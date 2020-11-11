У Трампа не было домашних животных. При Байдене они снова появятся - две овчарки

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Приход в Белый дом Джо Байдена (а это теперь лишь дело времени) означает возвращение в Белый дом старинной традиции - домашних питомцев президентов.

Дело в том, что традиция эта, впервые за сто лет, приостановилась на Дональде Трампе, у которого животных не было.

Демократ Джо Байден в январе заселится в Белый дом с двумя немецкими овчарками, Чэмпом и Мейджором. У собак уже много поклонников в соцсетях: страничка в "Твиттере", открытая на их имя, зарегистрировала уже десятки тысяч фолловеров.

Впрочем, у этих двух псов были более чем достойные предшественники.

Чэмп и Мейджор

Байден получил щеночка Чэмпа еще в 2008 году, когда был избран вице-президентом.

Его супруга Джилл тогда пообещала подарить ему после выборов собаку, и как утверждает издание Politico, в самолете, на котором Байден летал во время предвыборной кампании, на спинке сидения перед его креслом были приколоты фотографии сразу нескольких собак.

Имя пса, выбранное внуками Байдена, тоже появилось не случайно. Во время предвыборной речи 2008 года Байден припомнил слова своего отца, который говорил: "каждый раз, чэмп [то есть чемпион], когда тебя сбивают с ног, вставай!"

Что касается Мэйджора, то он приемыш, его взяли в приюте для бездомных собак Делавэрской гуманистической ассоциации в 2018 году. Эта собака тоже фигурировала в предвыборной кампании избранного президента.

Бо и Санни

Во время президентства Барака Обамы в Белом доме жили Бо и Санни (Bo и Sunny), португальские водяные собаки, они же кан-диагуа, или португальский вассерхунд.

Когда Обама победил на выборах, он объявил своим дочерям, что они заслужили взять с собой в Белый дом двух щеночков.

Бо (это тот, что с белой грудкой и лапками) - это подарок от сенатора Теда Кеннеди, а Санни (весь черный) появился позже, в августе 2013 года.

Автор фото, The White House

Обе собаки ответственно исполняли возложенные на них обязанности - без устали фотографировались с гостями.

"Все хотят увидеть их и сфотографироваться, - говорила Мишель Обама, - так что в начале каждого месяца я получаю запрос на их расписание и должна его одобрить".

Бадди и Сокс

У Билла Клинтона, когда он занимал Белый дом, был шоколадный лабрадор Бадди и кот Сокс. Жили они во всех смыслах как кошка с собакой, и Клинтон как-то обмолвился, что ему проще помирить израильтян с палестинцами, нежели сдружить этих двух…

Видимо, Сокс очень ревновал, поскольку он появился в семье первым, а Бадди занял его место, и даже, как признавался журналистам сам Клинтон, часто спит в его кровати, когда Хиллари нет дома.

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Мисс Бизли и Барни

У Джорджа Буша, в бытность его президентом, было два шотландских терьера (их еще называют скотч-терьерами), Мисс Бизли и Барни. Собаки периодически появлялись в видеороликах, распространяемых Белым домом по случаю Рождества и иных событий.

Буш отзывался от Мисс Бизли как о "неиссякаемом источнике радости", а с Барни всецело разделял страсть к прогулкам на свежем воздухе.

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Юки

Любимой собакой президента Линдона Джонсона (которого, надо признать, мало кто уже помнит) был не очень чистопородный терьер по кличке Юки, которого дочка президента подобрала на автозаправке у них дома в Техасе в День благодарения в 1966 году.

По крайней мере именно так указано на вебсайте Музея президентских питомцев (есть и такой), который собирает всю информацию о домашних животных, когда-либо обитавших в Белом доме.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, На фото слева - президент Линдон Джонсон, справа - Юки. Сентябрь 1967 года.

Через год Люси преподнесла Юки своему отцу в качестве подарка ко дню рождения.

С тех пор президент и Юки были неразлучны, вместе купались и даже посещали заседания кабинета.

"Это была очень важная связь, олицетворявшая сам американский дух", - сказал как-то об этой дружбе человека и собаки внук Джонсона. И в самом деле, в какой еще стране мальчишка из бедной семьи, жившей в провинциальном городке, и дворняга с автозаправки могли встретиться в Белом доме.

Фала

Пожалуй одним из самых знаменитых обитателей Белого дома был еще один скотч-терьер Фала (Fala), любимец Франклина Делано Рузвельта.

Собаку подарил президенту его двоюродный брат в 1940 году, и уже сам Рузвельт присвоил ей имя Мюррей, разбойник Фалахилла, в честь своего шотландского предка.

По данным все того же Музея президентских питомцев, каждое утро собаке приносили кость на подносе с президентским завтраком, и к нему даже был приставлен секретарь, обязанный отвечать на многочисленную почту, поступавшую на адрес собаки.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В 1944 году, ко дню рождения пса, Рузвельт распорядился лично для него испечь торт

В 1942 году в рамках кампании помощи фронту Фала пожертвовал свои игрушки (стране нужна была резина).

О собаке было снято несколько фильмов, и Фала даже удостоился собственного памятника рядом с памятником своему хозяину в Вашингтоне.

Макарони

Нужно сказать, что почетного звания "питомец номер один" удостаивались не только кошки и собаки, но также птички, хомячки и даже пони.

Пони Макарони подарил дочке президента Джона Кеннеди, Кэролайн, уже упомянутый Линдон Джонсон - тогда еще вице-президент.

Обычно Макарони жил в Вирджинии, но часто приезжал в Белый дом и бродил по его окрестностям.

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Однажды, если верить хранящейся в музее информации, когда первая леди Джеки Кеннеди устроила экскурсию своей гостье, супруге иранского шаха, первый пони чуть не отнял у Фарах Пехлеви букет нарциссов, которые он вознамерился съесть.