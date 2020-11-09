Из российских аптек пропали лекарства. Какие и почему?

Автор фото, Yevgeny Sofiychuk/TASS

В октябре и ноябре в России резко проявился дефицит лекарств. Люди не могут найти антибиотиков, лекарств для лечения вирусов и даже простых витаминов. Они ищут их по группам в сетях и на сайте аптек, объявления о продаже лекарств появляются на "Авито", где их быстро удаляют. Как россияне ищут дефицитные препараты?

Ирина из Подмосковья всю беременность по назначению врача пила "Аквадетрим" (витамин D3), с покупкой препарата не было проблем. Осенью родилась ее дочь, которой тоже его прописали, "потому что она родилась в период без солнца", но в ноябре Ирина не смогла найти лекарства в ближайших аптеках. Удалось лишь сделать интернет-заказ с самовывозом из другого города. Однако на следующий день ей позвонили и сказали, что лекарства "нет и не будет".

"Ничего странного, что витамин D исчез", - говорит Антон Буздалин, гендиректор сервиса поиска лекарств eApteka.ru. - Из каждого утюга говорят, что он от ковида помогает".

"Я решила, что ничего страшного. Раньше жили как-то без него [витамина D] - и теперь проживем", - говорит Ирина.

Если без витамина D можно обойтись, то другие пациенты говорят об острой нехватке лекарств - от антибиотиков до препаратов для лечения онкологических заболеваний.

Москвич Иван (имя изменено) осенью заболел "чем-то похожим на коронавирус" и лечился на дому. Врач, который вел его дистанционно, сказал колоть распространенный антибиотик цефтриаксон, потому что температура у Ивана не падала больше пяти дней. Опасность была в том, что летом он перенес обычную, не коронавирусную пневмонию, и легкие были ослаблены. В аптеке лекарств не оказалось, и температуру сбивали обычными жаропонижающими. В итоге удалось достать препарат у знакомых, которые закупились впрок.

"Правда, так долго искали, что врачи сказали, уже можно и без антибиотиков обойтись", - рассказывает Иван.

Цефтриаксон - антибиотик, входящий в рекомендации минздрава России по лечению коронавирусной инфекции. Но он используется и при других инфекциях, в том числе желудочно-кишечного тракта и органов малого таза.

В дефиците оказались и другие антибиотики - например, азитромицин и левофлоксацин - все они рекомендованы минздравом как часть терапии при коронавирусе.

"Дефицит связан с ажиотажем вокруг ковида, к сожалению, население предпочитает запасаться лекарствами впрок, что в принципе неверно. Хочу напомнить, что антибиотики - это лекарство, которое должен выписывать врач. Безрецептурных антибиотиков не бывает. Если бы все было по рецептам, никакого ажиотажа бы не было. По всей видимости, их продают без рецепта", - говорит Александр Филиппов, гендиректор сети аптек "Ригла".

По словам экспертов, в первую очередь лекарства поступают в больницы, а потом - в аптеки.

Препараты для разжижения крови, препятствующие возникновению тромбов, тоже исчезли из аптек. Самый популярный из таких препаратов - "Клексан". Женщинам с повышенной вязкостью крови прописывают их при беременности. Если их не принимать, они могут потерять ребенка.

"Это просто капец с этим клексаном, сегодня в городе последний забрала, завтра муж в другой город поедит еще один купит, мы бронировали по сайту, остатки", - пишет одна из пользовательниц сайта Baby.ru (орфография сохранена).

"Клексан" с апреля включен в рекомендации минздрава по лечению пациентов с коронавирусом.

Какие лекарства пропали?

Какие лекарства пропали из аптек, но при этом остаются востребованными у покупателей? Интернет-аптека eApteka.ru предоставила Русской службе Би-би-си данные о том, какие препараты стали чаще искать на их сайте - и которых при этом нет в наличии.

Четыре препарата из 10 самых разыскиваемых и при этом дефицитных - антибиотики.

Спрос на лекарства отражает и поиск Google. Из данных Google Trends следует, что интерес к препаратам от коронавируса, которые в начале пандемии были на пике популярности - например, фавипиравир и гидроксихлорохин, уже не так высок. Зато резко выросла популярность антибиотиков, как это видно на примере Цефтриаксона.

Те покупатели, которые не могут найти нужное лекарство, ищут его в интернете. В сентябре москвичка Инна делала ЭКО. Ей требовался "Клексан". Лекарство она купила на по объявлению на сервисе "Авито" с рук - у девушки, у которой он остался после беременности.

Свежих объявлений на сайте "Авито" и "Юла" Русской службе Би-би-си обнаружить не удалось. В "Авито" Русской службе Би-би-си сказали, что блокируют объявления о продаже лекарств. "Мы призываем наших пользователей следить за своим здоровьем, соблюдать меры профилактики и покупать лекарства в аптеках только по назначению врача", - сообщили в компании.

На форуме Baby.ru есть и пост от девушки, которая отправила деньги за "Клексан" мошенникам. "Впервые по стечению тупых обстоятельств повелась на мошенничество. При чем дошло до меня быстро, что меня развели, да только вот поздно спохватилась. Надо было раньше проверять. Но я заметила что когда я беременна все же жестко туплю периодами… поплакала уже, а толку, деньги не вернёшь. Вот так вот "покупать" клексан которого нет нигде в группах вк", - пишет она (орфография сохранена).

Что делает правительство?

Помимо ажиотажного спроса на лекарства поступление препаратов в аптеки тормозила и маркировка лекарств, которая стала по закону обязательной летом этого года для всех препаратов. Всем участникам товарной цепочки, которые успели к ней подключиться (в том числе 85% аптек) необходимо было вводить в систему данные о движении товара и ждать от нее ответ. Это сильно замедляло процесс поставки лекарств.

Кроме того, по словам участников рынка, первыми лекарства получают со складов государственные медучреждения, и уже потом препараты поступают в аптеки.

Чтобы решить эту проблему, правительство временно поменяло правила маркировки: теперь она работает в уведомительном порядке. Аптекам и дистрибьюторам не надо ждать ответа системы маркировки, прежде чем продавать товар. 3 ноября правительство приняло соответствующее постановление.

По словам главы минпромторга Дениса Мантурова, оператор системы - Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) - благодаря этому "увеличил работу системы в 12 раз, в том числе это касается доработки документации".