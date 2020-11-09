Матерый аппаратчик, рыбак и опытный лоббист. Что известно о новых министрах российского правительства

В правительстве Михаила Мишустина, сформированном меньше года назад, произошли первые кадровые перестановки: кабмин покинули сразу три министра, а еще один - Александр Новак - повышен до вице-премьера. Фактически в правительстве появились четыре новых человека. Кто эти люди и зачем понадобились такие перестановки?

Михаил Мишустин возглавил правительство в январе 2020 года. Тогда же кабинет министров сильно обновился: новый премьер привел в кабмин нескольких выходцев из федеральной налоговой службы, где он работал долгие годы.

Примерно за восемь месяцев правительство Мишустина столкнулось с множеством проблем, начиная с пандемии коронавируса и вызванного ею и мерами изоляции экономического кризиса и заканчивая чередой экологических катастроф. Правительство фактически провалило мусорную реформу, а также несколько раз переписывало план поддержки экономики.

Своих должностей в итоге лишились как раз люди, так или иначе связанные с провалом мусорной реформы и в целом с экологической повесткой - министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин и министр строительства Владимир Якушев.

Министр транспорта Евгений Дитрих также покинул свой пост. Именно транспорт и туризм сильнее всех пострадали от пандемии коронавируса и закрытия границ.

Единственным министром, который не лишился своего поста, а пошел на повышение, стал глава минэнерго Александр Новак.

В марте этого года Россия не смогла договориться с Саудовской Аравией и другими странами ОПЕК+. Это привело к обвалу цен на нефть и курс рубля - но в апреле прошли новые переговоры, по итогам которых стороны все же пришли к согласию. Сделка помогла поддержать цены на нефть на относительно стабильном уровне в этом году.

Всех лишившихся своих постов министров объединяет и то, что все они пришли в правительство еще при Дмитрии Медведеве, а в январе при смене правительства сохранили свои посты.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с журналистами назвал перестановки "ротационным вопросом". Ожидается, что Госдума утвердит новых министров во вторник.

Русская служба Би-би-си изучила биографии кандидатов в новые члены правительства (их кандидатуры Мишустин внес в Госдумы и их завтра должны рассмотреть депутаты) и их связи, а также попросила политологов и экспертов объяснить, действительно ли это технические перестановки или же за ними может скрываться что-то большее.

Кандидатуры министров должны еще утвердить депутаты Госдумы, а пока Мишустин назначил временно исполняющих обязанности руководителей трех министреств.

Главный по стройке: человек Хуснуллина сменит человека Собянина

Владимир Якушев был назначен на пост министра строительства и ЖКХ в мае 2018 года. Он сменил в минстрое Михаила Меня, возглавлявшего ведомство с момента основания в 2013 году.

Аналитики связывали назначение Якушева в минстрой с лобби мэра Москвы Сергея Собянина. Якушев отвечал за финансы во время губернаторской кампании Собянина в Тюменской области, а после его победы стал вице-губернатором региона. Когда его начальник переехал в Москву на работу в администрации президента, Якушев возглавил Тюменскую область.

Znak.com связывал грядущую отставку Якушева с его взаимоотношениями с вице-премьером Маратом Хуснуллиным - куратором строительного блока в Белом доме. Хотя публично вице-премьер поблагодарил Якушева за совместную работу и пожелал ему удачи на новом посту.

Якушева уже назначили полпредом президента в Уральском федеральном округе. На этой должности он сменит экс-губернатора Калининградской области Николая Цуканова. Yовый полпред пообещал бороться с Covid-19 и решать социально-экономические вопросы, поскольку в кризис регионы Урала просели по доходам.

Возможный сменщик Якушева - его заместитель Ирек Файзуллин. До работы в правительстве, с 2010 по 2020 годы, он возглавлял министерство строительства Татарстана. На посту главного по стройкам в республике он в 2010 году сменил нынешнего вице-премьера Марата Хуснуллина, также близкого Собянину человека.

В федеральное правительство Файзуллин пришел в январе 2020 года - вскоре после того, как Хуснуллин стал вице-премьером.

"Файзуллин - чисто человек из команды Хуснуллина", - рассказывает Би-би-си собеседник, близкий к правительству Татарстана. С точки зрения его работы как менеджера отношение к нему позитивное, претензий нет, продолжает он.

Однако собеседник Би-би-си приводит в пример и ситуацию, когда Файзулин принимал спорные решения, например, по программе переселения из аварийного жилья: людям выплачивали компенсацию на уровне 22 тысяч рублей за метр, а также предлагали социальную ипотеку. Тогда это вызвало протесты в республике - ситуацию разрешили только в Казани, повысив уровень компенсации.

Татарстанское издание "Реальное время" называло Файзуллина непубличным человеком, увлекающимся охотой и рыбалкой. Он курировал на посту первого заместителя Якушева проекты в сфере госстроительства и разрешительной деятельности.

У минстроя сейчас несколько масштабных проектов, связанных с Татарстаном. Например, трасса М-12. Общая стоимость проекта - более 700 млрд рублей, цена татарстанского участка - 162 млрд рублей.

Политолог Евгений Минченко подчеркивает: мэр Москвы Сергей Собянин сохраняет влияние на минстрой. Для Собянина благоприятно и назначение Якушева на пост полпреда, добавляет политолог.

Новый матерый аппаратчик

Александр Новак занимал пост министра энергетики с 2012 года. До этого он работал заместителем министра финансов и занимал руководящие позиции в администрации Красноярского края и администрации Норильска.

В январе 2016 год цены на нефть ушли ниже отметки в 30 долларов. Страны ОПЕК, Россия и еще несколько примкнувшим к ним государств начали договариваться о сокращении добычи.

В декабре 2016 года впервые с 2008 года была достигнута договоренность об ограничении производства сырья - так появилась ОПЕК+. В итоге цены удалось вернуть на уровень выше 70 долларов к середине 2018 года. Именно эта сделка поддерживает в последние годы стоимость нефти на достаточно высоком уровне.

Повышение Новака до вице-премьера - награда за его роль в переговорах с ОПЕК, считает политолог Татьяна Становая. "Путин считает эту тему очень важной, и этим назначением подчеркивает значимость Новака для власти", - объясняет она.

Однако в марте 2020 года ситуация на рынке нефти усложнилась. В начале года цены начали падать на фоне пандемии коронавируса и падения спроса на нефть. Саудовская Аравия и другие члены ОПЕК+ хотели сократить добычу нефти, а Россия выступала лишь за продление действовавших ограничений.

Стороны после долгих переговоров не смогли договориться - и сделка сорвалась, что обрушило цены на нефть. Между производителями - в первую очередь, между Россией и Саудовской Аравией - началась ценовая война.

Группа ОПЕК+ собралась на новые переговоры, и в итоге была заключена новая сделка об ограничении добычи, которая помогла восстановить цены до уровня в 40 долларов.

Становая не видит вины Новака в мартовском срыве сделки - по ее словам, в той ситуации окончательное решение принимал лично Путин. "Новак - все равно техническая фигура, поэтому говорить о его серьезном провале нельзя. Он был очень вовлечен в переговоры с ОПЕК и он же играл роль в ситуации, когда пришлось вылезать из истории с проваленной сделкой. Поэтому особых претензий к нему нет", - считает она.

Новака после его повышения может заменить на посту министра гендиректор "РусГидро" Николай Шульгинов. Он возглавляет "Русгидро" с 2015 года. До этого он занимал руководящие позиции в различных электроэнергетических компаниях. Известно о нем достаточно мало.

"Шульгинов - матерый аппаратчик, хорошо знает энергетику", - рассказывает Би-би-си бывший федеральный чиновник. По словам Становой, Шульгинов может представлять интересы компаний из электроэнергетики.

Опытный менеджер и лоббист

Евгений Дитрих возглавил минтранс в мае 2018 года, а до этого в течение трех лет был первым заместителем министра транспорта. На этом посту он курировал, в частности, сферу дорожного строительства и государственно-частных партнерств.

По данным "Ведомостей", кандидатуру Евгения Дитриха на пост министра транспорта лоббировал, в частности, миллиардер Аркадий Ротенберг.

Российская авиация особенно сильно пострадала от пандемии коронавируса: в конце марта фактически были закрыты границы с другими странами, аналитики оценивали реальные потери авиакомпаний в сотни миллиардов рублей. Евгений Дитрих 7 мая на совещании у президента заявил, что российские авиакомпании и аэропорты после июля могут получить из бюджета только около 30 млрд рублей в качестве поддержки.

По данным РБК, теперь Дитрих стал кандидатом на пост главы Белгородской области. А Михаил Мишустин выдвинул на пост министра транспорта главу "Аэрофлота" Виталия Савельева, который руководил компанией с 2009 года.

"Можно предположить, что авиационной отрасли будет тяжелее всего - и поэтому министр транспорта назначается из авиационной отрасли", - отмечает главный редактор avia.ru Роман Гусаров. Виталий Савельев на посту главы "Аэрофлота" был лоббистом от авиационной отрасли, отмечает аналитик "ВТБ Капитал" Елена Сахнова.

Савельев не впервые переходит из бизнеса во власть. Он выходец из банка "Россия", принадлежащего другу Владимира Путина Юрию Ковальчуку и его партнерам. Банк выступает традиционным поставщиков VIP-кадров для крупнейших госструктур.

Савельев с 1993 по 1995 год возглавлял правление этого банка, а затем занял тот же пост в банке "МЕНАТЕП Санкт-Петербург" и вошел в совет директоров "Газпрома". В 1996 году, как пишет ТАСС, Савельев участвовал в финансировании избирательной кампании мэра Петербурга Анатолия Собчака, которой руководил Путин.

После избрания Путина президентом Савельев стал зампредом правления и главным финансистом "Газпрома". "Коммерсант" писал, что его кандидатура в те годы всерьез рассматривалась на пост министра финансов. С 2004 по 2007 год Савельев был заместителем главы Минэкономразвития Германа Грефа, а затем опять ушел в бизнес.

На пост главы минтранса вместо тогдашнего министра Максима Соколова Савельева прочили еще в 2016 году. До и после этого не раз прогнозировалась отставка Савельева из "Аэрофлота", но в 2018 году его полномочия были продлены на пять лет.

Савельев - единственный представитель авиаотрасли и бизнеса в целом, который входит в оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Самолеты "Аэрофлота" выполняли многие вывозные рейсы, что позволяло компании хотя бы частично сохранять полеты за границу.

Переход с поста руководства крупнейшей российской авиакомпании на должность министра транспорта раньше можно было трактовать как наказание, сказал Би-би-си бывший федеральный чиновник. Но, по его словам, с марта в "Аэрофлоте" было все "мягко говоря неважно".

"Поэтому трудно однозначно сказать, что лучше. Без поддержки государства из-за пандемии у "Аэрофлота" большие сложности. Да и с поддержкой государства - тоже", - отмечает он.

По словам политолога Константина Калачёва, Савельев - опытный человек и менеджер, "самостоятельный и готовый, если что, идти на конфликты". "Его назначение сюда не очень вписывается, его мотивация неочевидна", - говорит он.

Минтранс также участвует в дорогостоящем проекте по развитию Арктики. Борьба за разные проекты уже давно идет. Конкурентом минтранса в контроле над развитием Северного морского пути выступает Росатом. Приход Савельева может усилить аппаратный вес министерства в этом процессе.

По данным источников Forbes и РБК, основным кандидатом на пост гендиректора "Аэрофлота" стал глава Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) Михаил Полубояринов.

По словам Романа Гусарова, выбор этой кандидатуры может быть связан с задачей увеличивать налет новых российских самолетов - в первую очередь МС-21, для которого "Аэрофлот" является одним из основных эксплуатантов.

Последняя жертва "мусорной реформы"

Дмитрий Кобылкин занимал должность министра природных ресурсов и экологии с мая 2018 года. До этого он был губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа.

Одной из основных задач Кобылкина на посту министра была реализация национального проекта "Экология" - одного из нацпроектов, принятых указом Путина в мае 2018 года. Этот документ еще называют "мусорной реформой".

Кобылкин вскоре после своего назначения отмечал, что нацпроект "Экология" - это "генеральная стратегия" для министерства природных ресурсов. "Вопросов будет много, все они будут непростыми", - говорил министр.

В рамках нацпроекта "Экология" власти планируют реформировать систему обращения с отходами, что, по задумке авторов реформы, позволит сократить количество свалок и улучшить экологическую ситуацию. В рамках реформы в каждом регионе создаются операторы по обращению с отходами. Началось строительство мусоросжигающих заводов.

Саму реформу очень активно критиковали экологи, бизнес, в разных регионах России против нее вспыхивали протесты. В сентябре 2020 года Счетная палата подготовила отчет, в котором признается, что ситуация в сфере обращения с отходами "остается неблагополучной", а ситуация с полигонами "близка к критической".

Помимо мусорной реформы в этом году произошло несколько крупных экологических катастроф, например, разлив топлива в Норильске и гибель тысяч морских животных на Камчатке.

На отставку Кобылкина могли повлиять не только результаты его работы. Как отмечает политолог Константин Калачев, главная способность, гарантирующая политическую выживаемость - умение обрести друзей и покровителей.

"Видимо, Кобылкин не вписался. Он был эффективным губернатором, как министр он явно старался, но были конфликтные ситуации. Видимо, они и отразились на его судьбе", - считает Калачев.

Кобылкин после ухода станет исполняющим обязанности заместителем секретаря генсовета "Единой России", заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак. На этом посту он займется проектом "Чистая страна".

"Каких-то технологических решений от него ждать не следует, исключительно организацию коммуникации и выстраивание связей между регионами и "Единой России", - пояснил Би-би-си политконсультант Дмитрий Фетисов.

Кобылкина на посту глава минприроды может сменить министр Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов. Как и Кобылкин, он стал министром в мае 2018 года, а до этого работал в угольных структурах Михаила Гуцериева на Дальнем Востоке и был мэром Благовещенска, а также губернатором Амурского края.

На посту министра Козлов работал над развитием Арктики. В 2019 году министерство дальнего Востока разрабатывало законопроекты, предоставляющие льготы инвесторам, которые хотят запускать новые проекты в Арктике. Козлов оценивал возможность таких инвестиций в 10 триллионов рублей. Правительство одобрило эту инициативу.

Козлов также разработал стратегию развития Арктической зоны до 2035 года, которую Путин утвердил в этом году.

Козлова называют человеком, близким к вице-премьеру Юрию Трутневу, который с 2013 года курирует и минвосток, и минприроды, которое теперь возглавит Козлов. Также Трутнев с 2018 года возглавляет государственную комиссию по развитию Арктики.

Министерство развития Дальнего Востока и Арктики возглавит Алексей Чекунков, если его кандидатуру поддержат депутаты. С начала нулевых он работал в сфере инвестиций, а в 2014 году возглавил государственный Фонд развития Дальнего Востока. Этот фонд также занимается инвестициями в дальневосточные проекты и помогает местному малому и среднему бизнесу, говорится на сайте организации.

"Мишустин заканчивает настройку правительства"

Перестановки в правительстве совершенно технические и не несут в себе политических решений, считает руководитель программы "Внутренняя политика" Московского центра Карнеги Андрей Колесников.

"Это совершенно не означает, что что-то меняется. Это технократические отставки с повышением, ни один человек не обижен. А те люди, которые назначены, они отраслевики совершенно технократического, а не политического свойства", - говорит Колесников.

По его словам, нынешние министры являются функциями, а не политическими фигурами. "Они взаимозаменяемые, у них есть лицо, но на самом деле они не играют никакой роли в политике - за исключением Мишустина. Да и то он тоже больше функция, чем политик. Пока реальный премьер-министр в этой системе - все-таки Путин", - считает эксперт.

С ним не согласна политолог Татьяна Становая. По ее словам, перестановки - это настройка правительства под Мишустина.

"Нельзя сказать, что что-то меняется в глобальном смысле. Но мне кажется, что перестановки все-таки знаковые, потому что идет много разговоров о Мишустине - что это все-таки за фигура? Политический он назначенец или все-таки технический, какова его роль в расстановке сил? И эти новые назначения указывают на то, что Мишустин усиливается. Он получил от Путина серьезный мандат, и он его реализует", - считает Становая.