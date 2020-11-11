Хронический дефицит: почему в России не хватает автомобилей и техники в пандемию?

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В России уже несколько месяцев наблюдается дефицит товаров длительного пользования: не хватает автомобилей, некоторых видов техники и мебели. Причина в разрыве цепочек поставок - многие заводы простаивали из-за карантина. При этом спрос на автомобили и технику остается повышенным.

Автодилеры, опрошенные Би-би-си, говорят о дефиците новых и подержанных автомобилей. На данный момент у продавцов нет в наличии самых популярных моделей.

"Сейчас предзаказ на популярные модели почти всех брендов - как премиум, так и массмаркет. Тем более если это новинка", - говорит пресс-секретарь компании "Транстехсервис" Регина Гарифуллина. Компания является дилером более 20 марок автомобилей с салонами в российских регионах.

Срок ожидания автомобиля, по словам Гарифуллиной, занимает от трех месяцев до полугода и зависит от марки приобретаемого автомобиля.

В ГК "Рольф", еще одном крупном автодилере, также отмечают дефицит самых ходовых моделей у большинства брендов.

Представители автодилеров объясняют это тем, что после весеннего карантина вырос спрос на машины, но при этом из-за закрытия заводов разорвались производственные цепочки.

"Когда после карантина мы открылись, естественно, те люди, которые за полтора месяца не смогли купить, они пошли покупать. Полтора месяца все были закрыты - недопроизвели. Все это повлияло на спрос на автомобили", - говорит Регина Гарифуллина.

Уже к августу автомобильный рынок полностью восстановился после падения этой весной, говорит руководитель направления PR группы компаний "Рольф" Павел Носов.

"Одновременно дилеры столкнулись с ограниченной доступностью (автомобилей) во многих брендах - сначала премиального, а затем и массового сегмента", - отмечает он.

"В количественном плане очень не хватает бюджетных моделей средней комплектации - причем это касается и Lada, и Hyundai, и Kia, и Volkswagen, и Skoda. Почти все основные марки в дефиците", - добавляет партнер аналитического агентства "Автостат" Игорь Моржаретто.

Компьютеры, планшеты и мебель

Похожая ситуация сложилась на рынке электроники. Президент группы компаний Inventive Retail Group Тихон Смыков рассказал Би-би-си, что дефицит смартфонов, ноутбуков, компьютерной техники наблюдается с апреля и пока ситуация не меняется. У Inventive Retail Group есть несколько магазинов техники, включая дистрибьютора Apple ReStore, а также магазины Samsung и Huawei.

Исполнительный директор компании diHouse (поставщик компьютерной техники, смартфонов и аксессуаров) Андрей Тарасов также говорит, что весной резко вырос спрос на ноутбуки, планшеты, смартфоны, а также различные гаджеты и аксессуары, необходимые для организации удаленных рабочих мест и дистанционного обучения детей.

Казалось, что летом, на фоне улучшения эпидемиологической ситуации и возвращения части сотрудников в офисы, спрос на компьютерную технику должен снизиться. Но, по словам представителей магазинов, этого не произошло.

Практически весь год сохраняется крайне высокий спрос на ноутбуки, поясняет генеральный директор компании "Марвел-Дистрибуция" Алексей Мельников. Эта компания занимается оптовыми поставками компьютерной техники. "Ноутбуки зачастую в дефиците у самих вендоров и все, что они успевают произвести, скупается буквально на выходе с завода", - говорит Мельников.

"Сегодня мы наблюдаем дефицит огромного количества электроники и других товаров", - говорит ведущий аналитик Mobile Research group Эльдар Муртазин. Как отмечает эксперт, дефицит распространяется в первую очередь на устройства, которые можно назвать ходовыми и интересными по соотношению цена-качество.

Автор фото, Gavriil Grigorov/TASS Подпись к фото, Представители торговых сетей и эксперты говорят о нехватке популярных смартфонов

Тем не менее, по словам Эльдара Муртазина, в целом на рынке дефицит умеренный. "В процентах - это где-то минус 10% от потребности рынка. Но это нормально. За счет этого продаются те модели, которые можно назвать неоптимальными", - говорит Эльдар Муртазин. По словам эксперта, есть также дефицит крупной бытовой техники.

Помимо техники и электроники возникают проблемы и у магазинов мебели. Например, о существовании некоторой задержки поставок сообщили в компании ИКЕА.

В пресс-службе ИКЕА отметили, что с момента возобновления работы магазинов, наблюдается "стабильно высокий спрос на все товары" и ситуации, когда тот или иной товар распродан, неизбежны.

"Все логистические цепочки были в той или иной степени нарушены еще во время первой волны пандемии, и для их полного восстановления потребуется более длительный промежуток времени", - заявили в пресс-службе ИКЕА.

Нарушение цепочек поставок и отложенный спрос

Одна из очевидных причин возникновения дефицита различных товаров - это остановка работы многих предприятий во время первой волны пандемии.

"Это проблема не российская, это проблема мировая, потому что все практически заводы стояли от марта до июня", - отмечает Игорь Моржаретто.

Из-за волны карантинов, прокатившейся по миру, нарушились производственно-логистические цепочки между всеми производителями электроники и возник дефицит компонентов для производства техники, подтверждает Андрей Тарасов. "Невозможно собрать ноутбук, если есть процессор, оперативная память, матрица и остальные электронные комплектующие, но нет, например, пластика для корпуса", - поясняет он.

Есть и причины, не связанные с пандемией, например, санкции США в отношении Huawei и Honor, производство которых сократилось.

Кроме того, во время самоизоляции возможности для совершения покупок были ограничены и сформировался отложенный спрос. Когда ограничения начали постепенно сниматься и заработали офлайн-магазины, выяснилось, что спрос на автомобили и технику, вопреки прогнозам, не упал, а вырос. Поставщики и продавцы оказались не готовы к такому резкому росту спроса.

"И, соответственно, необходимого количества продукции просто не было произведено и ввезено в страну", - говорит Андрей Тарасов.

К тому же компании-дистрибьюторы компьютерной техники частично опустошили свои склады еще в начале введения режима самоизоляции.

"Такого роста продаж, конечно же, никто не ожидал… По факту мы видим 40-50% плюсом. Поэтому удовлетворить полностью спрос пока не получается", - говорит продакт-менеджер по категории "Ноутбуки" компании Elko Russia Андрей Ганин. Эта компания также занимается оптовыми продажами техники.

Быстро решить проблему дефицита компьютерной техники невозможно, говорит он. С момента размещения заказа до его появления в России, проходит в среднем два месяца.

"Фабрики в Китае, которые планируют производство, тоже не ожидали, что будет 50-процентный рост. Чтобы удовлетворить этот спрос, нужно было очень резко нарастить производство, а наращивать его было практически не из чего, потому что заводы и фабрики стояли в это время, как и предприятия во всем мире", - говорит Андрей Ганин.

Почему россияне решили покупать в карантин технику?

В самом начале пандемии рост спроса на компьютерную технику и мобильные устройства был связан с переводом сотрудников на удаленку, а школьников и студентов - на дистанционное обучение, говорит Андрей Ганин.

"Если раньше на семью был один ноутбук и его хватало, то теперь все стало вдруг нужно два-три или больше. Соответственно, это вызвало такой массовый ажиотажный спрос, очень резкий. Рост продаж в конце первого квартала составлял в районе 50%", - говорит Андрей Ганин.

По его словам, также активно закупали компьютеры и ноутбуки компании для того, чтобы обеспечить своих сотрудников необходимой техникой для работы из дома.

Автор фото, Mikhail Tereshchenko/TASS Подпись к фото, В Ikea признают задержки с поставками на фоне пандемии

"Люди стараются закупаться. Причем мы видим повышенный спрос как в бюджетном сегменте - до 30-40 тысяч - так и в таких дорогих сегментах, как гейминг - в районе 80-100 тысяч. То есть люди не только закупают, чтобы работать, но и чтобы развлекаться дома", - говорит Андрей Ганин.

Оставшись дома, многие занялись ремонтом квартир и обустройством дач. "Спрос вырос на ряд товаров бытовой техники - например, холодильники, телевизоры, плиты, как газовые так и электрические", - говорит Эльдар Муртазин из Mobile Research group.

Когда фактор "удаленки" был частично исчерпан, продолжать закупаться техникой и спешить с покупкой автомобилей россиян заставило падение курса рубля. Одними из первых рост спроса на фоне нестабильности курса рубля и ожидания роста цен ощутили автодилеры, говорит Павел Носов.

При этом, по его словам, подорожание уже началось. "Пока цены в среднем по рынку выросли в пределах 2%, потенциал для дальнейшего роста сохраняется", - отмечает Павел Носов.

Аналогичная ситуация складывается с ростом спроса на бытовую технику: толкает продажи сейчас то обстоятельство, что у людей есть деньги на руках и есть ощущение того, что курс меняется и завтра будет дороже, чем сегодня, считает Эльдар Муртазин.

"И это даже не попытка сохранить деньги. Это люди, которые все равно собирались потратить эти деньги на что-то, в том числе на телефон", - говорит он. На покупку техники и автомобилей они сейчас тратят деньги, которые сэкономили на несостоявшемся отдыхе за границей и отмененных поездках, объясняет эксперт.

Данные Сбербанка, крупнейшнего российского банка, показывают, что россияне в конце октября уже опять начали экономить. Правда, пока это касается в основном развлечений и услуг.

Долго ли сохранится дефицит?

Однако в условиях нестабильности автодилерам и торговам сетям невыгодно заранее запасаться товарами, так как спрос может в любой момент начать снижаться.

"Наберешь сейчас в кредит, а тут снова объявят карантин и будешь ты сидеть с этими машинами. Поэтому дилеры сейчас работают только под заказ", - говорит Игорь Моржаретто.

По словам Эльдара Муртазина, аналогичная ситуация складывается с поставками компьютерной техники и смартфонов. Продавцы компьютерной техники опасаются закупать впрок.

"Мы сейчас выглядим как такой тяни-толкай. То есть у нас происходит какое-то внешнее событие - спрос замирает, как только это внешнее событие заканчивается - спрос восстанавливается", - говорит Эльдар Муртазин.

Дистрибьюторы компьютерной техники говорят, что пока у них даже нет возможности на фоне разрыва производственных цепочек заказать столько техники, чтобы удовлетворить возросший спрос.

"Сейчас мы получаем примерно 50-60% заказанного нами товара. Как долго это будет продолжаться - не знают даже сами производители", - подчеркивает Андрей Тарасов.

Андрей Ганин уверен, что до конца года проблема с дефицитом не решится. "Запасов не было, нет и до конца года, можно сказать, уже все продано - все поставки, которые ожидаются", - говорит он. И Тарасов, и Ганин сходятся во мнении, что дефицит будет наблюдаться как минимум до апреля 2021 года.