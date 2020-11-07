От госслужбы и рок-музыки до оборонных заводов: что известно о новом совладельце “Калашникова”

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Бывший чиновник и рок-музыкант Алан Лушников стал совладельцем концерна "Калашников". До этого он успел поработать с миллиардером Геннадием Тимченко, вице-премьером Аркадием Дворковичем, а также сотрудничал с "Ростехом". Он дослужился до заместителя министра транспорта и ушел вскоре после отставки Дворковича, пообещав посвятить себя рок-музыке. Теперь Лушников владеет российским легендарным оружейным концерном.

Алан Лушников владеет долей в концерне через схему из нескольких компаний: 25% акций "Калашникова" принадлежит "Ростеху", а еще 75% (минус одна акция) - компании АО "ТрансКомплектХолдинг" (ТКХ).

Крупнейшим акционером "Калашникова" владеет компания ООО "ТКХ-Инвест" - это компания, в которой работает, по данным СПАРК, всего один человек. Она занимается управлением ценными бумагами и в течение последних лет несет финансовые убытки.

Лушников в конце октября стал совладельцем "ТКХ-Инвест" и через эту компанию уже совладельцем крупнейшего российского оружейного концерна. Изменения в Единый государственный реестр юридических лиц были внесены 29 октября 2020 года.

Однако у Лушникова только 50% акций "ТКХ-Инвест". По данным "Коммерсанта", второй владелец - это генеральный директор "ТКХ-Инвест" Аркадий Привалов. По данным СПАРК, вторая половина акций принадлежит самому "ТКХ-Инвест".

"ТрансКомплектХолдинг" владеет не только "Калашниковым", но и 49% Ижевского механического завода". Фактически Лушников стал совладельцем и этого предприятия. До 2017 года заводом полностью владел "Ростех".

Газета "Коммерсант" пишет со ссылкой на источники, что свою долю в концерне Лушникову продал заместитель министра обороны Алексей Криворучко, который пошел на эту сделку, чтобы избежать конфликта интересов, так как "Калашников" выполняет оборонзаказ. После того как в 2018 году Криворучко занял пост в министерстве обороны, он перевел свою долю в доверительное управление Привалову. Сейчас он в числе владельцев "ТКХ-Инвест" в базе СПАРК не значится.

В "Ростехе" подтвердили Русской службе Би-би-си, что акцептовали сделку, сообщив, что не намерены снижать свою долю, поскольку концерн является стратегическим активом.

Сам Лушников рассказал журналистам, что использует в сделке заемные средства. Ее объем он не называет, но источники газеты "Коммерсант" предполагают, что она может составлять миллиард рублей (12,9 млн долларов по текущему курсу).

Алан Лушников с 2006-го по 2018 год был чиновником. Согласно его декларациям, за 2016-й и 2017 год, когда он занимал должность заместителя министра транспорта, он заработал чуть более 4,6 млн рублей и чуть более 4 млн рублей соответственно.

Из чиновников в рок-музыканты и бизнесмены

В самом начале своей карьеры с 2001-го по 2006 год Алан Лушников работал юрисконсультом в компании "Кинэкс-Холдинг", а потом главным юрисконсультом "Трансойла" - совладельцем обеих компаний был миллиардер и друг Владимира Путина Геннадий Тимченко.

В 2006 году Лушников стал замруководителя Федерального агентства железнодорожного транспорта, а спустя четыре года - помощником министра транспорта. С 2012-го по 2017 год он работал помощником вице-премьера Аркадия Дворковича. В 2017 году он занял должность замминистра транспорта, с которой ушел спустя год - после отставки Дворковича.

Осведомленный источник - бывший федеральный чиновник - рассказал Би-би-си, что после ухода Дворковича у Лушникова начались проблемы.

"К тому моменту он успел изрядно подпортить отношения с представителями конкурирующих за транспортную сферу элит. Ситуация пошла на поправку, когда его согласились взять к себе в окружении другой влиятельной группы - Сергея Чемезова", - рассказал он.

Автор фото, Artem Goedokyan/TASS Подпись к фото, Алан Лушников поет в рок-группе и даже собирался посвятить себя этому, но занялся бизнесом

По словам источника, большой проблемой для Лушникова было негативное отношение к нему гендиректора ОАО РЖД Олега Белозерова, и ему сильно помогла поддержка "Ростеха". Другой источник также подтверждает, что между двумя чиновниками были очень непростые отношения.

Русская служба Би-би-си направила запрос в РЖД и ждет ответа.

Когда в 2018 году Лушников уходил с поста замминистра транспорта, он публично заявлял, что посвятит себя рок-музыке - он поет в группе Ctrl Band. Однако параллельно он занялся бизнесом, связанным с оборонной промышленностью.

После увольнения из минтранса он вместе с сыном замначальника генштаба СССР и главного военного советника президента Афганистана генерала Махмута Гареева Тимуром создал управляющую компанию ООО "Перспектива". Сейчас у него в ней, по данным СПАРК, 80%, а у Тимура Гареева - 20%. Лушников также является ее генеральным директором.

ООО "Перспектива" контролирует "Липецкий механический завод" - предприятие, которое выпускает шасси для различной, в том числе и военной техники. На ЛМЗ производят гусеничные шасси для зенитно-ракетных комплексов С-300В4 и Антей-2500.

В управлении "Перспективы" - также НИИ стали, который занимается разработкой и производством материалов и конструкций защиты вооружения и военной техники сухопутных войск - комплексов броневой, динамической, электромагнитной, противорадиационной защиты.

В собственности у "ТКХ-Инвеста", кроме АО "Транскомплектхолдинг", 50% АО "Судостроительный завод "Вымпел" в городе Рыбинск Ярославской области. "Вымпел" также производит не только гражданскую, но и военную продукцию.

Непростой актив

Несмотря на всемирную известность и широкое присутствие на мировом рынке стрелкового оружия, эксперты считают концерн "Калашников" довольно сложным активом, обремененным долгами. Оружейный рынок, на котором он работает, тоже переживает непростые времена.

Как рассказал Би-би-си глава Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов, зарабатывать "Калашникову" становится все сложнее и сложнее. Это связано с несколькими факторами.

Во-первых, российским оборонным компаниям долгое время помогал гособоронзаказ, но по мере насыщения армии новыми вооружениями он сокращается.

Во-вторых, спрос на оружие на мировом рынке, по словам Пухова, в принципе падает на фоне непростой экономической ситуации, многие покупатели сокращают расходы. Кроме того, негативно влияют на поведение потенциальных покупателей санкции со стороны США и ЕС.

Автор фото, SERGEI ILNITSKY/TASS Подпись к фото, "Калашников" в этом году в течение двух кварталов нес крупные убытки

Наконец, на рынке стрелкового оружия в последнее время усиливается конкуренция, сказал эксперт: "Кто бы сейчас концерном ни владел, это не место, где намазано медом".

Тем не менее 2019 год концерн завершил с чистой прибылью в 249,4 миллиона рублей, согласно бухгалтерской отчетности, доступной в СПАРКе. Однако у компании по итогам 2019 года было заемных средств на 29,5 млрд рублей.

В этом году компания начала нести убытки, а задолженность выросла еще сильнее, но пока отчетность доступна только по первым двум кварталам. В первом квартале чистый убыток компании составил 1 млрд рублей, а во втором - почти 1,6 млрд рублей.

Судя по отчетности, такие убытки стали следствием резкого падения выручки и продажи в этом году при сохранении всех остальных расходов на том же уровне. Если выручка компании в I квартале 2019 года составляла 6,3 млрд рублей, то в I квартале 2020 года - всего 957 млн рублей.

Правда, как говорится в ежеквартальном отчете компании, снижение выручки во II квартале определяется фактором внутригодовой сезонности всей отрасли, где "основной объем выручки и положительного финансового результата приходится на IV квартал".

Лушников уже заявил РИА Новости, что "Калашников" является крайне интересным многопрофильным активом с серьезным потенциалом для дальнейшего развития, в том числе в области продукции гражданского назначения". Проводить реформы и менять руководство он пока не намерен.

"Калашников" в последние годы действительно стал выходить за рамки рынка стрелкового оружия.