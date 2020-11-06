Мошенничество на выборах в США? Проверяем факты в речи Трампа

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В своей 17-минутной речи утром в пятницу президент Дональд Трамп говорил о массовом мошенничестве при подсчете голосов, не представив при этом доказательств. Его главная претензия - к голосованию по почте.

Би-би-си собрала некоторые из его утверждений и проверила, есть ли у президента объективные основания так считать.

Дональд Трамп: "Я давно высказываюсь насчет голосования по почте. Оно реально разрушило нашу систему. Это коррумпированная система, и она развращает людей. Даже не являясь такими от природы, они становятся коррумпированными".

Начиная с апреля, Дональд Трамп сделал в "Твиттере" свыше 70 записей, в которых выражал сомнение честности голосования по почте, говорил в связи с ним о подтасовках и обмане избирателей. Однако доказательств этому нет.

Мошенничество на выборах - вообще весьма редкое явление в США. Согласно исследованию, проведенному в 2017 году Центром юстиции Бреннана, его уровень на прошлых выборах составил 0.0009%. Нет свидетельств тому, что на нынешних выборах дело обстоит иначе.

В прошлом президенту самому случалось голосовать по почте. Он жил за пределами Флориды, штата, в котором был зарегистрирован как избиратель, и попросил разрешения проголосовать по почте.

Ему был выслан так называемый бюллетень для отсутствующего, который, как уверен Трамп, лучше защищен от подделок.

Президент видит разницу между почтовым голосованием по инициативе гражданина и ситуацией, когда власти штата автоматически рассылают бюллетени для почтового голосования всем зарегистрированным избирателям. Однако в прошлом так уже делали в штатах Орегон и Юта, и все прошло успешно.

Трамп: "Они без всякой проверки разослали десятки миллионов бюллетеней, которые никто не запрашивал".

В девяти штатах и округе Колумбия почтовые бюллетени были разосланы автоматически всем избирателям. В пяти штатах это объяснили пандемией коронавируса.

В восьми из них - Колорадо, Гавайях, Орегоне, Юте, Вашингтоне, Калифорнии, Нью-Джерси и Вермонте - итоги голосования уже подведены и сомнению не подвергаются.

Все формы голосования по почте имеют защиту в виде подписей и специальных конвертов. Власти могут установить, действительно ли бюллетень поступил с адреса, по которому зарегистрирован избиратель.

В принципе, голосование по почте - это не новость для США.

Трамп: "Как так выходит, что все эти почтовые бюллетени - за одного кандидата?"

Президент неоднократно критиковал продление подсчета голосов далее дня, следующего за выборами, утверждая, что оно создает почву для "грандиозного надувательства". Но прямых доказательств, опять же, не представлял.

Он призывал сторонников Республиканской партии проголосовать лично, а не по почте.

По всем признакам, так и случилось: республиканцы в большинстве проголосовали на участках, а демократы по почте.

Подсчет голосов в Пенсильвании еще не завершен, но, по имеющимся данным, из примерно 2,5 млн голосов, поданных по почте в этом штате, три четверти отданы Джо Байдену.

Трамп: "В Джорджии где-то далеко прорвало трубу, в месте, не имевшем никакого отношения к подсчету голосов, а они приостановили подсчет на четыре часа".

Это не так. Авария в комплексе "Стэйт Фарм-арена" в Атланте затронула помещение, в котором заносились в таблицы данные почтовых бюллетеней.

Трамп: "Осталось всего несколько штатов, где еще не решена судьба президентской гонки, и во всех из них избирательный аппарат контролируется демократами".

В данном случае ключевое слово "во всех".

В Джорджии губернатор и большинство членов Законодательного собрания штата - республиканцы.

Республиканцем является также непосредственно отвечающий за организацию выборов госсекретарь штата Брэд Раффенспергер, которого президент в 2018 году хвалил в "Твиттере".

В Неваде аналогичный пост также занимает республиканец.

Трамп: "Они отказываются пускать законных наблюдателей".

Президент говорил об общественных наблюдателях, которые присутствуют при подсчете голосов, дабы обеспечить прозрачность процесса.

Конкретные правила варьируются от штата к штату, но в большинстве случаев они должны подать заявку заблаговременно и объявить, какую партию или кандидата представляют.

Президент Трамп поднял вопрос о недостаточном доступе республиканских наблюдателей на участки в городах, управляемых мэрами-демократами, таких как Филадельфия и Детройт.

В принципе, наблюдатели в обоих городах были. Их количество на каждом участке зависит от количество избирателей, и лимит устанавливается заранее. В некоторых местах его ограничили в связи с пандемией коронавируса.

В Детройте при подсчете голосов присутствовало более 10 наблюдателей от обоих кандидатов. Представитель городской администрации Джанис Уинфри говорит, что ей неизвестны случаи, когда кого-то из республиканцев не пустили бы.

В интернете распространено вирусное видео, на котором сертифицированного наблюдателя не пускают на один из участков в Филадельфии, однако выяснилось, что это было недоразумение, и позднее его все-таки пустили.

"Каждый кандидат и каждая политическая партия имеют право направить своих представителей в помещение для подсчета голосов, чтобы следить за процессом. В ряде округов, включая город Филадельфию, за ним также можно наблюдать на удалении в онлайн-режиме", - заявила госсекретарь Пенсильвании Кэти Буквар.

Трамп: "Если они считают незаконные голоса, те, которые пришли поздно (и таких много), то это значит, что они попытаются украсть у нас эти выборы".

Президент называет незаконными бюллетени, которые пришли по почте после официального дня голосования. Но по закону примерно половины штатов, такие голоса могут быть посчитаны, если штамп на конверте указывает, что бюллетень был послан 3 ноября или раньше.

Этот закон действует и на территории ключевых штатов, в которых развернулась главная битва за Белый дом - Пенсильвании, Неваде и Северной Каролине. Конечно, период, в течение которого запоздавший бюллетень можно включить в подсчет, ограничен, и в каждом штате этот срок свой.

В Джорджии и Аризоне, от которых также во многом зависит исход выборов, нельзя считать бюллетени, пришедшие после 3 ноября.

В своей речи Дональд Трамп также сказал, что в Пенсильвании штемпели на конвертах даже не проверяли должным образом.