"Сердце, ключ и символ Карабаха". Армянские комментаторы - о новостях о падении Шуши

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Шуша - это важный стратегический пункт, напоминают политологи

Город Шуша - это и важнейший стратегический пункт, и символ Карабаха. Потеря этого города может стать серьезным ударом для всех армян, говорят собеседники Русской службы Би-би-си в Ереване.

Старая столица Карабаха, Шуша (армяне называют город Шуши) расположена на горе над новой столицей, Степанакертом (Ханкенди - азерб.), всего в нескольких километрах от него, и через Шушу проходит дорога, которая связывает Нагорный Карабах с Арменией.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье объявил, что азербайджанская армия после нескольких дней боев взяла Шушу. Армянские военные отрицают потерю города.

Стратегическое значение Шуши очевидно, и именно о нем прежде всего говорят армянские комментаторы.

"Шуша - это важный стратегический пункт, который, во-первых, обеспечивает контроль над Степанакертом, во-вторых, связь с Арменией", - напоминает политолог, глава Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян.

Александр Маркаров, глава армянского филиала российского Института стран СНГ, напоминает, что день взятия Шуши по ходу первой войны, в мае 1992 года, армяне отмечают как праздник 9 мая, одновременно с днем победы над нацистской Германией.

"Взятие Шуши имело существенное и военное, и психологическое значение в первой карабахской войне и оно существенно повлияло на дальнейший ход событий в целом", - говорит Маркаров.

Тогда взятие Шуши и чуть позже города Лачин позволило армянским формированиям избавить Степанакерт от постоянных обстрелов и взять под контроль дорогу между Карабахом и Арменией.

"Взятие Шуши, если оно будет подтверждено, будет очень тяжелым ударом. Потому что Шуши - это ключ ко всему Карабаху. Это - тот центр, из которого контролируется и Степанакерт. Так было и во время первой войны, но тогда уровень вооружений был совсем другой, так происходит и сейчас", - рассуждает бывший глава Общественного радио Армении Марк Григорян.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Храм Казанчецоц в Шуше несколько раз подвергался обстрелу

По его мнению, если Шуша все-таки окажется потерянной для армян, то это будет означать, что большая часть Карабаха оказывается под азербайджанским контролем, а война "перемещается в леса и на уровень партизанских отрядов".

"Как долго смогут противостоять партизанские отряды хорошо вооруженной армии, - это большой вопрос", - полагает Григорян.

Шуша занимает важное место и в национальном самосознании армян и азербайджанцев. Оба народа считают город символом и одной из колыбелей своей культуры.

"Шуша - это символ, ее называют - символически, патетически - сердцем Карабаха. И это в значительной степени правда. Это и культурная столица, там находятся памятники культуры, это и историческая столица - все это имеет значение", - говорит Александ Искандарян.

"Именно с Шуши связаны многие имена в культурной, политической, просветительской деятельности, касавшегося возрождения национально-освободительного движения в 19-м и начале 20-го веков. Значение Шуши достаточно существенно для всего армянства как Карабаха, так и Закавказья в целом", - добавляет Александр Маркаров.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Обстрелы карабахского противостояния не обошли стороной и Шушу

Политолог Сурен Саргсян говорит, что всем армянам - в Карабахе, в Армении, в диаспоре - будет "очень сложно воспринять" потерю Шуши (если, опять-таки, она подтвердится), а Марк Григорян опасается, что эта потеря и становящийся из-за этого все более вероятным проигрышный исход войны ударят по национальному самосознанию и приведут к "ещё большей националистической радикализации общества".

"Будет нарастать чувство обиды на Грузию, на Иран, чувство обиды на Россию уже есть", - предполагает Григорян.

За пределами Армении много рассуждают о возможных политических последствиях войны для премьер-министра Никола Пашиняна.

Армянские собеседники Русской службы Би-би-си, отвечая на вопрос о политических последствиях такого важного промежуточного этапа, как возможная потеря Шуши, прежде всего подчеркивают, что в условиях войны большинство политических сил проявили готовность сплотиться вокруг правительства и армии.

Но вот потом, говорят они, правительству, скорее всего, предъявят серьезнейшие претензии. А некоторые оппозиционеры могут попытаться потребовать смены правительства уже сейчас.

"Политические последствия очень зависят от того, как будут продолжаться военные действия, какие решения будут приниматься", - рассуждает Александр Искандарян и напоминает, что в начале первой войны Шуша не была под контролем армян, как и многие другие территории вокруг Степанакерта, однако война закончилась победой армянской стороны.

Политолог Сурен Саргсян не исключает самые разные внутри- и внешнеполитические последствия возможной потери Шуши, причем даже и в ближайшее время.

"Я думаю, некоторые политические силы будут поднимать и вопрос о смене правительства - я не могу сказать, к чему это приведет, но то, что этот вопрос будет подниматься, однозначно, потому что даже до этого этот вопрос уже поднимался", - говорит Саргсян.

Очень многие армяне - и политики, и обозреватели, и рядовые граждане - не желают верить, что Шуша оказалась в руках азербайджанцев.

Пока надежду им дают заявления министерства обороны и неподтвержденные сообщения в соцсетях и прессе о том, что Шуша еще не сдана, что якобы все штурмовавшие ее азербайджанские солдаты убиты или что бои по-прежнему идут только на подступах к городу.