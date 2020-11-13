Прощание с Додоном? Куда уведет Молдову второй тур президентских выборов

Илья Барабанов

Русская служба Би-би-си

Автор фото, TASS, Шарифулин Валерий Подпись к фото, Президент Игорь Додон надеется переизбраться на второй срок

В воскресенье Молдову ждет второй тур президентских выборов. Действующий глава государства, лидер Партии социалистов и один из самых пророссийских политиков на постсоветском пространстве Игорь Додон попробует удержать свой пост после поражения в первом туре, в котором он набрал только 32%. Его соперница, экс-премьер Майя Санду уже проигрывала Додону во втором туре в 2016 году, но в этот раз ей вряд ли что-то помешает взять реванш.

"Неприкрытым вызовом нашей общей безопасности являются участившиеся попытки прямого вмешательства извне во внутренние дела государств, участвующих в деятельности ШОС, - заявил 10 ноября президент России Владимир Путин, выступая на саммите Шанхайской организации сотрудничества. - То же самое в полной мере относится и к недавним событиям в Киргизии, и к разворачивающейся внутриполитической борьбе в Молдавии".

Так российский лидер прокомментировал последний переворот в Бишкеке и результаты первого тура президентских выборов в Молдове, где один из главных союзников Москвы на постсоветском пространстве Игорь Додон неожиданно для многих проиграл первый тур и непонятно за счет чего сможет выиграть второй.

И.о. Царя

Четыре года назад Додон довольно уверенно выиграл и первый и второй тур выборов, став третьим избранным президентом Молдовы и самым молодым ее руководителем на момент избрания.

Отрицая на словах свою пророссийскую ориентированность, он совершил первый свой официальный визит в Москву, где пообещал Владимиру Путину, что страна разорвет договор об ассоциации с ЕС, прекратит сближение с НАТО и вступит в Евразийский экономический союз.

Но довольно скоро выяснилось, что президент, полномочия которого в Молдове сильно ограничены, не в состоянии выполнить большинство из своих обещаний и не может самостоятельно проводить не только внешнюю, но и внутреннюю политику.

Не имея большинства в парламенте и конфликтуя с правительством, Додон столкнулся с тем, что раз за разом его временно отстраняли от исполнения президентских полномочий, чтобы провести в жизнь решение, с которым он был не согласен.

В чем Додона никто не мог ограничить, так это в его стремлении регулярно ездить в Москву.

Едва ли не каждый месяц молдавского лидера видели в гостинице "Золотое кольцо" напротив российского МИДа на Смоленской площади. Он исправно посещал военные парады, в 2017 году став единственным иностранным лидером, составившим компанию Владимиру Путину за просмотром проезда военной техники.

И пусть никаких значимых прорывов в российско-молдавских отношениях за четыре года его президентства не произошло, но поддержкой России перед походом на второй срок, который теперь может кончиться для него поражением, он заручился.

"Мы очень рассчитываем, что и на ближайших выборах в Молдавии молдавский народ оценит те усилия, которые предпринимает действующий президент республики для выстраивания отношений с Россией, - заявил Владимир Путин за неделю до первого тура выборов. - Мы видим, что происходит вокруг Молдовы, и знаем потребности молдавского народа и в развитии демократии, и в развитии экономики с другой стороны. Но молдавское вино кто покупает? Во Франции купят молдавское вино?… Дело не только в вине, но другие отрасли экономики настолько завязаны на Россию, что нормально существовать просто не могут, пока во всяком случае. Нигде, кроме как на российском рынке, это производство не востребовано".

Представления Владимира Путина о молдавской экономике остались на уровне начала 2000-х годов, когда он сам впервые стал президентом, а Кишинев действительно сильно зависел от России.

Но после нескольких торговых войн, когда Москва по тем или иным причинам перекрывала свой рынок для молдавских виноделов, эта важная для Молдовы отрасль переориентировалась в первую очередь на Китай и с каждым годом все меньше зависит от предписаний Роспотребнадзора.

Как показали итоги первого тура, переоценили в Москве и отношение молдаван к пророссийской политике Додона.

Автор фото, TASS, Шарифулин Валерий Подпись к фото, Со второй попытки Майя Санду все же может стать президентом Молдовы

Вмешательство с Востока и Запада

Ни собственную поддержку кандидатуры Додона, ни участие российских политтехнологов в его избирательной кампании Владимир Путин, очевидно, не расценивал как иностранное вмешательство в молдавские выборы. Но его озаботила поддержка европейскими политиками конкурента Додона - бывшего премьера и лидера партии "Действие и солидарность" Майи Санду, которая считается прозападным политиком.

В поддержку Санду высказывались бывший премьер-министр Польши и председатель Европейского совета Дональд Туск, председатель Христианско-демократического союза Германии (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр и президент Румынии Клаус Йоханнис.

Накануне первого тура близкие к Партии социалистов социологи неоднократно прогнозировали победу Игоря Додона, предрекая ему преимущество в 5-10% голосов, а сам молдавский лидер даже допускал свою полную победу уже в первом туре.

"Я уверен, что победа будет за нами, - сказал он за три дня до выборов. - Бабушка из Этулии гадает на яйцах. Не знаю, что это за гадание, но она сказала, что я выиграю в первом туре. Думаю, лучше с первого раза, чтобы мы не теряли деньги".

Этулия - маленькое село на юге Молдовы в Гагаузской автономии и, возможно, если бы Додон баллотировался на пост башкана Гагаузии, то правда победил бы в первом же туре. В Гагаузии его результат оказался самым высоким: в некоторых местах он набрал там до 80% голосов. Но кроме гагаузов и жителей сельских районов, в целом молдаване действующего президента не поддержали.

По сравнению в первым туром выборов 2016 года явка упала почти на 8 процентных пунктов - сильный удар по политической активности граждан нанесла эпидемия коронавируса. В абсолютных же цифрах Игорь Додон не досчитался 250 тысяч голосов, если сравнивать его нынешний результат с итогами первого тура четырехлетней давности.

Тогда за него проголосовало 680 тысяч человек, и с результатом 47,9% он обогнал Майю Санду почти на 10%. В 2020 году за Додона отдали голоса в первом туре лишь 440 тысяч молдован и он отстал от Санду на 3,5%.

Третья сила

Рейтинг и поддержку президента Додона сильно подорвал третий кандидат - долгое время живший в России мэр города Бельцы и лидер "Нашей партии", эксцентричный бизнесмен Ренато Усатый набрал 16%, и именно его электорат может решить исход второго тура.

Усатому, который также считается скорее пророссийскими политиком, казалось бы, было логично поддержать Додона, но их личные отношения настолько плохи, что перед вторым туром президенту Молдовы остается рассчитывать только на свои силы.

Усатый уже заявил, что на него оказывается давление с тем, чтобы он поддержал Додона, но делать он этого не будет. А его "Наша партия", не призвав открыто голосовать во втором туре за Санду, все же рекомендовала своим сторонникам голосовать против действующего президента.

Сильное влияние на исход выборов окажет итоговая явка, которая во втором туре будет выше, чем в первом, а также голосование диаспор. Если проживающие в Европе молдаване скорее всего проголосуют за Майю Санду, то Додон может рассчитывать на голоса соотечественников из России. В первом туре многие из них голосовали как раз за Усатого.

Разные социологические опросы отдают предпочтение во втором туре то Санду, то Додону, и оценить их качество сложно.