Сочинский округ Колумбия: почему центр "Сириус" стал федеральной территорией

Анна Пушкарская, Сергей Козловский, Ольга Шамина, Тимур Сазонов

Би-би-си

Автор фото, Alexander Ryumin/TASS

Олимпийская деревня в Сочи становится совершенно новым для России территориальным образованием - федеральной территорией "Сириус". Соответствующий законопроект Госдума одобрила в первом чтении. А на развитие самого проекта "Сириус" за пять лет уже потрачено более 50 млрд рублей - частично из резервов правительства. Зачем властям понадобилась эта федеральная территория?

Летом 2020 года россияне голосовали по поправкам в Конституцию в экстренном режиме: некоторые избирательные участки были созданы буквально на скамейках и просто столах, стоящих посреди улиц. Среди принятых поправок была возможность создавать федеральные территории - фактически автономные образования внутри российских регионов.

Почти через четыре месяца после голосования Госдума в первом чтении приняла законопроект о создании первой в России федеральной территории: она появится рядом с Сочи в районе, где находятся олимпийские объекты, а создадут ее на базе проекта "Сириус".

Этот проект был основан фондом "Талант и успех" после Олимпийских игр в Сочи. В "Сириус" входят несколько юридических лиц, в том числе образовательный центр, университет и инновационно-научный технологический центр.

Проект тесно связан с президентом России Владимиром Путиным. Председатель правления и один из учредителей фонда "Талант и успех" - виолончелист Сергей Ролдугин, друг Путина и фигурант журналистских расследований о коррупции и офшорах.

Руководит "Талантом и успехом" Елена Шмелева. В 2016 году она рассказывала "Ведомостям", что возглавить фонд ее позвал лично Путин. На президентских выборах 2018 года Шмелева была сопредседателем его избирательного штаба.

Сам президент лично возглавляет попечительский совет образовательного центра "Сириус". 13 сентября на его заседании Путин попросил подготовить правовые акты для одноименной федеральной территории. По его словам, новый статус предполагает "экономическую самостоятельность "Сириуса" и механизм прямой коммуникации и с президентом, и с правительством РФ".

В том же месяце президент потребовал, чтобы все решения по созданию и финансированию федеральной территории вступили в силу к 2021 году.

Автор фото, Alexei Druzhinin/Russian Presidential Press and Подпись к фото, Президент Владимир Путин лично участвует в мероприях "Сириуса"

Примерно через два месяца, 9 ноября, в Госдуму внесли законопроект о федеральной территории "Сириус", а уже 18 ноября депутаты приняли его в первом чтении.

Парламентская оппозиция проект резко раскритиковала. Вопросы "зачем это нужно и за чей счет банкет?" остались без ответа. "Значит, цели другие, которых мы не знаем", - возмущались с трибуны. Но против в итоге проголосовали всего три депутата.

На внесение поправок к второму чтению отвели всего пять дней - глава комитета по госстроительству Госдумы Павел Крашенинников пообещал экстренно доработать проект вместе с правительством и Центризбиркомом.

При этом Крашенинников прямо заявил, что "своеобразный правовой режим" федеральных территорий разработан на основе зарубежного опыта. "В США таких федеральных территорий 14, в Канаде - три, в Австралии - 10", - перечислял он. Оппозиция же возмущалась, что "кто-то решил под сурдинку" организовать на берегу Черного моря "княжество Монако".

"Сириус" вместо космодрома "Плесецк"

Идея создавать территории с особым федеральным статусом публично прозвучала 13 февраля 2020 года на встрече Путина с разработчиками поправок к Конституции: президенту о ней доложил спикер парламента Ленинградской области единоросс Сергей Бебенин.

"Мы обсуждали вопрос о появлении федеральных территорий в рабочей группе по подготовке поправок в Конституцию, но в пример такой возможной территории приводили космодром "Плесецк". Такие объекты используются для федеральных задач, но формально находятся на территории субъектов РФ, там действуют региональные и местные правовые акты. Всем было очевидно, что надо выделять такие территории с особым статусом управления", - вспоминает в беседе с Би-би-си декан юридического факультета СПбГУ Сергей Белов. Он вместе с Бебениным был сопредседателем подгруппы по вопросам публичной власти при подготовке поправок.

Автор фото, Valery Sharifulin/TASS Подпись к фото, "Ведомости" писали, что ресурсы "Сириуса" сопоставимы с ресурсами лишь одной организации - "Иннопрактики" Катерины Тихоновой, предполагаемой дочери Владимира Путина

Как отметил Белов, идея касается не любого федерального объекта - например, небольшая военная часть вряд ли получит новый статус. Речь идет только об особо важных, знаковых и крупных объектах, статус которых устанавливается отдельными законами. Идея придать такой статус "Сириусу" во время обсуждения поправок в Конституцию, по его словам, не высказывалась.

В дальнейшем такой статус могут получить охраняемые территории, на которых расположены государственные резиденции. Де-факто уже имеют особый статус, например, московский Кремль с Красной площадью или Константиновский дворец в Санкт-Петербурге, рассуждает Белов.

"Изначально обсуждалось, что это модель, похожая на федеральный округ Колумбия в США. Он не включен в территорию какого-либо штата, с середины ХХ века сам этот округ фактически был приравнен отдельному штату: от него избираются представители в федеральный парламент и в коллегию выборщиков на выборах президента», - рассказал Белов.

"Сириус" выбран, чтобы обкатать модель и распространить ее на другие территории, в том числе часть центра Москвы, где расположены госорганы, и сделать это именно по образцу федерального округа Колумбия, сказал Би-би-си бывший кремлевский чиновник. Он попросил об анонимности, так как не уполномочен публично комментировать эту тему. Территория Кремля и Красной площади "сейчас де-факто управляется ФСО и управделами президента", напомнил он, но "дальше федеральным чиновникам пока приходится договариваться с мэром Москвы Собяниным".

Автор фото, Vyacheslav Prokofyev/TASS Подпись к фото, Юристы говорят, что в будущем статус федеральной территории может быть распространен и на другие регионы, например, центр Москвы

Фактически это модель "легализации системы управления без разделения властей и контрактной системы госзакупок, продолжает собеседник Би-би-си. "Такие проекты как "Сириус" нужны Кремлю: они могут не только расширить кадровую скамейку и отвлечь молодежь от деструкции, но также помочь элите приватизировать собственность и осваивать средства без конкурсных процедур", - добавляет он.

"Это пробный шар. Особой необходимости в федерализации "Сириуса" нет. Просто отрабатывают технологию", - подтверждает собеседник Би-би-си, близкий к администрации президента. Он также не уполномочен обсуждать тему "Сириуса" публично.

По его словам, теоретически для "Сириуса" это будет означать упрощение стройки, бюджетирования и другие вопросы. "Что важно - внутриполитический блок АП и Кириенко привлекались лишь как технологические упаковщики, не более. Идея и инициатива - не их", - добавляет он.

Нажмите на подчеркнутое слово, чтобы увидеть справку Как будет управляться федеральная территория “Сириус”? В Конституции указано лишь общее положение о том, что в России может появиться федеральная территория. В случае “Сириуса” порядок функционирования утверждается впервые и сразу отдельным законопроектом, причем он в нем описан в достаточно общих чертах. Судя по законопроекту, федеральная территория становится по сути самостоятельным регионом внутри Краснодарского края, автономным от властей Кубани и ориентирующимся на федеральные органы. По объему полномочий главу “Сириуса” можно сравнить с губернатором региона. Кратко описать систему управления территорией можно так. Пропустить справку о можно так • У “Сириуса” будет собственный бюджет и собственное имущество. Помимо бюджета регион может рассчитывать на пожертвования и добровольные отчисления граждан и компаний.

• Руководить федеральной территорией “Сириус” будет исполнительная власть - глава и его администрация, а также совет - законодательная ветвь власти. Все они обладают своей символикой и печатями.

• Глава исполнительной власти - по сути губернатор “Сириуса” - избирается на пять лет советом "Сириуса" по представлению президента.

• Исполнительная и законодательная власть разделены - “спикер парламента” “Сириуса” и глава федеральной территории не может быть одним человеком.

• Законодательная власть - совет “Сириуса” - формируется на пять лет и состоит из 17 человек. Большинство из них - девять - избираются на прямых выборах с участием жителей федеральной территории. Еще трое назначаются президентом, а трое - правительством. Один депутат назначается губернатором Краснодарского края. Кроме того, в совет входит глава федеральной территории.

• Совет имеет исключительные права на формирование устава, распоряжение бюджетом территории, управление местной налоговой политикой, разработку стратегии социально-экономического развития на пятилетку, генплан развития и застройки.

• Устав “Сириуса” утверждает совет. Документ определяет, как федеральная территория функционирует. Любые изменения в уставе будет согласовывать правительство "Сириуса".

• Территория сможет принимать свои нормативные документы, создавать компании и покупать имущество, участвовать в госторгах как заказчик.

• Формально на территории “Сириуса” действуют и федеральные законы, и законы Краснодарского края. Но только с учетом особенностей, которые устанавливаются законопроектом о “Сириусе” - впрочем, пока в законопроекте никакие особенности не оговариваются.

• Власти “Сириуса” могут вводить “экспериментальный правовой режим” на территории и передавать полномочия другим органам власти. Предполагается и специальное регулирование различных сфер - от размещения рекламы и градостроительной политики до санитарных правил и регулирования уборки мусора.

• “Сириус” может стать одномандатным избирательным округом, говорил председатель Комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. Если это случится, то у территории будет депутат в Госдуме. При этом “Сириус” не является субъектом федерации, то есть сенатора у территории не будет. Конец справки o можно так

С момента принятия законопроекта о "Сириусе" и до конца 2025 года запланирован переходный период. За это время закончится организация федеральной территории и решится вопрос с разделением полномочий между "Сириусом", Краснодарским краем и Сочи.

До февраля 2021 года "Сириусом" будут руководить назначенный Владимиром Путиным врио губернатора и временный совет. До конца 2022 года в отношении организаторов проекта "Сириуса" запрещены плановые проверки со стороны госорганов за исключением налоговых.

По словам Сергея Белова, было два примера, когда для отдельной территории принимали пакет законов об особенностях правового регулирования - это Сколково (где управляющей компании передавались функции публичной власти) и Олимпийская деревня в Сочи (для ее строительства был введен особый порядок изъятия земли для публичных нужд). Теперь же появляется универсальное понятие, которое позволяет вывести такие территории из юрисдикции региональных органов.

Автор фото, Dmitry Feoktistov/TASS Подпись к фото, "Сириус" находится в Олимпийской деревне в Сочи

Однако Белов отмечает, что сначала стоило бы принять базовый закон о федеральных территориях, определяющий принцип организации местного самоуправления, налогообложения, регулирующий другие вопросы, а уже потом уточнять особенности конкретных территорий отдельными законами.

"Если налоги будут идти на развитие самих этих территорий, то там будут формироваться большие финансовые ресурсы и создаваться условия для прорывного экономического развития", - заключает он.

При этом в самом законопроекте пока не уточняется, как именно "Сириус" будет собирать и платить налоги. Этот вопрос беспокоит и чиновников, и парламентскую оппозицию.

Накануне рассмотрения законопроекта в первом чтении правительство и Счетная палата направили в Госдуму заключения о необходимости его серьезной доработки - прежде всего именно в сфере налогообложения. Счетная палата указала, что передача Сириусу имущества Краснодарского края и Сочи "может привести к недополучению налогов".

Автор фото, Alexander Ryumin/TASS

Отсутствием в проекте данных о налогах и финансировании возмущались коммунисты. Павел Крашенинников на это отвечал, что проект касается модели управления, а с налогами разберутся до конца 2025 года после инвентаризации и оценки имущества будущей федеральной территории. Депутат Николай Коломейцев на это заявил, что ответы на все вопросы напоминают поговорку "У рыбы блохи будут, если у нее будет шерсть".

"При знакомстве с текстом проекта федерального закона "О федеральной территории "Сириус" даже неспециалисту станет понятно, что этот документ очень сырой, а его авторы не до конца отдают себе отчет в том, что же они пытаются урегулировать", - считает ведущий научный сотрудник Центра комплексных социальных исследований Института социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН Роман Петухов.

Как разрастался "Сириус"

Поселок городского типа Сириус, в котором расположены олимпийские объекты, был выделен из территории Сочи 15 ноября 2019 года решением заксобрания Краснодарского края. Именно на месте этого поселка должна появиться одноименная федеральная территория.

На сегодня площадь "Сириуса" составляет около 1400 га. Территория находится в пределах Имеретинской низменности и ограничена на востоке и западе реками Псоу и Мзымта, на севере - автодорогой А-147, на юге - Черным морем. В "Сириусе" живет около 12,5 тысяч человек.

История проекта "Сириус" началась вскоре после Олимпиады 2014 года в Сочи. Еще до проведения игр было ясно, что строительство олимпийских объектов будет сложно окупить: их эксплуатация оценивалась в несколько миллиардов рублей в год.

Идея создать на базе олимпийских объектов центр для одаренных детей появилась у Путина вскоре после проведения игр, писали "Ведомости" со ссылкой на неназванных чиновников. Официально об этих планах Путин сообщил на пресс-конференции после послания Федеральному собранию в декабре 2014 года. В конце того же месяца был зарегистрирован фонд "Талант и успех", который и создал образовательный центр "Сириус".

Уже зимой 2015 года фонд выкупил у "Реновы" Виктора Вексельберга четырехзвездочный отель "Азимут". Правительство передало фонду здание медиацентра и спортивные объекты, а помимо этого фонд получил в аренду 10 га земли в Олимпийском парке.

В октябре 2018 года стало известно, что на базе образовательного центра в Олимпийской деревне будет создан Инновационный научно-технологический центр (ИНТЦ) "Сириус", который займет 40 га.

Путин поручил минэкономразвития и губернатору Краснодарского края проследить, чтобы ИНТЦ получил необходимую землю и недвижимость. В 2019 году правительство выделило "Таланту и успеху" из своего резервного фонда чуть более миллиарда рублей на выкуп у РЖД земли с 25 объектами недвижимости.

Автор фото, Dmitry Feoktistov/TASS Подпись к фото, В "Сириусе" есть мощности для производства защиты для медиков

В июне 2019 года на Петербургском международном экономическом форуме фонд "Талант и успех" презентовал новые проекты под брендом "Сириус": ИНТЦ с университетом, а также строительство концертно-театрального комплекса (33 тысячи квадратных метров) на 1650 зрителей. Он должен открыться в 2022 году.

Центробанк заявил о планах создания в поселке Сириус "финтех-хаба" - полигона, где будут тестироваться решения по информационной безопасности. Ряд компаний к этому моменту уже начали переезжать в Сириус, а также выступали на его площадках заказчиками мероприятий.

В июле 2019 года фонд "Талант и успех" начал регистрацию на территории Сочи дочерних структур под брендом "Сириус", включая ИНТЦ, лицей и университет.

Миллиардная помощь из резервов

За 2015-2019 годы фонд "Талант и успех" потратил 51,4 млрд рублей, подсчитала Русская служба Би-би-си.

По данным отчетов, которые фонд подает в минюст, за этот период были потрачены, в частности, 27,77 млрд рублей, полученных в виде пожертвований от граждан и бизнеса.

По данным "Ведомостей", в число благотворителей фонда вошли все основные инвесторы и подрядчики олимпийской стройки - фактически все крупнейшие российские бизнесмены.

Научно-технологический центр "Сириус" параллельно тоже собирает пожертвования. В отчетности за 2019 год указано, что ИНТЦ потратил 7,9 млрд рублей, полученных от граждан и бизнеса.

Автор фото, Vladimir Smirnov/TASS Подпись к фото, На территории "Сириуса" проводятся различные деловые форумы, например, "Россия-Африка" в 2019 году

"Талант и успех" помимо этого получает субсидии из бюджета. По данным СПАРК, за упомянутые четыре года фонд получил субсидии на сумму в 20,71 млрд рублей - и, судя по отчетам, все эти деньги уже потрачены. Всего же фонду одобрены субсидии на 25,76 млрд рублей.

Самая крупная субсидия фонду "Талант и успех" в размере 12,88 млрд рублей была выделена из резервного фонда президента - на выкуп олимпийских объектов. Как сообщала впоследствии Счетная палата, эти деньги были направлены на приобретение "32 объектов недвижимости общей площадью 204 тыс. кв м, прав аренды на 58 земельных участков и 671 объекта благоустройства".

Субсидии получает также одна из подконтрольных фонду структур - университет "Сириус". В ноябре 2020 года минобрнауки заключило с ним два соглашения, по условиям которых согласилось выделить субсидии в размере 2,45 млрд рублей.

Как указывается в материалах правительства, деньги выделены из резервного фонда правительства. Этот же источник средств указывается в соглашениях и по некоторым другим субсидиям, которые выдавались фонду "Талант и успех".

Как рассказал Би-би-си замглавы минобрнауки Алексей Омельчук, 2,45 млрд рублей, выделенные университету "Сириус", будут направлены на создание материально-технической базы и оснащение лабораторий.

"Решение было еще летом, по состоянию на прошлую неделю университет средства уже получил. Более того, закупки в объеме 450 млн рублей университетом уже произведены - и даже оборудование поставили", - сказал он.

Автор фото, Donat Sorokin/TASS Подпись к фото, На деловых форумах проводятся мероприятия и заключатся контракты. Фактически подобные площадки связывают производителей товаров с покупателями

По словам Омельчука, университет "Сириус" начнет операционную деятельность уже в 2021 году. С января следующего года он будет получать финансирование напрямую из федерального бюджета на научно-образовательную деятельность.

Как пояснил Би-би-си Омельчук, со следующего года университет начнет получать деньги на оперативную деятельность напрямую из федерального бюджета - пока речь идет о 436 млн рублей в 2021 году. Кроме того, государство, по его словам, намерено и дальше вкладывать деньги в оснащение университета.

По словам Омельчука, есть внебюджетное финансирование "Сириуса". Но на уточняющие вопросы о том, какие компании финансируют университет, он не ответил.

На территории "Сириуса" есть несколько компаний-резидентов, например, Сибур, Biocad, "Яндекс" и другие. Русская служба Би-би-си направила в них запросы. Ответившие компании говорят, что напрямую они не оказывают спонсорскую помощь "Сириусу", но при этом у большинства есть совместные проекты, в основном образовательные.

У Biocad в сентябре 2018 года была открыта лаборатория, "оснащенная для выполнения широкого спектра молекулярно-генетических работ". В компании Би-би-си сообщили, что "общий объем инвестиций в реализованные проекты - более 30 млн рублей". В основном это деньги на покрытие расходов на "образовательные смены" и лабораторию.

Сочи продолжает платить "Сириусу"

Необходимость создания федеральной территории "Сириус" Андрей Омельчук объяснил Би-би-си тем, что это "вопрос прежде всего наследия Олимпиады". "Часть из этих объектов планомерно вовлекается в оборот. Университет Сириус создается на базе инфраструктуры, которая была построена к Олимпиаде", - говорит он.

Пока нельзя с уверенностью сказать, удалось ли с помощью передачи объектов разрешить проблему того, кто и как платит за эксплуатацию олимпийских объектов. В последние годы администрация Сочи фактически платит за содержание и уход за их терриориями "Сириусу".

В январе 2016 года городские власти приняли муниципальную программу "Постолимпийское использование олимпийских объектов и развитие Имеретинской низменности города-курорта Сочи". Данные в этом документе регулярно обновляются (последнее обновление датируется 23 сентября 2020 года).

Расходы по этой программе в 2016-2020 годах составили 3,2 млрд рублей, из которых 869 млн рублей - средства бюджета Сочи, а остальное - деньги краевого бюджета. Деньги направляются на содержание автомобильных дорог и "создание условий для массового отдыха".

В рамках "олимпийских" муниципальных программ департамент городского хозяйства администрации Сочи с 2014 года заключает контракты на выполнение работ по содержанию территорий в границах Олимпийского парка. И в 2019-2020 годах эти контракты примерно на полмиллиарда рублей заключены в том числе с фондом "Талант и успех".

Автор фото, Dmitry Feoktistov/TASS Подпись к фото, Сочи платит "Сириусу" за содержание территории Олимпийского парка

Всего фонд получил в 2016-2020 годах девять крупных госконтрактов. Самые масштабные из них - без конкурса, в качестве единственного поставщика.

По контракту, заключенному в августе 2020 года, мэрия Сочи заплатит фонду 224,7 млн рублей за содержание Олимпийского парка и Имеретинской низменности до конца года (то есть за пять месяцев). Под содержанием подразумевается в том числе уход за аллеями, полив и стрижка газонов и содержание чаши Олимпийского огня.

В прошлом году аналогичный контракт на девять месяцев обошелся бюджету Сочи в 287,4 млн рублей. Остальные контракты стоили до 23 млн рублей и касались переподготовки кадров, организации конференций, сдачи в аренду недвижимости.

Администрация Краснодарского края отвечать на вопросы Би-би-си отказалась. Русская служба Би-би-си направила запрос в пресс-службу проекта "Сириус" и ждет ответа.