Заклятый друг. Хочет ли Турция потеснить Россию на Южном Кавказе

Автор фото, TASS/Getty Подпись к фото, Реджеп Тайип Эрдоган для Владимира Путина - "надежный и приятный" партнер

"Турция разрушает региональный баланс. Турция хочет получить право слова. Турция сама себя выталкивает из региона". Это все - фразы аналитиков, которые силятся понять, чего хочет добиться Турция во главе с президентом Эрдоганом, активно поддержав Азербайджан в новой карабахской войне.

Руководители Турции и Азербайджана повторяют, что эта поддержка - прежде всего просто помощь братской стране, отношения с которой уже давно строятся по формуле "один народ, два государства" (bir millet, iki devlet).

Но есть ли у президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана собственные стратегические цели в регионе? Хочет ли он, например, потеснить Россию или даже столкнуть ее с пьедестала главного внешнего игрока и арбитра на Южном Кавказе?

"Нет. Таких намерений у Эрдогана нет, - решительно отвечает на этот вопрос политический обозреватель влиятельной турецкой газеты Hürriyet Серкан Демирташ, - Турция и Россия прекрасно знают друг друга, они уже столкнулись на других театрах: в Сирии и Ливии, но они научились иметь дело друг с другом и со сложными проблемами, и Южный Кавказ тут, по-моему, ничем не отличается".

Сама Россия пока не выказывает беспокойства.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Не только Турция и Россия. Кто влияет на конфликт в Карабахе

Президент России Владимир Путин в конце октября, почти через месяц войны между поддержанным Турцией Азербайджаном и главной союзницей России в регионе Арменией, сказал, что Эрдоган для него - партнер, с которым "не просто надежно, но и приятно работается" - и экивоками объяснил, что он ценит в Эрдогане его независимость от США.

"Российско-турецкие отношения — удивительный феномен, который достоин глубокого изучения специалистами. В некотором смысле это прообраз того, как будут строиться отношения в мире дальше, если вспомнить начало нашего разговора о том, куда движется мир. Мир, видимо, движется в том числе и к такой форме международной дипломатии. Не Минский формат и даже не Астанинская группа, а лицом к лицу и давай торговаться, используя все инструменты, включая силовые", - рассуждал в интервью российской "Бизнес-газете" глава российского неправительственного Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов.

Программа-максимум - решать судьбы

Армянский политолог, глава российского Института Кавказа Александр Искандарян, однако, полагает, что программа-максимум Турции - стать одной из тех стран, которые принимают решения о судьбах Южного Кавказа.

"Сделать так, чтобы Баку со всеми проблемами обращался не в Москву или Европу, а только, или почти только, в Анкару, и чтобы Армения этому не могла препятствовать, - излагает свое видение планов Турции Искандарян, - а Грузия была бы зажата между азербайджанскими и турецкими интересами и экономически от этих интересов зависела".

Многие аналитики предполагают, что Москва внешне благодушно относится к тому, что Турция открыто поддерживает одну сторону в карабахском конфликте, до тех пор, пока не замаячит перспектива окончательного решения этого конфликта - в пользу Азербайджана.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган называют друг друга "мой брат", а флаги обеих стран вывешивают жители и Турции, и Азербайджана

"Россия больше всего заинтересована не в решении карабахского вопроса, а в продолжении зависимости и Азербайджана, и Армении от Москвы", - полагает живущий в Москве турецкий политолог Керим Хас.

Он уверен, что единственная внешняя сила, которая может помочь по-настоящему решить проблему Нагорного Карабаха - это как раз Турция, но только не нынешняя, а Турция будущего, Турция, которая решит свои внутренние проблемы с демократией и, например, с курдами.

По мнению Хаса, Турция Эрдогана "сама выталкивает себя из региона", уничтожая шансы на нормальные отношения с Арменией, тогда как следовало бы эти отношения попытаться наладить, дать Армении физический выход на Запад через Турцию, ослабить ее зависимость от России и уже затем договариваться о Карабахе.

В 2008-2009 годах Турция и Армения предприняли такую попытку: сначала президенты Абдулла Гюль (союзник Эрдогана) и Серж Саргсян дважды встретились на матчах футбольных сборных, а затем, в октябре 2009, министры иностранных дел Ахмет Давутоглу и Эдвард Налбандян подписали т.н. "Цюрихские протоколы" - документы о намерениях установить дипломатические отношения и развивать нормальные связи между двумя странами.

Но протоколы так и остались на бумаге.

Турецкий марш на Кавказе

Отношения с Арменией остаются на нуле, но в целом в Закавказье Турция присутствует давно и прочно.

И для Азербайджана, и для Грузии она, наряду с Россией - один из главных внешнеторговых партнеров.

По трубопроводам через Грузию и Турцию азербайджанские нефть и газ идут в Европу. Новая железная дорога Баку-Тбилиси-Ахалкалаки-Карс еще не заработала в том объеме, в каком мечталось, но - все впереди.

Что касается политической поддержки Азербайджана, то Турция все постсоветские годы поддерживала его в карабахском конфликте, напоминает Серкан Демирташ.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Россия и Турция говорят, что научились сотрудничать, соперничая. Совместный турецко-российский патруль на северо-востоке Сирии

Турция в начале 1990-х закрыла границу с Арменией из-за Карабахского конфликта (и она до сих пор не открыта), не установила с ней дипломатические отношения, хотя и признала новое армянское государство, а также защитила - угрозой вмешательства - Нахичеванскую автономию, азербайджанский эксклав между Арменией, Ираном и Турцией.

"Ну в сфере обороны и безопасности мы видим, как Турция в последние годы помогла азербайджанской армии улучшить ее возможности. Поэтому мы называем сотрудничество Турции и Азербайджана в последние десять лет стратегическим", - заключает турецкий обозреватель.

Александр Искандарян тоже отмечает, что именно Турция активизировала это сотрудничество именно в последние годы.

"Примерно до 2016-2017 годов Турция, конечно, имела влияние в регионе, но это была не очень политика, это была статика: отношения Турции со странами региона были довольно статичны", - говорит армянский эксперт.

Автор фото, NurPhoto/Getty Подпись к фото, Армяне и азербайджанцы боятся друг друга и готовы защищаться, как эта степанакертская старушка, или бежать, но только не жить вместе

Но в последние годы Турция начала попытки играть активную роль во всех окружающих ее регионах, рассуждает Искандарян, и в том числе в Закавказье. Получится ли у нее расширить влияние, зависит, как говорит армянский эксперт, от исхода новой войны и от того, как поведет себя Россия.

Войти в переговорный процесс

"Программа-минимум Турции - войти в качестве сопредседателя в Минский процесс, то есть получить кресло в том месте, где обсуждается карабахский конфликт", - считает Искандарян.

Он полагает, что это у Турции уже не получилось - потому что в заявлении о самом первом из трех сорванных попыток перемирия, в том документе, что подписали в Москве министры иностранных дел Армении и Азербайджана, говорилось о "неизменности переговорного формата" в рамках Минской группы ОБСЕ.

Эта группа уже 28 лет занимается бесплодными попытками урегулировать карабахский конфликт. Турция входит в группу, но на правах рядового члена, сопредседателями же ее являются Россия, Франция и США.

Автор фото, TASS Подпись к фото, В 1992-1994 сотни тысяч азербайджанцев бежали от наступающих армян

Турция и Азербайджан, судя по публичным заявлениям, совсем не считают, что разговоры о том, как решить карабахскую проблему, неизбежно придется вести все в той же Минской группе и в том же формате.

Президент Азербайджана постоянно повторяет, что Минская группа ничего не добилась, что Азербайджан теперь силой меняет исходные переговорные позиции, а в будущих переговорах обязательно должна участвовать Турция.

Реджеп Тайип Эрдоган заявляет, что у Турции в карабахском вопросе есть как минимум такое же право голоса, как и у России.

Каким может быть новый переговорный формат, будет ли он вообще - пока предмет гаданий. Пока идет война.

Армения, во всяком случае, заявляет, что Турция решительно не годится на роль посредника в переговорах - потому что открыто поддерживает одну сторону в конфликте.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В 2020-м уже армяне бегут из Карабаха от наступающих азербайджанцев

"Эрдоган, конечно, проявил себя в очередной раз политиком бесстрашным и авантюрным, но достаточно эффективным. Если он действительно добьется вхождения Турции в формат карабахских переговоров, это станет для него, будь здоров, каким успехом. Другой вопрос, что прыгает он уже давно сильно выше головы, бесконечно так не будет", - рассуждает Федор Лукьянов.

Геноцид и риторика о нем

Отдельное направление в спорах о намерениях Турции на Южном Кавказе - риторика армянских политиков о "новом геноциде".

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью в самом начале войны заявлял, что Турция с Азербайджаном готовят новый геноцид армян, что европейцы должны защитить Армению, а иначе пусть снова ждут Турцию под Веной (отсылка к историческим событиям 15-16 веков, когда Османская империя вторгалась в Европу). Затем уточнял, что геноцид грозит армянскому населению Нагорного Карабахе в случае победы Азербайджана.

Резня и депортация армян в 1915 году в Турции - очень больная тема для Армении. Отчасти из-за нее - и нежелания Турции признать те события "геноцидом" в юридическом смысле - сорвалась попытка нормализации отношений в 2009 году.

Автор фото, TASS Подпись к фото, После взятия армянскими формированиями летом 1993-го 30-тысячный город Агдам был превращен в огромное поле сплошных руин

Но разговоры о том, что современная Турция собирается уничтожить армян, турецкие обозреватели предлагают считать пустой риторикой.

"Я не думаю, что кто-то этому верит, этой риторике. Пашинян просто старается включить в процесс российскую сторону и международное сообщество, чтобы остановить Азербайджан", - говорит Керим Хас.

"Пашинян просто использует нынешний плохой имидж Турции в мире", - добавляет Серкан Демирташ.

С армянским населением Карабаха все гораздо сложнее.

"Война в Карабахе и вокруг него - это война не только армий, это - война населений, - объясняет Александр Искандарян. - Это война не за то, чтобы карабахские армяне мирно жили в составе Азербайджана, что бы там ни говорилось. Любой армянин понимает, что те территории, куда войдут азербайджанские войска, будут "свободны от армян".

В свою очередь азербайджанские официальные лица уверяют, что этнической чистки армян в Карабахе не будет.

"Азербайджан решительно отвергает активно продвигаемый в последнее время армянской стороной тезис о том, что армянскому гражданскому населению Нагорного Карабаха "грозит этническая чистка" со стороны вооруженных сил Азербайджана", - сказал Русской службе Би-би-си Эльчин Амирбеков, советник первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой.