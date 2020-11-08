Выборы в США: Джо Байден победил - что дальше?

Joe Biden

Автор фото, Getty Images

Джо Байден набрал более 270 голосов выборщиков, необходимых для победы на президентских выборах, однако это не значит, что он уже завтра сможет переехать в Белый дом.

Обычно это отлаженный процесс, но, во-первых, срок вступления нового президента в должность еще не наступил, а во-вторых, дело может осложниться, если Дональд Трамп оспорит результаты выборов в суде.

Так как же будут теперь развиваться события?

Когда Джо Байден станет президентом?

В конституции США записано, что новый президентский срок начинается в полдень 20 января. По традиции это происходит в ходе инаугурации президента и вице-президента, которые приносят присягу на Капитолийском холме в Вашингтоне в присутствии председателя Верховного суда.

Так что если всё пойдет по плану, Джо Байден и Камала Харрис вступят в должность 20 января 2021 года.

Автор фото, Getty Images

Подпись к фото,

Джо Байден, тогда еще вице-президент, вместе с Бараком Обамой на инаугурации Дональда Трампа в 2016 году

Исключение из правил может быть сделано только в случае, если действующий президент умрет, подаст в отставку или будет отстранен от должности. Тогда к присяге будет немедленно приведен вице-президент.

Что такое переходный период?

Это период между оглашением результатов выборов и вступлением в должность нового президента.

В это время будущий президент собирает команду, которая готовится взять в свои руки всю власть сразу после инаугурации. Собственно, Байден собрал команду заранее и изыскал средства на ее финансирование. Эти люди уже успели создать вебсайт переходного периода.

Члены команды будут подбирать сотрудников президентской администрации, обсуждать с ними приоритеты политики и готовить к управлению государством.

Различные федеральные агенства проведут брифинги с этой командой, чтобы сообщить о запланированных мероприятиях, бюджетах и рассказать, у кого какие задачи и обязанности.

Таким образом, переходная команда соберет всю необходимую информацию для новой администрации и будет готова оказать ей помощь после инаугурации. Не исключено, что некоторые члены команды сами будут приглашены в администрацию президента.

Автор фото, Reuters

В 2016 году президент Обама принимал в Овальном кабинете своего преемника Дональда Трампа, и на фотографиях было заметно, как мало симпатии было - и остается - между ними.

Какие термины будут в это время звучать чаще всего?

Избранный президент: когда кандидат побеждает на выборах, но еще не принес присягу в качестве нового президента, он называется избранным президентом.

Кабинет: Джо Байден вскоре начнет объявлять, кого он хотел бы видеть в кабинете - узком кругу наиболее приближенных к президенту высших чиновников. Как правило, туда входят главы основных правительственных департаментов и агентств.

Слушания по утверждению кандидатур: многие кандидаты на руководящие посты в правительстве, предложенные президентом, долны быть сначала одобрены Сенатом. Сенатские комитеты заслушают людей, подобранных Байденом, после чего проголосуют за или против этих кандидатур.

Селтик: как избранный президент, Джо Байден будет нуждаться в особой охране спецслужб, поэтому ему присвоено кодовое имя Селтик. Кандидаты сами выбирают себе кодовые имена. Трамп именовался Могулом, а Камала Харрис, как говорят, выбрала кодовое имя Пионер.

Будут ли результаты выборов оспорены в суде?

Почти наверняка. Трамп уже намекнул, что оспорит результаты "во всех штатах, недавно принявших сторону Байдена", он говорит о мошенничестве, но при этом не приводит никаких доказательств.

Сообщается также, что его команда ищет лучших юристов, которые предъявят обвинения.

Все начнется с того, что они опротестуют голосование по почте в судах отдельных штатов, после чего дело может дойти до Верховного суда. Однако эксперты сходятся во мнении, что все эти иски не помогут изменить результаты голосования.

Ожидается также, что в ряде штатов по требованию избирательной команды Трампа будет проведен пересчет голосов, но и это едва ли изменит результат выборов.

Что будет делать в переходный период Камала Харрис?

Камала Харрис, первая женщина-вице-президент в истории США, займется подбором собственной команды и станет перенимать опыт у прошлой администрации.

Вице-президент будет работать в Западном крыле Белого дома, однако по сложившейся традиции жить она будет на территории военно-морской обсерватории на северо-западе Вашингтона, в 10 минутах езды от работы.

Автор фото, Getty Images

Подпись к фото,

Камала Харрис с мужем Дагом Эмхоффом

Сложно ли переехать в Белый дом?

Сегодня это совсем просто, а вот первым его обитателям, президенту Джону Адамсу и его супруге Эбигейл пришлось нелегко. Они переехали в Белый дом в 1800 году, когда строительные работы еще не были завершены.

Конечно, новым хозяевам придется сменить мебель и сделать ремонт, ведь за 4 года интерьер немного обветшал, да и вкусы у президентов едва ли совпадают. Впрочем, Конгресс выделит положенные на это средства. Да и шутка ли сказать, в Белом доме одних только комнат 132, а ванных - 35.

Первая леди Мелания Трамп, вхожая в мир моды, многое в резиденции переделала, но ее последним достижением стало богатое рождественское убранство. Вопрос теперь в том, получит ли она напоследок от этого удовольствие.