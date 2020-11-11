Борец с Google и союзник Сечина. Чем прославился экс-глава ФАС Игорь Артемьев

Анна Пушкарская, Владимир Дергачев

Би-би-си

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Артемьев - один из старожилов российского правительства и единственный "яблочник" в нем

В Федеральной антимонопольной службе впервые за 16 лет сменился руководитель - "яблочник" Игорь Артемьев стал помощником премьер-министра. В 1990-х он выдвигался в губернаторы Петербурга против Собчака - шефа Владимира Путина, а в "нулевые" превратил ФАС в могущественный орган, способный конкурировать с министерствами. Чем известен главный антимонопольщик страны и как его сменщик связан с семьей Ковальчуков, изучала Русская служба Би-би-си.

Глава ФАС Игорь Артемьев станет помощником председателя правительства Михаила Мишустина. Он более 16 лет возглавлял антимонопольную службу - с момента ее создания в 2004 году.

Все это время он входил в руководство оппозиционной партии "Яблоко" и был единственным федеральным чиновником в партии.

ФАС контролирует тарифы и сферу конкуренции, гособоронзаказа, госзакупок и закупок госкомпаний, вправе возбуждать дела о нарушениях антимонопольного и рекламного законодательства.

Как Артемьев конфликтовал с шефом Путина

Политическую карьеру Игорь Артемьев начал в Ленинградском городском совете одновременно с Владимиром Путиным. В 1990 году первый был депутатом, второй - советником председателя Ленсовета Анатолия Собчака.

Затем Путин стал вице-мэром, а Артемьев - депутатом петербургского парламента и одним из руководителей "Яблока".

В 1994 году Артемьев был в числе депутатов, которые конфликтовали и судились с Собчаком - они выступали против монополизации мэром исполнительной и законодательной власти в городе. "Он был оппонентом мэра и выступал против ряда его конкретных действий и решений", - подтверждает бывший соратник главы ФАС по Ленсовету и партии "Яблоко" Сергей Попов.

На выборах мэра Петербурга в 1996 году Путин руководил избирательным штабом Анатолия Собчака. Будущий президент пытался уговорить демократов поддержать своего шефа против Владимира Яковлева.

"До сих пор очень сожалею, что в какой-то момент Анатолий Александрович [Собчак] разругался практически со всеми депутатами демократической фракции, - вспоминал Артемьев в интервью сайту "Яблока". - Хотя еще до выборов мы были уверены, что пойдем с ним в одной колонне. Но большинство нашей фракции категорически не принимало авторитарных методов управления, это очень сильно напоминало нам Советский Союз".

Сам Артемьев тогда баллотировался в губернаторы, но снялся в пользу Владимира Яковлева. После его победы будущий глава ФАС стал первым заместителем губернатора и председателем комитета финансов города. А Владимир Путин после поражения шефа уехал в Москву.

В 1999 году Артемьев ушел из Смольного, обвинив Яковлева в отказе от предвыборных обещаний перед "Яблоком". Анатолий Собчак, в свою очередь, тогда отмечал, что на предыдущих выборах "тому же Артемьеву предлагался пост вице-губернатора по социальным вопросам, но он предпочел альянс с Яковлевым, в чем сейчас и раскаивается". Затем Артемьев избрался в Госдуму и участвовал в петербургских губернаторских выборах в 2000-м (второе место после Яковлева с 14,68% голосов).

В 2003 году Артемьев не прошел в новый состав Думы. По его воспоминаниям, Путин тогда обещал набрать в новое правительство профессионалов из "Яблока": "И тогда я получил соответствующие рекомендации и приехал к Владимиру Владимировичу. Я сказал ему, что готов работать, но я не хотел бы уходить из партии. Он сказал: "Нет никаких проблем. Оставайся в партии "Яблоко", работай в правительстве".

Так в 2004 году Артемьев стал руководителем только что созданной Федеральной антимонопольной службы. Она появилась на базе упраздненного министерства по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства.

"Наверное, я не работал бы сейчас руководителем ФАС, если бы не познакомился в 1990 году с Владимиром Владимировичем Путиным, и он видел мою работу, - признавался Артемьев в интервью Владимиру Познеру в 2010 году. - И в этом смысле поэтому, наверное, я сюда и попал, что обо мне вспомнили".

Артемьев был преданным "яблочником" и другом сооснователя партии Григория Явлинского, сказал Би-би-си собеседник в партии, не уполномоченный давать комментарии. Новый глава ФАС не только сохранил членство в "Яблоке", но и числился в политкомитете партии. Однопартийцев он называл "мозгом и мотором" ФАС.

"Они с Явлинским дружат с 90-х, когда он был зампредседателя фракции в Петербурге, - рассказал источник Би-би-си в "Яблоке". - Артемьев в курсе жизни партии и своими возможностями ей помогал".

"Борец с картелями" и союзник Сечина

В Думе Артемьев выражал свои взгляды так: "Государство должно прижать монополии, хотя порой кажется, что у нас в стране государство слабее монополий".

В момент назначения главой ФАС Артемьев выступал против обсуждавшегося в тот момент, но в итоге не реализованного варианта слияния "Газпрома" и "Роснефти". "Мы опасаемся негативных последствий выхода "Газпрома" на смежные рынки. Создание конгломератов с естественными монополиями опасно: они в наших условиях влекут за собой угрозу возникновения недобросовестной конкуренции", говорил Артемьев.

Автор фото, Mikhail Metzel/TASS Подпись к фото, Артемьев (на заднем плане) ушел, чтобы остаться - покинув ФАС, он станет помощником премьера (на переднем плане)

"Коммерсант" писал, что слиянию сопротивлялся менеджмент "Роснефти" при поддержке Игоря Сечина - он тогда занимал пост помощника Путина - заместителя главы его администрации Дмитрия Медведева, а до этого работал с Путиным в Смольном. Сечин в то время возглавлял совет директоров "Роснефти", а впоследствии возглавил компанию.

Сечин "поддерживал инициативы ФАС, - говорил Артемьев в 2012 году - и никогда нам не ставил каких-то задач".

У ФАС часто возникали конфликты с другими министерствами, главами регионов и бизнесом.

"Артемьев построил жесткую систему госзакупок, аналогов которой в мире нет. Он пытался одновременно и регулировать и контролировать сферу конкуренции. Это вызывало недовольство и отраслевых министерств, и бизнеса, но его ресурсом был прямой доступ к президенту", - сказал Би-би-си один из специалистов по госзакупкам на условиях анонимности, поскольку не уполномочен обсуждать эту тему.

Артемьев за месяц до отставки признал, что Национальный план развития конкуренции на 2018-2020 годы выполнен всего на 60%, сообщал интернет-портал "Гражданский контроль закупок".

Для широкой аудитории самым заметным результатом плана стала отмена внутрисетевого роуминга.

Бизнесу Артемьев запомнится борьбой с картелями и реформой системы закупок и торгов, продолжающейся почти десять лет.

К моменту его ухода в правительстве буксует "пятый антимонопольный пакет" (о регулировании IT- отрасли). А в Думе застрял после первого чтения "антикартельный пакет" законопроектов о борьбе со сговорами на торгах и криминализации таких деяний.

Потерпевшими от создания картелей, сопровождающихся коррупционными нарушениями, ФАС называл минобороны, ФСБ, МВД, налоговую и таможенную службы (ФНС и ФТС), Счетную палату и Центризбирком.

По данным ФАС, картель по поставкам вещевого имущества для МВД, ФСБ и ФТС объединял 90 компаний - фактически всех игроков на этом рынке. Аукционы в условиях сговора прошли на сумму около 3,5 млрд рублей.

ФАС для расследования дел о картелях хочет получить фактически полномочия силовых органов. Ведомство выступало с предложением: получать сведения у силовиков о результатах обысков; персональные данные у операторов связи; проводить без предупреждений проверки и выемку документов, составляющих коммерческую и банковскую тайну.

С идеей получения улик по сговорам игроков рынка Артемьев пришел в ФАС еще в 2004 году, но далеко она не продвинулась.

Артемьев месяц назад объяснял это противодействием крупного бизнеса, конфликты с которым возникали у ФАС все 16 лет.

В 2005 году разработанный ФАС антимонопольный закон раскритиковал за потенциальную коррупционность Владимир Путин. Проверить на коррупционную составляющую новое антимонопольное законодательство поручал в 2009 году и президент Дмитрий Медведев. А Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) вообще предлагал лишить Службу возможности писать законы.

В начале 2020 года году Артемьев пытался вновь пролоббировать реформу регулирования госмонополий в сфере конкуренции.

Однако новый национальный план реформ на 2021-2025 годы так и не был утвержден.

"Коммерсант" писал, что бизнес не устраивает непрозрачность предлагаемых процедур и отсутствие порядка возмещения убытков от незаконного преследования. При этом споры ФАС с монополистами не раз доходили до высших судебных инстанций.

В 2016 году РЖД добилась в суде отмены штрафа 5,2 млн рублей, но проценты от суммы, потерянные за полтора года тяжбы с ФАС, компании не вернули.

В конце 2018 года президиум Верховного суда отменил штраф за нарушение конкуренции на 9,7 млрд руб. ФАС оштрафовал на эту сумму Новороссийский морской торговый порт (НМТП) за монопольно высокие тарифы на перевалку грузов по жалобам "Роснефти", РЖД и ряда других компаний.

В 2011 году компании "Газпром нефть" после длительной тяжбы пришлось заплатить 4,7 млрд рублей штрафа за завышение цен на бензин. Оспорить нормы антимонопольного закона в Конституционном суде монополисту не удалось.

Менее успешной была борьба ФАС с ценовыми сговорами в авиаперевозках: авиакомпании не раз добивались у судах отмены решений ведомства о таких нарушениях.

"Избирательный подход" антимонопольщиков

Бизнес-омбудсмен России Борис Титов в докладе Владимиру Путину жаловался на то, что борьба ФАС с картелями приводит к необоснованному преследованию малого и среднего бизнеса.

Некоторые предприниматели и юристы говорили об избирательном подходе ФАС к выявлению нарушений.

"ФАС делала много популистских заявлений, но не смогла навести порядок на рынке госзакупок. В электронных торгах участвуют, как правило, местные компании, которые друг друга хорошо знают и делят рынок", - сказал Би-би-си юрист Алексей Ножкин, глава ООО "Системный ресурс" (специализируется в спорах по госзаказу).

Он отмечает, что четких критериев и механизмов для проверки нарушений в ходе торгов у ФАС нет. Нарушения на закупках зачастую игнорируются, а решения антимонопольщиков принимаются непрозрачно и часто отменяются в суде. К тому же ФАС за свои решения ответственности не несет, добавляет Ножкин.

"На моей памяти ФАС ни разу не предъявляла антимонопольных претензий к "Яндексу" - претензии предъявлялись к Google", - говорил "Коммерсанту" глава компании "Кассир.ру" Евгений Финкельштейн.

Этот билетный оператор еще год назад просил ФАС заставить "Яндекс" ограничить продвижение собственных сервисов в поисковой выдаче. Реакции не последовало и в августе аналогичные жалобы направили в ФАС несколько крупных интернет-компаний.

В 2015-м ФАС именно по инициативе "Яндекса" возбудила дело против Google. "Яндекс" жаловался, что конкурент навязывает свои сервисы производителям мобильных устройств. Артемьев публично пригрозил топ-менеджерам Google тюремными сроками, и корпорация в итоге выплатила штрафы в 438 млн руб.

С кем боролась ФАС за полномочия

В последние 10 лет ФАС активно боролась за полномочия с другими федеральными ведомствами. Наиболее остро борьба шла с Федеральной службой по тарифам (ФСТ) - за контроль над тарифной системой, хотя Артемьев утверждал, что ФАС это "не надо". И министерством экономики - за реформу системы закупок и торгов госимуществом, а также арестованным имуществом и имуществом банкротов.

Противостояние не раз завершалось победой Артемьева. Сначала ФСТ присоединили к ФАС. Затем полномочия по управлению системой госзакупок и закупок компаний с госучастием (а затем и приватизацией госимущества) перешли от минэкономики к минфину. Последнее ведомство традиционно поддерживало антимонопольщиков.

В минфине пост главы департамента по закупкам получила заместитель главы ФАС Татьяна Демидова. По данным источников "Коммерсанта", ее назначение пролоббировал Артемьев при поддержке правительства Москвы.

На тот момент муж Демидовой Владимир Ефимов - ныне вице-мэр столицы - возглавлял департамент экономической политики. По данным источников Би-би-си, Ефимов накануне отставки Артемьева рассматривался в качестве одного из его возможных преемников.

Борьба за полномочия все это время не прекращалась, и не всегда ФАС выходила из нее победителем. В 2015 году минэкономики отстояло возможность блокировки правил принятия ФАС тарифных решений.

В феврале 2020 года, как писал "Коммерсант", звучали предложения вообще отстранить ФАС от регулирования конкуренции и передать ведомство в минэкономики.

А накануне отставки главы ФАС "Коммерсант" выяснил, что очередные предложения антимонопольщиков об унификации торгов жестко раскритиковала глава государственно-правового управления президента Лариса Брычева.

В 2012 году Артемьев на вопрос "Коммерсанта" о том, как с точки зрения ФАС должна выглядеть возможная антикризисная поддержка экономики, признавался, что "здесь у нас слабое звено". "Невозможно всем оказать госпомощь", - настаивал он, предлагая "сначала разработать критерии, кому предоставлять госпреференции, а потом выбрать компании, которые этим критериям соответствуют".

Отвечать за решение этих проблем на фоне пандемии в ФАС будет уже новый руководитель антимонопольного ведомства.

Как сменщик Артемьева связан с Ковальчуками

В 2018 году после проигрыша единороссов на губернаторских выборах в двух регионах "яблочника" Артемьева в политических кругах называли потенциальным участником выборов в Петербурге. Он мог стать устраивающим власть кандидатом на случай поражения основного претендента. Ему также прочили пост полпреда президента в Северо-Западном округе.

Однако полпредом, а затем губернатором в итоге стал другой бывший чиновник Смольного - Александр Беглов. И новым главой ФАС теперь назначен его бывший заместитель 45-летний Максим Шаскольский. С 2019 года он отвечал в Петербурге за вопросы тарифного регулирования и энергетику.

Шаскольский "давно работает на этом рынке, знает потребителей и все региональные особенности. Отлично понимает рынок", - писал "Коммерсант" в 2013 году. Тогда Шаскольский возглавил ОАО "Петербургская сбытовая компания" (ПСК), где проработал до перехода в Смольный.

Автор фото, Alexander Astafyev/TASS Подпись к фото, Вместо бессменного главы ФАС Игоря Артемьева (справа) руководить службой будет Максим Шаскольский

ПСК - дочка ПАО "Интер РАО", правление которого возглавляет Борис Ковальчук - сын крупнейшего акционера банка "Россия" и друга Владимира Путина Юрия Ковальчука. Именно с его влиянием СМИ связывали избрание губернатором Петербурга Александра Беглова и ряд назначений в администрации города.

После ухода Шаскольского в Смольный ПСК возглавил Сергей Кропачев - сын ректора СПбГУ Николая Кропачева.

На посту вице-губернатора Шаскольскому приходилось решать проблемы бизнеса, связанные с пандемией - в частности, сдерживать рост тарифов по коммунальным услугам, договариваясь об этом с энергетиками.

Шаскольский был одним из самых богатых чиновников Смольного. В декларации о доходах в 2019 году он указал 51,9 млн рублей, став вторым по доходам после другого вице-губернатора, экс-министра транспорта России Максима Соколова.

Еще в конце сентября Артемьев встречался с Путиным и ничего не предвещало его отставки, говорит источник Би-би-си в "Яблоке". В антимонопольной службе работает несколько десятков "яблочников", но с новым руководством они, скорее всего, потеряют посты, говорит источник.