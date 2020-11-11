Росреестр вернул имена детям Юрия Чайки

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Когда Юрий Чайка занимал должность генпрокурора, имена его детей были зашифрованы в публичных выписках Росреестра на их недвижимость. Теперь, когда он покинул ведомство, имена Артема и Игоря Чаек снова появились в выписках. Об этом сообщают "Открытые медиа".

Такие выводы издание сделало на основе выписок на семь объектов недвижимости недалеко от Рублево-Успенского шоссе в Одинцовском районе Московской области.

Имена Артема и Игоря Чаек исчезли из публичных выписок Росреестра вскоре после выхода в декабре 2015 года расследования Алексея Навального о бизнесе семьи Юрия Чайки, который занимал тогда пост генерального прокурора.

В поле "правообладатель" в выписках имена Артема и Игоря заменили шифры: вместо Артема Чайки в поле "правообладатель" было указано "ЛСДУ3", а вместо Игоря Чайки - "ЙФЯУ9". Позже их сменили новые обозначения - "Российская Федерация" и "физическое лицо".

С января 2020 года Юрий Чайка покинул генеральную прокуратуру, заняв должность полномочного представителя президента России в Северо-Кавказском федеральном округе.

По словам источника "Открытых медиа", близкого к руководству одного из региональных подразделений Росреестра, "все манипуляции с записями в ЕГРН проводились в ручном режиме" Официально эта информация не подтверждена.

В 2017 году были приняты поправки в закон "О государственной охране", которые позволяют высокопоставленным чиновникам скрывать информацию о себе и о членах своих семей из госреестров.

Архивные данные при этом не были рассекречены. На "Российскую Федерацию" по-прежнему записаны две квартиры в Красногорске, которые Игорь Чайка предположительно купил в 2008 году и продал в ноябре 2019 года.

Бизнес детей Юрия Чайки

"Сыновья всего добиваются собственным трудом, они ребята смышленые, с мозгами. Я никуда их не пристраивал, оба сами создавали свой бизнес. С нуля! И младший, и старший", - рассказывал прокурор в интервью ТАСС.

Младший сын экс-генпрокурора Игорь Чайка владеет одним из крупнейших операторов переработки мусора "Хартия", а также является совладельцем компании по переработке отходов "Промышленный экологический оператор" и строительной компании "Архплей Девелопмент". Его партнером по бизнесу выступает брат президента Молдавии Александр Додон.

Артем Чайка входит в "список Магнитского", минфин США в 2017 году ввел против него санкции. Он оказался в санкционном списке, так как, по мнению американского ведомства, мог использовать положение своего отца для получения преимуществ при ведении бизнеса.

У Артема Чайки есть интересы в разных сферах бизнеса. Он является единоличным владельцем или совладельцем более десяти компаний в разных регионах России, следует из базы СПАРК.

Например, ему принадлежит контрольный пакет акций Первой нерудной компании (ПНК), одного из крупнейших производителей щебня в стране. В этом году он стал единоличным владельцем пяти компаний в Калининградской области, занимающихся разведочным бурением.