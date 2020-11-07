Что будет с экономикой России при Байдене? Лучше готовиться к новым санкциям

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Кандидат от Демократической партии Джо Байден, по предварительным данным, побеждает на выборах президента США. Его победа для России с высокой вероятностью будет означать введение новых санкций. На какие санкции могут решиться власти США и что будет при этом с российской экономикой?

Джо Байден заработал более 270 голосов выборщиков на президентских выборах в США, победив в большинстве ключевых штатов. Пока это не означает окончательную победу: коллегия выборщиков выберет президента США 14 декабря. Более того, действующий президент США Дональд Трамп собирается оспорить результаты выборов в судах. Но шансы на то, что Байден станет следующим президентом США, высоки.

Байден во время одного из своих предвыборных интервью назвал Россию главной угрозой безопасности США. Причем это далеко не единственное критическое высказывание Байдена о российском руководстве за последние годы.

Президент Владимир Путин заявил 7 октября, что в выступлениях Байдена видна "достаточно острая антироссийская риторика".

Ожидается, что Джо Байден после вступления в должность может инициировать рассмотрение новых санкций в отношении России. Этот риск российские аналитики уже несколько месяцев упоминают как одну из причин волатильности на валютном рынке.

Какие новые санкции могут ввести США?

Американские законодатели ранее вносили санкционные законопроекты, которые в итоге не были приняты. Одним из самых обсуждаемых законопроектов стал пакет "санкций из ада". Так его назвал один из разработчиков - cенатор-республиканец Линдси Грэм. Это самый жесткий из всех санкционных пакетов, уверял он.

В список предлагаемых мер вошли: запрет на операции с новыми выпусками российских гособлигаций, запрет на операции в США российских госбанков, в том числе Сбербанка и ВТБ, внесение России в список государств, спонсирующих терроризм, запрет на инвестиции в российский энергетический сектор и персональные санкции в отношении Путина и его приближенных.

Соавтор законопроекта - демократ Боб Менендес - заявлял, что санкции - ответ США на вмешательство Кремля в американские выборы, а также на действия России на Украине и в Сирии.

Но жесткий законопроект, обнародование которого привело к обвалу рубля и распродаже гособлигаций, пока так и не приняли. Он несколько месяцев лежал без движения, а в феврале 2019 года его доработали и внесли заново, изменив название на DASKA. Известно, что против него выступала администрация президента Трампа.

Еще один зависший законопроект под названием DETER предполагает блокировку активов российских госбанков в США, запрет на операции с российскими гособлигациями, запрет на въезд для политиков и олигархов и заморозку их активов, а также запрет на инвестиции в топливно-энергетический сектор.

В конце сентября группа сенаторов разработала законопроект о санкциях в связи с отравлением российского оппозиционера Алексей Навального. После отправления он лечится в Германии. Несколько лабораторий независимо друг от друга подтвердили, что он был отравлен веществом класса "Новичок".

Авторы законопроекта призвали правительство США определить, не нарушила ли Россия международные соглашения о запрете использования химического и биологического оружия. Причастные к отравлению лица должны лишиться права на въезд в США, а их активы должны быть заморожены, считают сенаторы.

Будут ли жесткие санкции?

Аналитики считают, что при администрации Джо Байдена отношения России и США навряд ли улучшатся, но жестких санкций не ждут.

"В базовом сценарии мы ожидаем умеренного ухудшения отношений России и США, - комментирует главный экономист Совкомбанка Кирилл Соколов. - Вероятность введения более жестких санкций, таких как запрет на рублевый госдолг, торговлю нефтью или санкции на долларовые операции банков, считаем низкой. Возможны точечные персональные санкции, ограничения на некоторые несистемные компании или газопровод "Северный поток - 2".

"Жесткий вариант санкций приведет к серьезному обострению геополитической обстановки в мире, что невыгодно новой администрации США и американским инвесторам", - считает Соколов.

Жесткие санкции вроде отключения России от системы банковских расчетов SWIFT или нефтегазового эмбарго в отношении России крайне маловероятны, соглашается директор финансового центра "Сколково-РЭШ" Олег Шибанов. Новые санкции, скорее всего, будут, но они будут умеренными и на рубль повлияют слабо, считает экономист.

Такого же мнения придерживается главный экономист "Ренессанс Капитал" Софья Донец. По ее мнению, будут дополнительные санкции, но не жесткие: "Они будут все же более точечные - и с этой точки зрения не поменяют в большой степени расклад для России."

Отношения России и США продолжат ухудшаться, но сразу после выборов санкций ждать не стоит, сказал CNBC старший стратег по развивающимся рынкам фонда Bluebay Asset Management Тимоти Эш.

Он считает, что за отношения с Россией при Байдене будут отвечать опытные люди: "Они не будут вводить санкции ради санкций. Они будут действовать симметрично и будут руководствоваться логикой".

Что будет с рублем и экономикой после выборов?

В течение последних месяцев на курс рубля и котировки акций негативно влияла неопределенность, связанная с результатом выборов президента США. После выборов эта неопределенность уйдет, отмечает Кирилл Соколов.

"Ухудшение отношений России и США уже во многом заложено в текущие котировки российских активов. Полагаем, что ожидаемый общий позитив на мировых рынках от прохождения выборов перевесит возможные ухудшения отношений РФ - США и российские активы вырастут с текущих уровней до конца года или в начале 2021 года", - считает главный экономист Совкомбанка.

Определенность в отношении новых санкций наступит не сразу после выборов, считает Софья Донец: "Сразу после выборов мы в любом случае не будем иметь какого-то вала новостей именно по России, потому что у любого вступающего в должность президента будет много других дел."

Главный экономист "Ренессанс-Капитала" напоминает, что в течение 45 дней после выборов будет представлен доклад о возможном вмешательстве в американские выборы, и поэтому неопределенность может сохраниться.

Победа Байдена воспринимается мировыми рынками как позитивный сценарий, потому что в этом случае можно ждать улучшения отношений с Китаем и ЕС, считает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

По ее мнению, ситуация в России будет зависеть от масштаба роста на мировых рынках. Если рост будет сильным, то и в России можно ожидать укрепления рубля. "Но если импульс роста глобальных рынков будет не такой сильный, то тогда вполне возможно, что этот негатив от победы Байдена, связанный с его отношением к России, перевесит настрой глобальных рынков и тогда мы можем увидеть дополнительное давление на курс [рубля]", - говорит Орлова.

"Мне кажется, сейчас выбор между тем, чтобы курс остался в интервале 75-80 или мы передвинулись в интервал 80-85 рублей к доллару", - считает экономист.

Совкомбанк ожидает укрепления курса до 73-76 рублей за доллар и 86-89 рублей за евро в первом-втором кварталах 2021 года. По мнению Кирилла Соколова, укрепление может произойти благодаря снижению неопределенности после выборов, ожидаемому появлению вакцины от Covid-19, наращиванию фискальной поддержки в США и Европе.

Некоторые аналитики ожидают более существенного укрепления российской нацвалюты.

"Вполне вероятно, что после выборов рубль ждет период длительного укрепления к более обоснованным фундаментальными параметрами уровням 70-72 [рубля] за доллар и 82,5-85 [рубля] за евро", - пишет ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

УК "Альфа-Капитал" оценивает фундаментально обоснованный уровень в 70 рублей за доллар.

Какие санкции уже введены?

На данный момент введены несколько пакетов ограничительных мер в отношении России. Часть из них была принята до прихода Трампа в Белый дом, во время президентства Барака Обамы.

Аннексия Крыма

В 2014 году после аннексии Крыма и начала конфликта в Донбассе США вместе с ЕС ввели персональные санкции в отношении граждан России и Украины.

В американский список изначально попали 11 человек, в том числе помощник Путина Владислав Сурков, советник президента Сергей Глазьев, заместитель председателя правительства Дмитрий Рогозин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. На них были наложены визовые ограничения. Также санкции предполагают заморозку активов фигурантов списка, если таковые будут обнаружены в США.

Впоследствии список несколько раз расширялся. Как указывалось в исследовании Конгресса США, по состоянию на март 2020 года в этом списке было около 690 человек.

Также в связи с аннексией Крыма были введены секторальные санкции, которые запрещают гражданам США вести бизнес с определенными компаниями в финансовом, энергетическом и оборонном секторах России.

Вмешательство в выборы в США

Власти США обвинили связанных с Россией хакеров в кибератаке на Национальный комитет Демократической партии в 2016 году. Также во вмешательстве в американские выборы подозревается российское "Агентство интернет-исследований", известное в СМИ как "фабрика троллей" предпринимателя Евгения Пригожина.

За вмешательство в выборы под санкции попали около 50 граждан России, в том числе высокопоставленные сотрудники российской разведки, говорится в исследовании конгресса. Также ограничительные меры были введены в отношении "Агентства интернет-исследований".

Отравление Сергея и Юлии Скрипаль

В марте 2018 года в британском городе Солсбери были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Для отравления было применено вещество класса "Новичок".

США, Британия и многие другие европейские страны классифицировали отравление как применение химического оружия.

Впоследствии Скотленд-Ярд предъявил обвинения по этому делу гражданам России Александру Петрову и Руслану Боширову. Журналисты выяснили, что это могли быть офицеры ГРУ, а их настоящие имена и фамилии - Александр Мишкин и Анатолий Чепига.

США ввели санкции в отношении Мишкина и Чепиги, а также запретили поставки в Россию некоторых товаров и услуг. Правительство США запретило американским банкам предоставлять кредиты российским властям (за исключением кредитов на покупку продовольствия). Также в санкции был включен запрет на покупку российских рублевых гособлигаций на первичном рынке.

Эти санкции были введены по закону 1991 года об использовании химического оружия. В прессе их называли "драконовскими", однако самая жесткая их часть так и не была введена.

Помощь Башару Асаду и продолжающийся конфликт в Украине

В апреле 2018 года США ввели ограничительные меры в отношении миллиардеров, которых американские власти считают приближенными к Путину.

Под санкции попали почти четыре десятка человек. В списке оказались высокопоставленные чиновники - такие как глава Газпромбанка Андрей Акимов, глава банка ВТБ Андрей Костин, глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава Роскомнадзора Александр Жаров.

Также в санкционный список попали предприниматели из списка "Форбс", в том числе Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг, Сулейман Керимов, Игорь Ротенберг, Кирилл Шамалов. Ограничительные меры были введены и в отношении активов бизнесменов - например, под санкции попали восемь компаний Дерипаски (санкции с активов миллиардера были сняты в январе 2019 года).

Причиной санкций стали "вредоносные действия по всему миру", в том числе поставка оружия Башару Асаду, а также продолжающаяся оккупация Крыма и конфликт на востоке Украины. Министр финансов США Стивен Мнучин отмечал, что Россия не прекращает попытки "подорвать западную демократию".

Помощь Венесуэле и КНДР

В 2019-2020 годах власти США ввели санкции в отношении российского банка, а также двух дочерних компаний "Роснефти" за операции на нефтяном рынке Венесуэлы. Ранее американские власти ввели санкции в отношении властей Венесуэлы после массовых протестов 2014 года.

Также Вашингтон ввел санкции против как минимум 22 человек, связанных с Россией, за нарушение санкционного режима в отношении КНДР.

Закон Магнитского

В отношении 55 человек введены санкции по "закону Магнитского". По этому закону власти США могут вводить ограничительные меры в отношении людей, причастных к заключению и смерти юриста Сергея Магнитского. Также в список включаются россияне, причастные к нарушению прав человека в России.

"Северный поток"

В конце 2019 года США ввели санкции в отношении российского газопровода "Северный поток - 2". Европейские подрядчики "Газпрома", которые прокладывали труду, остановили свою работу над проектом из-за санкций. Российские власти заверили, что смогут достроить газопровод своими силами.