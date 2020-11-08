Научный дайджест: в чем сила студенческой любви, и культуризм - еще не диагноз

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Марафон - для сильных духом

Студенческая любовь - это серьезно

Культуристы и бодибилдеры: найдите отличие

Ледяной "Титаник" плывет к пингвинам

Ультрамарафон: сила воли важнее крепости мышц

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Ультрамарафон - одно из самых изнурительных состязаний

Пробежать полную дистанцию марафона для большинства из нас - невероятное достижение, тяжелое испытание для тела.

Но ведь есть любители ультрамарафонов, для которых и 100 километров - не предел. Как же они справляются с такой нагрузкой?

Ученые из Университета Солнечного Берега а Австралии решили выяснить, какими же качествами должен обладать человек, способный преодолевать такие расстояния.

Для этого они решили измерить не физические данные, а силу воли элитных бегунов - участников Гавайского ультрамарафона HURT100, а это, между прочим, 100 миль, то есть 160 километров, по тропическим лесам и болотам.

"Наш вывод сводится к тому, что для подготовки и участия в элитных супермарафонах требуется преодолеть определенный ментальный порог, а дальнейшее - лишь дело техники", - пишут исследователи в издании PLOS One.

То есть определенная моральная установка и сила воли в совокупности с позитивным настроем являются главными факторами, в принципе позволяющими атлетам выходить на старт, а уж какими по счету они придут к финишу зависит от их физических и иных качеств.

По ходу дела выяснилось также, что марафонцы обладают куда большей твердостью духа, чем те, кто занимается хоккеем, футболом, теннисом, легкой атлетикой и даже боевыми искусствами.

В этом есть определенный смысл, если учесть, что во время забега спортсменам грозит тошнота, растертые в кровь ноги, мышечная боль и прочие неприятности, все это может длиться часами и усугубляется невероятной усталостью. И противопоставить всему этому спортсмен может только свою целеустремленность и решимость.

"Наше исследование может принести ощутимую практическую пользу атлетам, если они хотят повысить силу воли или просто понять, что требуется для того, чтобы пробежать ультрамарафон, - говорит один из авторов, Кендалл Джордж. - А психологам и тренерам понимание механизма укрепления силы воли и самомотивации может помочь в разработке более эффективных программ спортивной подготовки".

Студенческий роман с прицелом на будущее

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Говорят, студенческие романы недолговечны: закончилась учеба, и люди разбежались, сохранив теплые, а иногда и не самые лучшие воспоминания о своих временных партнерах.

Однако как утверждает в своей новой работе, опубликованной в издании Journal of Sex Research доцент кафедры социологии Университета Клемсона в Южной Каролине Хезер Хенсман Кеттри, для многих студентов это не просто легкая увлеченность, а повод для серьезных отношений.

"Я часто слышу, как люди выражают обеспокоенность по поводу связей нынешних студентов с малознакомыми людьми, но результаты наших исследований эту обеспокоенность не разделяют, - говорит Кеттри. - Современные студенты ничуть не хуже прошлых поколений студентов, они заводят романы с партнерами, которых уже успели узнать и с которыми они намерены и в дальнейшем поддерживать отношения".

Исследователи опросили свыше 10 тысяч студентов из 22 колледжей, чтобы выяснить, хотели бы они продолжения отношений со своим новым партнером, на что 44% женщин и 40% мужчин признались, что хотели и дальше продолжать романтические или же просто дружеские отношения с этим человеком.

Схожие показатели были и в случае однополых пар.

Такой интерес, как отмечает Кеттри, в первую очередь обуславливался качеством завязавшихся отношений и субъективными ощущениями людей, в ним вступивших. Часто люди вступали в связь с партнером, с которым когда-то уже заводили роман, а многие пары встречались до этого по 10 и более раз.

Разумеется, признает Кеттри, не все романы заканчиваются хорошо, и негативные впечатления могут помешать в будущем завязать тесные отношения с новым партнером, поэтому молодым людям тем более важно осознавать, что нельзя рассматривать студенческий роман как нечто ни к чему не обязывающее. Напротив, даже короткая связь должна быть осознанным шагом и взаимодействием с возможным прицелом на будущее.

Культуристы - вовсе не самовлюбленные психопаты

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Чем отличается профессиональный бодибилдер от обычного качка? Да пожалуй, ничем, разве что один делает это напоказ, а другой вроде как для себя.

Тогда почему же на первого часто смотрят как на самовлюбленного психопата, склонного к нарциссизму и накачанного стероидами, а второго просто считают крутым мужиком?

"Несмотря на изнурительные тренировки и опасность, связанную с употреблением стероидов, культуризм становится все более популярным, об этом свидетельствует тот факт, что многочисленные ассоциации бодибилдеров во всем мире ежегодно спонсируют около 2500 различных соревнований, в которых участвуют сотни спортсменов, - отмечает доктор Иэн Стил из Флориды. - Тем не менее и в научном мире, и в общественном сознании профессиональный бодибилдер, в отличие от качка-любителя, - это какой-то психопат, чуть ли не участник шоу уродов.

Стил и его соавторы в своей работе, опубликованной в издании BMJ Open Sport and Exercise Medicine решили развенчать этот миф. Для этого они проанализировали находящиеся в свободном доступе данные проводившегося еще в 2009 году опроса, в котором принимали участие 96 профессиональных бодибилдеров и 888 культуристов-любителей.

Им предлагалось рассказать о том, как они тренируются, как относятся к собственному имиджу, употребляют ли алкоголь, табачные изделия и наркотики и состоят ли на учете у психиатра.

Как выяснилось, профессионалы чаще используют разные пищевые добавки и стероиды, однако во всем остальном мало чем отличаются от любителей.

В общей сложности 40% респондентов признались, что их очень волнует их внешний вид, и что каждый дефект или недостаток вызывает сильное беспокойство, причем 20% отвечавших сказали, что такое преувеличенное внимание к собственным недостаткам сильно сказывается на всех сферах их жизни, от социальной до профессиональной.

Но при этом, опять же, особой разницы между профессионалами и любителями отмечено не было.

То же самое касается и вероятности психических расстройств, их в обоих группах оказалось немного.

Таким образом Стил с коллегами пришел к однозначному выводу: риск патологий у бодибилдеров-профессионалов не выше, чем у культуристов-любителей.

"Собственнно, если отвлечься от более высокого уровня употребления стероидов, можно даже утверждать, что принимающие участие в соревнованиях бодибилдеры ведут более здоровый образ жизни, чем любители, по крайней мере они реже балуются марихуаной и менее склонны переживать по поводу излишнего веса", - делают заключение авторы исследования.

Королевским пингвинам грозит ледяной "Титаник"

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Колония королевских пингвинов на Южной Георгии

Жителям Южной Георгии - заморской британской территории на юге Атлантики, грозит беда. На них надвигается гигантский айсберг - самый большой в мире.

Этот кусок льда под названием A68a и по площади в несколько раз превышающий территорию Большого Лондона, в 2017 году откололся от шельфового ледника Ларсена в западной части Антарктического полуострова и дней через 20-30 врежется в остров, ну или сядет на мель около него, поскольку, несмотря на огромные размеры, он имеет всего 200 метров толщины и у него очень маленькая осадка.

По словам предствителя Антарктической службы Великобритании (BAS) Эндрю Флеминга, шансы на столкновение айсберга с островом сейчас составляют 50/50, и это реальная угроза для гнездящихся на Южной Георгии альбатросов, обитающих там тюленей и в первую очередь для нескольких крупных колоний пингвинов.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Вот только айсберга нам и не хватало...

Нет, айсберг их не раздавит, и у птиц едва ли будет нервный срыв при виде приближающейся к их дому глыбы размером 160 на 48 километров, но вот доступ к еде им будет перекрыт, и это может плохо отразиться на популяции.

К тому же айсберг наверняка уничтожит донную экосистему, он просто сотрет ее в порошок, и на восстановление понадобятся десятки, если не сотни лет.

Автор фото, NASA Подпись к фото, Вот так выглядит этот ледяной "Титаник" из космоса

А весь запас углерода, накопленный этой системой, попадет в океан и атмосферу, усугубив эффект глобального потепления, что приведет к еще более быстрому таянию ледников, и так далее по кругу.