушения в передаче леса в аренду под охотпользование нет", - говорит координатор Экологической вахты по Северному Кавказу Андрей Рудомаха. Он не исключает, однако, что территорию могут в будущем огородить забором.

"В принципе, вероятно, и охоты никакой в этом лесу не будет. Полагаю, что главная цель этой аренды - создать дополнительный буфер вокруг построенного на мысе Идокопас объекта. Чтобы ограничить туда доступ граждан", - предполагает Рудомаха.

В ноябре 2019 года ООО "Комплекс" получило в аренду на пять лет участок прибрежной полосы общей площадью 1,3 га. За эту землю с компанией судится воронежская общественная организация инвалидов "Импульс".

Претензии организации инвалидов связаны с тем, что "Комплекс" перекрыл свободный проход к морю, рассказал "Открытым медиа" представитель организации.

В торгах на аренду береговой полосы "Комплекс" соперничал с АО "Апекс Юг". Нынешние владельцы компании не раскрываются, но в 2014 году ее основал Николай Егоров, и с тех пор открытых данных о смене собственников не публиковалось. Как писало издание РБК, Николай Егоров - известный адвокат, совладелец одного из крупнейших адвокатских бюро России, однокурсник Владимира Путина.

По данным РБК, "Апекс Юг" владеет виноградниками недалеко от Прасковеевки.

Около комплекса развивается сельское хозяйство, в частности, аквакультура. В 2017 году напротив усадьбы было организовано устричное хозяйство, под которое было выделено 1 тыс. га акватории Черного моря у мыса Идокопас, писало РБК. Им управляет ООО "Южная цитадель", тоже принадлежащее Александру Пономаренко, согласно данным СПАРК на 2017 год.

Патриаршие виноградники

В 20 минутах езды от усадьбы "Комплекса" в селе Дивноморское находится и Синодальный духовно-административный и культурный центр Русской православной церкви на юге России, который СМИ называли "резиденцией патриарха".

Там Русская православная церковь владеет винодельческим хозяйством, рядом с которым находятся виноградники "Апекс Юг". Принадлежащее церкви ООО "Мезыбь" в сентябре 2019 года получило лицензию на производство, хранение и поставки вина.

Винодельней рядом с "дворцом Путина" с конца 2018 года владеет Геннадий Тимченко, писала газета "Ведомости". Вместе с Владимиром Колбиным он купил виноградники "Усадьба Дивноморское" у Павла Титова, президента винного дома "Абрау-Дюрсо" и сына бизнес-омбудсмена Бориса Титова.