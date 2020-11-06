Судный день. Почему Верховный суд США вряд ли поможет Трампу выиграть выборы президента

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Дональд Трамп обвинил демократов в попытке "украсть" его победу на выборах, вновь заявив о том, что он готов обратиться с иском в Верховный суд. Но эксперты в США сомневаются, что это поможет главе Белого дома изменить результаты голосования.

Ведущие телеканалы США в четверг неожиданно прервали трансляцию выступления президента Трампа в Белом доме после того, как глава государства заявил, что подсчет голосов на выборах сопровождается масштабными фальсификациями, а возможную победу его оппонента, Джо Байдена, могут обеспечить "незаконные голоса". Именно так Трамп назвал бюллетени, отправленные по почте, и подсчитанные уже после закрытия избирательных участков в разных штатах. "Если считать законные голоса, я легко выигрываю, - заявил он. - А если считать еще и незаконные голоса, то вы поймете, что они пытаются украсть наши выборы".

После этого заявления телеканалы CBS, АВС и три телеканала, входящие в холдинг NBC, прервали трансляцию выступления президента. "Мы вынуждены прекратить трансляцию потому, что большая часть того, что говорит президент США, является абсолютной неправдой", - объяснил ведущий телеканала CNBC Шеппард Смит.

Впрочем, по меньшей мере одно из заявлений президента ведущие телеканалов опровергать не стали. Во время своего выступления Трамп вновь заявил о том, что его избирательный штаб планирует оспорить итоги голосования в судах, а сам он рассчитывает на помощь Верховного суда.

"Мы думаем, что будет много судебных исков, - предупредил глава Белого дома. - У нас накопилось столько свидетельств, столько доказательств, что, очень возможно, все это кончится в высшем суде страны".

Почему Верховный суд не поможет Трампу?

Впервые о том, что именно Верховный суд, в котором сейчас шесть из девяти судей являются представителями республиканцев, может обеспечить ему победу на президентских выборах, Трамп заявил еще в конце сентября. Вскоре после смерти судьи Рут Бейдер Гинсбург президент США поспешил заполнить образовавшуюся в суде "вакансию", представив собственного кандидата - консервативного юриста Эми Кони Барретт.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, США (да и весь мир) все еще ждут итоговых цифр из нескольких штатов

"Я думаю, что результат выборов будет решаться в Верховном суде, и я считаю очень важным, чтобы у нас было девять судей", - сказал он тогда.

Но эксперты в США сомневаются, что подобный шаг может помочь Трампу изменить расклад сил в выборной гонке. Согласно федеральным законам, Верховный суд не может рассмотреть ни один иск до тех пор, пока жалобу не рассмотрели все суды низших инстанций - от районных, до судов отдельных штатов, федеральных и апелляционных судов. Единственным исключением из этого правила являются иски, касающиеся территориальных споров между штатами.

Кроме того, выборы США проходят не по единому федеральному закону, а в соответствии с собственными законами различных штатов. Как утверждает профессор юридического факультета университета штата Огайо Эдвард Фоли, специализирующийся на избирательном законодательстве, Верховный суд может принять к рассмотрению только иски, которые касаются отдельных избирательных бюллетеней.

"Верховный суд вмешается [в подведение итогов выборов - Би-би-си) только в том случае, если бюллетени, в подлинности которых есть сомнения, могут повлиять на результат. Но сейчас речи об этом не идет", - говорит он.

В своем "Твиттере" Трамп неоднократно призывал "остановить подсчет" голосов, заявляя о том, что бюллетени, поступившие по почте и пересчитанные избирательными комиссиями уже после закрытия участков, свидетельствуют о "масштабном мошенничестве" демократов. "ОСТАНОВИТЕ ПОДСЧЕТ!", - написал заглавными буквами в своем "Твиттере" Дональд Трамп в четверг.

Спустя некоторое время президент США счел нужным опубликовать короткое пояснение. "КАЖДЫЙ ГОЛОС, ПОСТУПИВШИЙ ПОСЛЕ ДНЯ ВЫБОРОВ, НЕ БУДЕТ УЧТЕН", - сообщил он. Эту запись компания Twitter немедленно снабдила специальной пометкой, которой обычно отмечают ложную или неверную информацию.

Как считает эксперт по избирательному праву Университета Калифорнии Ричард Хэйсен, не существует ни одного законного способа не учитывать бюллетени, если штемпели на почтовой марке указывают на то, что они были отправлены еще до закрытия участков в день голосования. "Нет никаких оснований утверждать, что полученный вовремя бюллетень является недействительным только потому, что члены избирательных комиссий не включили его в официальный пересчет в ночь выборов", - написал эксперт в издании Slate.

Сравнительный процесс

Комментируя заявление президента, его сторонники и советники обычно ссылаются на прецедент 2000 года, когда именно Верховный суд США разрешил спор между Джорджем Бушем-младшим и Альбертом Гором. Но, по мнению юристов, судебный процесс 20-летней давности, в результате которого президентское кресло досталось Бушу, нельзя сравнивать с нынешней избирательной кампанией.

"Тогда разрыв между кандидатами был невероятно мал: по разным подсчетам, от 300 до 1 784 голосов, и спор касался только одного штата - Флориды. Подсчет во всех остальных штатах был завершен и не вызвал никаких претензий у штабов претендентов", - напомнил Русской службе Би-би-си преподаватель юридического факультета Колумбийского университета Ричард Фролик.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, По прогнозам Джо Байден в итоге может набрать 306 голосов выборщиков

В США сторонники демократов до сих пор считают, что в 2000 году судьи Верховного суда отдали победу Джорджу Бушу-младшему исключительно по политическим мотивам, проголосовав в точном соответствии со своей партийной принадлежностью. Кроме этого, когда иск был передан в высший суд страны, лидером гонки был именно Буш, так что судьям тогда не пришлось отбирать уже подсчитанные голоса у Гора и присуждать их его сопернику-республиканцу. Они просто подтвердили уже сложившийся расклад сил.

Даже учитывая, что и сейчас в Верховном суде республиканцам принадлежит большинство, в США считают невозможным повторение сценария двадцатилетней давности. По прогнозам, бывший вице-президент Джо Байден, с небольшим отрывом лидирующий сейчас в предвыборной гонке, в итоге может набрать 306 голосов выборщиков.

В этом случае попытка через суд как-то изменить результаты голосования только в одном штате никак не поможет Дональду Трампу. Даже если предположить, что он сможет переломить сложившуюся ситуацию и победить в Пенсильвании и Джорджии, Байдену достаточно сохранить преимущество в Аризоне и Неваде, набрав тем самым необходимые для победы 270 голосов выборщиков.

Политика малых дел

Несмотря на громкие заявления президента, избирательный штаб Трампа пока ограничился обращениями в местные суды. В среду республиканцы подали иски, потребовав остановить пересчет голосов в Мичигане, Пенсильвании и Джорджии, объявили о намерении опротестовать итоги голосования в Неваде и подали апелляцию на решение суда в Северной Каролине, согласно которому избирательные комиссии были обязаны учесть избирательные бюллетени, полученные с опозданием.

Причиной для подачи всех этих исков стали заявления наблюдателей от Республиканской партии. Так, например, в штате Джорджия наблюдатель Шон Памфри сообщил, что он видел, как сотрудник избирательной комиссии "принес из дальней комнаты стопку бюллетеней, и положил их на стол". Памфри ненадолго покинул помещение, а когда вернулся, то не увидел эти бюллетени на прежнем месте.

В иске, поданном от имени отделения Республиканской партии в штате Джорджия, говорится, что в итоге партийные представители "не смогли установить, были ли эти бюллетени... надлежащим образом учтены" или "сохранены в безопасном месте в соответствии с законом".

Автор фото, Reuters Подпись к фото, По всей стране проходят демонстрации сторонников обоих кандидатов, требующих, чтобы был учтен каждый голос

В Мичигане штаб Трампа потребовал остановить пересчет на основании двух нарушений. В поданном иске утверждается, что одному из наблюдателей от республиканцев не позволили находиться на расстоянии, "необходимом для наблюдения за подсчетом бюллетеней". Его коллега пожаловался на то, что ему не разрешили "изучить видеосъемку ящиков для голосования, в которых находились конкретные бюллетени".

Еще один наблюдатель в Пенсильвании заявил, что место, которое выделили ему на избирательном участке, не позволило "видеть надписи, сделанные на внешней стороне бюллетеней".

В другом иске республиканцы потребовали признать недействительными бюллетени, отправленные до завершения дня голосования, но полученные с опозданием на несколько дней. Еще до выборов такой же иск, поданный отделением партии в Пенсильвании, уже рассматривал Верховный суд США. Тогда просьба республиканцев удовлетворена не была, и в соответствии с вердиктом Верховного суда штата, все бюллетени, полученные в течение трех дней после дня выборов, считались вполне законными.

Утром в четверг суды в Джорджии и Мичигане отклонили иски представителей республиканцев. До этого Верховный суд штата Невада отказал республиканцам в требовании немедленно прекратить учет бюллетеней, полученных с опозданием.

"Похоже, штаб Трампа сделал ставку на пересмотр итогов голосования именно в Пенсильвании, но пока не понятно, как это может помочь президенту", - предположил Ричард Фролик.

Пока, правда, штаб Трампа сумел добиться лишь одной незначительной судебной победы: апелляционный суд в Пенсильвании постановил, что наблюдатели республиканцев имеют право находиться в непосредственной близости от сотрудников избирательных комиссий, пересчитывающих бюллетени. На результаты голосования, впрочем, это решение никак не повлияет.

А что с пересчетом голосов?

После того, как победителем гонки в штате Висконсин был объявлен Джо Байден, предвыборный штаб Трампа объявил, что "немедленно" потребует начать пересчет голосов.

Согласно законам США, каждый из штатов устанавливает собственные правила для подобной процедуры. В Пенсильвании, например, этот процесс запускается автоматически ровно через неделю после дня голосования, если разрыв между претендентами составляет не более 0,5%. О начале пересчета должен объявить госсекретарь штата, а сам процесс обязаны завершить в течение шести дней.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Пересчет голосов состоится в тех штатах, где разрыв между Байденом и Трампом составит менее 1%

Кроме того, в Пенсильвании пересчета могут потребовать не менее трех избирателей, официально сообщив о замеченных ими нарушениях. В этом случае разница в голосах между кандидатами не учитывается.

В штате Висконсин автоматический пересчет голосов не предусмотрен, но любой из кандидатов на выборную должность имеет право потребовать пересмотреть поданные бюллетени, если разница в голосах не превышает 1%.

В Мичигане автоматический пересчет будет начат, если разрыв между кандидатами составляет 2 тыс. голосов или меньше. Также претенденты на любую выборную должность могут потребовать пересчета, предоставив свидетельства "конкретных нарушений" во время голосования.

В Аризоне также будет объявлен автоматический пересчет голосов, если разница в результатах кандидатов составляет не более 1%. Во всех других случаях, согласно законам штата, требовать пересчета нельзя.

В Неваде пересчета может потребовать только проигравший претендент, а в Северной Каролине это право предоставляется только в том случае, если разрыв между кандидатами не превышает 1%. На подачу соответствующего заявления даются только одни сутки после завершения дня голосования.