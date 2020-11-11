Рекламная акция. Почему суды в США не помогут Трампу сохранить президентский пост?

Кирилл Белянинов

Би-би-си, Вашингтон

Автор фото, Getty/EPA

Дональд Трамп не собирается признавать результаты прошедших выборов, обещая оспорить их в судах, и обвиняя демократов в масштабных фальсификациях. Официальным цифрам не верят и 70% избирателей-республиканцев, но суды в США один за другим отказываются рассматривать иски, поданные избирательным штабом президента.

В минувшую субботу, когда ведущие информационные агентства и телеканалы в США назвали победителем президентской гонки Джо Байдена, в мировом рейтинге самых обсуждаемых тем в "Твиттере" 21-е место неожиданно заняло название небольшой компании из Филадельфии, занимающейся ландшафтным дизайном - Four Seasons Total Landscaping.

Уже на следующий день этот тренд занял первое место в мировых социальных сетях.

Причиной для всемирной популярности семейной фирмы, которая занимается уходом за газонами и уборкой снега, стала первая после подведения итогов выборов пресс-конференция представителей избирательного штаба Трампа. Накануне журналисты в США, освещающие прошедшие выборы, получили сообщение о том, что в субботу личный адвокат президента Трампа, Руди Джулиани, проведет в Филадельфии специальную пресс-конференцию, рассказав о том, как именно команда действующего главы Белого дома собирается оспаривать результаты голосования.

Предстоящую пресс-конференцию анонсировал в своем "Твиттере" и сам Дональд Трамп.

Журналисты в США до сих пор спорят о том, как именно сотрудники избирательного штаба президента могли перепутать пятизвездочный отель Four Seasons в центре города с маленькой фирмой, специализирующейся на стрижке газонов, но репортеры, приехавшие на пресс-конференцию личного адвоката главы государства, обнаружили, что она будет проходить на дальней окраине, на парковке возле железных ворот какого-то склада. Ворота украшали только что повешенные плакаты предвыборной кампании Трампа, справа от наскоро установленного подиума находился городской крематорий, слева - магазин товаров для взрослых.

Во время пресс-конференции личный адвокат президента США заявил, что собирается организовать "волну" судебных исков, опротестовав результаты голосования.

"Мы уже готовы подать 10, а может быть пять исков, и сосредоточиться именно на Филадельфии, где было больше всего подлогов, мошенничества, и вбросов бюллетеней", - сказал Руди Джулиани.

Через несколько часов после пресс-конференции на парковке с собственным заявлением выступил и Дональд Трамп, особо подчеркнув, что его оппонент, Джо Байден, "незаконно называет себя победителем гонки".

"Наша избирательная кампания начнет обращаться в суды для того, чтобы подтвердить, что избирательные законы были соблюдены и выбран настоящий победитель, - сообщил президент США. - Граждане Америки достойны честных выборов: это означает, что должны быть пересчитаны все законные бюллетени, и не пересчитаны незаконные".

Компания, занимающаяся ландшафтным дизайном, в свою очередь, тоже поспешила выступить с собственным заявлением, сообщив, что получает много критики в свой адрес, но в будущем "готова предоставить свою территорию для выступления любого кандидата в президенты" США.

Административный ресурс

На этой неделе республиканцы в Конгрессе США и представители администрации публично поддержали президента, заявив о том, что демократы слишком рано празднуют победу, и только суд может определить настоящего победителя гонки.

Автор фото, Reuters

В понедельник Генеральный прокурор Уильям Барр публично поддержал президента, официально отдав распоряжение начать расследование о возможных нарушениях в ходе выборов, правда только в том случае, если сообщения об этих нарушениях подкреплены "весомыми" доказательствами. Тем не менее, сотрудники министерства юстиции США уже сочли это распоряжение политически мотивированным. В знак протеста в отставку подал руководитель департамента минюста, занимающегося расследованием нарушений в ходе выборов Ричард Пилджер.

Лидер республиканского большинства в Сенате США Митч Макконнелл также заявил, что поддерживает позицию Дональда Трампа, и считает, что в нескольких ключевых для исхода выборов штатах - Джорджии, Аризоне, Неваде, Висконсине и Пенсильвании - были зарегистрированы многочисленные нарушения и фальсификации. Во всех этих штатах с небольшим отрывом победил бывший вице-президент Джо Байден, но, как утверждают республиканцы, его преимущество было обеспечено массовыми вбросами бюллетеней, так что пока Трамп не должен официально признавать свое поражение, а его избирательный штаб обязан оспорить результаты голосования в судах.

К хору политиков и чиновников, поддержавших Трампа, присоединилась и срочно созданная коалиция, в которую вошли 10 генеральных прокуроров-республиканцев из различных штатов, заявивших, что Верховный суд штата Пенсильвания не имел права продлевать сроки учета бюллетеней. Победу в этом штате с перевесом в более чем 47 000 голосов одержал Джо Байден, но, как утверждают в своем обращении генпрокуроры, эта победа могла быть обеспечена голосами, которые поступили в избирательные комиссии в течение трех дней после завершения официального голосования. Ранее Верховный суд штата разрешил учитывать бюллетени, полученные позже, но только в том случае, если почтовый штемпель на отправленных конвертах свидетельствует о том, что они были отправлены не позднее восьми часов вечера 3 ноября.

"Принимая такое решение, Верховный суд штата Пенсильвания превысил свои конституционные полномочия", - заявил от имени новой юридической коалиции генпрокурор штата Миссури Эрик Шмитт.

Судебные хроники

Еще во время предвыборной кампании Трамп неоднократно заявлял о том, что исход голосования будет решаться не на избирательных участках, а в Верховном суде США. Сейчас большинство в высшем судебном органе Америке принадлежит республиканцам, причем трое из судей номинированы на эту пожизненную должность лично Дональдом Трампом.

Проблема, правда, заключается в том, что Верховный суд в США является апелляционной инстанцией, и не имеет права рассматривать иски, если решение по ним не приняли суды всех уровней - от окружного и федерального суда в каждом регионе, до суда штата. То есть, даже глава государства не может обратиться с иском сразу в Верховный суд, и должен начать судебные споры в избирательных округах.

"Вы не можете пойти в суд просто потому, что вам не нравятся результаты голосования, - заявил в эфире телекомпании MSNBC профессор права университета штата Огайо Нэд Фоли. - У вас должны быть юридические причины для такого обращения, и должны быть доказательства для подтверждения своих претензий. Но пока мы этого не увидели".

Стратегию своей кампании по пересмотру результатов прошедших выборов Дональд Трамп огласил в собственном "Твиттере" еще 7 ноября.

"Наблюдателей не пустили в комнаты, где шел подсчет. Я выиграл выборы, получил 71 000 000 законных голосов. Нарушения, которые не позволили увидеть нашим наблюдателям, никогда не происходили раньше. Миллионы почтовых бюллетеней были отправлены людям, которые никогда об этом не просили!" - написал президент США, используя исключительно заглавные буквы.

Это сообщение компания "Твиттер" отметила, как "спорное".

Не менее спорными сейчас выглядят и предварительные итоги попыток кампании Трампа опротестовать результаты голосования.

Автор фото, EPA Подпись к фото, На выборах проголосовало рекордное число избирателей

Пока иски поданы в пяти штатах, и ни в одном из них юристам президента США не удалось одержать победы.

В Пенсильвании, например, представители штаба Трампа подали судебные иски, утверждая, что в этом штате власти незаконно продлили сроки рассмотрения присланных по почте бюллетеней, а наблюдателям от республиканской партии не позволили присутствовать на избирательных участках.

В ночь выборов в этом штате Трамп опережал своего оппонента на 200 000 голосов. Позднее, когда комиссии стали подсчитывать бюллетени, присланные по почте, преимущество президента стало таять, и уже через несколько дней победителем гонки в штате был признан Джо Байден.

В Пенсильвании представители Трампа подали несколько судебных исков, но так и не сумели добиться хоть сколько-нибудь заметных результатов. Суд штата частично согласился с претензией юристов президента США, попытавшихся оспорить продление на три дня максимальных сроков учета бюллетеней. Именно об этом писала коалиция генпрокуроров республиканских штатов.

Это дело еще до выборов рассматривалось Верховным судом США, но к единому мнению судьи тогда так и не пришли. На прошлой неделе суд в Пенсильвании постановил, что бюллетени, пришедшие по почте уже после окончания дня голосования, должны быть подсчитаны отдельно на случай, если Верховный суд страны все же вернется к рассмотрению этого вопроса и примет какое-то решение.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Дональд Трамп играл в гольф, когда стало известно о победе Байдена

В администрации губернатора штата, впрочем, Русской службе Би-би-си заметили, что речь идет о примерно 8 000 бюллетеней.

"Даже если Верховный суд примет решение признать эти бюллетени недействительными, это никак не повлияет на результаты", - заметил представитель администрации штата.

Штаб Трампа также жаловался на то, что из-за введенных карантинных мер наблюдатели республиканцев были вынуждены наблюдать за подсчетом голосов с расстояния в три метра, и из-за этого не смогли рассмотреть детали заполнения бюллетеней. Эту жалобу суд удовлетворил, позволив наблюдателям ровно на метр приблизится к столам, где шел подсчет голосов. В требовании остановить подсчет голосов, с которым также выступили республиканцы, истцам было отказано.

Это решение президент Трамп в своем "Твиттере" назвал "большой юридической победой", но власти штата придерживаются совсем другого мнения.

"Вряд ли это можно назвать большой победой, - заметил генеральный прокурор штата Джош Шапиро радиостанции NPR. - Это никак не повлияет на итоги этих выборов".

Во вторник представители кампании Трампа подали в Пенсильвании еще один судебный иск, заявив, что их права во время голосования были ущемлены, и поэтому все результаты выборов в этом штате должны быть аннулированы.

В 86-страничном исковом заявлении, правда, юристы привели лишь два случая нарушений, но все они были зафиксированы в округах, где голосовали за республиканцев.

В Мичигане представители штаба Трампа подали несколько судебных жалоб, попытавшись опротестовать итоги голосования в Детройте. По утверждению истцов, наблюдателям не был предоставлен доступ на избирательные участки, и они не смогли оценить "прозрачность" процесса голосования.

Эти иски суд отклонил.

"Истцы не предоставили никаких доказательств в подтверждение своих претензий", - заметил, закрывая едва открытое дело судья Тимоти Кенни.

В том же штате двое сторонников Трампа подали собственный судебный иск, заявив, что городские власти Детройта участвовали в многочисленных махинациях, приказывая сотрудникам избирательных комиссий не проверять личности избирателей, и регистрируя бюллетени от несуществующих избирателей.

Городские власти эти обвинения публично опровергли, но суд только начал рассматривать иск.

В Аризоне республиканцы еще на прошлой неделе обратились с судебным иском, утверждая, что избирательные комиссии в штате не учитывали бюллетени, заполненные фломастером, а не обычной ручкой. Эта теория стала популярной у сторонников Трампа, несмотря на то, что с официальным опровержением выступил высокопоставленный представитель министерства внутренней безопасности США Крис Кребс.

"Не распространяйте дезинформацию!" - написал он на сайте, принадлежащем министерству.

В минувшую субботу адвокаты кампании Трампа отозвали этот иск, но вместо него немедленно подали еще один. На этот раз заявив о том, что избирательные комиссии незаконно не позволили голосовать нескольким избирателям.

В штате Джорджия суд отклонил судебные иски кампании Трампа. Юристы президента США утверждали, что избирательные комиссии намеренно принимали бюллетени, поданные после закрытия участков в 19.00, и затем смешивали их с поступившими ранее, уже зарегистрированными законными бюллетенями.

Наблюдатель от республиканской партии, сообщивший об этом, так и не смог предоставить суду никаких доказательств.

В Неваде суд также отклонил иск, поданный представителями предвыборной кампании Трампа, в котором утверждалось, что компьютеры, используемые для проверки подписей избирателей, не исправны, так что данные, полученные в результате их работы, не могут быть достоверными. Никаких доказательств республиканцы так и не представили, и после продолжавшихся менее получаса слушаний федеральный судья Эндрю Гордон иск отклонил.

Выборочная арифметика

Если подсчитать количество бюллетеней, законность которых сейчас пытаются оспорить представители президента США, то их общее количество не превысит пары десятков тысяч. В Пенсильвании, например, где Байден опережает Трампа на 47 000 голосов, вопросы у республиканцев вызывают лишь 8 000. В Аризоне в судебных исках фигурируют лишь 150 неправильно заполненных бюллетеней, хотя преимущество демократического кандидата в этом штате составляет почти 15 000 голосов. В Неваде республиканцы призвали не учитывать голоса 3 000 военнослужащих, которые после отправки своих бюллетеней были переведены на военных базы в других регионах.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Если подсчитать количество бюллетеней, законность которых сейчас пытаются оспорить представители президента США, то их общее количество не превысит пары десятков тысяч

"Это очевидный рекламный ход, и попытка сохранить репутацию и имидж Трампа, - считает профессор университета Стони-Брук, политолог Джонатан Сандерс. - Ни один из этих исков не влияет на результаты голосования".

В Вашингтоне считают, что затяжная судебная война и отказ Трампа признать результаты уже состоявшихся выборов могут помочь 45-му президенту США сохранить политическое влияние и после ухода из Белого дома.

"На этих выборах Трамп добился рекордных результатов - за него проголосовало более 71 млн республиканцев, - говорит профессор Сандерс. - Эти люди будут играть очень важную роль в американской политике в ближайшие несколько лет, и именно Трамп останется их лидером, и, соответственно, главным игроком в Республиканской партии, который сможет назначать и снимать кандидатов на любые выборные должности".

В Вашингтоне считают, что в конце концов Трамп признает поражение на выборах, но сейчас для него куда важнее, сможет ли он сохранить поддержку своих сторонников.