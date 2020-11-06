"Тайное расследование очень удобно". Дело Навального пошло по третьему кругу

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Полиция в Томске дважды официально прекращала доследственную проверку заявления юристов ФБК о покушении на Алексея Навального, но публично об этом не сообщала. Постановления об отказе в возбуждении уголовного дела выносились 18 сентября и 16 октября и сразу же отменялись. Это распространенная практика обхода требований УПК, говорят юристы. Россия платит за это по решениям ЕСПЧ сотни тысяч евро.

"Это новая проверка с новыми сроками"

Юристы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) с 20 августа добиваются возбуждения уголовного дела о покушении на Алексея Навального. Максимальный срок для завершения доследственной проверки не должен превышать 30 дней, но транспортная полиция Томска, которой поручено ее вести, продолжает выяснять, были ли признаки преступления в связи с госпитализацией политика уже более двух месяцев назад.

Итогом проверки может стать либо возбуждение уголовного дела, либо отказ в его возбуждении, но ни об одном из этих вариантов до сих пор публично не сообщалось. О том, что такие процессуальные решения выносились уже дважды, стало известно только 5 ноября из опубликованного ФБК решения Кировского районного суда Томска по жалобе на бездействие следователей.

Как установил судья Алексей Карпов, следователь Ю.М. Певнева 18 сентября и 16 октября выносила постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, что означало прекращение проверки. Но ее руководитель - замначальника следственного отдела томской транспортной полиции Руслан Семашко - в те же дни эти постановления отменял.

"Фактически это новая проверка с новыми сроками. Такой способ обхода требования УПК о сроках очень распространен в российской практике", - сказал Би-би-си вице-президент Гильдии российских адвокатов Сергей Попов.

Об этом официально говорится и в докладе российского омбудсмена Татьяны Москальковой о нарушениях прав человека за 2019 год. Она заявила, что в России "распространена практика продления сроков предварительной проверки сообщений о преступлениях, вынесение следователем "промежуточного" постановления, заранее предполагающего его последующую отмену и направление материала на дополнительную проверку".

В этих случаях срок, прямо не указанный в законе, "может тянуться месяцами, а порой и годами", констатировала омбудсмен.

Статуса "претендующего на роль потерпевшего" в УПК нет

Судья Карпов признал, что следствие не бездействует, но основания для принятых решений о прекращении и возобновлении проверки не указал. По ст. 24 УПК отказать в возбуждении уголовного дела следствие могло лишь при отсутствии события или состава преступления. Почему к такому выводу пришла следователь Певнева, и почему ее начальник Семашко с этим не согласился, томский судья не исследовал.

Навальный и его представители доступа к материалам проверки не имеют, поскольку статус потерпевшего присваивается заинтересованному лицу лишь после возбуждения уголовного дела, что также объясняет важность перехода проверки в эту стадию. Доводы юристов ФБК, что отсутствие результата проверки затрудняет доступ Навального к правосудию и нарушает его конституционные права, судья отклонил.

В решении судьи Карпова имя Навального вообще не упоминается, он обозначен как "лицо, претендующее на роль потерпевшего". Такого юридического статуса в процессуальном законодательстве не существует, сказали опрошенные Би-би-си юристы. В доследственной проверке признаков покушения обычно применяется термин "пострадавший". В УПК слово "роль" упоминается лишь применительно к подсудимым.

Адвокат Навального Ольга Михайлова считает формулировку томского судьи "издевательством". Она подчеркивает, что юристы ФБК ранее требовали возбудить дело не только по статье 105 УК об убийстве, но и по статье 277 УК о посягательстве на жизнь общественного деятеля. Однако проверка, по ее словам, ведется только по статье 111 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). В решении судьи Карпова статья УК не указана вовсе - ссылка дана лишь на номер записи в книге учета сообщений о преступлении.

На сайте западно-сибирской транспортной полиции последнее сообщение о ходе проверки датировано 8 октября - спустя два дня после того как Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила данные Германии об отравлении Навального.

Заместитель начальника Следственного управления Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу Сергей Потапов тогда заявил, что для следствия в России "представляет большой интерес" общение с сотрудницей ФБК Марией Певчих, и другие "весьма серьезные и значимые" вопросы. Жаловалась полиция и на "бездействие иностранных коллег".

По словам адвоката Ольги Михайловой, на состоявшихся за это время судебных процессах по обжалованию бездействия Следственного комитета, говорилось, что следователи провели экспертизу 500 предметов и опросили более 100 человек. При этом опрошенные "могут врать", отмечает Михайлова, они не дают подписку об ответственности за дачу ложных показаний (в отличие от допросов по уголовному делу). А у Навального нет прав, которые предусмотрены для потерпевшего - влиять на ход расследования, участвовать в проведении экспертизы, заявлять ходатайства.

"Такое тайное расследование очень удобно", - говорит адвокат.

В докладе уполномоченной по правам человека говорится, что прокуроры за год отменили более 2,3 млн постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел. Как выяснилось, более половины из них состояли из нескольких документов, "фактически не дающих ответа на вопрос о наличии или отсутствии состава преступления".

Тысячи евро за нарушения сроков

На неполноту, необъективность и волокиту доследственных проверок в России ежегодно жалуются более тысячи пострадавших, не добившиеся эффективного расследования - в том числе фактов насилия и пыток. "Но здесь-то очевидно, а после заявления ОЗХО об отравлении вообще деваться некуда", - считает Ольга Михайлова.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) уже присвоил жалобе Навального против России приоритетный статус.

"Ежегодно по решениям ЕСПЧ бюджет России пустеет в связи с допущенной при проведении предварительного расследования волокитой и нарушением разумных сроков уголовного судопроизводства", - приводила данные в 2020 году омбудсмен Татьяна Москалькова.

Только в 2019 году ЕСПЧ по нарушениям, допущенным при осуществлении уголовного судопроизводства, постановил взыскать с Российской Федерации в пользу заявителей более 273 тысяч евро. При этом в России было зарегистрировано 1396 новых жалоб на решения об отказе в возбуждении уголовного дела, это на 27% больше чем год назад.