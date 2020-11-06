Ковид украл Рождество. Как коронавирус оставил Европу без главного праздника года

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Привычного Рождества в этом году не будет. Многочисленные ограничения, локдауны и комендантский час не позволят европейским странам провести праздник как всегда. Практически везде отменены рождественские ярмарки, закрыты катки. Единственный доступный вариант - собраться дома в узком кругу.

"Вечеринка будет поменьше"

В ноябре и декабре каждого года крупные компании, банки, сети супермаркетов, футбольные клубы - словом, все, кто может себе это позволить, - выпускают рождественские рекламные ролики. Это совершенно отдельный жанр, цель которого - не прославить те или иные товары и услуги, а создать новогоднее настроение. Подборки лучших таких роликов каждый год - или просто коллекции всех времен - легко можно найти на YouTube.

Там елки сами собой покрываются игрушками. Дети отправляются в волшебные страны, нищий становится принцем, несчастный и одинокий - счастливым и любимым. И к каждому придет Санта-Клаус. Ну или как минимум экипированный с учетом бушующей пандемии доставщик еды.

"Кажется, в этот раз Рождество будет другим", - замечает отец семейства своей соседке, развешивая над входной дверью гирлянды. Соседка безупречно соблюдает социальную дистанцию. В дом заходят курьеры в медицинских масках с полными сумками продуктов. "Вечеринка будет поменьше, но зато у нас все еще много прекрасной еды", - обращается отец семейства к своим детям.

Дети выглядят неестественно радостными. После праздничного ужина родители выпускают их на крыльцо и зажигают ту самую гирлянду.

Такой рождественский ролик выпустила британская сеть супермаркетов ASDA. Кажется, он очень точно передает остатки новогоднего настроения конца 2020-го, которое ждет жителей Великобритании, да и всех стран Западной Европы.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Новогоднее настроение в этом году вряд ли будет таким же, как прежде

Рождества - главного праздника западного мира - с привычным смысловым наполнением этого слова не будет. Вопрос, скорее, в том, где введут комендантский час, а где обойдется.

Где не заразиться на Рождество

Каждый год сайт European Best Destinations (работает под патронажем властей Евросоюза) предлагает свою подборку мест, где можно здорово провести Рождество. Туда попадают и столицы, и небольшие городки, придумавшие что-то особенное на праздник. Эту подборку охотно перепечатывают СМИ, от Forbes до развлекательных изданий.

В 2020 году подборка выглядит как список мест, куда еще можно поехать с минимальным риском заразиться коронавирусом.

Рождественские критерии, которыми руководствовался сайт, выбирая победителей, были такими: число заболевших на 1 млн человек; количество больниц на душу населения; пограничные правила - где тестируют на Covid-19, а где достаточно негативного результата теста, проведенного дома; доступность баров и ресторанов.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Португальская Мадейра признана самым безопасным местом для встречи Рождества. По крайней мере, пока

Победил португальский остров Мадейра, на втором месте - Таллинн, на третьем - столица Австрии Вена. Во всей Португалии ношение масок в общественных местах является обязательным. Эстония пока не отменяла рождественских гуляний, в Австрии с 3 ноября - комендантский час с восьми вечера до шести утра.

Авторы подборки European Best Destinations подчеркивают, что составили ее 24 октября, а обновления советуют смотреть уже на другом сайте - Всемирной организации здравоохранения.

Теоретически российские граждане могут добраться до закрытых для авиасообщения стран Евросоюза через Турцию, Швейцарию или Беларусь. Сохраняется сообщение и с Великобританией. Но о привычной предрождественской Европе можно просто забыть.

Навстречу несчастному Новому году

В Англии 5 ноября начался второй в этом году локдаун, он продлится до 2 декабря: закрыто все, кроме продовольственных магазинов и учебных заведений. Жителям рекомендовано не выходить из дома без веских причин. Правительство лишь надеется, что к Рождеству ситуацию с коронавирусом удастся стабилизировать.

При этом локдаун стал здесь еще и политическим вопросом: правительству Бориса Джонсона надо пройти по грани. С одной стороны, сохранить ограничения и не дать эпидемии распространяться рекордными темпами. С другой, нужно убедить граждан хотя бы не нарушать эти ограничения массово.

Министр по особым поручениям Майкл Гоув в эфире телеканала Sky уже сказал: вероятность продления локдауна на декабрь есть.

Таблоиды встретили эту новость заголовками вроде: "Народ, это все. Забудьте счастливое Рождество. Готовимся к несчастному, безработному Новому году-банкроту".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Скорее всего, погулять по Лондону в Рождество будет можно. Но власти не готовы это гарантировать

Рождество в европейской традиции, скорее, семейный праздник, он не подразумевает больших сборищ и массовых гуляний. Полиция на всякий случай предупреждает: нет ни желания, ни ресурсов прерывать небольшие рождественские вечеринки, но если в одном месте соберется 30-40 человек - это будет явное нарушение правил, и тогда придется вмешаться.

До встречи в конце 2021 года

Во Франции - комендантский час до 1 декабря, потом каждые две недели власти будут обсуждать целесообразность его продления. Президент Эммануэль Макрон лишь выражает надежду, что семьи и родственники смогут собраться на Рождество.

Главная рождественская ярмарка с глинтвейном, закусками и сувенирами в саду Тюильри в Париже так и не откроется. "Приходите в 2021 году, проведем время повеселее", - пишут ее организаторы. Также отменены рождественские ярмарки в Лионе, Бордо, Лилле и других французских городах.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Про знаменитые рождественские ярмарки в Европе можно забыть

Новый мэр Бордо от Партии зеленых Пьер Юрмик заодно решил отменить и елку - под лозунгом "хватит мертвых деревьев на городской площади". 79% опрошенных граждан высказались против этого, даже премьер-министр Жан Кастекс обещал вмешаться.

Ни одна рождественская ярмарка не откроется и в Италии. Там как минимум до декабря закрыты бары и рестораны; действует комендантский час.

Нюрнбергскую ярмарку в Германии первый раз провели в 1628 году, ее посещали от 2 до 4 млн человек ежегодно. В этом году она не откроется, такое было только в последние годы Второй мировой войны.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Знаменитая ярмарка в Нюрнберге не откроется впервые за 75 лет

Как не откроются и остальные три тысячи ярмарок по всей стране. Обычно в ноябре-январе туристы тратили там 3 млрд евро ежегодно. "Для нас это огромная и важная традиция, людям будет очень грустно", - только и сказал изданию Politico президент ассоциации развлечений Германии (ярмарки являются ее частью) Альберт Риттер.

Еще в начале октября рождественские ярмарки в Чехии планировали провести с 26 ноября по 6 декабря. Окончательного решения об их отмене пока нет - впрочем, советник мэра Праги Ян Хабр уже сказал, что организовать ярмарку как обычно, в Старом Городе, "было бы недопустимо".

Из стран Балтии Рождество "с соблюдением всех требований безопасности" пока собирается провести только Эстония, где в последние семь дней фиксировалось 70-100 случаев коронавируса ежедневно.

Литва тоже не планирует ничего отменять официально. Однако министр здравоохранения страны Аурелюс Верига пообещал ввести жесткие правила для всех праздничных мероприятий - вход строго по билетам, социальное дистанцирование, оплата только бесконтактным методом. Муниципалитеты, по его словам, сами не захотят их выполнять, так что, по всей видимости, стоит ожидать отмены запланированных торжеств.

По данным опроса, проведенного компанией IKEA, 47% жителей Латвии и сами не хотят в рождественские каникулы проводить большие семейные праздники или выходить в гости.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Санта-Клаусу в 2020-м придется приспособить к бороде еще и маску

Не будет больших праздников в Швеции, где весной действовали очень мягкие ограничительные меры. Рождественские ярмарки там тоже отменены.

Автор фото, EPA Подпись к фото, В деревне Санта-Клауса в Финляндии наплыва туристов в этом году не ждут

В Финляндии строгого локдауна нет, но и попасть в страну не так просто: авиасообщение с остальным миром сокращено до минимума. В Рованиеми, где находится резиденция Санта-Клауса, ожидают падения туристического потока на 80% по сравнению с 2019 годом.