"Висит вакансия три месяца - ни одного обращения". Как Россия справляется с оттоком мигрантов

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Из-за пандемии коронавируса российские работодатели столкнулись с дефицитом иностранной рабочей силы. Многие уехавшие весной мигранты хотели бы вернуться, но выбор легальных путей невелик.

Мэр Москвы Сергей Собянин в октябре заявил, что число трудовых мигрантов в городе в этом году снизилось примерно на 40%. По данным МВД, с января по август 2020 года иностранным гражданам было выдано в России около 790 тысяч рабочих патентов, это также 40% меньше, чем годом ранее.

Русская служба Би-би-си попыталась разобраться, как Москва и Подмосковье справляются без привычного числа мигрантов, а мигранты - без работы в России.

"Дайте строителей, дайте дворников"

"Люди уехали на зиму, а весной возвратиться не смогли. И строительные компании, которые ведут работы, тендеры выиграли, а теперь приходят к нам - дайте людей", - рассказывает Алексей, гендиректор фирмы, которая в Москве занимается ремонтом в многоквартирных домах.

Его фирма пострадала меньше других, так как работники никуда не уезжали. "У нас практически весь контингент иностранных граждан как был, так и остался, мало кто ушел: фонд у нас старый, а вода и тепло людям нужны и зимой", - говорит Алексей.

По его словам, по компаниям, которые делают капремонт, отток иностранной рабочей силы ударил гораздо сильнее.

"Дайте строителей, дайте дворников, дайте людей на уборку урожая, никогда [раньше] в профсоюз не обращались за кадрами", - подтверждает нехватку рабочих рук председатель центрального комитета Профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов.

Российские власти закрыли границу в середине марта, и в страну не успели въехать те, кто обычно приезжает на сельхозработы.

"Вот ребята из Дмитровского района звонили нам сюда, фермеры, и говорят: дайте нам людей, помогите убрать урожай - капуста, морковь и салат… Мы говорим: а куда же вы дели своих людей? Наверное, вы с ними плохо обращаетесь, они от вас уехали? Они отвечают: да нет, годами приезжали, почти что одни и те же, но вот в этом году не смогли прилететь", - рассказывает Каримов.

"Уезжают дворники и консьержи. Дворники работали через подрядную организацию, она [из-за нехватки людей] не смогла выполнять свои обязательства", - рассказывает Людмила Синицына, учредитель нескольких управляющих компаний, обслуживающих дома в Подмосковье.

По ее словам, работников теперь стало меньше, и подрядчик поднял ставки, мотивируя это тем, "что спрос [на дворников] увеличился в два-три раза".

"[Для нас это проблема, поскольку] у нас тарифы на содержание и ремонт утверждены собственниками", - говорит Синицына. Некоторые из оставшихся мигрантов в условиях дефицита кадров меняют работу, так как "на стройках зарплата выше и свободные руки уходят туда".

По словам Собянина, отток иностранной рабочей силы особенно ощутим в сфере ЖКХ. "Это ручной труд. Это лопата, метла, лом. Далеко не все москвичи готовы работать на таких работах. Но потихоньку все равно решаем и эту задачу: очень много механизации, привлекаем людей из других регионов", - говорил он в интервью телеканалу "Россия 1".

Но удовлетворить потребности за счет россиян, очевидно, получается не у всех и не везде. Соучредитель подмосковных управляющих компаний Синицына рассказывает, что сейчас минимальная ставка дворника - 30 тысяч рублей, найти работника на такую зарплату сложно.

И так не только с уборкой дворов: "Маляров не можем три месяца найти - причем на зарплату в 60 тысяч. Раньше было 30 тысяч. У нас висит вакансия три месяца - ни одного обращения".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В марте 2020 года сотни трудовых мигрантов из Средней Азии застряли в российских аэропортах, пытаясь улететь домой через закрывшиеся границы

В общей сложности недостаток рабочей силы сейчас испытывают на себе примерно 40% компаний, традиционно нанимающих на работу мигрантов, следует из исследования Центра стратегических разработок, данные которого приводили "Ведомости".

И речь идет не только о предприятиях ЖКХ и строительных фирмах. Из-за оттока иностранной рабочей силы сложился дефицит курьеров и водителей такси, отмечало издание со ссылкой на экспертов.

"Сейчас снова отправляют людей на удаленку, и соответственно опять растет количество заказов в интернет-магазинах, - сказал "Ведомостям" президент рекрутингового портала Superjob.ru Алексей Захаров. - Но курьеров больше не становится - не едут люди из дальних регионов в Москву, чтобы работать курьерами, потому что жить им негде, социальных связей тоже нет. Соответственно, логистические службы страдают".

Правда, крупные компании, занимающиеся доставкой, с этим не согласны. В сервисе Delivery Club Би-би-си сказали, что осень - "высокий сезон на рынке доставки, в преддверие которого потребность в курьерах действительно вырастает". В компании говорят и об увеличении числа заявок от желающих подработать доставкой еды.

"Как только откроют - я поеду домой"

Те из мигрантов, кто не уехал домой до закрытия границ, теперь не могут вернуться к семье.

Рустаму 27 лет. Почти десять из них он работает в Москве кровельщиком. Дома в Таджикистане у него осталась большая семья - родители, жена, трое детей. "Все вместе живем. Дети просят: приезжай, приезжай, приезжай! Но не получается, что поделать", - вздыхает он.

С марта регулярное авиасообщение с Таджикистаном приостановлено. Время от времени между Москвой и Душанбе летают рейсы, но билеты на них сложно достать - и многим не по карману. По словам Рустама, билет в один конец стоит около 40 тысяч рублей.

И хотя предложений по работе в Москве сейчас действительно много - в миграционном центре ему предлагали несколько вариантов заработка - Рустам намерен при первой возможности уехать домой. Говорит, что очень соскучился по семье, которую не видел 11 месяцев, и устал от повышенных нагрузок и немаленьких трат на жизнь в России.

"Конечно, сумма [которую мы тратим в Москве] для нас очень кусается. Мы жилье снимаем и патент оплачиваем, все по полной программе…" - жалуется кровельщик.

В общей сложности для того, чтобы законно работать в Москве, иностранному гражданину нужно иметь с собой на старте не меньше 30 тысяч рублей, рассказали несколько опрошенных Би-би-си мигрантов.

15 тысяч рублей стоит подготовка пакета документов на оформление патента, медосвидетельствование, тесты на знание русского языка и оформление полиса ДМС. Оплата патента - это еще около 5,5 тысячи рублей, которые мигрант должен ежемесячно платить авансом.

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"Это не общежитие - это камера хранения человеческих тел!"

Еще одна статья расходов - жилье. Съемная квартира на несколько человек или, когда денег на нее нет, общежитие.

"Вот если в это общежитие вы попадете, например, будете полдня под впечатлением. Вы даже не представляете, что в XXI веке можно так жить. Это не общежитие - это камера хранения человеческих тел! Двухъярусные, трехъярусные кровати, где можно только забыться и семь-восемь часов поспать, но там невозможно жить", - описывает жилье мигранта глава профсоюза Каримов.

Но все эти усилия и траты могут оказаться напрасными - потенциальный работодатель часто оказывается ненадежным. И самая проблемная в этом плане сфера вовсе не ЖКХ и не стройка.

"Клининговые компании - это полная засада. Мы даже говорим девушкам (там в основном девушки): никогда не работайте в клининговых компаниях! - говорит Каримов. - Сложилась такая порочная система, когда заказчик объявляет тендер на уборку территории и тендер на понижении выигрывает компания, которая дает меньшую сумму. Ясно, что если дают меньшую сумму, то либо должны меньше платить своим работникам, либо должны не оплатить им часть времени".

Распространены, по словам Каримова, оба случая: "И платят немного, и когда заканчивается тендер, последние два-три месяца вообще не выплачивают. Люди приходят жаловаться сюда, [и тогда выясняется, что] работают все без трудовых договоров".

Но, несмотря на риск столкнуться с обманом, большие нагрузки и тяжелые бытовые условия, многие из тех, кто уехал до карантина, не только хотят вернуться, но и пытаются это сделать всеми возможными способами.

"Едем в Россию на тракторе"

В список стран, гражданам которых российские власти разрешили въезд, от среднеазиатских государств, традиционно дающих России рабочую силу, пока попал только Кыргызстан. Для жителей этой страны запрет был снят 21 сентября. Сейчас регулярное авиасообщение между странами восстановлено, прилететь из Бишкека в Москву можно рейсом "Аэрофлота".

"В октябре мы выполняли только чартерные и вывозные рейсы. В Киргизию выполнено девять рейсов из России, в Россию из Киргизии - 99 рейсов", - рассказали Би-би-си в авиакомпании "Уральские авиалинии", которая среди прочих работает на среднеазиатском направлении и пока еще ждет разрешений для начала регулярных полетов.

Для Таджикистана и Узбекистана российская граница остается закрытой. Въезд гражданам этих стран в Россию по-прежнему запрещен - за исключением особых случаев, которые описаны в правительственном распоряжении. Таких, например, как смерть близкого родственника или необходимость пройти в России курс лечения.

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"Будет уместна такая аналогия: это как бассейн, в который [вода] втекает в одну трубу, а вытекает из другой, - описывает Каримов дисбаланс между уехавшими и вернувшимися. - Втекает очень-очень мало, практически ничего, а вытекает все-таки побольше. За счет этого появляется разница и убывает вода в бассейне".

Граждане Узбекистана могут попасть в Россию через Агентство по вопросам внешней трудовой миграции. Потенциальные работодатели заключают договор с представительством этого ведомства в России и нанимают необходимое количество людей. Но по этому пути идут только крупные компании, количество заполняемых таким образом вакансий ограничено.

Другой способ попасть в Россию - получить права категории "Е", которые дают возможность водить большегрузы. Они позволяют пересечь границу в качестве помощника водителя грузовика. Оказавшись в России, обладатель прав может подать документы на патент и начать работать.

"Все равно дорого, никто не может поехать. Они [дальнобойщики] просят 400-500 долларов, чтобы поехать с фурой. Права сделать - надо 200 долларов. Четыре дня ехать - тоже что-то надо кушать. Все равно у людей нет таких денег - 700 долларов. Откуда?" - описывает ситуацию житель Самарканда Алик.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, "Нет ничего страшнее, чем сдохнуть с голоду". Как живут мигранты в России во время пандемии

Последние 13 лет он провел в Петербурге - работал кладовщиком и экспедитором, время от времени уезжая в Узбекистан навестить родню. В марте 2020 года Алик поддался уговорам отца. "Говорил: приезжай, через два месяца границы откроются, надо жениться, как бы 30 лет", - вспоминает он.

Алик уехал заводить семью - и вернуться больше не смог. С тех пор - вот уже восемь месяцев - он ищет любую возможность уехать в Петербург. Вариант с фурой ему не подходит - во-первых, дорого, во-вторых, найти дальнобойщика с вакантным местом помощника непросто.

"Я сколько спрашивал - занято, занято, "я уже обещал другим", "не могу забрать тебя". Одного человека он может забрать, а здесь сколько уже хочет [поехать]?" - говорит Алик.

С еще одним (очевидно, нелегальным) способом пересечения границы - через Беларусь - Алик лично не сталкивался. Но рассказов о нем, по словам самаркандца, среди знакомых много - и о тех, кто якобы смог таким попасть в Россию, и о тех, кого не пустили.

Схема простая: из Душанбе самолетом в Минск, а оттуда при небескорыстном посредничестве проводников автотранспортом до границы с Россией. Ранее ФСБ уже сообщала о задержаниях иностранцев при попытке въехать со стороны Беларуси.

В телеграм-каналах, где публикуют связанные с миграцией новости на узбекском языке, можно найти видео, сделанные, как утверждается, вблизи белорусской границы. На кадрах видны несколько десятков человек, одетых в теплую верхнюю одежду, рядом с остановившейся вереницей легковых машин, микроавтобусов и трактора на проселочной земляной дороге.

Подпись к фото, Вопрос о том, можно ли попасть в Россию с территории Белоруссии часто возникает в профильных группах в социальных сетях, где граждане СНГ обсуждают новости о миграции и закрытых границах

"Мы едем в Россию на тракторе. Нас обманули аферисты Ильес, Тимур, Хушнуд. Мы ждем уже 12 часов! Нам обещали в объезд таможни проехать в Россию и обманули", - говорит голос за кадром. Би-би-си не удалось связаться с автором видео.

О еще одном незаконном предложении Би-би-си рассказала жительница Узбекистана Адолат [имя изменено по просьбе женщины]. В одной из тематических групп в социальных сетях она обнаружила сообщения о продаже билета на чартерный рейс в Москву с прилагающимся к нему разрешением на въезд и позвонила по указанному номеру.

Мужчина на том конце провода рассказал, что сможет сделать пригласительные документы, дающие основание приехать в Россию для лечения. Стоят они вместе с авиаперелетом 1200-1300 долларов. "Только "лечебные" бумажки" стоят 300 долларов", - объясняет организатор путешествия.

"Не могу кормить семью"

"[Мне] говорили, что, может, через Белоруссию, через Минск, но это очень рискованно", - говорит Замира. Ей 32 года и она аспирантка одного из технических вузов в Москве. Предыдущие три года она совмещала учебу с подработками, чтобы оплатить контракт с университетом.

Замира уехала домой в Ташкент после окончания учебного года в начале июня, а к началу следующего курса аспирантуры вернуться в Москву так и не смогла.

"Мы же там учимся. Если мы сейчас будем пересекать границу и нарушать правила, может, в черный список попадем. Может, депортация будет. И сколько мы там старались, учились, этому всему ноль-цена будет. Поэтому мы не рискуем: пока ждем, ждем", - вздыхает Замира.

В Москве ей и ее коллегам по учебе удавалось зарабатывать, оказывая различную компьютерную помощь: "[Пишем] приложения, устанавливаем операционные системы, антивирус меняем. Ну типа вот такие [услуги]".

Сейчас заработать на этом не получается - в Ташкенте такие заказы приносят максимум 3-4 тысячи рублей в месяц. Замира совмещает их с работой на частные детские садики - создает и печатает методологические материалы и брошюры со сказками.

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"Мы тут днем и ночью зарабатываем - вдруг границы откроются? Чтобы у нас с собой были деньги для тестов [на Covid-19 при въезде] и для питания, чтобы заплатить за общежитие, на билет. Тут мы стараемся, как можем, но подработки у нас не как в России", - признается Замира.

Как выбраться из финансового тупика, пытается придумать в Самарканде и бывший петербургский кладовщик Алик.

На съемной квартире в Петербурге остались его мать и младший брат, которым нужна помощь. Мать работала по патенту в магазине, но магазин закрылся. Оплачивать ежемесячный аванс за патент ей нечем - как нечем и платить за квартиру и коммунальные платежи. За месяцы безденежья накопились долги в несколько десятков тысяч.

Единственный источник заработка - младший брат Алика, который в Петербурге совмещает учебу на программиста с подработками. Но этих денег не хватает.

"Если я бы поехал туда, я бы нашел работу и помогал. Я же знаю где [найти] халтуру, где - постоянную работу", - говорит Алик. В том, что он поддался на уговоры о женитьбе в Узбекистане, мужчина пожалел через пару месяцев после закрытия границ: "С папой сколько ругался вообще - почему ты меня позвал, я остался бы там! Поверьте, я так пожалел!"

Помогать маме и брату деньгами из Самарканда не получается - Алик перебивается "халтурой" и не может найти постоянную работу. Мужчина рассказывает, что отец предлагал ему устроиться на местный маслозавод, но зарплата там - 2 миллиона сум, то есть примерно 15 тысяч рублей.