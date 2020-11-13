Америка Трампа. Какой оставляет после себя страну президент-эксцентрик

Анастасия Успенская

Би-би-си

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Дональд Трамп проиграл президентские выборы, но оглушительного разгрома, на который надеялись демократы, не произошло. В ряде штатов разрыв между кандидатами составил 0,5-3%, и в некоторых из них результаты будут пересчитаны.

В общей сложности за Джо Байдена проголосовали 76,9 млн американцев, за Дональда Трампа - 71,9 млн.

Также за Трампа в этот раз проголосовало на 5 млн человек больше, чем в 2016 году. Это не означает, что у него стало больше сторонников, возможно, дело в рекордной явке, но это как минимум говорит о том, что люди не поленились прийти на участки, чтобы оставить его у власти.

Разбираемся, какой оставляет после себя Америку Дональд Трамп, сохранит ли он политическое влияние в Республиканской партии, и что ждет его преемника?

Небывалый раскол

Самым большим откровением прошедших выборов стало то, что на них голосовали две разные Америки. Речь, конечно, не о партийной принадлежности, а о нетерпимости друг к другу республиканского и демократического лагерей.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В штате Джорджия бюллетени решили пересчитать вручную

Русскоязычные американцы, например, сравнивают отношение разных людей к Трампу с проблемой Крыма, из-за которой поссорились многие друзья и даже близкие родственники.

Эпитеты в соцсетях в его адрес - от "больного клоуна" до "защитника от левых погромщиков".

"Кажется, такого раскола в обществе мы не переживали со времен Гражданской войны. Чтобы выйти из подобного тупика, нужен лидер, способный повести за собой, и воодушевленные последователи. Вот их что-то не видно ни с одной стороны", - считает историк из Виргинского университета Барбара Перри.

Даже самые убежденные республиканцы, оплакивающие поражение Дональда Трампа, сочувствуют Байдену, потому что "быть президентом всех американцев" в нынешних условиях почти невозможно.

"Америка была разделена еще до прихода Трампа к власти. Это и была причина того, что он стал президентом. Сейчас ситуация в американском обществе не зависит от Трампа или от отсутствия Трампа. Мы живем в ситуации, когда люди не знают, на чем сосредоточиться, они дезориентированы", - говорит эксперт в области политических исследований Института Гудзона Дэвид Саттер в интервью Русской службе Би-би-си.

"Такие вопросы, как гендер, расовое равенство, медстрахование очень важны, но их можно решить только в рамках дееспособной демократической системы. Однако люди все чаще и чаще в их решении прибегают к недемократическим методам - цензурированию мнений, которые не нравятся, навязыванию псевдознаний и даже ко лжи. И все это приведет к удручающим интеллектуальным последствиям", - считает Саттер.

Социальная селекция

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, "Голосование окончено, схватка продолжается". Эта надпись на транспаранте лучше всего характеризует ситуацию в США

И все-таки нынешний раскол нельзя сравнить с прежней ситуацией: он более глобальный и более ожесточенный. Последние месяцы ознаменовались тем, что почти в двух десятках городов и в целом штате Аризона был введен комендантский час, Национальная гвардия была активизирована на большей части территории США.

Многие историки и политологи считают, что идет война между традиционализмом и прогрессивизмом. Трамп - первый лидер за 60 лет, который смотрит на социальное устройство Америки глазами отцов-основателей, что привело к разделению общества во взглядах на национальную идентичность.

Если раньше несогласие между республиканцами и демократами было технического свойства и касалось, например, вопросов налогооблажения или ношения оружия, то в основу нынешнего противостояния легли фундаментальные ценности. Трамп, по мнению либералов, пытался вернуть страну во времена социальной селекции.

По словам Ли Друтмана, старшего научного сотрудника программы политических реформ аналитического центра New America, традиционалистский подход Трампа подразумевает, что США в основе своей - белая, христианская нация.

"А у демократов, соответственно, совершенно иное видение Америки: это светская прогрессивная страна, прославляющая и уважающая многообразие", - считает Друтман.

География голосования хорошо иллюстрирует мнение эксперта: за Трампом осталась вся американская глубинка, где сильны традиции.

Когда-то давно американский актер Лэрри Дэвид в одном из выступлений произнес фразу, которую как аксиому подхватили многие политики: компромисс - это когда обе стороны неудовлетворены.

Судя по настрою "красных" и "синих" и по их реакции на итоги выборов, компромисса в ближайшее время не предвидится. Виноват ли в этом Трамп?

Основные пункты обвинения

Из публикаций в соцсетях в день выборов и в последующий период подсчета голосов было отчетливо видно, что за выборами в США следит весь мир, и претензии к Трампу есть чуть ли ни у половины населения Земли, а не только у американцев. Попробуем вкратце проанализировать, какие из главных обвинений имеют под собой основания, а какие нет.

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Расизм. Несмотря на то, что левое крыло США и всего мира называет Трампа расистом, в этот раз за него проголосовало больше представителей разных этнических групп, чем в 2016 году. По данным различных опросов, его поддержка среди чернокожего населения США выросла с 8 до 12%. Согласно аналитической организации Democracy Fund, в октябре за Трампа собирались голосовать 21% афроамериканцев младше 45 лет.

"Трамп значительно улучшил экономическое состояние афроамериканской общины, но они в большинстве своем голосовали против него. Частично это дань традиции. Ну и, конечно, женщины не могли простить ему его сексистских выпадов", - говорит Дэвид Саттер.

Доля сторонников Трампа среди латиноамериканских общин выросла с 32% до 36% среди мужчин и с 25 до 28% среди женщин. При этом лишь 58% белых мужчин отдали за него голоса, а на прошлых выборах таких было 62% (данные Wall Street Journal).

В 2016 году при Бараке Обаме из-за гибели афроамериканцев от рук полицейских многие города США охватили протесты. Во время одной из таких акций чернокожий житель Техаса Мика Джонсон застрелил пятерых полицейских и после задержания признался, что хотел убить как можно больше белых, желательно полицейских. Расовое противостояние и методы работы американской полиции не уникальны для правления Трампа.

Миллионы безработных и сотни тысяч умерших от Covid-19. США действительно печально лидируют по числу заболевших и умерших. Дональд Трамп постоянно вступал в споры с эпидемиологами и спешил снять локдаун, чтобы спасти экономику. Его нарочитое пренебрежение санитарными нормами в ходе предвыборной кампании видел весь мир. Но справедливости ради следует отметить, что ни одно правительство в мире не знало, как адекватно реагировать на пандемию.

Непредсказуемость в дипломатии. Дипломатия в стиле Трампа временами напоминала поведение капризной звезды шоу-бизнеса, проснувшейся в дурном расположении духа. Трамп не скрывал своего личного отношения к любому собеседнику, не особо выбирал слова, а иногда и просто хамил, постоянно балансируя на грани возможного. Такой стиль общения многие эксперты называли просто опасным, не говоря уже об имидже президента самой влиятельной страны в мире. Многие американцы считают, что Трамп сделал США посмешищем.

"Он говорил много ненужного, он не вел себя, как нормальный политик. Если бы он более умеренным в своем поведении, он бы многое выиграл. Но он говорит, что это его искренность. И на фоне фальши многих политиков это тоже многих привлекает", - считает Саттер.

Политика изоляционизма. В эту категорию можно записать сразу несколько больших решений Дональда Трампа: торговые войны с союзниками и с Китаем, выход из Парижского соглашения по климату, испорченные отношения с Всемирной торговой организацией и ВОЗ и сюда же с натяжкой - отказ от ядерной сделки с Ираном. Но и здесь были и есть люди, весьма довольные этим курсом.

Бывали на веку американских президентов решения и покруче, как вторжение в Ирак, например. А если добавить сюда бесспорные достижения Трампа - два исторических мирных договора на Ближнем Востоке и умеренное присутствие американцев в зонах конфликта, чего не было очень много лет, то, возможно, не так уж он и плох?

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, По мнению экспертов в области языка жестов, неприятие Дональда Трампа у многих связано не с его политикой, а с личными качествами и внешним видом

"Вы замечали, что иногда человек вас так раздражает, что уже неважно, разумно он говорит или нет? Это так называемое раздражение внешнего фактора, и Трамп в этом смысле - уникальный пример. Посмотрите, сколько шуток и мемов породили его цвет лица, прическа и мимика. Люди пародируют не что он говорит, а как. А теперь давайте мысленно представим, что отрывок из любой речи Трампа произносит Билл Клинтон. Даже самые вопиющие заявления в его исполнении не вызовут такой бурной реакции со стороны, потому что чисто внешне Клинтон без труда преодолевает наш порог визуальной терпимости", - считает специалист по языку жестов и физиогномике Эмма Фиель.

Призрак Трампа

По мнению некоторых авторитетных изданий, демократы просто прозевали Трампа.

После победы Трампа в 2016 году они утешали себя мыслью, что это не их вина: их просто обманули, виновата Россия. Вместо того, чтобы предложить интересную альтернативу, Байден купался в лучах славы Барака Обамы, писала британская Guardian.

Между тем, социальное разделение в стране постепенно усугублялось. В настоящий момент доходы среднего класса стремительно падают, число миллиардеров растет, а каждый 11-й совершеннолетний афроамериканец либо сидит в тюрьме, либо условно-досрочно освобожден и находится на испытательном сроке.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Дональд Трамп, скорее всего, так просто не уйдет с политической сцены

Однако в экспертном сообществе полагают, что Байден не сможет кардинально улучшить ситуацию, потому что в гонке за Белый дом был слишком занят самолюбованием и стремлением показать, какой он взвешенный и "взрослый" по сравнению со своим оппонентом.

У него почти не было времени, чтобы подумать, как он будет решать реальные проблемы реальных американцев. В частности, он обещал государственное медицинское образование и бесплатное обучение для детей из семей со средним достатком.

Но все эти вопросы десятилетиями остаются на повестке президентов-демократов, и пока ни один не смог их решить. И Трамп здесь совершенно не при чем.

Америка при любом президенте оставалась правоцентристской страной и, по мнению Дэвида Саттера, такой и останется.

"Трампизм" навсегда?

По мнению экспертов, уникальность Трампа заключается в том, что в США миллионы людей поддержали его не из-за партийной принадлежности, а лично. Такого лагеря приверженцев не было, пожалуй, ни у одного президента-республиканца, и Трамп обязательно этим воспользуется.

"Трамп во всем руководствуется личными интересами. Если он правильно разыграет свои карты, то, вполне вероятно, сохранит влияние в Республиканской партии", - считает проффесор общественного права Университета Саутгемптона Джейкоб Эйзлер.

Автор фото, The White House Подпись к фото, Экс-президенты США: Картер, Клинтон, Обама и Буш. Сегодня немногим известно, чем они занимаются, но Трамп может остаться в центре внимания надолго

Бывший исполняющий обязанности главы администрации Белого дома Мик Малвейни не сомневается в том, что Дональд Трамп снова будет баллотироваться в президенты в 2024 году,

"Я абсолютно точно ожидаю, что президент продолжит участвовать в политике, и точно внес бы его в список людей, которые, вероятно, будут баллотироваться в 2024 году", - сказал он.

Правда, почти нулевая реакция республиканских элит на ход подсчета голосов и на призывы Трампа "не дать украсть победу" может указывать на то, что внутри партийного истеблишмента решили перегруппироваться и сделать ставку на 2024 год, но уже без Трампа.

Возможно, в самом ближайшем будущем мы увидим повышенную активность со стороны его соперников в борьбе за номинацию от Республиканской партии - сенаторов Марко Рубио, Теда Круза и Криса Кристи.

"Что касается самого термина "трампизм", то в Америке оно применяется в основном по отношению к людям, которые считаются малообразованными. Якобы только они могут быть приверженцами Трампа", - говорит Дэвид Саттер.

Байден себе не принадлежит

Электорат Джо Байдена ждет, что он начнет отменять решения своего предшественника. К слову, это было бы ровно тем, что сделал Трамп с некоторыми заветами Обамы, за что подвергся мощной критике.

Есть мнение, что в этой ситуации Джо Байден станет заложником собственного окружения. Он всегда был умеренным демократом, но сейчас от него будут ждать радикальных действий. Если он на это пойдет - он уже не будет тем Байденом, которого Америка знала последние 50 лет, а если не пойдет - поссорится со своей партией.

По мнению Дэвида Саттера, тот факт, что республиканцы удержали в Сенате большинство, может быть благом для него.

"Это будет его объяснением, почему он не может реализовать радикальную программу демократов. Думаю, что в глубине души он и сам не хочет ее реализовывать", - считает эксперт.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Окружив себя представителями радикального крыла Демократической партии, Байден, по словам экспертов, стал их заложником, и его президентство может пройти под знаком противостояния с собственным аппаратом

По мнению Аллена Гельцо, американского историка и директора Инициативы по политике и государственному мышлению в программе Джеймса Мэдисона Принстонского университета, демократов ждет отчаяние: они выиграли президентство, но сделать с ним смогут очень немногое.

"Прежде всего, от Байдена будут ждать пересмотра торговой политики Трампа, ориентированной исключительно на Америку, начиная с восстановления позиций в Транстихоокеанском партнерстве. Затем тарифов с Китаем и, самое деликатное, миграционной политики", - предсказывает эксперт.

По мнению Гельцо, трудности с выполнением всех этих условий неминуемо заставят Байдена скатиться в популизм, прибегнуть к драконовским мерам в налоговой системе, не говоря уже о том, что американские финансовые рынки ждет затяжная нестабильность.

Но на фоне Трампа, который вел себя откровенно вызывающе, Байден, безусловно, олицетворение спокойствия, которое сейчас необходимо Америке. Спадет накал страстей в СМИ, либеральная общественность получит передышку, потому что все время какого-то не любить очень утомительно.

Свою деятельность в Овальном кабинете Байден, скорее всего, начнет с нейтральной повестки: борьба с Covid-19, "зеленые" проекты, налаживание отношений с Европой.