Выборы в США: при Байдене арабских шейхов ждет новая реальность

Фрэнк Гарднер

Корреспондент Би-би-си по вопросам безопасности

Автор фото, Anadolu Agency Подпись к фото, Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман и наследный принц Абу-Даби Мухаммед бин Зайед Аль-Нахайян

"Извините, что отвлекаюсь, - сказал мне саудовский посол в Лондоне, в очередной раз бросая взгляд на свой смартфон. - Жду результатов из Висконсина".

Это было восемь дней назад. Тогда мы еще не знали, кто придет в Белый дом в январе.

Когда СМИ объявили о победе Джо Байдена, власти в Эр-Рияде медлили с поздравлениями дольше, чем в свое время, когда президентскую гонку выиграл Дональд Трамп.

Ничего удивительного: они утратили союзника на высоком посту.

Президентство Байдена может иметь далеко идущие последствия для Саудовской Аравии и других стран Персидского залива.

Их стратегическое партнерство с Соединенными Штатами длится с 1945 года и никуда не денется, но грядут кое-какие перемены, и не все из них вызовут радость в столицах государств Залива.

Потеря важного друга

Автор фото, EPA Подпись к фото, Первую зарубежную поездку в качестве президента Трамп совершил в Эр-Рияд

Президент Трамп был известен как энергичный сторонник и союзник саудовской королевской семьи. Вступив в должность в 2017 году, он выбрал для первого зарубежного визита Эр-Рияд.

Его зять Джаред Кушнер наладил тесный контакт со всемогущим кронпринцем Мохаммедом бин Салманом.

Хотя все основные спецслужбы Запада подозревали саудовского наследника в том, что он стоял за убийством оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги в 2018 году, Дональд Трамп воздерживался от прямых обвинений.

Неудивительно, что люди из окружения кронпринца отреагировали в духе: "Не беспокойтесь, мы этого не забудем".

Президент США устоял против настойчивых призывов в Конгрессе прекратить продажу оружия Саудовской Аравии после убийства Хашогги.

Теперь королевство, и в несколько меньшей степени Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн, теряют союзника в Белом доме.

Посмотрим, что конкретно может перемениться.

Война в Йемене

Автор фото, EPA Подпись к фото, С 2009 года саудовские войска воюют в Йемене, где поддерживают официальное правительство против повстанцев-хуситов

Барак Обама, при котором Джо Байден восемь лет был вице-президентом, всегда выражал недовольство тем, как Саудовская Аравия ведет войну с повстанцами-хуситами в соседнем Йемене.

К моменту ухода Обамы из Белого дома воздушные атаки на них шли почти два года с небольшим эффектом, зато с высокими гражданскими потерями и ущербом для инфраструктуры и без того бедной страны.

Зная о непопулярности этой войны на Капитолийском холме, Обама урезал военную и разведывательную помощь саудовцам.

Администрация Трампа вела противоположную политику, предоставив королевству полную свободу действий в Йемене.

Сейчас все опять переворачивается. Джо Байден уже заявил Совету по международным отношениям, что положит конец поддержке саудовской войны в Йемене со стороны США и распорядится провести комплексную переоценку отношений с Саудовской Аравией.

Давление Белого дома на саудовцев и их йеменских союзников в пользу мирного решения, вероятно, усилится.

Саудовцы и ОАЭ некоторое время назад сами поняли, что чисто военная победа в Йемене недостижима, и стали искать компромиссный выход. Но они желают при этом сохранить лицо и не допустить полного возвращения хуситов на позиции, которые те занимали в начале войны в марте 2015 года.

Иран

Автор фото, AFP Подпись к фото, Саудовская Аравия обвинила Иран в причастности к атаке на ее нефтяную инфраструктуру в 2019

Главным наследием Обамы на Ближнем Востоке была нелегко доставшаяся ядерная сделка с Ираном - одобренный шестью ведущими мировыми державами Всеобъемлющий план действий.

Он подразумевал снятие с Ирана санкций в обмен на ограничение его активности в ядерной области и международные инспекции атомных объектов.

Президент Трамп назвал его худшей сделкой в истории и вывел США из него в 2018 году.

Его преемник, похоже, намерен в той или иной степени вернуться к Всеобъемлющему плану.

Саудовцев это ужасает.

Суннитские монархии Персидского залива и шиитский Иран десятилетиями борются за доминирование в регионе.

Прошлой осенью, вскоре после загадочных ракетных ударов по их нефтехимическим заводам, я был в Эр-Рияде на пресс-конференции министра иностранных дел Аделя Джубейра, который всячески поносил ядерную сделку с Ираном.

По словам Джубейра, она имела катастрофические последствия, поскольку не затрагивала ни иранскую ракетную программу, ни поддержку Тегераном марионеточных ополчений в других странах Ближнего Востока.

Он назвал ее ошибкой администрации Обамы, недооценивавшей угрозу, исходящую от Исламской Республики.

В январе этого года саудиты и некоторые их союзники в Заливе потихоньку аплодировали уничтожению ударом с американского беспилотника генерала Касема Сулеймани, командующего зарубежными операциями Корпуса стражей исламской революции.

Сейчас они переживают, не поддастся ли новая команда в Белом доме соблазну договориться с Тегераном за их счет?

Выступая в четверг на заседании высшего законосовещательного органа Саудовской Аравии, Совета шуры, король Салман, прямо не упоминая США и Байдена, призвал мировое сообщество занять твердую позицию в отношении иранского режима, чтобы не позволить ему обзавестись оружием массового поражения, развивать программу создания баллистических ракет и угрожать миру и безопасности.

Так король отреагировал на опубликованный 10 ноября доклад МАГАТЭ, в котором говорилось, что запасы обогащенного урана в Исламской Республике превысили уровень, предусмотренный ядерной сделкой, в 12 раз.

Иран в ответ говорит, что выход США из сделки освобождает его от прописанных в ней обязательств.

Катар

Автор фото, AFP Подпись к фото, В прошлом году Трамп пригласил эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани в Белый дом

В этом государстве расположена крупнейшая и важнейшая на всем Ближнем Востоке база американских ВВС Аль-Удейд.

Отсюда США осуществляют воздушные операции на всем пространстве от Сирии и Афганистана, входящем в зону ответственности их Центрального командования.

При этом Катар бойкотирует арабский квартет в составе Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейна и Египта - в основном за поддержку "Братьев-мусульман" и подобных им движений политического ислама.

Бойкот начался вскоре после упомянутого выше визита Дональда Трампа в Эр-Рияд в 2017 году.

Сперва президент публично поддержал "квартет", но затем советники объяснили ему, что Катар - тоже союзник США, и база "Аль-Удейд" имеет важное значение для Пентагона.

Ссора между союзниками не отвечает интересам США, да и их самих. Джо Байден, вероятно, приложит максимум дипломатических усилий, чтобы пригасить ее.

Права человека

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Спецслужбы США не исключали, что санкцию на убийство Хашогги дал саудовский наследный принц

Сразу несколько государств Персидского залива имеют в данном смысле скверную репутацию.

Президент Трамп не проявлял большой охоты их воспитывать.

Он считал, что стратегические интересы США и сделки американского бизнеса важнее, чем аресты активисток женского движения, злоупотребления в отношении иностранных рабочих в Катаре и убийство Хашогги.