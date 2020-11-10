За кого и почему голосовали американцы. Пять историй для Трампа и Байдена

Рекордная явка оказалась не единственным сюрпризом президентских выборов в США. Избиратели показали, что социологи, да и сами партии, не до конца разбираются в том, кто и почему голосует за республиканцев или демократов.

И Дональду Трампу, и Джо Байдену придется серьезно задуматься, знают ли они своих избирателей.

Мы собрали пять историй, которые демонстрируют это.

(Примечание: статистика основана на экзитполах, окончательных результатов пока нет)

Джеймс Д. Кларк всю жизнь поддерживал республиканцев, но проголосовал за Байдена. Впервые в жизни он отдал голос за демократа. Он - типичный представитель группы умеренных республиканцев и неопределившихся избирателей, которых Байден сумел привлечь на свою сторону отказом от левых идей.

Что все это значит для вас лично?

Для меня это возвращение страны к цивилизованной политике. Байден - ветеран, у него куча связей в сенате. Даже если сенат останется республиканским, я уверен, что Байден сможет найти общий язык с ними. Я за демократа впервые в жизни голосую. Первый раз. Пусть Трамп уйдет наконец и даст мне снова стать республиканцем.

Почему беспартийные и умеренные республиканцы поддержали Байдена?

Люди устали от президента, который ведет себя не по-президентски. Мне лично еще импонирует бюджетная дисциплина. В социальной политике я скорее умеренный, чем консерватор. Вы посмотрите, что этот президент сделал за четыре года. Полный бардак. Он твит в ночь выборов не может без ошибок написать. Чувак не блещет интеллектом, прямо скажем.

И как теперь сплотить страну?

Боюсь, что Трамп запустит телеканал и будет жужжать нам в уши все четыре года, ведь он надеется избраться опять в 2024-м. Четыре года будет нести чепуху про масштабные фальсификации, хоть нет никаких доказательств этих самых фальсификаций. Он такое иногда несёт - я ушам своим не верю.

Тейлор Голден увлеклась политикой в 2016 году благодаря Трампу. Как и она, каждая вторая белая женщина проголосовала на выборах 2020 года за Трампа.

Что все это значит для вас лично?

Все это так утомительно, ведь для Трампа весь первый срок был сплошная борьба. Ему просто не давали работать. Я больше не могу, никаких сил нет. Пришлось выключить телефон и перестать читать соцсети, чтобы хоть немного успокоиться. Я не верю в эти результаты, у Байдена пока нет никакого законного права объявлять себя президентом. Я верю, что все разрешится в Верховном суде. Если же победит Байден, нас ждут четыре ужасных года. И тем активнее мы с республиканцами из нашего города будем готовиться к следующим выборам.

А почему белые женщины голосовали за Трампа?

Мне кажется белые женщины в провинции понемногу просыпаются и начинают интересоваться политикой. Наверняка они сыграли роль на этих выборах, было много групп "женщины за Трампа", я в такой участвовала. У него очень, очень много поклонниц, несмотря на все, что пишут и как бы вам ни пытались запудрить мозги. Все мои подруги проголосовали за него. Я всей душой верила, что мы поможем ему.

И как теперь сплотить страну?

Такой раскол в стране, сердце кровью обливается. Думаю, объединить нас может только правда, какой бы она ни была. Я знаю, что среди моих друзей-республиканцев нет таких, кто собирается громить и жечь всё, если Байден победит. Мы пойдем мирным путем, законным. И в этом, мне кажется, главная разница - правые не поддаются радикальным настроениям, как левые, мы умеем контролировать эмоции. Чтобы сплотить общество, нам должны рассказать правду.

Акайла Селлерс - молодая афроамериканка. Она всей душой за Байдена и Камалу Харрис. Как и 87% чернокожих избирателей. Ее родной штат Южная Каролина обеспечил Байдену номинацию в президенты: афроамериканцы на праймериз предпочли левому Берни Сандерсу умеренного Байдена - бывшего вице-президента при Бараке Обаме.

Что все это значит для вас лично?

Я так рада, потому что Байден - луч надежды не только для демократов, но и для всех американцев. Чтобы искоренить неравенство в Америке нужен период нормальности и стабильности. Здорово, что я смогла проголосовать за Байдена, но жаль, конечно, что штат у нас по-прежнему очень республиканский.

А почему чернокожие женщины так активно голосовали за Байдена?

У каждой свои причины. Мы не монолитная группа: кто-то в городах живет, кто-то в провинции. Скорее, мы поняли, что именно Байден с Харрис будут проводить политику, от которой наша жизнь станет лучше, - займутся проблемами доступности здравоохранения, детской смертности, малолетней преступности. И мы все пошли голосовать за них, понимая, что это - наш долг.

И как теперь сплотить страну?

Байден не будет президентом демократов. Он четко заявил, что будет президентом всех американцев. Когда он был вице-президентом, он был вице-президентом для всех. Он будет проводить политику, которая откроет возможности для всех, и Америка продвинется к равенству. Он пришел помогать всем, а не одной партии.

Габриэль Монтальво - латиноамериканец из Нью-Йорка. Всегда голосовал за демократов, но тут переметнулся к республиканцам и отдал голос за Трампа. Как и 32% всех латиноамериканцев в США - больше, чем прогнозировали социологи.

Что все это значит для вас лично?

Традиционные СМИ поспешили объявить Байдена победителем. Ничего пока не поменялось, и штаб Трампа обещает продолжить борьбу в судах. Избирательный процесс не завершен, просто пресса ведет психологическую войну и пытается представить все так, будто Трамп отказывается признать поражение.

А почему латиноамериканцы так активно голосовали за Трампа?

До выборов 2016 года я был крайне левым сторонником Демократической партии. И даже коммунистом, пока не понял его истинную сущность. Меня переубедили, избирательная кампания Трампа прекрасно справилась с тем, чтобы достучаться до национальных меньшинств. Похоже, республиканцы решили вернуться к корням, стать партией простых людей, а не богачей из кантри-клуба. Линкольн был первым республиканским президентом США, и он помог американцам обрести права. Нынешняя администрация и президент распахнули двери Республиканской партии для всех американцев, и Трамп сумел донести это до людей.

И как теперь сплотить страну?

Я уверен, что мы можем забыть о разногласиях. С обеих сторон будут недовольные этими выборами, но главное чтобы не было насилия. У всех есть право на мирный протест, но ни у кого нет права на погромы. Но многие тут не верят, что Байден победил чисто.

Кристофер Бадилло - юный последователь прогрессивного либерального движения. Голос за Байдена он отдал неохотно. В целом среди молодежи от 18 до 29 лет за 77-летнего кандидата от демократов проголосовали 62%.

Что все это значит для тебя лично?

В моем районе Флориды демократы проиграли. Так что придется думать, как вырастить кандидатов для демпартии, чтобы они не только пеклись о местных, но и выборы могли выиграть.

Это не конец, это только начало. Пора браться за работу. Я займусь созданием партийной инфраструктуры для демпартии тут у себя в районе, чтобы в итоге мы смогли добиться прогрессивных перемен.

А почему за Байдена так активно голосовали те, для кого эти выборы - первые в жизни?

Думаю, наше поколение намного более политизировано, чем предыдущие. Нас политика больше волнует, мы в курсе всего. Такая мощная явка - это не за Байдена. Просто люди поняли, что Трамп - самый опасный президент в современной истории. Молодежь просто голосовала за Байдена как за единственную альтернативу.

И как теперь сплотить страну?