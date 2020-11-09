Аспрет: в Румынии пытаются спасти от вымирания живое ископаемое

Автор фото, Andrei Togor/Marcus Drimbea/Alex Gavan Foundation Подпись к фото, Аспрет практически не менялся на протяжении десятков миллионов лет

В румынской реке Вылсан, кажется, все еще живет одна из самых редких в Европе рыб.

Аспрет, он же романтихтис или румынский дартер, обитает на планете уже 65 млн лет, однако классифицировать его удалось только в 1956 году, и с тех пор он продолжает балансировать на грани исчезновения.

"Мы много лет пытались спасти его, и хотя сейчас нам говорят, что он исчез, мы по-прежнему уверены, что он все еще существует", - рассказал в интервью Би-би-си биолог Николаэ Крачун.

Автор фото, Alex Gavan/Alex Gavan Foundation

По официальным данным, популяция аспрета не превышает 10-15 особей, которые живут на километровом отрезке мелкой и каменистой горной речки Вылсан. Еще в начале 2000-х этих рыб было около 200.

Однако небольшая группа ученых и активистов все же надеется спасти эту рыбу от полного исчезновения. Недавно их сильно ободрила находка, сделанная их коллегой.

В конце октября ихтиолог Андрей Тогор обнаружил 12 особей аспрета на коротком отрезке реки.

"Это была настоящая фантастика - увидеть аспрета собственными глазами, - признался он в интервью Би-би-си. - Это лучшая награда для любого биолога".

Подпись к фото, Вся популяция аспрета живет на отрезке реки длиной всего в километр

Аспрет - настоящее живое ископаемое, эта небольшая рыбка, ведущая ночной образ жизни, практически не изменилась за многие миллионы лет. Однако за последние шесть десятилетий из-за человеческой деятельности ареал ее обитания и популяция резко сократились.

В первую очередь свою негативную роль сыграл каскад гидроэлектростанций, сооруженных на этой горной реке в конце 1960-х.

До этого рыбки водились не только на 30-километровом участке Вылсана, но и в двух соседних реках - Арджеше и Раул Доамней.

"Она исчезла из Раул Доамней, потому что там не осталось воды, целый год русло оставалось практически пересохшим, - поясняет Андрей Тогор. - Коммунистам не было дела до эндемичных видов".

Подпись к фото, План по спасению аспрета разработал известный румынский альпинист и эколог Алекс Гаван

Весной известный румынский альпинист и эколог Алекс Гаван решил использовать свое влияние, чтобы попытаться спасти аспрета.

"Детство мое прошло на Вылсане, - говорит он, - и уже тогда об этой рыбке ходили легенды, люди гадали, живет ли она еще в реке".

Вместе с биологом Николаэ Крачуном и еще несколькими людьми Гаван разработал план по спасению доисторической рыбы.

"Мы полагаемся на усилия добровольцев и на наши собственные средства, - отмечает он, - и если нам удастся спасти этот вид, это даст надежду на то, что не все потеряно."

Подпись к фото, По словам горного спасателя Адриана Даскалеску, во всем виноваты люди, уничтожающие среду обитания рыб

"Я видел, как вода уходит из Вылсана, ее стало в два раза меньше, чем раньше, - вспоминает горный спасатель Адриан Даскалеску, на глазах которого строились плотины электростанций. - Я видел этих рыб, а потом они стали пропадать".

Но это далеко не все, что грозит рыбам. Есть еще и вырубка леса, фрагментация рек, уничтожение среды обитания, незаконный сброс мусора и кража речной гальки и крупных камней для строительных нужд.

Подпись к фото, Вырубка лесов - лишь одна из многих экологических прорблем региона

Аспрет включен в список Бернской конвенции об охране дикой фауны и флоры и природных сред обитания в Европе как вид, которому грозит вымирание.

Среда обитания рыбы защищена европейским законом и входит в природный заповедник долины Вылсана. Но на закон мало кто обращает внимание.

Автор фото, Alex Gavan Подпись к фото, В результате нарушения водосброса река во многих местах сильно обмелела

План по спасению аспрета, разработанный активистами, включает восстановление экосистемы бассейна реки Вылсан, круглосуточную охрану, разъяснение важности спасения редкой рыбы местному населению и создание заказника, где можно будет также разводить этих рыб.

"Было бы полезно иметь в запасе аспретов на случай, если на реке случится какая-то катастрофа", - считает Николаэ Крачун, добавляя, что потенциально было бы неплохо вновь заселить этой рыбой Арджеш и Раул Доамней.

Разумеется, как и со всеми природоохранными проектами, сроки играют важнейшую роль.

Однако недавно обнаруженная небольшая популяция из 12 аспретов вселяет надежду та то, что их осталось не так мало, как гласит официальная статистика.

"Аспреты - это живые ископаемые, - говорит Крачун, - они нуждаются в защите уже потому, что это свидетели эволюции".