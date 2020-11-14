Новый статус-кво в Карабахе: боятся ли в Грузии усиления влияния России?

Нина Ахметели

Русская служба Би-би-си, Тбилиси

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В составе миротворческого контингента вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместятся почти 2000 российских миротворцев

Официальный Тбилиси надеется, что соглашение о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе поможет полномасштабному урегулированию конфликта. Но многие аналитики в Грузии считают, что соглашение не только оставляет много вопросов, но и создает Тбилиси новые проблемы, увеличивая российское влияние в регионе.

В военном 44-дневном противостоянии Армении и Азербайджана Грузия сохраняла нейтралитет. Во время военных действий в Карабахе Тбилиси временно приостановил пропуск военных грузов как в Армению, так и в Азербайджан.

После подписания соглашения о прекращении войны Тбилиси впервые открыл воздушное пространство для российских военных самолетов после российско-грузинской войны 2008 года - для перевоза российских миротворцев.

По данным российского оборонного ведомства, к утру 13 ноября было выполнено 56 рейсов. В составе миротворческого контингента в регионе разместятся 1960 российских военнослужащих, 90 БТР и 370 единиц автомобильной и спецтехники.

Одной из первых на соглашение о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе отреагировала президент Грузии Саломе Зурабишвили. Она поздравила Армению и Азербайджан с окончанием войны и поблагодарила всех посредников.

"Нет альтернативы миру и стабильности. Мы вместе начинаем новую страницу сотрудничества", - написала президент в "Твиттере".

Пост грузинского президента вызвал бурю негодования в соцсетях. Некоторые армянские пользователи пожелали такого же "мира и стабильности" Грузии. Слова Зурабишвили возмутили и многих ее соотечественников.

"Всего каких-то 12 лет понадобилось до наступления дня, когда президент Грузии косвенно благодарит Россию. От вас ничего не требуется, госпожа президент, кроме того, чтобы вы не делали таких постыдных заявлений, а вы все-равно их делаете", - написал один из пользователей.

Заявление грузинского президента раскритиковали эксперты. Тенгиз Пхаладзе, бывший советник президента Грузии по международным отношениям, призвал перепроверять заявления Зурабишвили, которые она делает от имени страны.

Недоумение выразил и бывший посол США в Грузии Ян Келли.

"Как может президент Грузии поздравлять с соглашением, которое закрепляет еще одну российскую оккупацию на Кавказе и блокирует Запад?" - написал Келли в "Твиттере".

Россия в регионе надолго?

Подписанное соглашение закрепляет новый статус-кво в регионе, но не означает окончательного урегулирования конфликта, говорят грузинские политологи.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Размещение российских миротворцев в регионе может затянуть урегулирование конфликта, считают в Грузии

По мнению директора Грузинского института по политике безопасности Давида Брагвадзе, больше всего выиграла в результате соглашения Россия, добившись военного присутствия в конфликте и в одной из стран Южного Кавказа, Азербайджане, где до сих пор российских военных не было.

"С этой точки зрения Россия получила более сильные рычаги влияния на Азербайджан и восстановила, а может, и усилила, немного ослабленное с 2018 года влияние на Армению. Кроме того, Россия представила себя как единственную силу, которая на Южном Кавказе может играть роль посредника между сторонами", - говорит он.

Но размещение российских миротворцев не только не будет способствовать, но может затянуть разрешение карабахского конфликта, предполагает он.

"Новая реальность, в которой Россия - миротворец, означает только одно - этот конфликт не урегулируется еще очень долгое время. По опыту Грузии или других постсоветских стран, конфликты, где появляются российские военные с мандатом миротворца, просто не разрешаются. В практике такого не было", - говорит Брагвадзе.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В военном противостоянии Армении и Азербайджана Грузия сохраняла нейтралитет

По соглашению миротворческий контингент будет размещен на пять лет с автоматическим продлением на такой же срок, если стороны не заявят о прекращении применения этого положения за шесть месяцев до истечения срока.

"Это не означает, что Россия там всего на пять лет. Россия будет там, сколько сможет. С большой вероятностью Азербайджан еще долго не сможет настолько укрепить свои позиции, чтобы потребовать вывода российских миротворцев к истечению пятилетнего срока. Но, как показывает опыт, Россия просто так не выводит своих миротворцев, - говорит Брагвадзе. - Исходя из этого, никаких гарантий, что этот конфликт в будущем будет окончательно исчерпан, нет. Мы получили еще более сложную ситуацию и еще большее дистанцирование между противостоящими странами - Арменией и Азербайджаном".

Российские миротворцы по соглашению будут размещены вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, связывающего Армению с Нагорным Карабахом. Передвижение между Нахичеванской Автономной Республикой и Азербайджаном будет под контролем пограничной службы ФСБ России.

По словам эксперта Грузинского фонда стратегических и международных исследований (GFSIS) Зураба Батиашвили, для Турции дорога между Нахичеванской Автономной Республикой и Азербайджаном будет самой короткой дорогой, соединяющей ее с туркоязычным населением, а это означает, что Россия получает возможность давления не только на Армению и Азербайджан, но и на Турцию.

При этом война в Карабахе, по мнению Батиашвили, не повлияет на конфликтные регионы в самой Грузии - отколовшиеся от Грузии Абхазию и Южную Осетию.

"У нас приоритет - разрешение конфликтов мирным путем, да и там Россия уже представлена по-другому. Она признает так называемую их [Абхазии и Южной Осетии] независимость, и там совсем другая реальность. Если Армения и Азербайджан более-менее одной весовой категории, Грузия и Россия - игроки в разных категориях. Здесь речи о военном решении сейчас быть не может", - говорит он.

Новые возможности

Грузию не устраивает усиление влияния России и увеличение российского военного присутствия в регионе, говорит Батиашвили. Но вместе с ростом российского влияния усилится интерес Запада к Грузии, считает он, отмечая, что Грузия на сегодня остается единственной опорой и верным союзником Запада на Южном Кавказе.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Грузия надеется на вступление в НАТО

Подтверждением тому он называет и то, что Грузия оказалась в числе стран в рамках десятидневного турне госсекретаря США Майка Помпео.

"По моей информации Грузия была включена в это турне в последний момент. Думаю, на такое решение повлияли как раз события в Карабахе", - говорит он.

Согласно госдепартаменту США, Помпео приедет в Тбилиси после Франции и Турции, чтобы выразить поддержку территориальной целостности Грузии и дальнейшему прогрессу в осуществлении демократических реформ.

"Думаю, Запад постарается углубить отношения с Грузией, а это в интересах Грузии - с точки зрения как безопасности, так и демократического развития", - говорит он.

Вопреки некоторым опасениям об ослаблении транзитной функции Грузии в результате задействования нового соглашения, по словам политологов, в обозримом будущем уже существующим энергетическим проектам ничто не угрожает.

Однако, по словам Давида Брагвадзе, в дальнейшем не исключено, что Азербайджан осуществит новые проекты не через Грузию, а через Россию, поэтому Грузия должна задуматься о диверсификации своих возможностей.

Согласно опросам, абсолютное большинство населения поддерживает европейскую и евроатлантическую интеграцию Грузии. На этом фоне, по словам экспертов, даже в условиях усиления российского влияния в регионе грузинские власти не пойдут на кардинальную смену внешнеполитического вектора Грузии.

При этом пророссийская риторика и скептицизм в отношении будущего Грузии в западных институтах может усилиться, говорят эксперты.

"Риторика [тех, кто разделяет пророссийские настроения] усилится после этой войны. Они постараются подчеркнуть роль России, то, что на Южном Кавказе проблемы не решаются без вмешательства России, а значит, Грузия тоже не сможет решить свои проблемы и конфликты без углубления отношений с Россией", - говорит Брагвадзе.

Турция - новый игрок

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Усиление роли Турции в регионе может уравновесить рост влияния России, считают в Грузии

Усиление региональной роли Турции, по словам аналитиков, для Грузии скорее позитивный и создающий баланс российскому влиянию фактор.

"Для нас сегодня опасность - эта Россия. Любое государство, фактор, сила, которая будет создавать определенный баланс России, для нас скорее позитив. Это может быть абсолютно не демократическое государство, но не враждебное нам. Турция в этом случае - страна, с которой у нас хорошие, партнерские отношения, и серьезных проблем нет", - говорит он.

Турция - член НАТО и поддерживает вступление Грузии в Альянс, отмечает конфликтолог Паата Закареишвили. По его словам, после событий в Нагорном Карабахе у Грузии есть шанс сделать серьезный шаг в направлении вступления в НАТО.

"Сейчас у Грузии хороший шанс для того, чтобы поговорить снова с западными странами, и на фоне того, как ведет себя Россия на Южном Кавказе, призвать предоставить Грузии хотя бы "map" ["дорожную карту", план действий по членству в НАТО]", - говорит Закареишвили, добавляя, что грузинские власти пассивны в этом направлении и вряд ли воспользуются этой возможностью.

Он не разделяет мнения большей части аналитиков о том, что исходом этой войны стало значительное усиление влияния России в регионе. По его словам, Россия лишь "сохраняет хорошую мину при плохой игре".

"Российская база - это не новость, а новое в этой войне было то, что Азербайджан решил свои проблемы. Россия не могла решить за 30 лет то, что Турция помогла решить Азербайджану за месяц", - говорит Закареишвили.

C точки зрения военного присутствия России размещение нового миротворческого контингента мало что меняет, говорит эксперт. В регионе у России уже и так три военные базы, в том числе и без соглашения с грузинским правительством в двух отколовшихся от Грузии регионах Абхазии и Южной Осетии. Еще одна российская база находится в армянском Гюмри.

Во всех случаях размещение российских военных было фактически "продавлено силой", и они размещены не во имя мира, а ради российских геополитических интересов, говорит эксперт.